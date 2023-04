Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 21 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 21 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 21 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 21 Aprile.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 21 Aprile 2023

Tre piani (Drammatico) in onda su Rai 3 alle ore 21.20 , un film di Nanni Moretti, con Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio, Elena Lietti, Chiara Abalsamo, Giulia Coppari, Gea Dall’orto, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Alice Adamu, Letizia Arnò, Denise Tantucci, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi e Tommaso Ragno.



La trama del film : Al primo piano di una palazzina vivono Lucio, Sara e la loro bambina di sette anni, Francesca. Nell'appartamento accanto ci sono Giovanna e Renato, che spesso fanno da babysitter alla bambina. Una sera, Renato, a cui è stata affidata Francesca, scompare con la bambina per molte ore. Quando finalmente i due vengono ritrovati, Lucio teme che a sua figlia sia accaduto qualcosa di terribile. La sua paura si trasforma in una vera e propria ossessione.

Al secondo piano vive Monica, alle prese con la prima esperienza di maternità. Suo marito Giorgio è un ingegnere e trascorre lunghi periodi all’estero per lavoro. Monica combatte una silenziosa battaglia contro la solitudine e la paura di diventare un giorno come sua madre, ricoverata in clinica per disturbi mentali. Giorgio capisce che non potrà più allontanarsi da sua moglie e sua figlia. Forse però è troppo tardi.

Dora è una giudice, come suo marito Vittorio. Abitano all'ultimo piano insieme al figlio di vent'anni, Andrea. Una notte il ragazzo, ubriaco, investe e uccide una donna. Sconvolto, chiede ai genitori di fargli evitare il carcere. Vittorio pensa che suo figlio debba essere giudicato e condannato per quello che ha fatto. La tensione tra padre e figlio esplode, fino a creare una frattura definitiva tra i due. Vittorio costringe Dora a una scelta dolorosa: o lui o il figlio...



Tre piani: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il Concorso (Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Philippa Lowthorpe, con Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Emma Corrin, Jessie Buckley, Keeley Hawes, Suki Waterhouse, Rhys Ifans, Greg Kinnear, Lesley Manville, Phyllis Logan e Charlotte Spencer.



La trama del film : Il film è basato sui fatti accaduti durante il concorso di Miss Mondo del 1970, tenutosi a Londra e presentato dall'attore Bob Hope. La competizione ai tempi era seguitissima in tutto il mondo, il programma contava infatti milioni di spettatori. Un gruppo di donne esponenti del Women's Liberation Movement, capitanate dall'attivista Sally Alexander, ha interrotto la gara di bellezza, salendo sul palco, per protestare con tanto di cartelli e smuovere l'opinione pubblica. Questo gesto ha permesso al movimento di liberazione, che era stato fondato di recente, di ottenere la fama oltre i confini, grazie alla diretta in mondovisione. Il concorso, tanto discusso e attaccato, è ripreso in modo normale, dopo l'allontanamento delle attiviste, ma è terminato con una svolta storica, la vittoria di Miss Grenada, Jennifer Hosten, la prima vincitrice nera di Miss Mondo.

Una doppia vittoria quella sul palco londinese, che ha permesso alle donne di esprimere la loro opinione, dimostrando di non dover per forza sottostare al patriarcato, e di vedere finalmente incoronato un ideale di bellezza troppo a lungo discriminato...



Il Concorso: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Salvate il soldato Ryan (Drammatico, Guerra) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Steven Spielberg, con Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Adam Goldberg, Vin Diesel, Giovanni Ribisi, Jeremy Davies, Ted Danson, Paul Giamatti, Dennis Farina, Joerg Stadler, Max Martini, Dylan Bruno, Daniel Cerqueira, Demetri Goritsas, Ian Porter, Gary Sefton e Julian Spencer.



La trama del film : Il film inizia nel 1998, con un uomo commosso di fronte ad una tomba del cimitero militare americano in Normandia; un flashback ci riporta al 6 giugno 1944, il giorno dello sbarco in Normandia, che vede la compagnia del Capitano Miller partecipare alla sanguinosa battaglia con i tedeschi a Omaha Beach. Quando a Washington il maggiore Marshall viene a sapere che nella guerra in Europa sono già morti tre dei quattro figli della famiglia Ryan, decide di organizzare un'operazione di salvataggio del soldato sopravvissuto per riportarlo a casa. Affida la missione proprio al Capitano Miller, che con una compagnia di sette uomini, partirà immediatamente alla ricerca di Ryan. Il gruppo è formato dai soldati Stanley Mellish, Daniel Jackson, Adrian Caparzo e Richard Reiben, dal sergente Michael Horvarth, dall'interprete Timothy Upham e dall'infermiere Irwin Wade.

Gli otto procederanno tra borghi devastati e assalti tedeschi, determinati nella ricerca di James Francis Ryan, che riusciranno a trovare solo dopo molti imprevisti, rischiando e perdendo la vita di alcuni della compagnia, combattendo con onore al fianco dei propri compagni....



Salvate il soldato Ryan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Gentlemen (Azione, Commedia) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Guy Ritchie, con Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Henry Golding, Brittany Ashworth, Steve Barnett, Max Bennett e Eliot Sumner.



La trama del film : Il film segue la storia di Mickey Pearson, un uomo d'affari americano trapiantato a Londra, dove ha dato vita a un florido impero di marijuana. Nel momento in cui Pearson decide di ritirarsi dal mercato e cedere la sua attività a dei miliardari dell'Oklahoma, si innescano attorno a lui una serie di ricatti e giochi di corruzione nel tentativo d'impadronirsi del suo business.

Tra i protagonisti della pellicola troviamo Hugh Grant nel ruolo di Fletcher e Charlie Hunnam nel ruolo del confidente di Pearson. I due dovranno gestire il capitale di Pearson e scopriranno a quanto i suoi nemici siano capaci di arrivare per assicurarsi tutto il denaro...



The Gentlemen: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Run All Night - Una notte per sopravvivere (Azione, Drammatico, Thriller) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Jaume Collet-Serra, con Liam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris, Vincent D'Onofrio, Genesis Rodriguez, Boyd Holbrook, Common, Malcolm Goodwin, Holt McCallany, Beau Knapp, Dennis Rees, John Cenatiempo e Gavin-Keith Umeh.



La trama del film : Il film vede protagonista il gangster e cecchino di Brooklyn Jimmy Conlon. Un tempo conosciuto come Il Becchino, ha vissuto giorni migliori.

Amico di vecchia data del boss Shawn Maguire, all'età di 55 anni è perseguitato dai peccati commessi in passato e dall'astuto detective della polizia John Harding.

L'unica consolazione di Jimmy si trova ormai sul fondo di un bicchiere di whiskey. Quando il figlio Mike, con il quale non ha più contatti da anni, diventa bersaglio della criminalità organizzata, Jimmy è costretto a scegliere tra la famiglia "adottiva" fatta di malviventi e la sua vera famiglia abbandonata anni prima.

Mike è in fuga e l'unico gesto di redenzione per i suoi errori passati potrebbe rivelarsi proprio salvare suo figlio dal suo stesso destino. Jimmy ha solo una notte per decidere da che parte stare e cercare di cambiare per sempre la sua vita...



Run All Night - Una notte per sopravvivere: Il trailer italiano del film - HD

Noi (Horror, Thriller) in onda su Italia 2 alle ore 21.15, un film di Jordan Peele, con Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Anna Diop, Kara Hayward, Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen II, Evan Alex, Emile Alex, Shahadi Wright-Joseph, Cali Sheldon, Noelle Sheldon e Duke Nicholson.



La trama del film: Il film è ambientato ai giorni nostri lungo l'iconica costa della California del Nord e ha come protagonista l'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o nel ruolo di Adelaide Wilson, una donna che torna alla sua casa d'infanzia sul mare con il marito Gabe (Winston Duke) e i due figli per un'idilliaca vacanza estiva.

Tormentata da un trauma irrisolto del suo passato e sconvolta da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide sente crescere e materializzarsi la sua ossessione e capisce che qualcosa di brutto sta per accadere alla sua famiglia.

Dopo un'intensa giornata trascorsa in spiaggia con i loro amici, Adelaide e la sua famiglia tornano a casa. Quando cala l'oscurità, i Wilson vedono sul vialetto di casa la sagoma di quattro figure che si tengono per mano...



Noi: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

