Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 21 Luglio, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Venerdì 21 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 21 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 21 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 21 Luglio 2023

Viaggio al centro della Terra 3D (Avventura, Fantascienza) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Eric Brevig, con Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Giancarlo Caltabiano, Garth Gilker.



La trama del film : Il vulcanologo Trevor Anderson conduce delle ricerche sulle placche tettoniche, purtroppo con esiti fallimentari. Il laboratorio al college di Boston, dove tiene le sue lezioni, rischia infatti di chiudere in assenza di scoperte interessanti.

Ad interrompere bruscamente le frustranti giornate dello scienziato è suo nipote Sean, che suona a sorpresa al citofono di casa Anderson, per trascorrere alcuni giorni in compagnia dello zio. I due, impacciati, cercano di combattere la noia rovistando in una vecchia scatola appartenuta a Max, fratello di Trevor e padre di Sean, anch'egli ricercatore scientifico. Trovano così una copia del romanzo di Verne, che Max, prima di partire per una spedizione in Islanda che gli era stata fatale, aveva riempito di appunti. Seguendo gli indizi del libro, che descrive minuziosamente il mondo sotterraneo, i due decidono di raggiungere l’isola e portare avanti la ricerca. Inizia così un'avventura straordinaria, in cui ad accompagnare i protagonisti è Hannah, un’affascinante guida di montagna che li aiuta ad estrarre l’ultimo sensore sismico piazzato da Max sulla cima di un vulcano...

Paddington (Commedia, Family) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Paul King, con Ben Whishaw, Nicole Kidman, Sally Hawkins, Hugh Bonneville, Jim Broadbent, Julie Walters, George Newton, Tim Downie e Peter Capaldi.



La trama del film : Il film racconta la storia di un orsetto speciale, protagonista della letteratura inglese per bambini, ideato da Michael Bond. Siamo in Perù, dove l’esploratore britannico Montgomery sta documentando la scoperta di due orsi appartenenti a una specie sconosciuta, dotata di un’intelligenza fuori dal comune: i due animali, infatti, non solo sono in grado di capire il linguaggio umano, ma anche di parlarlo. L’esploratore decide allora di chiamarli Lucy e Pastuzo, e di insegnargli tutto quello che può sulla vita moderna. Quando arriva il momento di salutarsi, l’uomo invita i due orsi a venire a Londra, dove saranno senza esitazione suoi graditi ospiti. Dopo ben quarant’anni Lucy e Pastuzo, ormai diventati anziani, devono prendersi cura del loro nipotino rimasto senza genitori.

Per garantirgli un futuro, la coppia lavora energicamente alla produzione di marmellata, seguendo fedelmente la ricetta che gli ha lasciato l’esploratore. Il loro più grande sogno è quello di partire per Londra, portando con sé il piccolo nipote. Cominciano così a progettare il viaggio, ma una notte, a causa di un terribile terremoto, Pastuzo perde la vita e Lucy, ormai troppo anziana per prendersi cura di un cucciolo, decide di mandare il nipotino da solo a Londra, facendolo imbarcare su una nave cargo con una targhetta con su scritto “Per favore, prendetevi cura di questo orso”...



Paddington: Il trailer italiano ufficiale - HD

Un colpo perfetto (Thriller) in onda su La7 alle ore 21.15 , un film di Michael Radford, con Michael Caine, Demi Moore, Lambert Wilson, Jonathan Aris, Derren Nesbitt, Nathaniel Parker, Shaughan Seymour, Nicholas Jones, Joss Ackland, Silas Carson, Rosalind March e Stanley Townsend.



La trama del film : Il film ambientato a Londra agli inizi degli anni sessanta, segue la storia di Laura Quinn, ambiziosa donna in carriera di quarant'anni, manager della London Diamond Corporation, la più grande compagnia di diamanti del mondo.

Laura è frustrata dal fatto che il suo avanzamento professionale sia ostacolato dai vertici dell'azienda, corrotti, profondamente maschilisti e riluttanti a riconoscere il suo talento e le sue competenze. Così insoddisfatta e agguerrita, la donna decide di unirsi al signor Hobbs, un anziano usciere della banca, animato da un forte sentimento di amarezza dopo anni di servizio non adeguatamente riconosciuto. L'obiettivo di Hobbs è quello di vendicare la morte della moglie ammalata di cancro, che anni prima non aveva potuto curare a causa di un prestito finanziario negato dalla società che assicurava la London Diamond Corporation.

L'usciere nel corso degli anni ha accumulato una sorprendente quantità di conoscenze su come funziona l'azienda e propone a Laura di rubare una pesante somma di diamanti della società. Ma all'insaputa di Laura, i piani dell'anziano signore si spingeranno ancora più in là di quanto previsto.

Non tutto andrà come pianificato e le conseguenze saranno di enorme portata....



Un colpo perfetto: Il Trailer Ufficiale del film con Michael Caine e Demi Moore

Autopsy (Horror) in onda su Italia 2 alle ore 21.15, un film di André Øvredal, con Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond, Michael McElhatton e Parker Sawyers.



La trama del film: Tommy Tilden è un esperto medico legale e gestisce con suo figlio Austin un obitorio in Virginia. Un giorno lo sceriffo del posto arriva con un caso di emergenza, il cadavere di una donna sconosciuta ritrovato in un seminterrato a seguito di un pluriomicidio. Sembra un caso come tanti, ma nel corso dell'autopsia i due professionisti vengono man mano turbati da nuove, terrificanti scoperte. Il corpo della donna è perfettamente conservato all'esterno, ma all'interno è stato smembrato e rimangono segni di cicatrici e bruciature, come se fosse stata vittima di un orribile e misterioso rituale di tortura. Mentre padre e figlio cercano spiegazioni scientifiche plausibili a queste scoperte raccapriccianti, cose sempre più inspiegabili sembrano succedere nell'obitorio....



Autopsy: Il trailer italiano del film - HD

