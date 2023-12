Stasera in TV: Film da vedere Sabato 9 Dicembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 9 Dicembre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 9 Dicembre 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 9 Dicembre 2023.

I Migliori Film da non perdere Stasera in TV: Sabato 9 Dicembre 2023

Febbre da cavallo (Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Steno, con Gigi Proietti, Enrico Montesano, Catherine Spaak, Mario Carotenuto, Maria Teresa Albani, Gigi Ballista, Niki Gentile, Adolfo Celi, Luciano Bonanni, Francesco De Rosa, Ennio Antonelli, Nerina Montagnani, Fernando Cerulli, Giuseppe Castellano, Renzo Ozzano, Franca Scagnetti e Marina Confalone.



La trama del film : Il film racconta le rocambolesche peripezie di tre amici col vizio delle scommesse ippiche: Bruno Fioretti, soprannominato Mandrake, dice di essere attore e indossatore, ma in realtà si fa mantenere dalla fidanzata Gabriella; Armando Pellicci detto Er Pomata, autodefinitosi tecnico ippico, in realtà è un disoccupato abile nelle truffe; infine c’è Felice Roversi, svogliato parcheggiatore abusivo.

Il trio passa gran parte delle giornate agli ippodromi, in particolare quello di Tor di Valle, dove cerca in ogni modo di mettere insieme il denaro per le scommesse, con la speranza di fare il colpo definitivo e sistemarsi per sempre. Dopo l’ennesima sconfitta ai cavalli, Gabriella, stanca che il suo fidanzato sperperi i soldi inutilmente, chiede consiglio a una veggente. A sorpresa, questa le indica tre cavalli vincenti su cui scommettere: Soldatino, King e D'Artagnan, i peggiori in circolazione.

Quando Mandrake comunica agli amici di voler puntare sui cavalli consigliati dalla fidanzata, viene convinto da Er Pomata a puntare su un cavallo favorito. Ma il pronostico della cartomante si rivela esatto. Costretto a dover mentire a Gabriella, che convinta di essere diventata ricca comincia a spendere soldi all'impazzata, Bruno organizza una super-mandrakata coi suoi compari per uscire da quella situazione...



Febbre da cavallo: Trailer della versione restaurata in Blu-ray

Highlander - L'ultimo immortale (Fantasy) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Russell Mulcahy, con Christopher Lambert, Sean Connery, Clancy Brown, Roxanne Hart, Beatie Edney, Sheila Gish, Christopher Malcolm, Alan North, Jon Polito e Hugh Quarshie.



La trama del film : Anno 1985. Russell Nash è un antiquario che abita a New York. L'uomo viene coinvolto nell'indagine di un omicidio, poiché si trovava sul luogo quando è stato commesso il delitto. Dell'investigazione si occupa anche Brenda J. Wyatt, un tecnico forense della polizia che scopre che c’è qualcosa di strano nell'antiquario: per esempio, possiede una spada, la cui lavorazione risale a mille anni prima che venisse inventata la tecnica con cui è stata realizzata. Decide quindi di tenerlo sotto controllo.

Nash, finalmente da solo nella propria casa, torna indietro con i pensieri e inizia a rivivere i suoi ricordi: si ritrova nel 1536 in Scozia, quando era un guerriero di nome Connor Mac Leod. Ripensa a come venne scacciato dalla sua tribù, poiché sopravvisse in modo soprannaturale a una ferita mortale. Connor allora se ne andò lontano a vivere tranquillamente con sua moglie Heather. Un giorno venne a sapere, da uno strano individuo di nome Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez, di essere immortale.

Ramirez gli rivela di essere come lui, lo istruisce sui loro poteri e gli racconta che insieme agli altri immortali sono destinati a combattere per tutta la vita con lo scopo di eliminarsi a vicenda per avere una “Ricompensa Finale”. Così Connor vive, attraversando decenni e secoli e lottando contro altri immortali, fra cui il Kurgan, il guerriero che lo ferì quando fu scacciato dal suo clan. Nel 1985, il numero degli immortali è ridotto e la Ricompensa è sempre più vicina...

Bumblebee (Azione, Avventura, Fantascienza) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Travis Knight, con Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow, Gracie Dzienny e Kenneth Choi.



La trama del film : Il film è ambientato nel 1987 quando, in fuga dal pianeta Cybertron dove impera la guerra con i Decepticon, Bumblebee trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie (Hailee Steinfeld), alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, scopre Bumblebee sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile, ma ancora sotto forma di un grazioso Maggiolino giallo.

La ragazza non ha alcuna idea che sta portando nel garage di casa sua un robot alieno.

Quando Bumblebee si rivela, tra loro nasce un'inaspettata amicizia che sarà messa a dura prova dall'Agente Burns e dal governo americano, alleatosi con i Decepticons per rintracciare questo Autobot giallo che apparentemente rappresenta una minaccia per tutti. Il film è sia uno spin-off della saga dei Transformers sia un prequel che ci permette di scoprire come Bumblebee abbia perso la voce e sia costretto a esprimersi captando le trasmissioni satellitari. Il look anni 80 richiama direttamente i Transformers così come li abbiamo conosciuti all'epoca, con la serie animata e i giocattoli...



Bumblebee: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

...Continuavano a chiamarlo Trinità (Western, Commedia) in onda su Rete 4 alle ore 21.25, un film di Enzo Barboni, con Bud Spencer, Terence Hill, Yanti Somer, Enzo Tarascio, Pupo De Luca, Emilio Delle Piane, Enzo Fiermonte, Jessica Dublin, Dana Ghia, Alfio Caltabiano e Franco Ressel.



La trama del film: La vicenda si svolge nel Far West, qualche tempo dopo quanto narrato in Lo chiamavano Trinità.

All’inizio del film ritroviamo Bambino, il fratello di Trinità, in una situazione difficile. Il pistolero è senza munizioni, senza cavalli e, cosa ancora più grave, i suoi fidi compagni Faina e il Timido sono morti.

La colpa di tutto ciò è dello sceriffo di cui Bambino aveva preso il posto e che lo ha rintracciato seguendo le tracce di Trinità, che ha voluto raggiungere il fratello in California.

Dopo aver rubato dei cavalli ad altri fuorilegge nel deserto, Bambino si reca a New Orleans per far visita alla mamma, che in città gestisce un bordello con il suo nuovo compagno.

Anche Trinità si ferma dalla madre durante il suo viaggio e così i due fratelli si ritrovano. All’improvviso arrivano anche i fuorilegge a cui Bambino aveva rubato i cavalli.

Giunti con l’intenzione di compiere una rapina, sono loro ad essere derubati anche di armi e soldi da Trinità e Bambino e poi vengono messi in fuga dalla mamma dei due armata di fucile.

Durante la notte i due fratelli si trovano costretti a giurare davanti al compagno morente della madre che da quel momento in poi intraprenderanno una carriera criminale insieme. In realtà si tratta di una messinscena, architettata da Trinità e dalla mamma, per convincere il riluttante Bambino a rimanere uniti...

Tutti gli altri Film in onda in prima serata questa sera in TV

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv