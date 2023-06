Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 16 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 15 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 16 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 16 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 16 Giugno 2023

Cape Fear (Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Martin Scorsese, con Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Juliette Lewis, Joe Don Baker, Illeana Douglas, Fred Dalton Thompson, Zully Montero, Margot Moreland, Paul Nagle Jr., Mary Ellen O'Brien, Edgar Allan Poe IV, Roger Pretto, Billy Lucas e Garr Stevens.



La trama del film : Il feroce e sadico detenuto Max Cady ha un solo obiettivo: ottenere la scarcerazione e vendicarsi della negligenza dell’avvocato Sam Bowden, a cui attribuisce la colpa per la pena ricevuta a seguito di un processo per stupro. Bowden vive in una piccola città della Florida, con la moglie Leigh e la figlia adolescente Danielle. La vita dell’avvocato è tutt’altro che perfetta e l’armonia familiare si regge su una serie di segreti ben celati, come la relazione clandestina tra Sam e Lori Davis.

Avendo indagato sul suo ex difensore, Cady è pronto a distruggere la sua vita per ottenere vendetta. Dopo essere stato rilasciato dal penitenziario, l’uomo inizia a perseguitare la famiglia Bowden senza mai commettere un vero e proprio reato che possa costargli la libertà. Frustrato e reso irritabile dalla vicinanza di Cady, che nel frattempo seduce e malmena Lori e ha un rapporto con Danielle, Sam assolda l’investigatore privato Claude Kersek. Quando anche quest’ultimo non riesce ad incastrare l’ex galeotto, Sam prende una decisione estrema e paga tre uomini affinché eliminino il suo persecutore...

Lunchbox (Drammatico, Sentimentale) in onda su Tv 2000 alle ore 21.10 , un film di Ritesh Batra, con Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui, Denzil Smith, Bharati Achrekar, Nakul Vaid, Yashvi Nagar e Lillete Dibey.



La trama del film : Il film racconta la storia di Ila, una giovane casalinga di Mumbai appassionata di cucina, che cerca di riportare un po’ di romanticismo nel suo matrimonio con Rajeev, preparandogli delle deliziose ricette. La donna invia i suoi manicaretti al marito tramite il ‘dabbawala’, una rete indiana di fattorini che recapita il pranzo alle persone sul posto di lavoro.

A causa di un disguido, i lunchbox preparati da Ila per Rajeev arrivano sul tavolo del ragioniere Saajan Fernandes, un solitario vedovo prossimo alla pensione. Quando la giovane si rende conto dell’errore, nel cestino del pranzo del giorno dopo infila anche una lettera, per scoprire chi è la persona che riceve i suoi manicaretti. Da quel momento ha inizio un’intensa corrispondenza tra i due, che si trasforma in una profonda amicizia. Un giorno Ila decide di chiedere a Saajan d’incontrarsi: quale saranno le loro reazioni nel vedersi di persona per la prima volta?...



Lunchbox: Il trailer italiano del film

Book Club - Tutto può succedere (Commedia) in onda su Rai 3 alle ore 21.20 , un film di Bill Holderman, con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Andy Garcia, Don Johnson, Richard Dreyfuss, Alicia Silverstone e Katie Aselton.



La trama del film : Carol, Vivian, Diane e Sharon sono quattro donne, amiche da trent'anni che insieme hanno formato un book club: ogni mese infatti si incontrano per commentare un libro, accompagnato da un buon bicchiere di vino.

Si trovano tutte sulla soglia dei sessant'anni, un pò annoiate, in parte rassegnate, alle prese con i sempreverdi problemi sentimentali e i fastidi della menopausa, sempre pronti a far presente che il tempo passa. Si sentono ormai fuori dai giochi (a parte la ricca Vivian, che ama cambiare uomini di continuo, forse per paura di rimanere coinvolta davvero). La loro voglia di essere donne sensuali e interessanti è ancora sempre presente nel profondo del cuore e viene risvegliata quando decidono di addentrarsi nella lettura di Cinquanta sfumature di grigio, il piccante bestseller rosa che racconta le avventure dell'ingenua Anastasia Steele, guidata sul sentiero dell'amore passionale dal bel tenebroso Christian Grey. Le prodezze dei due amanti spingono le quattro donne a rimettersi in gioco...



Book Club - Tutto può succedere: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Kingsman 2: Il Cerchio d'Oro (Azione, Avventura, Commedia) in onda su Rai 4 alle ore 21.20, un film di Matthew Vaughn, con Taron Egerton, Channing Tatum, Julianne Moore, Jeff Bridges, Colin Firth, Halle Berry, Pedro Pascal, Mark Strong, Sophie Cookson, Vinnie Jones, Elton John, Hanna Alström, Poppy Delevingne e Edward Holcroft.



La trama del film: Un anno dopo aver sconfitto Richmond Valentine e aver sventato i suoi piani, Gary "Eggsy" Unwin si è unito ufficialmente a Kingsman, l’associazione di intelligence privata fondata al termine della Seconda Guerra Mondiale dall’elite britannica con lo scopo di proteggere il mondo.

Eggsy ha preso il nome e il ruolo del suo mentore defunto Harry Hart “Galahad”, e ha intrapreso una relazione con Tilde, la Principessa di Svezia, dopo averla salvata.

Mentre Eggsy ritorna dalla sede dell'intelligence, gli viene tesa un'imboscata da Charlie Hesketh, un candidato Kingsman respinto, che aveva perso il braccio destro e riportato una severa lesione alle corde vocali durante l'incidente da Valentine. Eggsy sfugge a Charlie e ai suoi scagnozzi che intraprendono un inseguimento forsennato; Eggsy riesce a liberarsi del suo aggressore, ma il suo braccio cibernetico, reciso nella lotta, riesce ad infiltrarsi nei server Kingsman attraverso il computer dell'auto di Eggsy...



Kingsman 2: Il Cerchio d'Oro: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV: