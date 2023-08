Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 18 Agosto, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 18 Agosto 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 18 Agosto 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 18 Agosto 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 18 Agosto 2023

The Hollars (Commedia, Drammatico, Sentimentale) in onda su Tv 2000 alle ore 20.55 , un film di John Krasinski, con John Krasinski, Anna Kendrick, Margo Martindale, Richard Jenkins, Sharlto Copley e Charlie Day.



La trama del film : Il film vede protagonista John Hollar, un aspirante artista costretto a lasciare a New York la sua fidanzata Rebecca, incinta di otto mesi, per tornare nella piccola città della provincia americana che ha lasciato da tempo, nel momento in cui riceve la notizia della malattia di sua madre Sally, in procinto di sottoporsi a una delicata operazione chirurgica al cervello.

Dopo essere tornato nella casa in cui è nato e cresciuto, John rimane immediatamente coinvolto, suo malgrado, nei problemi della sua famiglia disfunzionale, con suo padre Don, ritrova un vecchio rivale di quando era al liceo e la sua ex fidanzata Gwen particolarmente esuberante, che ritorna nella sua vita come un fiume in piena, e tutto questo mentre la sua ragazza, a New York, sta per avere un bambino e lui sta per diventare padre...



The Hollars: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Gli Intoccabili (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Brian De Palma, con Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith, Andy Garcia, Robert De Niro, Richard Bradford, Jack Kehoe, Brad Sullivan, Billy Drago, Patricia Clarkson, Steven Goldstein, Peter Aylward, Don Harvey, Robert Swan e Vito D'Ambrosio.



La trama del film : Chicago, 1930. Durante l'epoca del Proibizionismo, la città è governata dal terribile boss mafioso Al Capone, che dopo aver preso il controllo della malavita cittadina, si dedica con profitto al commercio illegale di alcool. Per poter gestire tranquillamente quest’attività, corrompe le massime personalità cittadine e della polizia, facendosele così "amiche". Eliott Ness, un agente del Tesoro, viene incaricato di formare una squadra per combattere il criminale e i suoi scagnozzi. All’inizio, a causa della corruzione nel dipartimento di polizia, le retate organizzate falliscono, portando Ness allo sconforto. Una notte però l'agente federale incontra Jimmy Malone, un poliziotto irlandese di pattuglia: colpito dalla sua integrità morale, decide di includerlo nella missione.

Oltre a lui, Ness recluta George Stone, un giovane italo-americano dal carattere forte, e anche Oscar Wallace, un contabile inviato da Washington che cerca di incastrare Al Capone usando i suoi movimenti finanziari.

Da questo momento le indagini del team vanno a buon fine e riescono a fare grandi arresti. Tutto ciò infastidisce il boss, che inizia a minacciare la squadra e tenta di corromperla, senza però riuscirci. Ma la strada per combattere la corruzione e cambiare la storia di Chicago è lastricata di pericoli...

Un mercoledì da leoni (Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di John Milius, con Jan-Michael Vincent, William Katt, Gary Busey, Patti D'Arbanville, Lee Purcell, Sam Melville, Darrell Fetty, Gray Frederickson, Hank Warden, Joe Spinell, Steve Kanaly e Gerry Lopez.



La trama del film : Le spiagge della California sono a volte battute da venti che provocano mareggiate paurose. Sono l'occasione migliore per le esibizioni dei vecchi e nuovi campioni del "surf". Tre di questi - Jack Barlow, Matt Johnson e Leroy - si mettono in luce nell'estate 1962: sono i beniamini dello stravagante Bear, artigiano delle tavole per questo sport, ex campione, filosofo. Negli anni che seguono i tre amici si incamminano per strade che lentamente li separano...

The Hateful Eight (Drammatico, Western, Thriller) in onda su Rai 3 alle ore 21.20 , un film di Quentin Tarantino, con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Walton Goggins, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, Demian Bichir, Zoe Bell, Dana Gourrier, James Parks, Channing Tatum, Gene Jones, Keith Jefferson, Craig Stark, Belinda Owino e Quentin Tarantino.



La trama del film : Sono passati pochi anni dalla fine della Guerra di secessione americana. Immersa nel paesaggio gelido del Wyoming, la diligenza di O.B. Jackson si dirige verso la città Red Rocks.

A bordo della carrozza ci sono il cacciatore di taglie John Ruth e la famigerata latitante Daisy Domergue, la cui taglia ammonta a 10.000 dollari.

Ruth ha intenzione di consegnare la criminale e accaparrarsi il bottino, ma teme che i membri della banda di Daisy siano in agguato nell’ombra. Lungo la strada la diligenza incontra il maggiore Marquis Warren, ex soldato di colore ora divenuto cacciatore di taglie.

Sebbene sia molto diffidente, Ruth permette a Warren di salire sulla carovana dal momento che anche l’uomo è diretto a Red Rocks per discutere delle taglie.

Poco dopo il gruppo si imbatte nel rinnegato Chris Mannix, che scorta la carovana sostenendo di essere il nuovo sceriffo della città. Ruth e Warren non sembrano inclini a fidarsi di Mannix ma le circostanze li obbligano a condividere il viaggio con il fantomatico sceriffo.

Colti da un’improvvisa bufera di neve, i viaggiatori sono costretti a sostare presso l’emporio di Minnie. Al posto della cordiale proprietaria, tuttavia, ci sono quattro uomini: il messicano Bob, il boia Oswaldo Mobray, il cowboy Joe Gage e il generale confederato Sanford Smithers...



The Hateful Eight: Il trailer italiano del film - HD

Vi presento Christopher Robin (Biografico, Family) in onda su Canale 5 alle ore 21.20, un film di Simon Curtis, con Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Will Tilston, Kelly Macdonald, Phoebe Waller-Bridge, Alex Lawther, Stephen Campbell Moore, Geraldine Somerville, Nico Mirallegro, Richard McCabe, Simon Williams e Shaun Dingwall.



La trama del film: Vi presento Christopher Robin è il titolo dell'incantevole e poetico biopic su A.A. Milne, papà dell'orsetto Winnie the Pooh e della gang nel Bosco dei Cento Acri. Prima di diventare l'amato personaggio dei libri illustrati per bambini, l'orsetto ghiotto di miele nato dalla penna dello scrittore britannico, era un orsacchiotto tridimensionale, in pezza e imbottitura.

Portato a casa dalla Signora Milne per il primo compleanno di Christopher Robin, Pooh diventa compagno di giochi inseparabile del bambino e poi leader della fortunata banda di peluche che va allargandosi ogni anno: si uniscono alle scorribande all'aria aperta nella selvaggia foresta di Ashdown, il piccolo Pimpi, l'esuberante Tigro, il malinconico Ih-Oh, Kanga e Ro. Senza contare Uffa e Tappo, veri animali del bosco, che hanno già tana e residenza tra gli alberi.

A volte A.A. Milne posa la matita sul quadernetto per unirsi al gioco, poi corre nel suo studio a prendere nota delle avventure vissute. Il successo dell'opera ultimata è straordinario: le divertenti imprese di Christopher Robin e dei suoi amici di pezza restituiscono sogni e speranza al Paese ancora provato dalla Prima guerra mondiale, ma attaccano addosso al piccolo Milne l'etichetta di "eterno bambino", o peggio ancora di "personaggio letterario". Fama della quale non riuscirà a liberarsi neanche da adulto...



Vi presento Christopher Robin: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata:

