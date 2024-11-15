Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 15 Novembre, in prima serata

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Stasera in TV, Venerdì 15 Novembre 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 15 Novembre 2024, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 15 Novembre 2024.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 15 Novembre 2024

Fantozzi (Commedia, Comico, 1975, durata: 100 min) in onda alle 21.05 su Cine34 , un film di Luciano Salce, con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Liù Bosisio, Gigi Reder, Umberto D'Orsi, Plinio Fernando, Giuseppe Anatrelli e Paolo Paoloni.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/fantozzi/15606/video/?vid=21662" title="Fantozzi: Trailer evento speciale - HD">Fantozzi: Trailer evento speciale - HD</a>

(Commedia, Comico, 1975, durata: 100 min) in onda , un film di Luciano Salce, con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Liù Bosisio, Gigi Reder, Umberto D'Orsi, Plinio Fernando, Giuseppe Anatrelli e Paolo Paoloni.

Tora! Tora! Tora! (Guerra, 1970, durata: 185 min) in onda alle 21.10 su Rai Movie , un film di Richard Fleischer, con Martin Balsam, Soh Yamamura, Joseph Cotten, Tatsuya Mihashi, E.G. Marshall, James Whitmore, Takahiro Tamura, Eijirô Tono, Jason Robards, Wesley Addy, Leon Ames, Frank Aletter e Koreya Senda.

(Guerra, 1970, durata: 185 min) in onda , un film di Richard Fleischer, con Martin Balsam, Soh Yamamura, Joseph Cotten, Tatsuya Mihashi, E.G. Marshall, James Whitmore, Takahiro Tamura, Eijirô Tono, Jason Robards, Wesley Addy, Leon Ames, Frank Aletter e Koreya Senda.

Cielo di piombo, ispettore Callaghan (Poliziesco, Azione, 1976, durata: 95 min) in onda alle 21.10 su Iris , un film di James Fargo, con Clint Eastwood, Tyne Daly, Harry Guardino, Bradford Dillman, John Mitchum, Robert F. Hoy, Jocelyn Jones, Samantha Doane, DeVeren Bookwalter e John Crawford.

(Poliziesco, Azione, 1976, durata: 95 min) in onda , un film di James Fargo, con Clint Eastwood, Tyne Daly, Harry Guardino, Bradford Dillman, John Mitchum, Robert F. Hoy, Jocelyn Jones, Samantha Doane, DeVeren Bookwalter e John Crawford.

Nope (Horror, 2022, durata: 135 min) in onda alle 21.15 su Italia 2 , un film di Jordan Peele, con Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Perea, Michael Wincott, Steven Yeun, Wrenn Schmidt, Keith David, Devon Graye, Jennifer Lafleur, Terry Notary, Barbie Ferreira, Donna Mills, Ryan W. Garcia, Rhian Rees, Sophia Coto, Courtney Elizabeth e Andrew Patrick Ralston.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/nope/61623/video/?vid=38688" title="Nope: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Nope: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

(Horror, 2022, durata: 135 min) in onda , un film di Jordan Peele, con Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Perea, Michael Wincott, Steven Yeun, Wrenn Schmidt, Keith David, Devon Graye, Jennifer Lafleur, Terry Notary, Barbie Ferreira, Donna Mills, Ryan W. Garcia, Rhian Rees, Sophia Coto, Courtney Elizabeth e Andrew Patrick Ralston.

The Farewell - Una Bugia Buona (Commedia, Drammatico, 2019, durata: 100 min) in onda alle 21.15 su Tv 2000 , un film di Lulu Wang, con Awkwafina, Shuzhen Zhao, X Mayo, Tzi Ma, Yang Xuejian, Diana Lin, Becca Khalil, Yongbo Jiang, Han Chen e Aoi Mizuhara.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-farewell-una-bugia-buona/57976/video/?vid=32933" title="The Farewell - Una Bugia Buona: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">The Farewell - Una Bugia Buona: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

(Commedia, Drammatico, 2019, durata: 100 min) in onda , un film di Lulu Wang, con Awkwafina, Shuzhen Zhao, X Mayo, Tzi Ma, Yang Xuejian, Diana Lin, Becca Khalil, Yongbo Jiang, Han Chen e Aoi Mizuhara.

Shock Wave - Ultimatum a Hong Kong (Azione, Thriller, Poliziesco, 2020, durata: 120 min) in onda alle 21.20 su Rai 4 , un film di Herman Yau, con Andy Lau, Ching Wan Lau, Ni Ni, Kwan-Ho Tse, Ron Ng, Tak-Bun Wong, Raymond Chiu, Zhang Yang e Philip Keung.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/shock-wave-ultimatum-a-hong-kong/64531/video/?vid=42366" title="Shock Wave - Ultimatum a Hong Kong: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Shock Wave - Ultimatum a Hong Kong: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

(Azione, Thriller, Poliziesco, 2020, durata: 120 min) in onda , un film di Herman Yau, con Andy Lau, Ching Wan Lau, Ni Ni, Kwan-Ho Tse, Ron Ng, Tak-Bun Wong, Raymond Chiu, Zhang Yang e Philip Keung.

Summertime - La Belle Saison (Drammatico, Sentimentale, 2015, durata: 105 min) in onda alle 21.20 su Cielo , un film di Catherine Corsini, con Izïa Higelin, Cécile de France, Noémie Lvovsky, Kévin Azaïs, Lætitia Dosch, Benjamin Bellecour, Sarah Suco, Natalie Beder, Calypso Valois, Jean-Henri Compère, Bruno Podalydès e Loulou Hanssen.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/summertime-la-belle-saison/63374/video/?vid=40756" title="Summertime - La Belle Saison: Il Trailer Ufficiale del Film">Summertime - La Belle Saison: Il Trailer Ufficiale del Film</a>

(Drammatico, Sentimentale, 2015, durata: 105 min) in onda , un film di Catherine Corsini, con Izïa Higelin, Cécile de France, Noémie Lvovsky, Kévin Azaïs, Lætitia Dosch, Benjamin Bellecour, Sarah Suco, Natalie Beder, Calypso Valois, Jean-Henri Compère, Bruno Podalydès e Loulou Hanssen.

Il segreto del mio successo (Commedia, 1987, durata: 110 min) in onda alle 21.20 su TwentySeven , un film di Herbert Ross, con Michael J. Fox, Richard Jordan, Margaret Whitton, Helen Slater, John Pankow, Christopher Murney, Carol Ann Susi, Fred Gwynne e Gerry Bamman.

(Commedia, 1987, durata: 110 min) in onda , un film di Herbert Ross, con Michael J. Fox, Richard Jordan, Margaret Whitton, Helen Slater, John Pankow, Christopher Murney, Carol Ann Susi, Fred Gwynne e Gerry Bamman.

Nave fantasma - Ghost Ship (Avventura, Thriller, 2002, durata: 89 min) in onda alle 21.20 su 20 , un film di Steve Beck, con Gabriel Byrne, Julianna Margulies, Ron Eldard, Desmond Harrington, Isaiah Washington, Alex Dimitriades, Karl Urban, Emily Browning, Francesca Rettondini, Boris Brkic, Adam Bieshaar, Iain Gardiner, Cameron Watt, Jamie Giddens e Bob Ruggiero.

(Avventura, Thriller, 2002, durata: 89 min) in onda , un film di Steve Beck, con Gabriel Byrne, Julianna Margulies, Ron Eldard, Desmond Harrington, Isaiah Washington, Alex Dimitriades, Karl Urban, Emily Browning, Francesca Rettondini, Boris Brkic, Adam Bieshaar, Iain Gardiner, Cameron Watt, Jamie Giddens e Bob Ruggiero.

Sognando Beckham (Commedia, 2002, durata: 112 min) in onda alle 21.30 su LA7D , un film di Gurinder Chadha, con Parminder Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys Meyers, Anupam Kher, Archie Panjabi, Shaznay Lewis, Frank Harper, Juliet Stevenson, Shaheen Khan, Ameet Chana, Kulvinder Ghir, John Barnes, Poojah Shah, Paven Virk, Preeya Kalidas, Trey Farley, Saraj Chaudhry, Imran Ali, Havey Virdi, Ash Varrez, Shobu Kapoor, Zohra Sehgal, Gary Lineker e Alan Hansen.

(Commedia, 2002, durata: 112 min) in onda , un film di Gurinder Chadha, con Parminder Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys Meyers, Anupam Kher, Archie Panjabi, Shaznay Lewis, Frank Harper, Juliet Stevenson, Shaheen Khan, Ameet Chana, Kulvinder Ghir, John Barnes, Poojah Shah, Paven Virk, Preeya Kalidas, Trey Farley, Saraj Chaudhry, Imran Ali, Havey Virdi, Ash Varrez, Shobu Kapoor, Zohra Sehgal, Gary Lineker e Alan Hansen.

...E alla fine arriva Polly (Commedia, 2004, durata: 90 min) in onda alle 21.35 su La5 , un film di John Hamburg, con Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, Debra Messing, Alec Baldwin, Hank Azaria, Bryan Brown, Jsu Garcia, Michele Lee, Bob Dishy, Missi Pyle, Judah Friedlander, Kevin Hart, Masi Oka, Kym E. Whitley e Amy Hohn.



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(Commedia, 2004, durata: 90 min) in onda , un film di John Hamburg, con Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, Debra Messing, Alec Baldwin, Hank Azaria, Bryan Brown, Jsu Garcia, Michele Lee, Bob Dishy, Missi Pyle, Judah Friedlander, Kevin Hart, Masi Oka, Kym E. Whitley e Amy Hohn.

Una Notte al Museo (Commedia, Fantasy, 2006, durata: 108 min) in onda alle 21.45 su Italia 1, un film di Shawn Levy, con Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke, Mickey Rooney, Owen Wilson, Bill Cobbs, Robin Williams, Jake Cherry, Ricky Gervais, Kim Raver, Patrick Gallagher, Rami Malek, Mizuo Peck, Steve Coogan, Anne Meara, Pierfrancesco Favino, Paul Rudd, Dan Rizzuto, Matthew Harrison, Martin Christopher, Jono Lee e Darryl Quon.



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