Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 12 Settembre, in prima serata

1

Stasera in TV, Venerdì 12 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 12 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 12 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 12 Settembre 2025

  • Poveri ma Ricchi
    Commedia, 2016, durata: 96 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Fausto Brizzi
    con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Ubaldo Pantani, Federica Lucaferri e Gianmarco Tognazzi.


  • Mission
    Drammatico, 1986, durata: 125 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Roland Joffé
    con Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally, Aidan Quinn, Cherie Lunghi, Ronald Pickup, Chuck Low, Liam Neeson, Bercelio Moya, Sigifredo Ismare, Asuncion Ontiveros, Alejandrino Moya, Daniel Berrigan e Rolf Gray.


  • Lo Stagista Inaspettato
    Commedia, 2015, durata: 121 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Nancy Meyers
    con Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Anders Holm, JoJo Kushner, Andrew Rannells, Adam DeVine, Zack Pearlman, Jason Orley, Christina Scherer e Nat Wolff.


  • Woman in Gold
    Drammatico, 2015, durata: 109 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Simon Curtis
    con Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl, Katie Holmes, Tatiana Maslany, Max Irons, Charles Dance, Antje Traue, Elizabeth McGovern e Jonathan Pryce.


  • Fortress - La fortezza
    Azione, Thriller, 2021, durata: 99 min
    in onda alle 21:11 su 20
    un film di James Cullen Bressack
    con Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Chad Michael Murray, Kelly Greyson, Ser'Darius Blain, Shannen Doherty, Simon Phillips e Michael Sirow.


  • My Spy
    Azione, Commedia, 2020, durata: 99 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Peter Segal
    con Dave Bautista, Kristen Schaal, Ken Jeong, Parisa Fitz-Henley, Chloe Coleman, Nicola Correia-Damude, Devere Rogers e Noah Dalton Danby.


  • La terra dei morti viventi
    Horror, 2005, durata: 93 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di George A. Romero
    con Simon Baker, John Leguizamo, Dennis Hopper, Asia Argento, Robert Joy, Eugene Clark, Joanne Boland, Tony Nappo, Jennifer Baxter, Boyd Banks, Jasmin Geljo, Maxwell McCabe-Lokos, Tony Munch, Shawn Roberts e Pedro Miguel Arce.


  • Il Corriere - The Mule
    Drammatico, Thriller, 2018, durata: 116 min
    in onda alle 21:16 su Iris
    un film di Clint Eastwood
    con Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest, Andy Garcia, Alison Eastwood, Taissa Farmiga, Ignacio Serricchio, Loren Dean e Eugene Cordero.


  • CIA - Un uomo nel mirino
    Azione, Thriller, 2023, durata: 113 min
    in onda alle 21:20 su Rai 2
    un film di Renny Harlin
    con Aaron Eckhart, Tim Roth, Abigail Breslin, Matt Hookings, Christian Scicluna, Paul Portelli, Lucky Ali, Kim DeLonghi, Mariah Hardy e Baylee Toney.


  • L'ultimo respiro - Trappola negli abissi
    Thriller, 2024, durata: 91 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Joachim Hedén
    con Kim Spearman, Jack Parr, Alexander Arnold, Erin Mullen, Arlo Carter, Julian Sands, Maxime Durand e Hayden Grech.


  • One Day
    Drammatico, Sentimentale, 2011, durata: 108 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Lone Scherfig
    con Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson, Romola Garai, Rafe Spall, Ken Stott, Jodie Whittaker, Tom Mison, Joséphine de La Baume e Heida Reed.


  • Jeanne du Barry - La Favorita del Re
    Drammatico, Storico, 2023, durata: 113 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Maïwenn
    con Johnny Depp, Maïwenn, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory, Benjamin Lavernhe, Noémie Lvovsky, India Hair, Robin Renucci, Marianne Basler, Caroline Chaniolleau, Suzanne De Baecque, Capucine Valmary e Patrick d'Assumçao.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

