Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 17 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 17 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 17 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 17 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 17 Ottobre 2025

Grand Hotel Excelsior

Commedia, 1982, durata: 116 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Castellano e Pipolo

con Adriano Celentano, Eleonora Giorgi, Enrico Montesano, Carlo Verdone, Diego Abatantuono, Lino Damiani, Aldina Martano, Andrew Omokaro, Franco Diogene, Armando Brancia, Claudia Mori e Tiberio Murgia.

Un uomo tranquillo

Commedia, 1952, durata: 129 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di John Ford

con John Wayne, Maureen O'Hara, Barry Fitzgerald, Ward Bond, Victor McLaglen, Mildred Natwick, Francis Ford, Eileen Crowe, May Craig, Arthur Shields e Charles B. Fitzsimons.

Per l'onore

Commedia, 2023, durata: 97 min

in onda alle 21:10 su TV2000

un film di Philippe Guillard

con Olivier Marchal, Olivia Bonamy, Mathieu Madénian, Solène Hébert, Camille Aguilar, Tom Villa, Saabo Balde, Sâm Mirhosseini, Nabiha Akkari, Ariane Naziri, Philippe Duquesne, Patrick Sébastien, Iñaki Lartigue e Amélie Prevot.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/per-l-onore/67940/video/?vid=48172" title="Per l'Onore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Per l'Onore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Star Trek Beyond

Azione, Avventura, Fantascienza, 2016, durata: 122 min

in onda alle 21:10 su 20

un film di Justin Lin

con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, Simon Pegg, John Cho, Anton Yelchin, Idris Elba e Sofia Boutella.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/star-trek-beyond/52644/video/?vid=24026" title="Star Trek Beyond: Terzo trailer italiano - HD">Star Trek Beyond: Terzo trailer italiano - HD</a>

To Rome with Love

Commedia, 2012, durata: 112 min

in onda alle 21:11 su TwentySeven

un film di Woody Allen

con Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penélope Cruz, Judy Davis, Jesse Eisenberg, Greta Gerwig, Elliot Page, Riccardo Scamarcio, Alison Pill, Alessandro Tiberi, Alessandra Mastronardi, Flavio Parenti, Antonio Albanese, Ornella Muti, Fabio Armiliato e Lino Guanciale.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/to-rome-with-love/48515/video/?vid=8334" title="To Rome with Love: Il trailer italiano del film di Woody Allen">To Rome with Love: Il trailer italiano del film di Woody Allen</a>

Abandoned - La fattoria maledetta

Horror, Thriller, 2022, durata: 102 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Spencer Squire

con Emma Roberts, John Gallagher Jr., Michael Shannon, Kate Arrington, Paul Dillon, Addy Miller e Paul Schneider.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/abandoned-la-fattoria-maledetta/66319/video/?vid=45514" title="Abandoned - La Fattoria Maledetta: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD">Abandoned - La Fattoria Maledetta: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD</a>



Men of Honor - L'onore degli uomini

Drammatico, 2000, durata: 129 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di George Tillman Jr.

con Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., Charlize Theron, Aunjanue Ellis, Hal Holbrook, Michael Rapaport, Powers Boothe, David Keith, Holt McCallany, Joshua Leonard e Dennis Haysbert.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/men-of-honor-l-onore-degli-uomini/1252/video/?vid=33948" title="Men of Honor - L'onore degli uomini: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Men of Honor - L'onore degli uomini: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Coraggio... fatti ammazzare

Azione, Poliziesco, 1983, durata: 117 min

in onda alle 21:18 su Iris

un film di Clint Eastwood

con Clint Eastwood, Sondra Locke, Pat Hingle, Bradford Dillman, Paul Drake, Audrie J. Neenan, Jack Thibeau e Michael Currie.

Quelli che mi vogliono morto

Azione, Drammatico, Thriller, 2021, durata: 100 min

in onda alle 21:20 su Rai 2

un film di Taylor Sheridan

con Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Finn Little, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Medina Senghore, Tyler Perry, Jake Weber e Tory Kittles.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/quelli-che-mi-vogliono-morto/61019/video/?vid=36714" title="Quelli che mi vogliono morto: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Quelli che mi vogliono morto: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>



CIA - Un uomo nel mirino

Azione, Thriller, 2023, durata: 113 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Renny Harlin

con Aaron Eckhart, Nina Dobrev, Tim Blake Nelson, Ilfenesh Hadera, Clifton Collins Jr. e Oliver Trevena.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/cia-un-uomo-nel-mirino/67751/video/?vid=47912" title="CIA - Un Uomo nel Mirino: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">CIA - Un Uomo nel Mirino: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo

Commedia, Sentimentale, 2005, durata: 90 min

in onda alle 21:25 su La5

un film di Clare Kilner

con Debra Messing, Dermot Mulroney, Amy Adams, Jack Davenport, Sarah Parish, Jeremy Sheffield, Peter Egan e Holland Taylor.

Colombiana

Azione, Drammatico, Thriller, 2011, durata: 108 min

in onda alle 21:27 su Italia 1

un film di Olivier Megaton

con Zoe Saldana, Michael Vartan, Cliff Curtis, Lennie James, Callum Blue, Jordi Mollà, Amandla Stenberg, Max Martini e Jesse Borrego.



