Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 19 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 19 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 19 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 19 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 19 Maggio 2023

A History of Violence (Drammatico, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di David Cronenberg, con Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, William Hurt, Ashton Holmes, Heidi Hayes, Steve Arbuckle, Kyle Schmid, Sumela Kay, April Mullen, Greg Bryk, Morgan Kelly, Jason Barbeck, Evan Rose, Ian Matthews e Connor Price.



La trama del film : Il protagonista della vicenda è Tom Stall, proprietario di un piccolo ristorante a Millbrook, Indiana. Tom trascorre una placida esistenza con la moglie Edie, brillante avvocato, e i figli Jack e Sarah. Un giorno, il ristorante di Tom è preso d’assalto da due rapinatori che il proprietario riesce abilmente a mettere fuori gioco. Così, con la complicità dei mass media che lo dipingono come un vero e proprio eroe, Tom diventa piuttosto popolare in tutto il paese. La notizia giunge anche a Filadelfia dove il crudele Carl Fogarty, membro di spicco della mafia irlandese locale, associa il volto di Tom a quello di Joey Cusack che molti anni prima faceva parte della banda criminale. L'arrivo in città dei malavitosi segna il disgregarsi della stabilità della famiglia Stall...

White Oleander - Oleandro bianco (Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Peter Kosminsky, con Michelle Pfeiffer, Renée Zellweger, Robin Wright, Alison Lohman, Amy Aquino, John Billingsley, Billy Connolly, Cole Hauser, Marc Donato, Elisa Bocanegra, Patrick Fugit, Debra Christofferson, Svetlana Efremova, Scott Allan Campbell e Sam Catlin.



La trama del film : Il film racconta la storia di Ingrid Magnussen, una brillante artista accusata di aver ucciso il proprio amante e per questo costretta a scontare una pena di ben trentacinque anni di reclusione. Sua figlia Astrid, bellissima adolescente abbandonata dal padre, viene mandata a vivere in un primo momento insieme a Starr Thomas, una ex spogliarellista che ha smesso di fare strip perché ha scoperto l’amore di Gesù. Abita insieme ai suoi figli e a Ray, un uomo sposato che non ha da tempo rapporti con la sua famiglia. La convivenza, tuttavia, si guasta da subito perché Starr, per gelosia, spara alla ragazza colpendola a una spalla. Astrid viene trasferita in una struttura dove ci sono giovani con situazioni difficili, diventando sin da subito bersaglio della violenza di alcuni di loro. Stanca di essere presa di mira per la sua bellezza, decide di tagliare i suoi lunghi capelli biondi.

Nel frattempo stringe amicizia con Paul, un bravissimo disegnatore, e inevitabilmente si innamora di lui. La sua vita, però, non ha ancora smesso di metterla alla prova...



White Oleander - Oleandro bianco: Il Trailer Ufficiale del Film

Scrivimi una canzone (Commedia, Sentimentale) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Marc Lawrence, con Hugh Grant, Drew Barrymore, Brad Garrett, Kristen Johnston, Campbell Scott, Haley Bennett, Adam Grupper, Ellen Harvey, Jeremy Karson, Spenser Leigh, Matthew Morrison, Scott Porter, Charlie Sandlan, Brooke Tansley, Emma Lesser, Billy Griffith, Lanette Ware e Jason Antoon.



La trama del film : Il film vede protagonista Alex Fletcher, un cantante ormai in decadenza, fondatore negli anni Ottanta di un famosissimo gruppo chiamato Pop! La possibilità di tornare alla ribalta la intravede in Cora Corman, popstar emergente prima in tutte le classifiche: la ragazza gli chiede di scrivere una canzone e, se le piacerà, potranno duettare insieme. Il tempo a disposizione di Alex, però, è poco e l’uomo non scrive da anni. La sua ansia da prestazione sembra scemare quando scopre che Sophie Fisher, la donna che si occupa di annaffiare le piante in casa sua, può aiutarlo nell’impresa. Inizialmente restia, soprattutto perché triste dopo aver rotto una relazione importante, la giovane accetta e i due cominciano a comporre insieme i primi pezzi della canzone.

Inevitabilmente tra loro nasce un sentimento che li porta a essere in sintonia nella creazione del brano. Quando lo inviano a Cora, però, la ragazza lo riarrangia apportando delle modifiche che Sophie non apprezza molto. Tutto si complica quando Alex, invece di appoggiarla, decide di stare dalla parte della popstar...

I migliori anni della nostra vita (Commedia, Sentimentale) in onda su Tv 2000 alle ore 21.10 , un film di Claude Lelouch, con Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Souad Amidou, Antoine Sire, Marianne Denicourt e Monica Bellucci.



La trama del film : E' la storia di Jean-Louis e Anne, che si sono conosciuti molto tempo fa e hanno vissuto un'intensa e inaspettata storia d'amore.

Oggi, l'uomo, ormai ex pilota di corsa, riporta alla memoria sentieri sbiaditi fatti di vecchi ricordi, che non sembrano poi così lontani e che Jean-Louis spera fortemente di poter rivivere. Tra queste reminiscenze c'è quella donna che non è riuscito a tenersi accanto e che ricorda continuamente con rammarico. Per aiutarlo, suo figlio cerca di rintracciarla ed è così che i non più giovani come un tempo Anna e Jean-Louis potranno rivedersi, speranzosi di riprendere la loro storia d'amore proprio lì dove l'avevano interrotta...



I migliori anni della nostra vita: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Ariaferma (Drammatico) in onda su Rai 3 alle ore 21.20 , un film di Leonardo Di Costanzo, con Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano, Roberto De Francesco, Pietro Giuliano, Nicola Sechi, Leonardo Capuano, Antonio Buil Pueyo, Giovanni Vastarella e Francesca Ventriglia.



La trama del film : Il film è ambientato in un carcere in via di dismissione, dove sono rimasti soltanto qualche agente e pochissimi reclusi. Il piccolo gruppo di detenuti attende di essere trasferito in una nuova prigione, ma giorno dopo giorno l'attesa li porta a dare sempre meno importanza alle regole, che sembrano non avere più valore. I prigionieri si ritrovano a formare una nuova comunità, seppur molto fragile...



Ariaferma: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Space Jam (Commedia, Animazione, Family) in onda su TwentySeven alle ore 21.10, un film di Joe Pytka, con Michael Jordan, Wayne Knight, Theresa Randle, Manner "Mooky" Washington, Eric Gordon, Penny Bae Bridges, Brandon Hammond, Patricia Heaton, Del Harris, Dan Castellaneta, Michael Alaimo, Charles Barkley, Thom Barry, Larry Bird, Muggsy Bogues e Shawn Bradley.



La trama del film: Il film unisce attori in carne ed ossa a personaggi di animazione: tra i protagonisti troviamo infatti il campione della pallacanestro americana Micheal Jordan e i Looney Toons. Nel 1973, un giovane Michael Jordan dice a suo padre che vuole andare all'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, per giocare nella squadra del campionato e andare alla NBA. Il sogno del bimbo si avvera, e diversi anni dopo, a seguito del conseguimento di numerosi titoli, Jordan annuncia in una conferenza stampa il suo ritiro dalla pallacanestro. Tuttavia, dichiara di aver intenzione di intraprendere una carriera nel baseball, nel quale però si dimostra meno capace.

Nel frattempo, in un pianeta lontano, il parco divertimenti di Moron Mountain, gestito dall’alieno malvagio Mr. Swackhammer, ha perso ogni attrattiva gli occhi del pubblico ed è in cerca di nuove attrazioni. Decide quindi di inviare i suoi sottoposti, i Nerdlucks, sulla Terra per rapire Bugs Bunny e gli altri Looney Toons, nella speranza che possano avere lo stesso successo anche sul loro pianeta...



Space Jam: il trailer del film

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

