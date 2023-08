Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 11 Agosto, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 11 Agosto 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 11 Agosto 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 11 Agosto 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 11 Agosto 2023

BlacKkKlansman (Biografico, Commedia, Drammatico, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Spike Lee, con John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Corey Hawkins, Laura Harrier, Ryan Eggold, Jasper Pääkkönen, Ashlie Atkinson, Michael Buscemi, Paul Walter Hauser, Harry Belafonte e Alec Baldwin.



La trama del film : Il film si svolge all'inizio degli anni 70. E' un periodo di grandi sconvolgimenti sociali mentre negli Stati Uniti infuria la lotta per i diritti civili. Ron Stallworth è il primo detective afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs, ma il suo arrivo è accolto con scetticismo ed ostilità dai membri di tutte le sezioni del dipartimento. Imperterrito, Stallworth decide di farsi un nome e di fare la differenza nella sua comunità. Si imbarca quindi in una missione molto pericolosa: infiltrarsi nel Ku Klux Klan ed esporne i crimini.

Fingendosi un estremista razzista, Stallworth contatta il gruppo e presto penetra all'interno della sua cerchia più ristretta. Coltiva anche una relazione con il Gran Maestro del Klan, David Duke, che elogia l'impegno di Ron ai fini del progresso dell'America Bianca. Man mano che l'indagine sotto copertura procede, diventando sempre più complessa, il collega di Stallworth, Flip Zimmerman, partecipa insieme a Ron agli incontri privati con membri del gruppo razzista, vendendo così a conoscenza dei dettagli di un complotto mortale. Stallworth e Zimmerman fanno squadra e uniscono gli sforzi per riuscire a distruggere l'organizzazione il cui vero obiettivo è modificare la propria retorica violenta per ottenere il consenso della massa...



BlacKkKlansman: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Le Amiche della Sposa (Commedia) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Paul Feig, con Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Melissa McCarthy, Ellie Kemper, Wendi McLendon-Covey, Jon Hamm, Chris O'Dowd, Matt Lucas, Jill Clayburgh, Jessica St. Clair, Kali Hawk e Rebel Wilson,.



La trama del film : Annie è una ragazza di Milwaukee e la sua vita è un disastro: ha quasi quarant'anni e una relazione instabile con un uomo che non vuole impegnarsi con lei in nessun modo; ha perso tutti i suoi risparmi dopo averli investiti con il suo ex in una pasticceria che poi ha chiuso; infine, ciliegina sulla torta, sua madre continua a insistere perché torni a vivere da lei.

Un giorno la sua migliore amica, Lilian, le comunica che si è fidanzata ufficialmente con un banchiere molto facoltoso di Chicago e le chiede di farle da damigella d'onore al matrimonio. Annie dovrà quindi occuparsi di organizzare l'addio al nubilato e pensare ad altre mille cose, senza sapere minimamente da dove cominciare. Alla festa di fidanzamento incontra le altre amiche di Lilian, anche loro damigelle, tra cui Helen (Rose Byrne), moglie del capo del futuro marito di Lilian, che rende subito chiaro il fatto di volersi conquistare il posto di "nuova migliore amica". Le altre ragazze sono Becca, la rozza futura cognata Megan e la cugina Rita. Annie dovrà barcamenarsi tra il ruolo di damigella perfetta, cercando di tenere a bada l'eccentrico gruppetto senza mai scontentare Lilian, guardandosi le spalle dalle subdole mosse di Helen...



Le Amiche della Sposa: il trailer italiano in esclusiva

Il grande paese (Western) in onda su Rai 3 alle ore 21.15 , un film di William Wyler, con Gregory Peck, Jean Simmons, Carroll Baker, Charlton Heston, Burl Ives, Charles Bickford, Alfonso Bedoya, Jim Burk, Chuck Connors, Chuck Hayward e Buff Brady.



La trama del film : Un'invincibile inimicizia tiene divisi da anni i due più grandi allevatori di San Rafael, nel Texas, il maggiore Terril e Rufus Hannassey: i due avversari si contendono il possesso di un pezzo di terra che separa le loro proprietà, dove scorre l'unico corso d'acqua della zona. La proprietaria di questa terra così ambita è Julie Maragon, la maestrina del villaggio, che è amica di Patricia, figlia del maggiore Terril: nonostante le offerte che le vengono fatte, la ragazza rifiuta di vendere la sua terra. Un giorno arriva a San Rafael James McKay di Baltimora, che dovrebbe sposare Patricia. Il giovane non ama la violenza e condanna l'odio; ma il suo atteggiamento gli attira la fama di vigliacco e la stessa Patricia è delusa e non si sente più attratta verso il suo fidanzato. Nel tentativo di metter pace tra i due vecchi contendenti, James va a trovare Julie e la convince a vendergli il terreno, dopo averle promesso che permetterà a tutti gli allevatori di far abbeverare nel corso d'acqua le loro mandrie. Accade però che Julie viene fatta rapire dagli Hannassey, che vogliono impossessarsi della sua terra. In suo aiuto accorre Terrill con i suoi uomini...

Space Cowboys (Drammatico, Avventura) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, James Garner, Donald Sutherland, Courtney B. Vance, Marcia Gay Harden, Rade Sherbedgia, Barbara Babcock, James Cromwell, Loren Dean, William Devane e Alexander Kuznetsov.



La trama del film : Nel 1958, i membri del Team Dedalus, quattro piloti dell'U.S. Air Force, furono addestrati per essere i primi americani ad andare nello spazio. Poco tempo dopo fu annunciato che il progetto sarebbe stato trasferito alla NASA: ciò mise fine al loro sogno di raggiungere lo spazio.

Quarantadue anni dopo, i quattro piloti conducono una vita serena da pensionati. L'ingegnere aerospaziale Frank Corvin si gode la pensione in una casa nel deserto con la moglie Barbara. "Hawk" Hawkins è un pilota acrobatico. Il navigatore "Tank" Sullivan è un ministro della chiesa Battista. Jerry O'Neill è un ex astrofisico diventato designer di montagne russe.

Un giorno l'ingegnere della NASA Sara Holland si reca da Frank e gli comunica che il vecchio satellite russo Ikon è uscito dall'orbita e minaccia di schiantarsi sulla Terra: lui è l'unico che può ripararlo, poiché ha lo stesso sistema di guida del primo satellite americano Skylab, che fu lui a progettare.

Frank s’impegna a collaborare con la NASA solo se sarà lo storico Team Dedalus ad andare nello spazio...

Baby Boom (Drammatico) in onda su LA7 alle ore 21.15, un film di Charles Shyer, con Diane Keaton, Sam Shepard, Michelle Kennedy, Kristina Kennedy, Harold Ramis, Britt Leach, Mary Gross, Pat Hingle, James Spader, Sam Wanamaker e Kim Sebastian.



La trama del film: Il film segue le vicende di J.C. Wiatt, una brillante donna in carriera presso una prestigiosa azienda di New York. J.C. conduce una vita frenetica e piena d’impegni, sempre concentrata nel dare il massimo a livello lavorativo. Tutto cambia quando una sera la donna riceve una chiamata inaspettata: le viene comunicato di recarsi l’indomani presso l'aeroporto per ritirare una certa eredità da parte di un cugino inglese morto da poco e di cui lei è l’unica parente.

Arrivata sul posto, convinta di dover riscuotere del denaro, a J.C. viene consegnata Elizabeth, una bimba di poco più di un anno. Inizialmente la donna va nel panico: lei non ha tempo per prendersi cura di un bambino e inoltre non ha esperienza come genitore. Dopo aver cercato di dare la piccina in adozione, J.C. sente che la cosa giusta da fare è prendersi cura di Elizabeth, nonostante ciò significhi sacrificare il proprio lavoro a New York.

Dopo aver fatto i bagagli, J.C. e la bimba si trasferiscono in una bella e tranquilla casa nel Vermont, circondata da splendidi alberi da frutto. Lì la donna inizia a vivere una nuova vita, lontano dal trambusto cittadino e dalla frenesia...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

