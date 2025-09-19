Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 19 Settembre, in prima serata

News Cinema

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 19 Settembre 2025

Poveri ma Ricchissimi

Commedia, 2017, durata: 97 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Fausto Brizzi

con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Bebo Storti, Ubaldo Pantani, Tess Masazza, Kai Portman, Paolo Rossi, Massimo Ciavarro e Federica Lucaferri.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/poveri-ma-ricchissimi/54000/video/?vid=27791" title="Poveri ma ricchissimi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Poveri ma ricchissimi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

El Cid

Drammatico, Storico, 1961, durata: 184 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Anthony Mann

con Charlton Heston, Sophia Loren, Raf Vallone, Geneviève Page, John Fraser, Gary Raymond, Hurd Hatfield, Massimo Serato, Frank Thring e Michael Hordern.

Sir - Cenerentola a Mumbai

Drammatico, Sentimentale, 2018, durata: 96 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Rohena Gera

con Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni, Rahul Vohra e Divya Seth.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/sir-cenerentola-a-mumbai/55021/video/?vid=32003" title="Sir - Cenerentola a Mumbai: Il Trailer Italiano del Film - HD">Sir - Cenerentola a Mumbai: Il Trailer Italiano del Film - HD</a>



Fortress: Sniper's Eye

Azione, Thriller, 2022, durata: 87 min

in onda alle 21:10 su 20

un film di Josh Sternfeld

con Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Chad Michael Murray, Kelly Greyson, Ser'Darius Blain, Natali Yura, Michael Sirow, Gabrielle Haugh, Welker White, Natalie Burn e Leonardo Castro.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/fortress-sniper-s-eye/66638/video/?vid=46230" title="Fortress: Sniper's Eye: Il Trailer Ufficiale del Film con Bruce Willis, Jesse Metcalfe e Chad Michael Murray - HD">Fortress: Sniper's Eye: Il Trailer Ufficiale del Film con Bruce Willis, Jesse Metcalfe e Chad Michael Murray - HD</a>

R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà

Azione, Commedia, Fantasy, 2013, durata: 96 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Robert Schwentke

con Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, Robert Knepper, James Hong, Zoe Aggeliki, Stephanie Szostak, Mike O'Malley, Devin Ratray, Marisa Miller, Kachina Dechert, Jamie Christopher White, Tobias Segal, Michael Yebba, Jane Forrestal, Jim Ford, Georgia Lyman, Joshua Koopman, Dakota Shepard, Emmalyn Anderson e Lance Greene.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/r-i-p-d-poliziotti-dall-aldila/49127/video/?vid=11425" title="R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà: Il trailer italiano del film con Ryan Reynolds e Jeff Bridges">R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà: Il trailer italiano del film con Ryan Reynolds e Jeff Bridges</a>

Cappuccetto Rosso Sangue

Fantasy, Horror, Thriller, 2011, durata: 100 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Catherine Hardwicke

con Amanda Seyfried, Gary Oldman, Shiloh Fernandez, Julie Christie, Max Irons, Lukas Haas, Michael Shanks, Adrian Holmes, Darren Shahlavi, Jen Halley, Carmen Lavigne, Cole Heppell e Virginia Madsen.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/cappuccetto-rosso-sangue/48141/video/?vid=5818" title="Cappuccetto Rosso Sangue: Terzo trailer italiano">Cappuccetto Rosso Sangue: Terzo trailer italiano</a>



Lo straniero senza nome

Western, 1973, durata: 105 min

in onda alle 21:17 su Iris

un film di Clint Eastwood

con Clint Eastwood, Verna Bloom, Marianna Hill, Mitchell Ryan, Jack Ging, Stefan Gierasch, Ted Hartley e Billy Curtis.

Race for Glory: Audi vs. Lancia

Azione, Biografico, Drammatico, 2024, durata: 109 min

in onda alle 21:20 su Rai 2

un film di Stefano Mordini

con Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Axel Gallois, Giulio Brizzi e Jacopo Rampini.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/race-for-glory-audi-vs-lancia/62592/video/?vid=42041" title="Race for Glory: Audi vs. Lancia: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film con Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl - HD">Race for Glory: Audi vs. Lancia: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film con Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl - HD</a>

Lionheart - Scommessa vincente

Azione, 1990, durata: 105 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Sheldon Lettich

con Jean-Claude Van Damme, Harrison Page, Deborah Rennard, Lisa Pelikan, Ashley Johnson e Brian Thompson.



I segreti di Osage County

Drammatico, 2013, durata: 121 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di John Wells

con Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Juliette Lewis, Abigail Breslin, Benedict Cumberbatch, Chris Cooper, Margo Martindale, Sam Shepard, Julianne Nicholson e Dermot Mulroney.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/i-segreti-di-osage-county/49166/video/?vid=14073" title="I segreti di Osage County: Il trailer italiano del film con Julia Roberts">I segreti di Osage County: Il trailer italiano del film con Julia Roberts</a>

Ritratto della giovane in fiamme

Drammatico, Storico, 2019, durata: 120 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Céline Sciamma

con Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino e Christel Baras.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/ritratto-della-giovane-in-fiamme/56455/video/?vid=32966" title="Ritratto della giovane in fiamme: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Ritratto della giovane in fiamme: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>



