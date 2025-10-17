Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 17 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Venerdì 17 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 17 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 17 Ottobre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 17 Ottobre 2025
-
Grand Hotel Excelsior
Commedia, 1982, durata: 116 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Castellano e Pipolo
con Adriano Celentano, Eleonora Giorgi, Enrico Montesano, Carlo Verdone, Diego Abatantuono, Lino Damiani, Aldina Martano, Andrew Omokaro, Franco Diogene, Armando Brancia, Claudia Mori e Tiberio Murgia.
-
Un uomo tranquillo
Commedia, 1952, durata: 129 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di John Ford
con John Wayne, Maureen O'Hara, Barry Fitzgerald, Ward Bond, Victor McLaglen, Mildred Natwick, Francis Ford, Eileen Crowe, May Craig, Arthur Shields e Charles B. Fitzsimons.
-
Per l'onore
Commedia, 2023, durata: 97 min
in onda alle 21:10 su TV2000
un film di Philippe Guillard
con Olivier Marchal, Olivia Bonamy, Mathieu Madénian, Solène Hébert, Camille Aguilar, Tom Villa, Saabo Balde, Sâm Mirhosseini, Nabiha Akkari, Ariane Naziri, Philippe Duquesne, Patrick Sébastien, Iñaki Lartigue e Amélie Prevot.
-
Star Trek Beyond
Azione, Avventura, Fantascienza, 2016, durata: 122 min
in onda alle 21:10 su 20
un film di Justin Lin
con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, Simon Pegg, John Cho, Anton Yelchin, Idris Elba e Sofia Boutella.
-
To Rome with Love
Commedia, 2012, durata: 112 min
in onda alle 21:11 su TwentySeven
un film di Woody Allen
con Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penélope Cruz, Judy Davis, Jesse Eisenberg, Greta Gerwig, Elliot Page, Riccardo Scamarcio, Alison Pill, Alessandro Tiberi, Alessandra Mastronardi, Flavio Parenti, Antonio Albanese, Ornella Muti, Fabio Armiliato e Lino Guanciale.
-
Abandoned - La fattoria maledetta
Horror, Thriller, 2022, durata: 102 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Spencer Squire
con Emma Roberts, John Gallagher Jr., Michael Shannon, Kate Arrington, Paul Dillon, Addy Miller e Paul Schneider.
-
Men of Honor - L'onore degli uomini
Drammatico, 2000, durata: 129 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di George Tillman Jr.
con Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., Charlize Theron, Aunjanue Ellis, Hal Holbrook, Michael Rapaport, Powers Boothe, David Keith, Holt McCallany, Joshua Leonard e Dennis Haysbert.
-
Coraggio... fatti ammazzare
Azione, Poliziesco, 1983, durata: 117 min
in onda alle 21:18 su Iris
un film di Clint Eastwood
con Clint Eastwood, Sondra Locke, Pat Hingle, Bradford Dillman, Paul Drake, Audrie J. Neenan, Jack Thibeau e Michael Currie.
-
Quelli che mi vogliono morto
Azione, Drammatico, Thriller, 2021, durata: 100 min
in onda alle 21:20 su Rai 2
un film di Taylor Sheridan
con Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Finn Little, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Medina Senghore, Tyler Perry, Jake Weber e Tory Kittles.
-
CIA - Un uomo nel mirino
Azione, Thriller, 2023, durata: 113 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Renny Harlin
con Aaron Eckhart, Nina Dobrev, Tim Blake Nelson, Ilfenesh Hadera, Clifton Collins Jr. e Oliver Trevena.
-
The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo
Commedia, Sentimentale, 2005, durata: 90 min
in onda alle 21:25 su La5
un film di Clare Kilner
con Debra Messing, Dermot Mulroney, Amy Adams, Jack Davenport, Sarah Parish, Jeremy Sheffield, Peter Egan e Holland Taylor.
-
Colombiana
Azione, Drammatico, Thriller, 2011, durata: 108 min
in onda alle 21:27 su Italia 1
un film di Olivier Megaton
con Zoe Saldana, Michael Vartan, Cliff Curtis, Lennie James, Callum Blue, Jordi Mollà, Amandla Stenberg, Max Martini e Jesse Borrego.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv