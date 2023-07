Stasera in TV: Film da vedere Sabato 8 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 8 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 8 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 8 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 8 Luglio 2023

Giochi di Potere (Drammatico, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Per Fly, con Theo James, Ben Kingsley, Jacqueline Bisset, Rossif Sutherland, Rachel Wilson, Brian Markinson, Belçim Bilgin, Daniela Lavender, Aidan Devine e Mishu Vellani.



La trama del film : Il film racconta la storia di Michael, un giovane idealista che ottiene il lavoro dei suoi sogni alle Nazioni Unite come coordinatore del programma "Oil for Food". Ma a volte i sogni nascondono una cruda e sconfortante realtà. Tacere o raccontare quello che non avrebbe mai dovuto scoprire, mettendo a repentaglio tutto, persino la propria vita e quella della donna che ama?

Michael si ritrova in un Iraq che, nell'atmosfera già tesa del dopoguerra, è assediato da agenti del governo e da paesi avidi di potere attratti come squali dalle sue riserve di petrolio. Michael cercherà risposte nell'unica persona di cui è convinto di potersi fidare, Pasha, suo capo ed esperto diplomatico. Ma quanto più inizia a scoprire i dettagli, più comincerà ad affacciarsi il sospetto che si tratti di una cospirazione ad alti livelli. L'unica via di uscita sarà quella di denunciare tutto, mettendo a rischio la sua vita, la carriera del suo mentore e la vita della donna curda di cui è innamorato...



Giochi di Potere: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Drammatico, Thriller) , un film di Per Fly, con Theo James, Ben Kingsley, Jacqueline Bisset, Rossif Sutherland, Rachel Wilson, Brian Markinson, Belçim Bilgin, Daniela Lavender, Aidan Devine e Mishu Vellani. : Il film racconta la storia di Michael, un giovane idealista che ottiene il lavoro dei suoi sogni alle Nazioni Unite come coordinatore del programma "Oil for Food". Ma a volte i sogni nascondono una cruda e sconfortante realtà. Tacere o raccontare quello che non avrebbe mai dovuto scoprire, mettendo a repentaglio tutto, persino la propria vita e quella della donna che ama? Michael si ritrova in un Iraq che, nell'atmosfera già tesa del dopoguerra, è assediato da agenti del governo e da paesi avidi di potere attratti come squali dalle sue riserve di petrolio. Michael cercherà risposte nell'unica persona di cui è convinto di potersi fidare, Pasha, suo capo ed esperto diplomatico. Ma quanto più inizia a scoprire i dettagli, più comincerà ad affacciarsi il sospetto che si tratti di una cospirazione ad alti livelli. L'unica via di uscita sarà quella di denunciare tutto, mettendo a rischio la sua vita, la carriera del suo mentore e la vita della donna curda di cui è innamorato...



Lo sbirro, il boss e la bionda (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di John McNaughton, con Robert De Niro, Uma Thurman, Bill Murray, David Caruso, Mike Starr, Tom Towles, Kathy Baker, Derek Annunciation, Anthony Cannata, J.J. Johnston, Jack Wallace, Richard Belzer e Doug Hara.



La trama del film : Ironicamente soprannominato "Mad Dog" a causa della sua timidezza, Dobie è un agente della polizia criminale di Chicago. Una sera Dobie sventa una rapina in una drogheria locale e, senza volerlo, salva la vita a Frank Milo, un gangster ed usuraio del posto. Milo, spinto dalla gratitudine, invita l'agente nel suo night-club, gli presenta una delle sue bariste, Glory. Per ripagare Dobie per avergli salvato la vita, Milo insiste affinché egli accetti Glory come dono per una settimana...

(Commedia) , un film di John McNaughton, con Robert De Niro, Uma Thurman, Bill Murray, David Caruso, Mike Starr, Tom Towles, Kathy Baker, Derek Annunciation, Anthony Cannata, J.J. Johnston, Jack Wallace, Richard Belzer e Doug Hara. : Ironicamente soprannominato "Mad Dog" a causa della sua timidezza, Dobie è un agente della polizia criminale di Chicago. Una sera Dobie sventa una rapina in una drogheria locale e, senza volerlo, salva la vita a Frank Milo, un gangster ed usuraio del posto. Milo, spinto dalla gratitudine, invita l'agente nel suo night-club, gli presenta una delle sue bariste, Glory. Per ripagare Dobie per avergli salvato la vita, Milo insiste affinché egli accetti Glory come dono per una settimana...



Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo (Azione, Avventura) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Steven Spielberg, con Harrison Ford, Karen Allen, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, John Hurt, Ray Winstone, Jim Broadbent e Joel Stoffer.



La trama del film : 1957: la Guerra Fredda domina la scena politica, gettando sul mondo lo spettro di un conflitto nucleare. Nel deserto del Nevada, una squadra di militari sovietici, comandata dalla spietata Irina Spalko, riesce a penetrare nella segretissima base americana Hangar 51: cercano una cassa contenente un teschio di cristallo di probabile provenienza aliena che potrebbe conferire, a chi lo possiede, una conoscenza illimitata e poteri sovrumani.

I russi hanno però bisogno di Indiana Jones per trovare il reperto: così costringono nella ricerca il famoso archeologo e il suo compagno Mac. Dopo essere riuscito a scappare, Indiana torna a casa, ma si ritrova preso di mira dall'FBI, che sospetta sia una spia russa. Come se non bastasse, il college dove lavora lo sospende dall'insegnamento. Deluso e amareggiato, decide di trasferirsi a Londra.

Nel frattempo incontra il giovane Mutt che gli chiede aiuto per ritrovare la madre, rapita dopo essersi interessata alla scomparsa del professor Oxley, il quale le aveva lasciato una lettera da decifrare. Indiana individua una pista che conduce a Nazca e parte con Mutt alla volta del Perù. I due sono però inseguiti dagli agenti del KGB e dall'implacabile Irina. Tra indios agguerriti, sabbie mobili, combattimenti all'ultimo sangue e fughe rocambolesche, Indiana è deciso più che mai a portare a termine la sua missione...



Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Azione, Avventura) , un film di Steven Spielberg, con Harrison Ford, Karen Allen, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, John Hurt, Ray Winstone, Jim Broadbent e Joel Stoffer. : 1957: la Guerra Fredda domina la scena politica, gettando sul mondo lo spettro di un conflitto nucleare. Nel deserto del Nevada, una squadra di militari sovietici, comandata dalla spietata Irina Spalko, riesce a penetrare nella segretissima base americana Hangar 51: cercano una cassa contenente un teschio di cristallo di probabile provenienza aliena che potrebbe conferire, a chi lo possiede, una conoscenza illimitata e poteri sovrumani. I russi hanno però bisogno di Indiana Jones per trovare il reperto: così costringono nella ricerca il famoso archeologo e il suo compagno Mac. Dopo essere riuscito a scappare, Indiana torna a casa, ma si ritrova preso di mira dall'FBI, che sospetta sia una spia russa. Come se non bastasse, il college dove lavora lo sospende dall'insegnamento. Deluso e amareggiato, decide di trasferirsi a Londra. Nel frattempo incontra il giovane Mutt che gli chiede aiuto per ritrovare la madre, rapita dopo essersi interessata alla scomparsa del professor Oxley, il quale le aveva lasciato una lettera da decifrare. Indiana individua una pista che conduce a Nazca e parte con Mutt alla volta del Perù. I due sono però inseguiti dagli agenti del KGB e dall'implacabile Irina. Tra indios agguerriti, sabbie mobili, combattimenti all'ultimo sangue e fughe rocambolesche, Indiana è deciso più che mai a portare a termine la sua missione...



70 Binladens - Le iene di Bilbao (Azione, Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20, un film di Koldo Serra, con Emma Suárez, Nathalie Poza, Hugo Silva, Fernando Albizu, Bárbara Goenaga, Daniel Pérez Prada, Richard Sahagún e Alexandra Prokhorova.



La trama del film: Il film segue la storia di una madre single sull'orlo della disperazione. Rachel è nel panico: per rivedere sua figlia deve consegnare al più presto 35 mila euro a un assistente sociale corrotto. Ha infatti solo 24 ore di tempo per trovare la somma necessaria, prima che l'ufficio di assistenza ai minori gliela porti via per sempre. Dopo un giro interminabile di banche, si reca nell'unica che non le ha sbattuto la porta in faccia per parlare con il direttore Elías, il quale le ha promesso il prestito a garanzia della casa dei suoi genitori. Sul punto di mettere le mani sui soldi, però, una strana coppia di ladri, Lola e Jonan, decide di rapinare la banca prendendo in ostaggio tutti i presenti. Rachel è disperata e una madre è disperata a pronta a fare qualsiasi cosa pur di ottenere ciò che le serve per riabbracciare la sua bambina, compreso manipolare i ladri a suo vantaggio....



70 Binladens - Le iene di Bilbao: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv