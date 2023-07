Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 14 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 14 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 14 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 14 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 14 Luglio 2023

Segreti e bugie (Drammatico) in onda su Tv 2000 alle ore 20.55 , un film di Mike Leigh, con Brenda Blethyn, Timothy Spall, Marianne Jean-Baptiste, Claire Rushbrook, Phyllis Logan, Elizabeth Berrington, Michele Austin, Lee Ross, Ron Cook e Lesley Manville.



La trama del film : Alla periferia di Londra vivono due fratelli, Cynthia e Maurice, che non si vedono da parecchio tempo. Cynthia ha con sé la figlia Roxanne e non ha simpatia per Monica, moglie di Maurice. Finalmente questi, che fa il fotografo, rompe gli indugi, va a trovare la sorella e la invita a casa sua per festeggiare tutti insieme il ventunesimo compleanno di Roxanne. Nel frattempo Cynthia viene contattata da Hortense, una ragazza di colore che lavora come ottica e si qualifica come figlia di Cynthia, data in adozione subito dopo la nascita. Le due donne si incontrano e, dopo i primi attimi di smarrimento, cominciano ad uscire insieme ed a ricreare le condizioni per costruire un rapporto affettuoso. Cynthia, felice per questo affetto ritrovato, chiede al fratello di poter portare una persona alla festa di compleanno, facendola passare per collega di lavoro. Arriva il giorno stabilito, e tutti si ritrovano a casa di Maurice e Monica. Dietro l'apparente allegria, in tutti serpeggia molto nervosismo che ad un certo punto inevitabilmente viene fuori. Cynthia rivela che Hortense è sua figlia e, subito dopo, altre rivelazioni seguono tra i parenti presenti intorno al tavolo...

Match Point (Drammatico, Thriller, Sentimentale) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Woody Allen, con Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Matthew Goode, Emily Mortimer, Penelope Wilton, Brian Cox, Miranda Raison, Zoe Telford, Rose Keegan, Eddie Marsan, Alexander Armstrong, Steve Pemberton, Ewen Bremner, Selina Cadell e James Nesbitt.



La trama del film : Il protagonista della vicenda è il giovane e affascinante Chris Wilton, un ex giocatore irlandese di tennis che crede fermamente nel potere della fortuna. Grazie alla passione per la musica lirica Chris fa la conoscenza di Tom, rampollo della benestante famiglia Hewett. Ben presto Chris diventa molto amato dai genitori di Tom e da sua sorella Chloe, con la quale intreccia una relazione. Sotto l’ala protettrice degli Hewett, Chris può aspirare ad una vita borghese fatta da piccoli lussi e appaganti posizioni lavorative. L’incontro con l’attrice americana Nola Rice, tuttavia, rischia di compromettere il suo progetto. Tra i due, infatti, nasce sin da subito una fatale attrazione...



Match Point: il trailer italiano del film di Woody Allen

Noah (Drammatico, Storico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Darren Aronofsky, con Russell Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly, Logan Lerman, Ray Winstone, Douglas Booth, Anthony Hopkins, Kevin Durand, Sami Gayle, Marton Csokas, Dakota Goyo, Barry Sloane, Nick Nolte, Mark Margolis, Frank Langella, Don Harvey e Sophie Nyweide.



La trama del film : Dopo aver creato il mondo e tutti gli esseri viventi che lo popolano, Dio donò la vita ad Adamo ed Eva permettendo loro di trascorrere una felice esistenza nell’Eden. Ingannata dal serpente, Eva disobbedì ai divieti del suo Creatore, condannando la stirpe umana a cadere sulla Terra. Dai capostipiti dell’umanità vennero tre figli: Caino, Abele e Set. Caino, geloso di suo fratello Abele, lo uccise con una pietra condannando tutta la sua discendenza alla malvagità eterna. Molti anni dopo, la stirpe di Set è schiacciata da quella di Caino che ha corrotto le anime degli umani e porta violenza e devastazione. Noè, figlio di Lamech, è l’ultima speranza per l’umanità. Il Creatore, infatti, tramite delle visioni in sogno lo incarica di costruire un’arca prima che la sua ira si abbatta sul pianeta, inondandolo completamente e decretando la morte degli impuri. Frastornato dalle visioni, Noè chiede ai suoi figli Sem, Cam e Jafet di accompagnarlo nella dimora di suo nonno Matusalemme. Qui, l’uomo spera di ricevere delle risposte concrete ma ignora che il viaggio sarà ricco di insidie.....



Noah: Il nuovo trailer ufficiale in italiano - HD

Prima ti sposo, poi ti rovino (Commedia) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Joel e Ethan Coen, con George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Geoffrey Rush, Billy Bob Thornton, Cedric The Entertainer, Edward Herrman, Dale E. Turner, Camille Anderson, Kitana Baker, Emmy Collins, Barbara Kerr Condon, Kristin Dattilo, Michael A. Tessiero e Julia Duffy.



La trama del film : Il film vede protagonista Miles Massey, uno dei migliori avvocati divorzisti di Los Angeles. L’uomo conduce un'esistenza apparentemente felice e invidiabile, ma in realtà egli è annoiato e sazio del proprio successo e sente il bisogno di trovare nuovi stimoli, soprattutto in ambito sentimentale.

Tutto cambia quando Massey incontra l'affascinante femme fatale Marylin Rexroth, futura ex moglie del suo cliente multimiliardario Rex Rexroth, imprenditore immobiliare e inguaribile dongiovanni. Con l'aiuto di un investigatore privato di nome Gus Petch, la donna spera di beccare il marito in flagranza di tradimento e quindi di garantirsi la tanto agognata indipendenza economica con un divorzio da favola. Ma Miles è un avvocato abilissimo e Marylin non riesce a ottenere un bel niente da Rex. Sconfitta ma non vinta, la donna decide di vendicarsi nel più crudele dei modi...



Prima ti sposo, poi ti rovino: Il Trailer ufficiale del film - HD

La pantera rosa (Commedia) in onda su La7 alle ore 21.15 , un film di Blake Edwards, con Peter Sellers, David Niven, Claudia Cardinale, Capucine, Robert Wagner, Brenda De Banzie, Colin Gordon, James Lanphier, Guy Thomajan, Michael Trubshawe, Riccardo Billi, Meri Wells, Martin Miller, William Bryant, John Le Mesurier e Fran Jeffries.



La trama del film : La principessa Dala, proprietaria di un magnifico e famoso diamante chiamato la "Pantera Rosa", sta trascorrendo un periodo di vacanza in un delizioso chalet di montagna. Qui conosce sir Charles Lytton, un aristocratico dongiovanni che inizia a corteggiarla. L'uomo, però, ha una relazione anche con Simone, la moglie di un buffo e stravagante ispettore di polizia, Jacques Clouseau, incaricato di svelare la vera identità di un celebre ladro internazionale ricercato da anni. Quando arriva George, nipote di sir Charles, il giovane si trova di fronte a un'inquietante verità: il ladro ricercato dalla polizia di tutto il mondo è proprio suo zio, che sta architettando il furto del leggendario "Pantera Rosa"...

Judas and the Black Messiah (Biografico, Drammatico) in onda su Rai 3 alle ore 21.20, un film di Shaka King, con Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Dominique Fishback, Ashton Sanders, Martin Sheen, Algee Smith, Terayle Hill, Jermaine Fowler, Dominique Thorne, Lil Rel Howery, Amari Cheatom, Caleb Eberhardt, Robert Longstreet e Darrell Britt-Gibson.



La trama del film: Il film è ambientato nel 1968, anno che vide accese diverse proteste, tra cui quella degli afroamericani per i diritti civili. In questo periodo così delicato, durante il quale le manifestazioni spesso sfociano in atti di violenza, diventa capo delle Pantere Nere dell'Illinois il giovane attivista Fred Hampton. Il gruppo si schiera contro la polizia, accusata di usare ingiustificatamente la violenza verso gli afroamericani. Hampton viene presto avvertito dal governo americano come una minaccia e l'FBI decide così di intervenire, facendo infiltrare tra le file delle Pantere Nere, uno dei suoi uomini, William O'Neal. Quest'ultimo non è un vero e proprio agente, ma un semplice cittadino nero che aveva avuto diversi problemi con la legge, soprattutto a causa dei suoi furti, e al quale l'FBI propone di far cadere ogni accusa, purché diventi un agente di controspionaggio e fornisca informazioni su Hampton. Dopo essersi uinto alle Pantere Nere, O'Neal fa rapidamente carriera all'interno del gruppo, nonostante viva nella costante ansia di essere scoperto. Ben presto lo stesso infiltrato si ritroverà affascinato dalle parole del carismatico leader, una sorta di Messia nero, del quale lui sarà il Giuda...



Judas and the Black Messiah: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

