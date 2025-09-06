TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Sabato 6 Settembre, in prima serata

Stasera in TV, Sabato 6 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 6 Settembre, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 6 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 6 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 6 Settembre 2025

  • Blackhat
    Azione, Drammatico, Thriller, anno 2015, durata: 135 min
    in onda su Canale 20 alle 20:58
    Un film di Michael Mann con Chris Hemsworth, Viola Davis, John Ortiz, William Mapother, Leehom Wang, Manny Montana, Ritchie Coster, Holt McCallany, Jason Butler Harner, Spencer Garrett, Wei Tang, Brandon Molale, Yorick van Wageningen e Archie Kao.


  • L'Ordine del Tempo
    Drammatico, anno 2023, durata: 112 min
    in onda su Rai 3 alle 21
    Un film di Liliana Cavani con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Kseniya Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamayo, Alida Calabria e Ángela Molina.


  • La soldatessa alle grandi manovre
    Erotico, anno 1978, durata: 96 min
    in onda su Cine34 alle 21:00
    Un film di Nando Cicero con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Michele Gammino, Alvaro Vitali e Lino Banfi.

  • Un vizio di famiglia
    Drammatico, Thriller, anno 2022, durata: 125 min
    in onda su Rai Movie alle 21:10
    Un film di Sébastien Marnier con Laure Calamy, Suzanne Clément, Doria Tillier, Jacques Weber, Dominique Blanc, Naidra Ayadi, Clotilde Mollet e Céleste Brunnquell.


  • La Casa tra le Montagne - La Forza dell'Amore
    Drammatico, anno 2023, durata: 87 min
    in onda su La5 alle 21:10
    Un film di Markus Imboden con Catherine Bode, Oliver Fleischer, Vaile Fuchs, Anna König, Philip Köstring, Christoph M. Ohrt, Florian Panzner, Sina Reiß, Nadja Sabersky e Theresa Scholze.

  • Sono fotogenico
    Commedia, anno 1980, durata: 117 min
    in onda su Rai Storia alle 21:10
    Un film di Dino Risi con Renato Pozzetto, Edwige Fenech, Aldo Maccione, Julien Guiomar, Michel Galabru, Massimo Boldi, Gino Santercole, Roberta Lerici, Bruna Cealti, Attilio Dottesio, Margherita Horowitz, Barbara Bouchet, Vittorio Gassman, Mario Monicelli e Ugo Tognazzi.

  • Delitto alla Casa Bianca
    Thriller, anno 1997, durata: 106 min
    in onda su Iris alle 21:14
    Un film di Dwight H. Little con Wesley Snipes, Diane Lane, Alan Alda, Daniel Benzali, Dennis Miller e Ronny Cox.

  • Life
    Commedia, anno 1999, durata: 109 min
    in onda in su TwentySeven alle 21:14
    Un film di Ted Demme con Eddie Murphy, Martin Lawrence, Bernie Mac, R. Lee Ermey, Brent Jennings, Ned Beatty, Nick Cassavetes, Lisa Nicole Carson, O'Neal Compton, Guy Torry, Ned Vaughn, Clarence Williams III, Bokeem Woodbine, Anthony Anderson, Miguel A. Núñez Jr., Barry Shabaka Henley, Poppy Montgomery, Allyson Call, Rick James, Obba Babatundé e Michael 'Bear' Taliferro.

  • Colpevole d'innocenza
    Thriller, anno 1999, durata: 105 min
    in onda su La7 alle 21:15
    Un film di Bruce Beresford con Tommy Lee Jones, Ashley Judd, Benjamin Weir, Jay Brazeau, Bruce Greenwood, Edward Evanko, Annabeth Gish, John Maclaren, Roma Maffia e Davenia McFadden.

  • Alla Ricerca di Mia Figlia
    Thriller, Drammatico, anno 2025, durata: 86 min
    in onda su Rai 2 alle 21:20
    Un film di Damián Romay con Tori Spelling, Nick Ballard, Tommi Rose, Joseph Cannon, Nick Flaig e Nikki Nunziato.

  • Bumblebee
    Azione, Avventura, Fantascienza, anno 2018, durata: 114 min
    in onda su Italia 1 alle 21:20
    Un film di Travis Knight con Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow, Gracie Dzienny e Kenneth Choi.


  • Un marito di troppo
    Commedia, Sentimentale, anno 2008, durata: 90 min
    in onda su La7D alle 21:20
    Un film di Griffin Dunne con Uma Thurman, Colin Firth, Jeffrey Dean Morgan, Sam Shepard, Isabella Rossellini, Brooke Adams, Keir Dullea, Ajay Naidu, Justina Machado, Lindsay Sloane, Sarita Choudhury, Jeffrey Tedmori, Nick Sandow e Michael Mosley.


  • Vi presento Joe Black
    Fantasy, Sentimentale, anno 1998, durata: 180 min
    in onda su Rete 4 alle 21:25
    Un film di Martin Brest con Brad Pitt, Claire Forlani, Anthony Hopkins, Marcia Gay Harden, Jeffrey Tambor, Jake Weber, David S. Howard, Richard Clarke, Marylouise Burke e Diane Kagan.

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

