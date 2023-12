Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 22 Dicembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 22 Dicembre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 22 Dicembre 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 22 Dicembre 2023.

I Migliori Film da non perdere Stasera in TV: Venerdì 22 Dicembre 2023

Quei bravi ragazzi (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Martin Scorsese, con Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Chuck Low, Frank DiLeo, Frank Sivero, Tony Darrow, Mike Starr, Frank Vincent, Frank Adonis, Catherine Scorsese, Gina Mastrogiacomo, Debi Mazar, Charles Scorsese, Julie Garfield, Samuel L. Jackson, Kevin Corrigan, Margo Winkler, Welker White e Suzanne Shepherd.



La trama del film : Ambientato nella New York di metà degli anni '50, racconta la storia dell'adolescente Henry Hill, cresciuto nella parte malfamata di Brooklyn in una famiglia italo-irlandese. Con la protezione del boss mafioso Paul Cicero e all'oscuro dai genitori, si specializza in furto e contrabbando, insieme ai compagni Jimmy Conway e Tommy De Vito. Tra di loro si chiamano "bravi ragazzi", e ormai divenuti adulti vivono la vita criminale tra lusso, donne e violenza. Approfittano dell'apertura dell'aeroporto JFK per mettere a segno diversi colpi e rapine, diventando a tutti gli effetti dei boss temuti e rispettati. Henry si sposa con Karen dalla quale avrà due figlie, ma continuerà la sua escalation nel mondo mafioso, invischiandosi nel traffico di stupefacenti (alle spalle di chi l'aveva sempre protetto e appoggiato), arrivando anche al carcere e a tradire la sua famiglia e i suoi amici, prima per avidità, poi per salvare la pelle....



Quei bravi ragazzi: Clip della versione rimasterizzata (1)

Macchine Mortali (Fantascienza, Azione) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Christian Rivers, con Robert Sheehan, Hera Hilmar, Stephen Lang, Hugo Weaving, Ronan Raftery, Jihae Kim, Leila George, Patrick Malahide, Yoson An, Colin Salmon, Regé-Jean Page e Mark Hadlow.



La trama del film : In un futuro distopico, il pianeta Terra ha perso la sua stabilità geologica a causa dello scoppio dell'inarrestabile arma Medusa. I sopravvissuti sono stati costretti a lasciare la propria casa, costruendo intere città su veicoli in grado di proteggerli dai repentini cambiamenti della crosta terrestre. Circa mille anni dopo l'esplosione di Medusa, la giovane Hester Shaw viene attirata dalla notizia dello spostamento di Londra, che ha lasciato la Gran Bretagna per raggiungere l'Europa continentale. La giovane, infatti, ha intenzione di raggiungere la città per uccidere lo storico Thaddeus Valentine che anni prima la rese orfana, assassinando sua madre Pandora. Non senza qualche difficoltà, Hester riesce ad avvicinare Valentine ma viene fermata dall'intrepido apprendista Tom Natsworthy, nonché innamorato di Katherine Valentine. Dopo aver tentato la fuga, Hester rivela a Tom la verità su Valentine e i due cadono dalla città prima che il perfido uomo possa raggiungerlo. Nonostante le divergenze, i due giovani decidono di collaborare e accettare l'aiuto dell'intrepida Anna Fang. Nel frattempo il cyborg Shrike è sulle loro tracce, con il compito di recuperare il medaglione di Hester che potrebbe essere fondamentale per il malefico progetto di Valentine....



Macchine Mortali: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale - HD

Il Gattopardo (Drammatico, Storico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Luchino Visconti, con Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Rina Morelli, Paolo Stoppa, Romolo Valli, Lucilla Morlacchi, Ottavia Piccolo, Pierre Clémenti, Carlo Valenzano, Serge Reggiani, Terence Hill, Leslie French, Giuliano Gemma, Ivo Garrani, Rina De Liguoro, Howard W. Rubien, Lou Castel, Ida Galli, Olimpia Cavalli e Anna Maria Bottini.



La trama del film : Il film narra le vicende di una nobile famiglia siciliana, durante il Risorgimento, nei pressi di Palermo. Mentre il generale Garibaldi sbarca a Marsala, il Principe Fabrizio di Salina assiste rassegnato al declino dell'aristocrazia e all'annessione dell'isola e del suo feudo allo Stato Sabaudo.

Nonostante gli sconvolgimenti in atto, il Principe, come di consueto, si reca con tutta la famiglia nella residenza estiva di Donnafugata dove si è insediato un nuovo sindaco, Calogero Sedera, un ricco borghese di umili origini, la cui figlia Angelica fa innamorare Tancredi, il nipote prediletto del Principe. Fabrizio ha sempre sperato di vederlo sposato con sua figlia, la principessina Concetta, ma suo malgrado favorisce il fidanzamento dei due giovani.

Il Principe, troppo legato al vecchio mondo siciliano, rifiuta l'importante carica di senatore del nuovo Regno d'Italia, ed è sempre più tristemente consapevole della necessità di accettare il passaggio dai Borboni ai Savoia. L’unione tra la nuova borghesia e la decadente aristocratica è un fatto irrevocabile e ne avrà prova durante il grandioso ballo dove le due realtà festeggiano insieme la rivoluzione...

John Wick 3 (Azione, Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Chad Stahelski, con Keanu Reeves, Asia Kate Dillon, Halle Berry, Jason Mantzoukas, Ian McShane, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Mark Dacascos, Lance Reddick e Tiger Hu Chen.



La trama del film : Terzo capitolo per John Wick, l'abile ex sicario di New York che ora si trova ad essere ricercato. Braccato dai cacciatori di taglie che vogliono riscuotere la ricompensa che pesa sulla sua testa, fissata dal membro della Gran Tavola, Santino D'Antonio, John è in fuga anche perché ha infranto una regola fondamentale: non uccidere nell'Hotel Continental, una zona neutra dove è vietato. Per questo motivo è stato scomunicato e dovrà essere eliminato. John cerca un modo per riscattarsi, si reca così a Casablanca grazie all'aiuto del Direttore, la donna che lo aveva accolto quando era solo un piccolo orfano. Qui conosce la misteriosa Sofia, che accetta di accompagnarlo da Berrada. Wick vuole incontrare l'unico al di sopra della Gran Tavola, il Reggente, e proprio da Berrada viene a sapere che il solo modo per farlo è recarsi nel deserto...



John Wick 3: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La mia vita è uno zoo (Commedia, Drammatico) in onda su TV8 alle ore 21.35, un film di Cameron Crowe, con Matt Damon, Scarlett Johansson, Elle Fanning, Thomas Haden Church, Patrick Fugit, Angus Macfadyen, J.B. Smoove, Colin Ford, Erick Chavarria, John Michael Higgins, Carla Gallo e Maggie Elizabeth Jones.



La trama del film: Tratto dal libro autobiografico di Benjamin Mee e diretto da Cameron Crowe, La mia vita è uno zoo vede il protagonista Matt Damon nei panni di un padre single che vuole offrire alla sua famiglia la possibilità di un nuovo inizio. Il Benjamin Mee di Damon è uno scrittore di avventure e giornalista di un quotidiano di Los Angeles; è rimasto vedovo con i due figli e deve affrontare le difficoltà di crescerli. Augurandosi che un nuovo inizio e una vita diversa possano ravvivare lo spirito familiare, Mee lascia il lavoro e compra una vecchia casa di campagna con sette ettari di terreno fuori città; nel pacchetto è incluso uno straordinario atout: uno zoo chiamato Rosemoor Animal Park, in cui vivono dozzine di animali, curati dalla responsabile del parco Kelly Foster e da un team di custodi scrupolosi. Benjamin, che ha poca esperienza, poco tempo e pochissimi soldi, decide di riaprire lo zoo, con l'aiuto della famiglia e della comunità locale. Ora non deve più scrivere una storia d'avventura, la deve vivere in prima persona e proprio nel giardino dietro casa La mia vita è uno zoo è una storia vera, divertente e suggestiva che mette in luce la prodigiosa capacità di una famiglia di reagire di fronte alle sfide della vita....



La mia vita è uno zoo: Il trailer italiano del film di Cameron Crowe

