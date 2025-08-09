Stasera in TV: Film da vedere Sabato 9 Agosto, in prima serata
Stasera in TV, Sabato 9 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 9 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 9 Agosto 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 9 Agosto 2025
-
Un figlio ad ogni costo
Drammatico, Thriller, 2022, 85 min
in onda alle 21:00 su Rai 2
un film di Ryan Dewar con Brooke Burfitt, Jason Burkey, Lauren Buglioli, Gina Hiraizumi, Poppy George, Rowan Vickers e Paige Hallett.
-
La moglie in bianco... l'amante al pepe
Commedia Sexy, 1980, 96 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Michele Massimo Tarantini con Lino Banfi, Pamela Prati, Xavier Viñas, Marisa Porcel, Nieves Navarro, Ria De Simone, Rafael Hernández, Tito García, Raf Baldassarre e Bruno Minniti.
-
Ninja Assassin
Azione, Thriller, Arti marziali, 2009, 99 min
in onda alle 21:04 su 20
un film di James McTeigue con Rain, Naomie Harris, Ben Miles, Rick Yune, Stephen Marcus, Shô Kosugi, Togo Igawa, Randall Duk Kim, Sung Kang e Thorston Manderlay.
-
Diabolik
Giallo, 2021, 133 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Antonio e Marco Manetti con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini, Pier Giorgio Bellocchio, Roberto Citran, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio, Vanessa Scalera e Daniela Piperno.
-
I clowns
Fantasy, Drammatico, 1970, 93 min
in onda alle 21:10 su Rai Storia
un film di Federico Fellini con Fanfulla, Tino Scotti, Riccardo Billi, Annie Fratellini, Pierre Étaix e Alvaro Vitali.
-
Aiuto, ho ristretto la prof!
Avventura, Azione, Commedia, Family, 2015, 90 min
in onda alle 21:10 su TV 2000
un film di Sven Unterwaldt Jr. con Anja Kling, Oskar Keymer, Axel Stein, Justus Von Dohnanyi, Lina Hüesker, Georg Sulzer, Maximilian Ehrenreich, Eloi Christ, Johannes Zeiler, Michael Ostrowski e Otto Waalkes.
-
Paura
Thriller, 1996, 97 min
in onda alle 21:14 su Iris
un film di James Foley con Mark Wahlberg, Reese Witherspoon, William Petersen, Amy Brenneman, Alyssa Milano, John Oliver, Jed Rees, Gary John Riley, David Fredericks, Christopher Gray, Jason Kristofer, Richard Lewis, Andrew Airlie, Ian Bannen, Todd Caldecott, Tracy Fraim, L. Harvey Gold, D. Neil Mark, Bev Henday, Jo Bates, Will Sengotta e Ravinder Toor.
-
Kangaroo Jack - Prendi i soldi e salta
Commedia, 2003, 89 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di David McNally con Jerry O'Connell, Anthony Anderson, Estella Warren, Christopher Walken, Marton Csokas, Dyan Cannon, Michael Shannon, Bill Hunter, David Ngoombujarra, Mark Sellitto, Damien Fotiou e Mario Di Lenno.
-
La Frode
Thriller, Drammatico, 2012, 107 min
in onda alle 21:15 su La7
un film di Nicholas Jarecki con Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth, Brit Marling, Monica Raymund, William Friedkin, Laetitia Casta, Josh Pais, Bruce Altman, Chris Eigeman, Nate Parker, Stuart Margolin, Jennifer Butler e Larry Pine.
-
E tu vivrai nel terrore! L'aldilà
Horror, 1981, 86 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Lucio Fulci con Catriona MacColl, David Warbeck, Sarah Keller, Veronica Lazar, Anthony Flees, Giovanni La Nava, Antoine Saint John, Michele Mirabella, Giampaolo Saccarola, Dardano Sacchetti, Sergio Salvati, Pier Luigi Conti e Lucio Fulci.
-
Indiana Jones e l'ultima crociata
Avventura, Azione, 1989, 127 min
in onda alle 21:19 su Italia 1
un film di Steven Spielberg con Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies, Julian Glover, River Phoenix, Michael Byrne, Kevorkyan Malikyan, Robert Eddison, Richard Young, Bradley Gregg, Paul Maxwell, Tim Hiser e Pat Roach.
-
El Dorado
Western, 1967, 126 min
in onda alle 21:20 su Rai 3
un film di Howard Hawks con John Wayne, Robert Mitchum, James Caan, Charlene Holt, Paul Fix, Arthur Hunnicutt, Michele Carey, R.G. Armstrong, Edward Asner, Christopher George, Marina Ghane, Robert Donner, John Gabriel, John Crawford, Adam Roarke, Victoria George, Anna Newman, Diane Strom, Jim Davis, Robert Rothwell, Olaf Wieghorst e Anthony Rogers.
-
Ida Red
Azione, Thriller, 2021, 111 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di John Swab con Josh Hartnett, Melissa Leo, Frank Grillo, Deborah Ann Woll, Beau Knapp, William Forsythe, Mark Boone Junior, Sofia Hublitz, Nicholas Cirillo, George Carroll, Billy Blair, John Swab e Bruce Davis.
-
Un povero ricco
Commedia, 1983, 92 min
in onda alle 21:20 su La7D
un film di Pasquale Festa Campanile con Renato Pozzetto, Ornella Muti, Piero Mazzarella, Ugo Gregoretti, Patrizia Fontana, Leonardo Cassio, Corrado Olmi, Bruno Rosa, Mila Stanic, Gabriele Tozzi, Nanni Svampa e Antonio Marsina.
-
Infiltrato speciale
Azione, 2002, 105 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Don Michael Paul con Steven Seagal, Morris Chestnut, Nia Peeples, Tony Plana, Claudia Christian, Ja Rule, Kurupt, Michael Taliferro, Bruce Weitz, Linda Thorson, Stephen J. Cannell, Yasmina Filiali-Bohnen, Ross King, Eva-Maria Schonecker, Jed Sutton, Alexandra Kamp-Groeneveld, Matt Battaglia, Michael McGrady, Richard Bremmer, Art Camacho, Joe Cook, Hannes Jaenicke e Don Michael Paul.
-
Una moglie bellissima
Commedia, Comico, 2007, 96 min
in onda alle 21:30 su Rete 4
un film di Leonardo Pieraccioni conLeonardo Pieraccioni, Laura Torrisi, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Gabriel Garko, Francesco Guccini e Tony Sperandeo.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv