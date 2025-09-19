Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 19 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Venerdì 19 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 19 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 19 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 19 Settembre 2025
Poveri ma Ricchissimi
Commedia, 2017, durata: 97 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Fausto Brizzi
con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Bebo Storti, Ubaldo Pantani, Tess Masazza, Kai Portman, Paolo Rossi, Massimo Ciavarro e Federica Lucaferri.
El Cid
Drammatico, Storico, 1961, durata: 184 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Anthony Mann
con Charlton Heston, Sophia Loren, Raf Vallone, Geneviève Page, John Fraser, Gary Raymond, Hurd Hatfield, Massimo Serato, Frank Thring e Michael Hordern.
Sir - Cenerentola a Mumbai
Drammatico, Sentimentale, 2018, durata: 96 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Rohena Gera
con Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni, Rahul Vohra e Divya Seth.
Fortress: Sniper's Eye
Azione, Thriller, 2022, durata: 87 min
in onda alle 21:10 su 20
un film di Josh Sternfeld
con Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Chad Michael Murray, Kelly Greyson, Ser'Darius Blain, Natali Yura, Michael Sirow, Gabrielle Haugh, Welker White, Natalie Burn e Leonardo Castro.
R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà
Azione, Commedia, Fantasy, 2013, durata: 96 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Robert Schwentke
con Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, Robert Knepper, James Hong, Zoe Aggeliki, Stephanie Szostak, Mike O'Malley, Devin Ratray, Marisa Miller, Kachina Dechert, Jamie Christopher White, Tobias Segal, Michael Yebba, Jane Forrestal, Jim Ford, Georgia Lyman, Joshua Koopman, Dakota Shepard, Emmalyn Anderson e Lance Greene.
Cappuccetto Rosso Sangue
Fantasy, Horror, Thriller, 2011, durata: 100 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Catherine Hardwicke
con Amanda Seyfried, Gary Oldman, Shiloh Fernandez, Julie Christie, Max Irons, Lukas Haas, Michael Shanks, Adrian Holmes, Darren Shahlavi, Jen Halley, Carmen Lavigne, Cole Heppell e Virginia Madsen.
Lo straniero senza nome
Western, 1973, durata: 105 min
in onda alle 21:17 su Iris
un film di Clint Eastwood
con Clint Eastwood, Verna Bloom, Marianna Hill, Mitchell Ryan, Jack Ging, Stefan Gierasch, Ted Hartley e Billy Curtis.
Race for Glory: Audi vs. Lancia
Azione, Biografico, Drammatico, 2024, durata: 109 min
in onda alle 21:20 su Rai 2
un film di Stefano Mordini
con Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Axel Gallois, Giulio Brizzi e Jacopo Rampini.
Lionheart - Scommessa vincente
Azione, 1990, durata: 105 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Sheldon Lettich
con Jean-Claude Van Damme, Harrison Page, Deborah Rennard, Lisa Pelikan, Ashley Johnson e Brian Thompson.
I segreti di Osage County
Drammatico, 2013, durata: 121 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di John Wells
con Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Juliette Lewis, Abigail Breslin, Benedict Cumberbatch, Chris Cooper, Margo Martindale, Sam Shepard, Julianne Nicholson e Dermot Mulroney.
Ritratto della giovane in fiamme
Drammatico, Storico, 2019, durata: 120 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Céline Sciamma
con Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino e Christel Baras.
