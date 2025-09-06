Stasera in TV: Film da vedere Sabato 6 Settembre, in prima serata

News Cinema

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 6 Settembre 2025

Blackhat

Azione, Drammatico, Thriller, anno 2015, durata: 135 min

in onda su Canale 20 alle 20:58

Un film di Michael Mann con Chris Hemsworth, Viola Davis, John Ortiz, William Mapother, Leehom Wang, Manny Montana, Ritchie Coster, Holt McCallany, Jason Butler Harner, Spencer Garrett, Wei Tang, Brandon Molale, Yorick van Wageningen e Archie Kao.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/blackhat/50830/video/?vid=17401" title="Blackhat: Nuovo trailer italiano - HD">Blackhat: Nuovo trailer italiano - HD</a>

L'Ordine del Tempo

Drammatico, anno 2023, durata: 112 min

in onda su Rai 3 alle 21

Un film di Liliana Cavani con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Kseniya Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamayo, Alida Calabria e Ángela Molina.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/l-ordine-del-tempo/62343/video/?vid=40864" title="L'Ordine del Tempo: Il Trailer Ufficiale del Film di Liliana Cavani, con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini e Edoardo Leo - HD">L'Ordine del Tempo: Il Trailer Ufficiale del Film di Liliana Cavani, con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini e Edoardo Leo - HD</a>

La soldatessa alle grandi manovre

Erotico, anno 1978, durata: 96 min

in onda su Cine34 alle 21:00

Un film di Nando Cicero con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Michele Gammino, Alvaro Vitali e Lino Banfi.



Un vizio di famiglia

Drammatico, Thriller, anno 2022, durata: 125 min

in onda su Rai Movie alle 21:10

Un film di Sébastien Marnier con Laure Calamy, Suzanne Clément, Doria Tillier, Jacques Weber, Dominique Blanc, Naidra Ayadi, Clotilde Mollet e Céleste Brunnquell.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/un-vizio-di-famiglia/62194/video/?vid=39556" title="Un vizio di famiglia: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD">Un vizio di famiglia: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD</a>

La Casa tra le Montagne - La Forza dell'Amore

Drammatico, anno 2023, durata: 87 min

in onda su La5 alle 21:10

Un film di Markus Imboden con Catherine Bode, Oliver Fleischer, Vaile Fuchs, Anna König, Philip Köstring, Christoph M. Ohrt, Florian Panzner, Sina Reiß, Nadja Sabersky e Theresa Scholze.

Sono fotogenico

Commedia, anno 1980, durata: 117 min

in onda su Rai Storia alle 21:10

Un film di Dino Risi con Renato Pozzetto, Edwige Fenech, Aldo Maccione, Julien Guiomar, Michel Galabru, Massimo Boldi, Gino Santercole, Roberta Lerici, Bruna Cealti, Attilio Dottesio, Margherita Horowitz, Barbara Bouchet, Vittorio Gassman, Mario Monicelli e Ugo Tognazzi.



Delitto alla Casa Bianca

Thriller, anno 1997, durata: 106 min

in onda su Iris alle 21:14

Un film di Dwight H. Little con Wesley Snipes, Diane Lane, Alan Alda, Daniel Benzali, Dennis Miller e Ronny Cox.

Life

Commedia, anno 1999, durata: 109 min

in onda in su TwentySeven alle 21:14

Un film di Ted Demme con Eddie Murphy, Martin Lawrence, Bernie Mac, R. Lee Ermey, Brent Jennings, Ned Beatty, Nick Cassavetes, Lisa Nicole Carson, O'Neal Compton, Guy Torry, Ned Vaughn, Clarence Williams III, Bokeem Woodbine, Anthony Anderson, Miguel A. Núñez Jr., Barry Shabaka Henley, Poppy Montgomery, Allyson Call, Rick James, Obba Babatundé e Michael 'Bear' Taliferro.

Colpevole d'innocenza

Thriller, anno 1999, durata: 105 min

in onda su La7 alle 21:15

Un film di Bruce Beresford con Tommy Lee Jones, Ashley Judd, Benjamin Weir, Jay Brazeau, Bruce Greenwood, Edward Evanko, Annabeth Gish, John Maclaren, Roma Maffia e Davenia McFadden.



Alla Ricerca di Mia Figlia

Thriller, Drammatico, anno 2025, durata: 86 min

in onda su Rai 2 alle 21:20

Un film di Damián Romay con Tori Spelling, Nick Ballard, Tommi Rose, Joseph Cannon, Nick Flaig e Nikki Nunziato.

Bumblebee

Azione, Avventura, Fantascienza, anno 2018, durata: 114 min

in onda su Italia 1 alle 21:20

Un film di Travis Knight con Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow, Gracie Dzienny e Kenneth Choi.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/bumblebee/54928/video/?vid=30127" title="Bumblebee: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Bumblebee: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Un marito di troppo

Commedia, Sentimentale, anno 2008, durata: 90 min

in onda su La7D alle 21:20

Un film di Griffin Dunne con Uma Thurman, Colin Firth, Jeffrey Dean Morgan, Sam Shepard, Isabella Rossellini, Brooke Adams, Keir Dullea, Ajay Naidu, Justina Machado, Lindsay Sloane, Sarita Choudhury, Jeffrey Tedmori, Nick Sandow e Michael Mosley.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/un-marito-di-troppo/1860/video/?vid=1246" title="Un marito di troppo: Trailer del film con Uma Thurman, Colin Firth e Jeffrey Dean Morgan">Un marito di troppo: Trailer del film con Uma Thurman, Colin Firth e Jeffrey Dean Morgan</a>



Vi presento Joe Black

Fantasy, Sentimentale, anno 1998, durata: 180 min

in onda su Rete 4 alle 21:25

Un film di Martin Brest con Brad Pitt, Claire Forlani, Anthony Hopkins, Marcia Gay Harden, Jeffrey Tambor, Jake Weber, David S. Howard, Richard Clarke, Marylouise Burke e Diane Kagan.



