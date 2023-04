Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 14 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 14 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 14 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 14 Aprile.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 14 Aprile 2023

Lei mi parla ancora (Commedia, Drammatico, Sentimentale) in onda su Rai 3 alle ore 21.20 , un film di Pupi Avati, con Renato Pozzetto, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese, Lino Musella, Fabrizio Gifuni, Serena Grandi, Chiara Caselli, Gioele Dix, Alessandro Haber, Nicola Nocella, Matteo Carlomagno, Giulia Elettra Gorietti, Romano Reggiani, Filippo Velardi, Julia Princigalli e Rita Carlini.



La trama del film : Il film racconta la storia di un grande amore, quello di Nino e Caterina, una coppia di anziani sposata ormai da 65 anni. Tra i due è stato amore a prima vista, ma quando Caterina viene a mancare a Nino cade il mondo addosso. Elisabetta, la figlia della coppia, prova ad aiutare il padre a superare questo momento di sconforto, dovuto alla perdita dell'unica donna che ha amato durante la sua vita, ma nulla sembra riuscire a sollevare l'uomo.

Un giorno Elisabetta ha la brillante idea di presentare a suo padre Amicangelo, editor e aspirante scrittore, incaricato di raccogliere i ricordi di Nino e farne un romanzo d'amore. Nonostante inizialmente accetti il compito del ghostwriter per esigenze economiche, Amicangelo si ritrova più volte a scontrarsi con l'anziano, in quanto i due presentano caratteri totalmente opposti. Entrambi, però, col tempo riusciranno a superare queste discordanze e a instaurare una forte amicizia, grazie alla condivisione dei ricordi personali di Nino...



Lei mi parla ancora: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Scappa - Get Out (Horror, Thriller) in onda su Italia 2 alle ore 21.15 , un film di Jordan Peele, con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Betty Gabriel, Marcus Henderson, Stephen Root, Lakeith Stanfield e Lil Rel Howery.



La trama del film : Tutto ha inizio quando il ragazzo decide di passare il weekend a casa della famiglia della sua fidanzata, Rose Armitage, una giovane donna americana benestante. Suo padre Dean è un brillante neurochirurgo, sua madre Missy un'ipnoterapista e suo fratello Jeremy studia medicina. Nonostante l’accoglienza in casa Armitage sia molto calorosa, Chris non può far a meno di notare lo strano comportamento dei domestici Walter e Georgina, entrambi di colore.

La prima sera poi accade qualcosa di veramente insolito: dopo aver fumato una sigaretta, Chris incontra Missy che, nel suo studio, lo ipnotizza riducendolo in uno stato di paresi e facendo sprofondare la sua mente in una sorta di mondo sommerso; una volta risvegliato, il ragazzo non ha più il vizio del fumo.

Per tutto il weekend si susseguono diversi episodi bizzarri...



Scappa - Get Out: Il trailer italiano ufficiale - HD

Oliver Twist (Drammatico) in onda su Tv 2000 alle ore 21.10 , un film di Roman Polanski, con Ben Kingsley, Barney Clark, Jamie Foreman, Leanne Rowe, Lewis Chase, Edward Hardwicke, Jeremy Swift, Mark Strong, Frances Cuka, Chris Overton, Michael Heath, Gillian Hanna, Alun Armstrong, Paul Brooke, Jake Curran, Ophelia Lovibond, Joseph Tremain, James Babson, Harry Eden, Peter Copley, Andy de la Tour e Liz Smith.



La trama del film : Il film racconta la storia del piccolo Oliver, abbandonato in un orfanotrofio nella grigia Inghilterra di metà Ottocento. Qui non se la passa affatto bene: insieme ad altri ragazzini come lui viene sfruttato e maltrattato. Quando poi vengono portati in una struttura per adolescenti, le cose peggiorano. Non ricevendo cibo a sufficienza, decidono di riunirsi e capire chi tra loro, armato di coraggio, dovrà chiedere porzioni più grandi. La sorte vuole che l'ingrato incarico spetti proprio a Oliver. Dopo aver chiesto una seconda razione di cibo, il ragazzo viene malmenato e il Consiglio mette sulla sua testa una ricompensa di cinque sterline per chiunque decidesse di prenderlo con sé. Si fa avanti uno spazzacamini che però non piace al piccolo orfano e, fortunatamente, viene mandato via. Alla fine viene affidato alla famiglia Sowerberry, che ha una piccola bottega di pompe funebri. Anche con loro, però, si trova male e decide di scappare per raggiungere Londra. È qui che comincia la sua avventura insieme a Dodger e a un gruppo di giovani furfantelli che prendono ordini dal vecchio Fagin...



Oliver Twist: il trailer del film

Ladies in Black (Commedia, Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10, un film di Bruce Beresford, con Julia Ormond, Angourie Rice, Rachael Taylor, Alison McGirr, Ryan Corr, Vincent Perez, Susie Porter, Shane Jacobson, Noni Hazlehurst, Nicholas Hammond e Luke Pegler.



La trama del film: E' la storia di un gruppo di donne, commesse di un grande magazzino della Sydney di fine anni '50. Durante l'estate del 1959, si ritrovano immerse nel risveglio culturale da cui è pervasa l'intera Australia, che porta con sé il crollo delle strutture di classe e l'emancipazione femminile. Le ragazze dei grandi magazzini faranno anche la conoscenza degli immigrati dell'Europa dell'Est, rimanendo completamente ammaliate dal loro "fascino esotico". Tra loro c'è anche la giovane Lisa, che a contatto con le colleghe più adulte, abbandonerà le spoglie dell'adolescenza per rivestire quelle di una vera donna....



Ladies in Black: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :