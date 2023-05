Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 12 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 12 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 12 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 12 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 12 Maggio 2023

Potere assoluto (Azione, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris, Laura Linney, Scott Glenn, Dennis Haysbert, Judy Davis, Kimber Eastwood, Alison Eastwood, Joy Ehrlich, Eric Dahlquist Jr., Yau-Gene Chan, Penny Johnson Jerald, Elaine Kagan, Robert Harvey, Richard Jenkins, Melora Hardin e Mark Margolis.



La trama del film : Protagonista della vicenda è Luther Whitney, un formidabile ladro professionista che ha intenzione di abbandonare il suo stile di vita spericolato per godere dei frutti del suo lavoro.

Prima di ufficializzare il suo ritiro, Luther ha pianificato di svaligiare il caveau del filantropo Walter Sullivan. L’abile ladro si introduce nella casa della sua vittima, ma viene sorpreso dalla presenza della signora Sullivan, che ha deciso di non seguire il marito fuori città rimanendo nella lussuosa casa. Aggirando abilmente l’imprevisto, Luther riesce ad arrivare al caveau nascosto da un passaggio segreto situato nella camera da letto. Nel frattempo la signora Sullivan riceva in casa il suo amante, ovvero il Presidente degli Stati Uniti Alan Richmond. L’atteggiamento violento di quest’ultimo spinge la donna a ribellarsi e la discussione si trasforma ben preso in un’aggressione, sedata dall’intervento delle guardie del corpo di Richmond che sparano a sangue freddo alla donna.

Nascosto nella stanza segreta, Luther assiste impotente all’omicidio...

Resta con me (Azione, Avventura, Drammatico, Sentimentale, Thriller) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Baltasar Kormákur, con Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth Hawthorne, Grace Palmer, Siale Tunoka e Kael Damlamian.



La trama del film : Il film vede protagonisti Tami Oldham e il suo fidanzato Richard Sharp. Sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Salpati da Tahiti sotto un meraviglioso cielo stellato, dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, un uragano di proporzioni terrificanti si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi.

Al suo risveglio, Tami trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito. Senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino, Tami deve confrontarsi con una straziante corsa contro il tempo per salvare se stessa e l'unico uomo che abbia mai veramente amato. Tratto da una storia vera, Resta con me è un film emozionante e coinvolgente, una storia di amore, determinazione e coraggio contro ogni impossibile avversità...



Resta con me: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Bad Moms - mamme molto cattive (Commedia) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Jon Lucas e Scott Moore, con Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christina Applegate, Annie Mumolo e Jada Pinkett Smith.



La trama del film : La protagonista della vicenda è Amy Mithcell, giovane madre di Jane e Dylan, che cerca di divincolarsi al meglio tra lo stressante lavoro e le numerose attività domestiche.

Lo stile di vita snervante che la donna sente di essere costretta a mantenere subisce un duro tracollo, a seguito della scoperta del tradimento del marito Mike.

Amareggiata e avvilita, Amy fatica a mantenere la facciata di madre perfetta e decide di uscire dai suoi soliti schemi, affrontando pubblicamente l’odiosa e pretenziosa Gwendolyn James, capo del comitato dei genitori.

A seguito del duro sfogo, Amy si rifugia in un bar dove incontra la disinibita madre single Carla, e la remissiva Kiki, madre casalinga di quattro figli.

Sebbene le tre donne siano agli antipodi, la tensione quotidiana a cui sono sottoposte, l’impossibilità di raggiungere lo stereotipato modello della madre perfetta e l’odio per Gwendolyn finiscono per unirle indissolubilmente. Dopo una serata all’insegna dell’alcol e del divertimento, Amy decide di cambiare il suo atteggiamento nei confronti dei figli...



Bad Moms - mamme molto cattive: Il trailer italiano del film - HD

Departures (Drammatico) in onda su Tv 2000 alle ore 21.10 , un film di Yojiro Takita, con Masahiro Motoki, Ryoko Hirosue, Tsutomu Yamazaki, Kimiko Yo, Takashi Sasano e Kazuko Yoshiyuki.



La trama del film : Il film vede protagonista il violoncellista Daigo Kobayashi. Quando l'orchestra in cui suona si scioglie, l'uomo decide di abbandonare la carriera da musicista, lascia Tokyo e si trasferisce con la moglie Mika nella regione di Yamagata.

Lì trova un annuncio per un "aiutante" che sembra offrire buone condizioni per un lavoro che lui crede essere in un agenzia di viaggi e si presenta per un colloquio in un ufficio in cui trova bare nuove allineate sul muro.

Il proprietario della compagnia Sasaki, lo assume dopo aver dato non più di uno sguardo al CV di Daigo; è a questo punto che Daigo chiede cosa faccia esattamente la compagnia e gli viene detto che il lavoro riguarda la preparazione cerimoniale dei corpi prima della cremazione.

Daigo è riluttante, ma Sasaki insiste perché accetti il lavoro e lui acconsente, dicendo a alla moglie Mika che il lavoro riguarda "cerimonie". In questo modo comincia a viaggiare per Hirano, nella prefettura di Yamagata, con Sasaki...

Supereroe per caso (Commedia, Azione) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Philippe Lacheau, con Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Alice Dufour, Jean-Hugues Anglade, Amr Waked, Chantal Ladesou, Brahim Bouhlel, Georges Corraface, Paco Boisson, Tony Saint Laurent, Salomé Partouche, Dédeine Volk-Léonovitch e Régis Laspalès.



La trama del film : Il film racconta la storia di Cédric, un aspirante attore che cerca di sfondare nel mondo del cinema ma, per il momento, senza successo.

Nonostante le sue speranze di vedere il suo nome a grandi caratteri sui poster dei film sembrino sempre più lontane, Cédric non si arrende e continua a cercare di realizzare il suo sogno.

Un giorno, la fortuna sembra finalmente sorridergli: gli viene offerto il ruolo di Badman, il protagonista in un film di supereroi. Cédric accetta con entusiasmo, convinto che questa sia la grande occasione per fare il salto di qualità che ha sempre sognato.

Tuttavia, una sera decide di prendere in prestito un'auto sul set del film, ma è vittima di un incidente che gli fa perdere improvvisamente la memoria.

Quando si risveglia, Cédric, vestito da supereroe e circondato dagli accessori di scena, si convince di essere il personaggio che incarna sullo schermo, con una pericolosa missione da compiere.

Ma la realtà è ben diversa da ciò che Cédric immagina e la sua vita da supereroe si rivelerà molto più complicata di quanto avesse mai pensato....



Supereroe per caso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Doppio amore (Drammatico, Sentimentale, Thriller) in onda su Cielo alle ore 21.20, un film di François Ozon, con Jacqueline Bisset, Marine Vacth, Jérémie Renier, Myriam Boyer, Dominique Reymond, Jean-Édouard Bodziak, e Jean-Paul Muel.



La trama del film: Il film vede protagonista la bella e fragile Chloé, una giovane donna che soffre di depressione a causa di un trauma del passato che non riesce a superare, tanto che ha somatizzato la sofferenza emotiva in un misterioso dolore "al ventre".

Un giorno decide che è arrivato il momento di affrontare il suo indicibile segreto e inizia un percorso di cura presso lo studio di Paul, uno psichiatra dolce e premuroso. Improvvisamente, però, i due iniziano ad avvicinarsi fino a innamorarsi l'uno dell'altra, e Paul si vede costretto a prendere una decisione: interrompere le sedute e abbandonarsi all'amore.

Qualche mese più tardi, Chloé accetta di trasferirsi nell'appartamento di Paul per iniziare ufficialmente una vita insieme, ora accettabile da un punto di vista sia etico che professionale. Ma un giorno Chloé scopre l'inimmaginabile: Paul le ha sempre nascosto l'esistenza di suo fratello gemello monozigote, Louis. Per di più, anche lui è uno psicoterapeuta, che esercita la professione in un altro quartiere di Parigi. Spinta da un'innegabile curiosità, Chloé decide di fissare un appuntamento con Louis e recarsi al suo studio per conoscerlo...



Doppio amore: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

