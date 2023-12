Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 15 Dicembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 15 Dicembre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 15 Dicembre 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 15 Dicembre 2023.

I Migliori Film da non perdere Stasera in TV: Venerdì 15 Dicembre 2023

Quel che resta del giorno (Drammatico) in onda su Tv 2000 alle ore 20.55 , un film di James Ivory, con Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox, Peter Vaughan, Christopher Reeve, Paula Jacobs, Hugh Grant, Caroline Hunt, Jo Kendall, Joanna Joseph, Wolf Kahler, Brigitte Kahn, Emma Lewis, Roger McKern, Jestyn Phillips, Jeffrey Wickham e Michael Lonsdale.



La trama del film : Il film racconta le vicende di Mr. Stevens e di un mondo che non c'è più.

La storia inizia nell'Inghilterra del secondo dopoguerra. Siamo a metà degli anni 50 quando Stevens riceve una lettera dalla sua ex collega, la governante Miss. Kenton, che gli chiede un incontro dopo tanti anni di lontananza.

La bellissima magione di Darlington Hall, in cui Stevens ha prestato servizio come maggiordomo dall'impeccabile stile british, è stata venduta al ricco americano Jack Lewis dopo la morte del vecchio proprietario Lord Darlington. Così Stevens parte per incontrare Miss. Kenton, diventata nel frattempo Mrs. Benn e ormai nonna, per proporle di tornare a lavorare a Darlington Hall sotto la nuova proprietà.

Il viaggio è un'occasione per ricordare la propria vita di maggiordomo, dagli anni in cui il suo padrone, filonazista, utilizzava la casa per tessere rapporti diplomatici fra Germania e Gran Bretagna, fino alla decadenza seguita alla guerra, quando Lord Darlington veniva additato da tutti come collaborazionista e rinnegato persino dal figlioccio Cardinal...

(Drammatico) , un film di James Ivory, con Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox, Peter Vaughan, Christopher Reeve, Paula Jacobs, Hugh Grant, Caroline Hunt, Jo Kendall, Joanna Joseph, Wolf Kahler, Brigitte Kahn, Emma Lewis, Roger McKern, Jestyn Phillips, Jeffrey Wickham e Michael Lonsdale. : Il film racconta le vicende di Mr. Stevens e di un mondo che non c'è più. La storia inizia nell'Inghilterra del secondo dopoguerra. Siamo a metà degli anni 50 quando Stevens riceve una lettera dalla sua ex collega, la governante Miss. Kenton, che gli chiede un incontro dopo tanti anni di lontananza. La bellissima magione di Darlington Hall, in cui Stevens ha prestato servizio come maggiordomo dall'impeccabile stile british, è stata venduta al ricco americano Jack Lewis dopo la morte del vecchio proprietario Lord Darlington. Così Stevens parte per incontrare Miss. Kenton, diventata nel frattempo Mrs. Benn e ormai nonna, per proporle di tornare a lavorare a Darlington Hall sotto la nuova proprietà. Il viaggio è un'occasione per ricordare la propria vita di maggiordomo, dagli anni in cui il suo padrone, filonazista, utilizzava la casa per tessere rapporti diplomatici fra Germania e Gran Bretagna, fino alla decadenza seguita alla guerra, quando Lord Darlington veniva additato da tutti come collaborazionista e rinnegato persino dal figlioccio Cardinal...



Woman in Gold (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Simon Curtis, con Helen Mirren, Ryan Reynolds, Katie Holmes, Tatiana Maslany, Daniel Brühl, Max Irons, Charles Dance, Antje Traue, Elizabeth McGovern, Frances Fisher, Moritz Bleibtreu e Tom Schilling.



La trama del film : Il film racconta la vera storia di Maria Altmann, una donna di origini ebraiche scappata da Vienna proprio durante l'occupazione nazista. Quando sua sorella viene a mancare, Maria trova delle lettere che certificano una battaglia legale contro il governo austriaco. Oggetto della causa è il recupero di un quadro di Gustav Klimt, dal titolo "Ritratto di Adele Bloch-Bauer I", confiscato dai nazisti appena prima dello scoppio della seconda guerra mondiale ed esposto nella Galleria del Belvedere a Vienna. La donna decide di proseguire nella lotta e riprendersi finalmente l'opera come risarcimento simbolico per la sofferenza subita durante le persecuzioni naziste da lei e dalla sua famiglia. Per affrontare questa battaglia chiede aiuto a Randol Schönberg, un giovanissimo avvocato, nipote del famoso musicista, che resterà affascinato dalla storia che si cela dietro il quadro e Maria. I due si mettono in viaggio e tornano in Austria, dove riaffiorano tutti i ricordi del passato della donna...



Woman in Gold: Il trailer italiano del film - HD

(Drammatico) , un film di Simon Curtis, con Helen Mirren, Ryan Reynolds, Katie Holmes, Tatiana Maslany, Daniel Brühl, Max Irons, Charles Dance, Antje Traue, Elizabeth McGovern, Frances Fisher, Moritz Bleibtreu e Tom Schilling. : Il film racconta la vera storia di Maria Altmann, una donna di origini ebraiche scappata da Vienna proprio durante l'occupazione nazista. Quando sua sorella viene a mancare, Maria trova delle lettere che certificano una battaglia legale contro il governo austriaco. Oggetto della causa è il recupero di un quadro di Gustav Klimt, dal titolo "Ritratto di Adele Bloch-Bauer I", confiscato dai nazisti appena prima dello scoppio della seconda guerra mondiale ed esposto nella Galleria del Belvedere a Vienna. La donna decide di proseguire nella lotta e riprendersi finalmente l'opera come risarcimento simbolico per la sofferenza subita durante le persecuzioni naziste da lei e dalla sua famiglia. Per affrontare questa battaglia chiede aiuto a Randol Schönberg, un giovanissimo avvocato, nipote del famoso musicista, che resterà affascinato dalla storia che si cela dietro il quadro e Maria. I due si mettono in viaggio e tornano in Austria, dove riaffiorano tutti i ricordi del passato della donna...



Judy (Biografico, Drammatico, Musicale) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Rupert Goold, con Renée Zellweger, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon, Jessie Buckley, Bella Ramsey, Richard Cordery, Andy Nyman, Royce Pierreson, Darci Shaw, Daniel Cerqueira e Lewin Lloyd.



La trama del film : Siamo nel 1968 e Judy Garland, ormai esausta, è in un momento della sua carriera molto delicato: piena di debiti, senza casa e con una voce indebolita dagli anni. L'unica cosa che la spinge ancora a sorridere sono i suoi figli, Lorna e Joey, nonostante la cantante e suo marito siano in lotta per la loro custodia. Judy li vuole accanto a sé sempre, anche durante i viaggi di lavoro, perché loro sono la sua forza.

Le cose sembrano prendere una direzione giusta almeno dal punto di vista sentimentale, quando a una festa hollywoodiana la star incontra l'uomo d'affari Mickey Deans, con il quale c'è feeling sin da subito.

Il problema fondamentale intorno al quale ruota la sua vita è il bisogno di denaro per sanare i suoi debiti e, dopo aver compreso che gli Stati Uniti non hanno più nulla da offrirle, Judy decide di volare a Londra, dove ha ancora un numeroso seguito. Si distacca a malincuore da Lorna e Joey e stipula un contratto con Bernard Delfont per esibirsi nel suo celebre nightclub, The Talk of the Town, per 5 settimane. Ma le prove la innervosiscono e la lontananza dei figli non fa che acuire questo il suo stato di agitazione, non permettendole di dormire...



Judy: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Biografico, Drammatico, Musicale) , un film di Rupert Goold, con Renée Zellweger, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon, Jessie Buckley, Bella Ramsey, Richard Cordery, Andy Nyman, Royce Pierreson, Darci Shaw, Daniel Cerqueira e Lewin Lloyd. : Siamo nel 1968 e Judy Garland, ormai esausta, è in un momento della sua carriera molto delicato: piena di debiti, senza casa e con una voce indebolita dagli anni. L'unica cosa che la spinge ancora a sorridere sono i suoi figli, Lorna e Joey, nonostante la cantante e suo marito siano in lotta per la loro custodia. Judy li vuole accanto a sé sempre, anche durante i viaggi di lavoro, perché loro sono la sua forza. Le cose sembrano prendere una direzione giusta almeno dal punto di vista sentimentale, quando a una festa hollywoodiana la star incontra l'uomo d'affari Mickey Deans, con il quale c'è feeling sin da subito. Il problema fondamentale intorno al quale ruota la sua vita è il bisogno di denaro per sanare i suoi debiti e, dopo aver compreso che gli Stati Uniti non hanno più nulla da offrirle, Judy decide di volare a Londra, dove ha ancora un numeroso seguito. Si distacca a malincuore da Lorna e Joey e stipula un contratto con Bernard Delfont per esibirsi nel suo celebre nightclub, The Talk of the Town, per 5 settimane. Ma le prove la innervosiscono e la lontananza dei figli non fa che acuire questo il suo stato di agitazione, non permettendole di dormire...



Il Bambino Nascosto (Drammatico) in onda su Rai 3 alle ore 21.20, un film di Roberto Andò, con Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi, Lino Musella, Imma Villa, Salvatore Striano, Roberto Herlitzka, Tonino Taiuti, Alfonso Postiglione, Claudio Di Palma, Sergio Basile, Enzo Casertano, Francesco Di Leva e Gianfelice Imparato.



La trama del film: Il film racconta la storia di Gabriele Santoro, che insegna pianoforte nel Conservatorio S. Pietro a Majella, a Napoli, e vive nella zona di Forcella, un quartiere popolare. Quando una mattina il postino citofona per la consegna di un pacco, Gabriele si sta radendo la barba e, aperta la porta, si reca in bagno a sciacquarsi il viso. In questi pochi minuti intercorrono tra l'arrivo del corriere alla porta e il lavaggio della faccia dell'insegnate, un bambino riesce a insinuarsi nell'appartamento attraverso la porta aperta e si nasconde al suo interno.

Il professore non si accorge della sua presenza fino a tarda sera e riconosce subito il bambino. Si tratta di Ciro, ha 10 anni ed è il figlio dei suoi vicini di casa. Quando "il maestro", così è noto nel su quartiere, gli chiede perché sia fuggito di casa, Ciro non proferisce parola. Nonostante non conosca il motivo dell'allontanamento del bambino, Gabriele decide comunque di tenerlo con sé e approfitta di questo tempo trascorso con lui per conoscerlo meglio.

Il padre di Ciro è un camorrista e nella sua famiglia non c'è spazio per l'affetto, perché tutti troppo impegnati nei loro loschi affari. Sebbene nascondere il piccolo, significhi correre un grande pericolo, Gabriele accetta di farlo e prova a dare al bambino tutto quell'affetto che gli è mancato finora. Questa sua scelta, però, si rivelerà una vera e propria sfida per chi è sulle tracce di Ciro...



Il Bambino Nascosto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Tutti gli altri Film in onda in prima serata questa sera in TV

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv