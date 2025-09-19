Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 19 Settembre, in prima serata

TGCom24
Stasera in TV, Venerdì 19 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 19 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 19 Settembre 2025.

  • Poveri ma Ricchissimi
    Commedia, 2017, durata: 97 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Fausto Brizzi
    con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Bebo Storti, Ubaldo Pantani, Tess Masazza, Kai Portman, Paolo Rossi, Massimo Ciavarro e Federica Lucaferri.


  • El Cid
    Drammatico, Storico, 1961, durata: 184 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Anthony Mann
    con Charlton Heston, Sophia Loren, Raf Vallone, Geneviève Page, John Fraser, Gary Raymond, Hurd Hatfield, Massimo Serato, Frank Thring e Michael Hordern.

  • Sir - Cenerentola a Mumbai
    Drammatico, Sentimentale, 2018, durata: 96 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Rohena Gera
    con Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni, Rahul Vohra e Divya Seth.


  • Fortress: Sniper's Eye
    Azione, Thriller, 2022, durata: 87 min
    in onda alle 21:10 su 20
    un film di Josh Sternfeld
    con Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Chad Michael Murray, Kelly Greyson, Ser'Darius Blain, Natali Yura, Michael Sirow, Gabrielle Haugh, Welker White, Natalie Burn e Leonardo Castro.


  • R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà
    Azione, Commedia, Fantasy, 2013, durata: 96 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Robert Schwentke
    con Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, Robert Knepper, James Hong, Zoe Aggeliki, Stephanie Szostak, Mike O'Malley, Devin Ratray, Marisa Miller, Kachina Dechert, Jamie Christopher White, Tobias Segal, Michael Yebba, Jane Forrestal, Jim Ford, Georgia Lyman, Joshua Koopman, Dakota Shepard, Emmalyn Anderson e Lance Greene.


  • Cappuccetto Rosso Sangue
    Fantasy, Horror, Thriller, 2011, durata: 100 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di Catherine Hardwicke
    con Amanda Seyfried, Gary Oldman, Shiloh Fernandez, Julie Christie, Max Irons, Lukas Haas, Michael Shanks, Adrian Holmes, Darren Shahlavi, Jen Halley, Carmen Lavigne, Cole Heppell e Virginia Madsen.


  • Lo straniero senza nome
    Western, 1973, durata: 105 min
    in onda alle 21:17 su Iris
    un film di Clint Eastwood
    con Clint Eastwood, Verna Bloom, Marianna Hill, Mitchell Ryan, Jack Ging, Stefan Gierasch, Ted Hartley e Billy Curtis.

  • Race for Glory: Audi vs. Lancia
    Azione, Biografico, Drammatico, 2024, durata: 109 min
    in onda alle 21:20 su Rai 2
    un film di Stefano Mordini
    con Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Axel Gallois, Giulio Brizzi e Jacopo Rampini.


  • Lionheart - Scommessa vincente
    Azione, 1990, durata: 105 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Sheldon Lettich
    con Jean-Claude Van Damme, Harrison Page, Deborah Rennard, Lisa Pelikan, Ashley Johnson e Brian Thompson.

  • I segreti di Osage County
    Drammatico, 2013, durata: 121 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di John Wells
    con Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Juliette Lewis, Abigail Breslin, Benedict Cumberbatch, Chris Cooper, Margo Martindale, Sam Shepard, Julianne Nicholson e Dermot Mulroney.


  • Ritratto della giovane in fiamme
    Drammatico, Storico, 2019, durata: 120 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Céline Sciamma
    con Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino e Christel Baras.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

