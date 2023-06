Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 2 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 2 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 2 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 2 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 2 Giugno 2023

Caccia a Ottobre Rosso (Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di John McTiernan, con Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill, James Earl Jones, Jeffrey Jones, Richard Jordan, Daniel David, Larry Ferguson, Joss Ackland, Tomas Arana, Tim Curry, Anthony Peck, Stellan Skarsgård, Fred Dalton Thompson, Courtney B. Vance, Ned Vaughn e Peter Firth.



La trama del film : Anno 1984. Nel bel mezzo della Guerra Fredda fra Stati Uniti e Russia, nel nord dell’Oceano Atlantico, il capitano Marko Ramius, al comando di un sottomarino sovietico di nuova generazione, l’Ottobre Rosso, sta testando un nuovo metodo di propulsione chiamato “Caterpillar”, che consente al naviglio di muoversi senza emettere nessun tipo di rumore.

In realtà le intenzioni del primo ufficiale russo e dei suoi più stretti collaboratori sono ben altre: Ramius infatti prima di partire ha comunicato all'ammiraglio Juri Padorin la sua volontà di disertare, e quindi la “Flotta del Nord” sta inseguendo il sottomarino fuggiasco con lo scopo di affondarlo.

Durante la navigazione verso gli USA, Ramius informa anche il resto dell’equipaggio dell'intenzione di consegnare l’Ottobre Rosso al nemico, ma per fare questo e preservare la loro sicurezza deve adottare una serie di accorgimenti. Nel frattempo negli Stati Uniti si sta temendo che la diserzione sia un bluff e che lo scopo del capitano Ramius sia quello di scatenare un attacco nucleare contro di loro: quindi mettono in campo un altro sottomarino, il Dallas, alle costole del sommergibile russo...



Caccia a Ottobre Rosso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Bianco, rosso e Verdone (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21 , un film di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Lella Fabrizi, Mario Brega, Irina Sanpiter, Angelo Infanti, Milena Vukotic, Guido Monti, Giuseppe Pizzulli, Elisabeth Weiner, Vittorio Zarfati, Giovanni Brusatori, Anna Alessandra Arlorio e Andrea Aureli.



La trama del film : Tre storie, ambientate in Italia nei primi anni Ottanta, si intrecciano e raccontano le vicende di tre italiani, che tornano nei loro comuni di appartenenza per votare.

Da Monaco di Baviera parte con la sua Alfasud rossa per raggiungere Matera, il taciturno Pasquale, un appassionato dell'Italia, che vive con nostalgia il ricordo della sua terra. Sposato con una donna tedesca, subisce la sua terribile cucina e sogna le vivande succulente del suo adorato paese.

Da Torino si avvia verso Roma, con due figli ancora piccoli e la moglie piemontese Magda, l'insopportabile Furio, un funzionario pignolo, logorroico e senza fantasia, abituato a programmare ogni secondo tanto un viaggio in auto, quanto la vita propria e quella dei familiari. Rientra nella capitale Mimmo, un giovanottone di Trastevere, goffo e ingenuo, che a dispetto dell'età ragiona come un bambino. Arriva da Verona, dov'è andato a prendere sua nonna, un'anziana signora obesa, piena di problemi di salute che non vuole assolutamente rinunciare a dare il suo voto al Partito Comunista...



Bianco, rosso e Verdone: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Macchine Mortali (Fantascienza, Azione) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Christian Rivers, con Robert Sheehan, Hera Hilmar, Stephen Lang, Hugo Weaving, Ronan Raftery, Jihae Kim, Leila George, Patrick Malahide, Yoson An, Colin Salmon, Regé-Jean Page e Mark Hadlow.



La trama del film : In un futuro distopico, il pianeta Terra ha perso la sua stabilità geologica a causa dello scoppio dell'inarrestabile arma Medusa. I sopravvissuti sono stati costretti a lasciare la propria casa, costruendo intere città su veicoli in grado di proteggerli dai repentini cambiamenti della crosta terrestre. Circa mille anni dopo l'esplosione di Medusa, la giovane Hester Shaw viene attirata dalla notizia dello spostamento di Londra, che ha lasciato la Gran Bretagna per raggiungere l'Europa continentale. La giovane, infatti, ha intenzione di raggiungere la città per uccidere lo storico Thaddeus Valentine che anni prima la rese orfana, assassinando sua madre Pandora. Non senza qualche difficoltà, Hester riesce ad avvicinare Valentine ma viene fermata dall'intrepido apprendista Tom Natsworthy, nonché innamorato di Katherine Valentine. Dopo aver tentato la fuga, Hester rivela a Tom la verità su Valentine e i due cadono dalla città prima che il perfido uomo possa raggiungerlo. Nonostante le divergenze, i due giovani decidono di collaborare...



Macchine Mortali: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale - HD

Oculus (Horror) in onda su Italia 2 alle ore 21.15 , un film di Mike Flanagan, con Karen Gilliam, Brenton Thwaites, Katee Sackhoff, James Lafferty, Rory Cochrane, Annalise Basso, Garrett Ryan e Miguel Sandoval.



La trama del film : Il film segue le vicende dei fratelli Kaylie e Tim Russell. L’infanzia dei due ragazzi è stata segnata da una tremenda tragedia, che riguarda l’assassinio del padre Alan e della madre Marie, di cui viene accusato il piccolo Tim. Dopo dieci anni di detenzione di un istituto psichiatrico, Tim - ormai adulto - esce dal carcere, deciso a lasciarsi tutta quella brutta storia alle spalle.

Ma la sorella Kaylie non è della stessa opinione: la ragazza è infatti convinta che non sia stato il fratello a commettere gli omicidi dei genitori, bensì un’oscura forza maligna che risiedeva all’interno di uno specchio che si trovava nella loro casa. Decisa a riabilitare il nome della sua famiglia e liberare il fratello di ogni colpa, Kaylie coinvolge Tim nella ricerca dello specchio, di cui vuole provare la forza paranormale e perfida. Dopo averlo finalmente ritrovato, i due giovani iniziano una serie di esperimenti tesi a scoprire la verità sull’antico specchio: troppo tardi si renderanno conto di essere finiti nuovamente nell’incubo della loro infanzia...



Oculus: Il trailer italiano del film - HD

Il Giorno Sbagliato (Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Derrick Borte, con Russell Crowe, Jimmi Simpson, Lucy Faust, Gabriel Bateman, Caren Pistorius, Anne Leighton e Michael Papajohn.



La trama del film : Il film è la storia di una donna, Rachel, che commette un unico piccolo errore: in ritardo per il lavoro, alla guida della sua auto suona il clacson contro un altro automobilista, fermo a un semaforo. Questo gesto così comune scatena un'indomabile furia nell'uomo, in verità un guidatore psicopatico, che da quel momento in poi inizia a perseguitare lei e tutti i suoi cari.

La povera Rachel, sempre di fretta, ha beccato l'uomo sbagliato nel momento sbagliato e finisce nel mirino del folle sconosciuto, preso da una forte irascibilità e da una volontà di dare alla donna delle lezioni di vita, che si riveleranno mortali...



Il Giorno Sbagliato: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Buongiorno papà (Commedia) in onda su Canale 5 alle ore 21.20, un film di Edoardo Leo, con Raoul Bova, Marco Giallini, Edoardo Leo, Nicole Grimaudo, Rosabell Laurenti Sellers, Paola Tiziana Cruciani, Mattia Sbragia e Ninni Bruschetta.



La trama del film: Il film segue le vicende di Andrea, un single sulla quarantina, ricco e ambizioso, che pensa solo al lavoro e si concede esclusivamente relazioni occasionali mai troppo impegnative. Abita in un loft a Roma insieme a Paolo, il suo opposto: un uomo con grandi valori, ma molto sfortunato, soprattutto in amore.

La vita di Andrea cambia radicalmente con l'arrivo di Layla, una diciassettenne che sostiene di essere sua figlia e che ha deciso di cercarlo ora, perché sua madre è morta. L'uomo è sconvolto e le chiede subito di fare il test di paternità. Appurato che l’adolescente è davvero sua figlia, questa si trasferisce in casa sua insieme a Enzo, suo nonno, un tipo particolare e alquanto stravagante.

Sebbene si trovi di colpo catapultato in una famiglia che mai avrebbe voluto, Andrea cerca di compensare l’assenza nella vita della ragazza facendole moltissimi regali. Le cose, tuttavia, non vanno affatto bene tra i due e Layla decide di fare le valigie e andarsene. Riusciranno alla fine a costruire un rapporto?...



Buongiorno papà: Il trailer del film

