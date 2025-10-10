Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 10 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 10 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 10 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 10 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 10 Ottobre 2025

Innamorato pazzo

Commedia, 1981, durata: 100 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Castellano e Pipolo

con Adriano Celentano, Ornella Muti, Adolfo Celi, Milla Sannoner, Enzo De Toma, Franco Diogene, Dino Cassio e Gerry Bruno.

Chinatown

Drammatico, Giallo, Thriller, 1974, durata: 131 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Roman Polanski

con Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, Perry Lopez, John Hillerman, Darrell Zwerling, Diane Ladd, Roy Jenson, Roman Polanski e Richard Bakalyan.

Cronaca di una passione

Drammatico, 2016, durata: 95 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Fabrizio Cattani

con Vittorio Viviani, Valeria Ciangottini, Milena Vukotic, Gioia Spaziani, Paolo De Giorgio, Daniela Poggi e Corrado Solari.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/cronaca-di-una-passione/62856/video/?vid=40055" title="Cronaca di una passione: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Cronaca di una passione: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Into Darkness - Star Trek

Azione, Avventura, Fantascienza, 2013, durata: 132 min

in onda alle 21:13 su 20

un film di J.J. Abrams

con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Benedict Cumberbatch, Karl Urban, Simon Pegg, John Cho, Anton Yelchin, Bruce Greenwood, Peter Weller e Alice Eve.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/into-darkness-star-trek/48644/video/?vid=11078" title="Into Darkness - Star Trek: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD">Into Darkness - Star Trek: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD</a>

Mickey occhi blu

Commedia, 1999, durata: 102 min

in onda alle 21:13 su TwentySeven

un film di Kelly Makin

con Hugh Grant, James Caan, Jeanne Tripplehorn, Burt Young, James Fox, Joe Viterelli, Gerry Becker, Maddie Corman, Tony Darrow e Paul Lazar.

Miss F.B.I. - Infiltrata Speciale

Azione, Commedia, 2005, durata: 115 min

in onda alle 21:15 su La5

un film di John Pasquin

con Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano, William Shatner, Ernie Hudson, Heather Burns, Diedrich Bader, Treat Williams, Abraham Benrubi, Nick Offerman ed Eileen Brennan.



Zombies - La vendetta degli innocenti

Horror, 2003, durata: 91 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di David DeCoteau

con Chris Divecchio, Phil Culotta, Victoria DeMare, Tim E. Goodwin e Cristen Coppen.

Arrivederci professore

Commedia, Drammatico, 2018, durata: 90 min

in onda alle 21:15 su Cielo

un film di Wayne Roberts

con Johnny Depp, Rosemarie DeWitt, Odessa Young, Danny Huston, Zoey Deutch, Devon Terrell, Ron Livingston, Linda Emond e Matreya Scarrwener.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/arrivederci-professore/55781/video/?vid=31709" title="Arrivederci Professore: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Arrivederci Professore: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Sotto corte marziale

Drammatico, Guerra, 2002, durata: 125 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Gregory Hoblit

con Bruce Willis, Colin Farrell, Terrence Howard, Cole Hauser, Marcel Iures, Linus Roache, Vicellous Reon Shannon, Maury Sterling, Sam Jaeger, Scott Michael Campbell, Rory Cochrane e Sam Worthington.



Cielo di piombo, ispettore Callaghan

Azione, Poliziesco, 1976, durata: 96 min

in onda alle 21:16 su Iris

un film di James Fargo

con Clint Eastwood, Tyne Daly, Harry Guardino, Bradford Dillman, John Mitchum, DeVeren Bookwalter, John Crawford e Samantha Doane.

65 - Fuga dalla Terra

Azione, Fantascienza, Thriller, 2023, durata: 93 min

in onda alle 21:20 su Rai 2

un film di Scott Beck e Bryan Woods

con Adam Driver, Ariana Greenblatt e Chloe Coleman.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/65-fuga-dalla-terra/62686/video/?vid=39976" title="65 - Fuga dalla Terra: Il Trailer Ufficiale Italiano in anteprima esclusiva del Film - HD">65 - Fuga dalla Terra: Il Trailer Ufficiale Italiano in anteprima esclusiva del Film - HD</a>

Darkness of Man

Azione, Thriller, 2024, durata: 109 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di James Cullen Bressack

con Jean-Claude Van Damme, Eric Roberts, Kristanna Loken, Emerson Min, Spencer Breslin, Zack Ward e Shannen Doherty.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/darkness-of-man/67880/video/?vid=48117" title="Darkness of Man: Il Trailer Ufficiale del Film con Jean-Claude Van Damme - HD">Darkness of Man: Il Trailer Ufficiale del Film con Jean-Claude Van Damme - HD</a>



Shooter

Azione, Thriller, 2007, durata: 124 min

in onda alle 21:25 su Italia 1

un film di Antoine Fuqua

con Mark Wahlberg, Michael Peña, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas, Rhona Mitra, Rade Serbedzija, Ned Beatty, Alan C. Peterson, Tate Donovan, Lane Garrison e Jonathan Walker.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/shooter/642/video/?vid=36511" title="Shooter: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Shooter: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



