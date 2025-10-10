Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 10 Ottobre, in prima serata

TGCom24
News Cinema

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 10 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 10 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 10 Ottobre 2025

  • Innamorato pazzo
    Commedia, 1981, durata: 100 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Castellano e Pipolo
    con Adriano Celentano, Ornella Muti, Adolfo Celi, Milla Sannoner, Enzo De Toma, Franco Diogene, Dino Cassio e Gerry Bruno.

  • Chinatown
    Drammatico, Giallo, Thriller, 1974, durata: 131 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Roman Polanski
    con Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, Perry Lopez, John Hillerman, Darrell Zwerling, Diane Ladd, Roy Jenson, Roman Polanski e Richard Bakalyan.

  • Cronaca di una passione
    Drammatico, 2016, durata: 95 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Fabrizio Cattani
    con Vittorio Viviani, Valeria Ciangottini, Milena Vukotic, Gioia Spaziani, Paolo De Giorgio, Daniela Poggi e Corrado Solari.


  • Into Darkness - Star Trek
    Azione, Avventura, Fantascienza, 2013, durata: 132 min
    in onda alle 21:13 su 20
    un film di J.J. Abrams
    con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Benedict Cumberbatch, Karl Urban, Simon Pegg, John Cho, Anton Yelchin, Bruce Greenwood, Peter Weller e Alice Eve.


  • Mickey occhi blu
    Commedia, 1999, durata: 102 min
    in onda alle 21:13 su TwentySeven
    un film di Kelly Makin
    con Hugh Grant, James Caan, Jeanne Tripplehorn, Burt Young, James Fox, Joe Viterelli, Gerry Becker, Maddie Corman, Tony Darrow e Paul Lazar.

  • Miss F.B.I. - Infiltrata Speciale
    Azione, Commedia, 2005, durata: 115 min
    in onda alle 21:15 su La5
    un film di John Pasquin
    con Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano, William Shatner, Ernie Hudson, Heather Burns, Diedrich Bader, Treat Williams, Abraham Benrubi, Nick Offerman ed Eileen Brennan.

  • Zombies - La vendetta degli innocenti
    Horror, 2003, durata: 91 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di David DeCoteau
    con Chris Divecchio, Phil Culotta, Victoria DeMare, Tim E. Goodwin e Cristen Coppen.

  • Arrivederci professore
    Commedia, Drammatico, 2018, durata: 90 min
    in onda alle 21:15 su Cielo
    un film di Wayne Roberts
    con Johnny Depp, Rosemarie DeWitt, Odessa Young, Danny Huston, Zoey Deutch, Devon Terrell, Ron Livingston, Linda Emond e Matreya Scarrwener.


  • Sotto corte marziale
    Drammatico, Guerra, 2002, durata: 125 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di Gregory Hoblit
    con Bruce Willis, Colin Farrell, Terrence Howard, Cole Hauser, Marcel Iures, Linus Roache, Vicellous Reon Shannon, Maury Sterling, Sam Jaeger, Scott Michael Campbell, Rory Cochrane e Sam Worthington.

  • Cielo di piombo, ispettore Callaghan
    Azione, Poliziesco, 1976, durata: 96 min
    in onda alle 21:16 su Iris
    un film di James Fargo
    con Clint Eastwood, Tyne Daly, Harry Guardino, Bradford Dillman, John Mitchum, DeVeren Bookwalter, John Crawford e Samantha Doane.

  • 65 - Fuga dalla Terra
    Azione, Fantascienza, Thriller, 2023, durata: 93 min
    in onda alle 21:20 su Rai 2
    un film di Scott Beck e Bryan Woods
    con Adam Driver, Ariana Greenblatt e Chloe Coleman.


  • Darkness of Man
    Azione, Thriller, 2024, durata: 109 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di James Cullen Bressack
    con Jean-Claude Van Damme, Eric Roberts, Kristanna Loken, Emerson Min, Spencer Breslin, Zack Ward e Shannen Doherty.


  • Shooter
    Azione, Thriller, 2007, durata: 124 min
    in onda alle 21:25 su Italia 1
    un film di Antoine Fuqua
    con Mark Wahlberg, Michael Peña, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas, Rhona Mitra, Rade Serbedzija, Ned Beatty, Alan C. Peterson, Tate Donovan, Lane Garrison e Jonathan Walker.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

