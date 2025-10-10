Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 10 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Venerdì 10 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 10 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 10 Ottobre 2025
-
Innamorato pazzo
Commedia, 1981, durata: 100 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Castellano e Pipolo
con Adriano Celentano, Ornella Muti, Adolfo Celi, Milla Sannoner, Enzo De Toma, Franco Diogene, Dino Cassio e Gerry Bruno.
-
Chinatown
Drammatico, Giallo, Thriller, 1974, durata: 131 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Roman Polanski
con Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, Perry Lopez, John Hillerman, Darrell Zwerling, Diane Ladd, Roy Jenson, Roman Polanski e Richard Bakalyan.
-
Cronaca di una passione
Drammatico, 2016, durata: 95 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Fabrizio Cattani
con Vittorio Viviani, Valeria Ciangottini, Milena Vukotic, Gioia Spaziani, Paolo De Giorgio, Daniela Poggi e Corrado Solari.
-
Into Darkness - Star Trek
Azione, Avventura, Fantascienza, 2013, durata: 132 min
in onda alle 21:13 su 20
un film di J.J. Abrams
con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Benedict Cumberbatch, Karl Urban, Simon Pegg, John Cho, Anton Yelchin, Bruce Greenwood, Peter Weller e Alice Eve.
-
Mickey occhi blu
Commedia, 1999, durata: 102 min
in onda alle 21:13 su TwentySeven
un film di Kelly Makin
con Hugh Grant, James Caan, Jeanne Tripplehorn, Burt Young, James Fox, Joe Viterelli, Gerry Becker, Maddie Corman, Tony Darrow e Paul Lazar.
-
Miss F.B.I. - Infiltrata Speciale
Azione, Commedia, 2005, durata: 115 min
in onda alle 21:15 su La5
un film di John Pasquin
con Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano, William Shatner, Ernie Hudson, Heather Burns, Diedrich Bader, Treat Williams, Abraham Benrubi, Nick Offerman ed Eileen Brennan.
-
Zombies - La vendetta degli innocenti
Horror, 2003, durata: 91 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di David DeCoteau
con Chris Divecchio, Phil Culotta, Victoria DeMare, Tim E. Goodwin e Cristen Coppen.
-
Arrivederci professore
Commedia, Drammatico, 2018, durata: 90 min
in onda alle 21:15 su Cielo
un film di Wayne Roberts
con Johnny Depp, Rosemarie DeWitt, Odessa Young, Danny Huston, Zoey Deutch, Devon Terrell, Ron Livingston, Linda Emond e Matreya Scarrwener.
-
Sotto corte marziale
Drammatico, Guerra, 2002, durata: 125 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di Gregory Hoblit
con Bruce Willis, Colin Farrell, Terrence Howard, Cole Hauser, Marcel Iures, Linus Roache, Vicellous Reon Shannon, Maury Sterling, Sam Jaeger, Scott Michael Campbell, Rory Cochrane e Sam Worthington.
-
Cielo di piombo, ispettore Callaghan
Azione, Poliziesco, 1976, durata: 96 min
in onda alle 21:16 su Iris
un film di James Fargo
con Clint Eastwood, Tyne Daly, Harry Guardino, Bradford Dillman, John Mitchum, DeVeren Bookwalter, John Crawford e Samantha Doane.
-
65 - Fuga dalla Terra
Azione, Fantascienza, Thriller, 2023, durata: 93 min
in onda alle 21:20 su Rai 2
un film di Scott Beck e Bryan Woods
con Adam Driver, Ariana Greenblatt e Chloe Coleman.
-
Darkness of Man
Azione, Thriller, 2024, durata: 109 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di James Cullen Bressack
con Jean-Claude Van Damme, Eric Roberts, Kristanna Loken, Emerson Min, Spencer Breslin, Zack Ward e Shannen Doherty.
-
Shooter
Azione, Thriller, 2007, durata: 124 min
in onda alle 21:25 su Italia 1
un film di Antoine Fuqua
con Mark Wahlberg, Michael Peña, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas, Rhona Mitra, Rade Serbedzija, Ned Beatty, Alan C. Peterson, Tate Donovan, Lane Garrison e Jonathan Walker.
