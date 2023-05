Stasera in TV: Film da vedere Sabato 6 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 6 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 6 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 6 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 6 Maggio 2023

Ransom - Il riscatto (Drammatico, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Ron Howard, con Mel Gibson, Rene Russo, Brawley Nolte, Gary Sinise, Delroy Lindo, Dan Hedaya, Lili Taylor, Nancy Ticotin, Donnie Wahlberg, José Zúñiga, Evan Handler, Paul Guilfoyle, Michael Gaston e Liev Schreber.



La trama del film : Tom Mullen è un ricco imprenditore, capo di una compagnia aerea privata. L'uomo vive a New York con la sua bella moglie Kate e Sean, il figlio di nove anni.

Un giorno, durante una manifestazione a Central Park di cui Kate è l’organizzatrice, un gruppo di delinquenti rapisce Sean. Poco dopo, i genitori ricevono un filmato nel quale viene richiesto un riscatto di due milioni di dollari, con l’avvertimento di non contattare la polizia per nessun motivo altrimenti il bambino sarebbe morto.

I coniugi, dopo un iniziale tentennamento, si rivolgono all’FBI che invia una squadra capitanata dall'agente Lonnie Hawkins che allestisce a casa loro un centro operativo per monitorare la situazione.

Tom via telefono si mette d’accordo con Shaker per consegnare il riscatto, ricevendo istruzioni sul luogo della consegna. Purtroppo l’FBI non riesce a rintracciare la chiamata da cui proviene la voce del rapitore a causa di un sistema sofisticato di interferenza di cui i criminali sono in possesso.

La consegna dei soldi non va a buon fine e Cubby, che iniziava ad avere dei dubbi sul piano di Shaker, rimane ucciso dall’FBI, intervenuta con gli elicotteri nella cava dove era prevista la consegna dei soldi. Dopo l’accaduto la stampa viene a conoscenza del rapimento e le notizie cominciano a circolare su tutti i telegiornali. A questo punto Tom decide di agire senza l'aiuto dei federali: facendo un appello in diretta televisiva durante un telegiornale, trasforma il riscatto in una taglia sui rapitori....

(Drammatico, Thriller) , un film di Ron Howard, con Mel Gibson, Rene Russo, Brawley Nolte, Gary Sinise, Delroy Lindo, Dan Hedaya, Lili Taylor, Nancy Ticotin, Donnie Wahlberg, José Zúñiga, Evan Handler, Paul Guilfoyle, Michael Gaston e Liev Schreber. : Tom Mullen è un ricco imprenditore, capo di una compagnia aerea privata. L'uomo vive a New York con la sua bella moglie Kate e Sean, il figlio di nove anni. Un giorno, durante una manifestazione a Central Park di cui Kate è l’organizzatrice, un gruppo di delinquenti rapisce Sean. Poco dopo, i genitori ricevono un filmato nel quale viene richiesto un riscatto di due milioni di dollari, con l’avvertimento di non contattare la polizia per nessun motivo altrimenti il bambino sarebbe morto. I coniugi, dopo un iniziale tentennamento, si rivolgono all’FBI che invia una squadra capitanata dall'agente Lonnie Hawkins che allestisce a casa loro un centro operativo per monitorare la situazione. Tom via telefono si mette d’accordo con Shaker per consegnare il riscatto, ricevendo istruzioni sul luogo della consegna. Purtroppo l’FBI non riesce a rintracciare la chiamata da cui proviene la voce del rapitore a causa di un sistema sofisticato di interferenza di cui i criminali sono in possesso. La consegna dei soldi non va a buon fine e Cubby, che iniziava ad avere dei dubbi sul piano di Shaker, rimane ucciso dall’FBI, intervenuta con gli elicotteri nella cava dove era prevista la consegna dei soldi. Dopo l’accaduto la stampa viene a conoscenza del rapimento e le notizie cominciano a circolare su tutti i telegiornali. A questo punto Tom decide di agire senza l'aiuto dei federali: facendo un appello in diretta televisiva durante un telegiornale, trasforma il riscatto in una taglia sui rapitori....



Knockout - resa dei conti (Azione, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Steven Soderbergh, con Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Douglas, Michael Fassbender, Bill Paxton, Channing Tatum, Antonio Banderas, Mathieu Kassovitz, Michael Angarano, Eddie J. Fernandez e Julian Alcaraz.



La trama del film : Il film segue le vicende dell’affascinante Mallory Kane, un agente segreto della CIA che lavora sotto copertura. Nonostante sia molto giovane, la donna è una delle migliori nel suo campo, grazie alle formidabili capacità nel combattimento. Il suo capo è Kenneth, il quale si occupa di portare a segno missioni internazionali top secret.

Subito dopo aver portato in salvo Jiang - un giornalista cinese - che era tenuto in ostaggio a Barcellona, Kenneth affida a Mallory una nuova missione a Dublino. Nella capitale irlandese, la donna deve fare squadra con l’agente Paul per avvicinare un certo Studer. Tuttavia l’operazione fallisce e Mallory capisce di essere stata tratta in inganno quando lo stesso Paul cerca di farla fuori. In fuga dal continente europeo per tornare dalla sua famiglia negli USA, Mallory è costretta a fare ricorso a tutte le sue abilità per sfuggire da coloro che l’hanno tradita, mettersi in salvo e vendicarsi...



Knockout - resa dei conti: Il trailer italiano del film di Steven Soderbergh

(Azione, Thriller) , un film di Steven Soderbergh, con Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Douglas, Michael Fassbender, Bill Paxton, Channing Tatum, Antonio Banderas, Mathieu Kassovitz, Michael Angarano, Eddie J. Fernandez e Julian Alcaraz. : Il film segue le vicende dell’affascinante Mallory Kane, un agente segreto della CIA che lavora sotto copertura. Nonostante sia molto giovane, la donna è una delle migliori nel suo campo, grazie alle formidabili capacità nel combattimento. Il suo capo è Kenneth, il quale si occupa di portare a segno missioni internazionali top secret. Subito dopo aver portato in salvo Jiang - un giornalista cinese - che era tenuto in ostaggio a Barcellona, Kenneth affida a Mallory una nuova missione a Dublino. Nella capitale irlandese, la donna deve fare squadra con l’agente Paul per avvicinare un certo Studer. Tuttavia l’operazione fallisce e Mallory capisce di essere stata tratta in inganno quando lo stesso Paul cerca di farla fuori. In fuga dal continente europeo per tornare dalla sua famiglia negli USA, Mallory è costretta a fare ricorso a tutte le sue abilità per sfuggire da coloro che l’hanno tradita, mettersi in salvo e vendicarsi...



The Young Victoria (Drammatico, Storico, Biografico, Sentimentale) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Jean-Marc Vallée, con Emily Blunt, Rupert Friend, Mark Strong, Jim Broadbent, Paul Bettany, Miranda Richardson, Jesper Christensen, Julian Glover, Thomas Kretschmann, Michiel Huisman, Rachael Stirling e Genevieve O'Reilly.



La trama del film : Guglielmo IV, il re d’Inghilterra, non ha figli e sua nipote Victoria è l’unica erede legittima al trono. La giovane principessa ha appena diciassette anni quando molte persone cominciano a starle accanto solo per interesse. Sua madre la Duchessa di Kent, influenzata dal suo ambizioso consigliere sir John Conroy, mira alla reggenza, mentre suo zio, il re del Belgio Leopoldo I, desidera favorire l’unione di Victoria con suo nipote Albert di Sassonia-Coburgo-Gotha (Rupert Friend), al fine di assicurarsi un'alleanza tra Regno Unito e Belgio. Quando il principe Albert si reca in visita a Londra, Victoria si mostra seccata perché non sopporta più di essere controllata e non ha intenzione di accettare un matrimonio imposto dalla Ragione di Stato. In realtà, anche Albert è stanco di essere manipolato dai suoi parenti.

I due si comprendono subito, condividendo apertamente i propri pensieri, e diventano amici. Quindi Albert torna a casa con il permesso di scrivere a Victoria per corteggiarla da lontano. Il re Guglielmo IV muore dopo il diciottesimo compleanno di Victoria e lei viene incoronata regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda...

(Drammatico, Storico, Biografico, Sentimentale) , un film di Jean-Marc Vallée, con Emily Blunt, Rupert Friend, Mark Strong, Jim Broadbent, Paul Bettany, Miranda Richardson, Jesper Christensen, Julian Glover, Thomas Kretschmann, Michiel Huisman, Rachael Stirling e Genevieve O'Reilly. : Guglielmo IV, il re d’Inghilterra, non ha figli e sua nipote Victoria è l’unica erede legittima al trono. La giovane principessa ha appena diciassette anni quando molte persone cominciano a starle accanto solo per interesse. Sua madre la Duchessa di Kent, influenzata dal suo ambizioso consigliere sir John Conroy, mira alla reggenza, mentre suo zio, il re del Belgio Leopoldo I, desidera favorire l’unione di Victoria con suo nipote Albert di Sassonia-Coburgo-Gotha (Rupert Friend), al fine di assicurarsi un'alleanza tra Regno Unito e Belgio. Quando il principe Albert si reca in visita a Londra, Victoria si mostra seccata perché non sopporta più di essere controllata e non ha intenzione di accettare un matrimonio imposto dalla Ragione di Stato. In realtà, anche Albert è stanco di essere manipolato dai suoi parenti. I due si comprendono subito, condividendo apertamente i propri pensieri, e diventano amici. Quindi Albert torna a casa con il permesso di scrivere a Victoria per corteggiarla da lontano. Il re Guglielmo IV muore dopo il diciottesimo compleanno di Victoria e lei viene incoronata regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda...



Madagascar 2 (Animazione) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Tom McGrath e Eric Darnell, con le voci originali di Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen, Alec Baldwin, Will i Am e le voci italiane di Ale e Franz.



La trama del film : In Africa, il leone Zuba cerca di insegnare a suo figlio Alakay a combattere, ma il cucciolo è più interessato alla danza. Il maschio rivale Makunga sfida Zuba per il titolo di leone alfa e durante il loro combattimento Alakay viene catturato dai bracconieri. La cassa contenente il giovane leone cade nell'oceano e vagando tra i flutti giunge a New York City, dove inizia a vivere presso lo zoo di Central Park con il nuovo nome di Alex. Qui fa amicizia con la zebra Marty, la giraffa Melman e l'ippopotamo Gloria.

Ora i quattro protagonisti, dopo essere arrivati nell'isola africana, si preparano a tornare a New York a bordo dell'aereo pilotato dai pinguini, in compagnia del lemure re Julien XIII, del suo consigliere Maurice, delle scimmie Phil e Mason e del piccolo Mortino. Purtroppo il velivolo esaurisce il carburante: con un atterraggio d'emergenza arrivano nell'Africa continentale.

Gli animali si ritrovano così in una riserva naturale. Mentre i pinguini iniziano a riparare l'aereo, i protagonisti incontrano altri della loro specie...



Madagascar 2: Il nuovo trailer del film della Dreamworks

(Animazione) , un film di Tom McGrath e Eric Darnell, con le voci originali di Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen, Alec Baldwin, Will i Am e le voci italiane di Ale e Franz. : In Africa, il leone Zuba cerca di insegnare a suo figlio Alakay a combattere, ma il cucciolo è più interessato alla danza. Il maschio rivale Makunga sfida Zuba per il titolo di leone alfa e durante il loro combattimento Alakay viene catturato dai bracconieri. La cassa contenente il giovane leone cade nell'oceano e vagando tra i flutti giunge a New York City, dove inizia a vivere presso lo zoo di Central Park con il nuovo nome di Alex. Qui fa amicizia con la zebra Marty, la giraffa Melman e l'ippopotamo Gloria. Ora i quattro protagonisti, dopo essere arrivati nell'isola africana, si preparano a tornare a New York a bordo dell'aereo pilotato dai pinguini, in compagnia del lemure re Julien XIII, del suo consigliere Maurice, delle scimmie Phil e Mason e del piccolo Mortino. Purtroppo il velivolo esaurisce il carburante: con un atterraggio d'emergenza arrivano nell'Africa continentale. Gli animali si ritrovano così in una riserva naturale. Mentre i pinguini iniziano a riparare l'aereo, i protagonisti incontrano altri della loro specie...



Il mio nome è Nessuno (Commedia, Western) in onda su Nove alle ore 21.25, un film di Tonino Valerii, con Terence Hill, Henry Fonda, Leo Gordon, Jean Martin, Geoffrey Lewis, Piero Lulli, Benito Stefanelli, R.G. Armstrong, Alexander Allerson, Franco Angrisano, Mario Brega, Marc Mazza, Remus Peets e Antoine Saint John.



La trama del film: Il giovane e scanzonato Nessuno, più pronto alla beffa che all'uso della pistola (nella quale, tuttavia, è abilissimo) ha come suo modello il leggendario pistolero Jack Beauregard. Anziano, stanco, costui - che ha un conto da saldare con l'uomo che gli ha ucciso il fratello - s'accontenta di prendergli dell'oro, non desiderando ormai altro che lasciare il West e imbarcarsi per l'Europa. Quando Nessuno, che non ha mai cessato di tallonare l'uomo che ammira, scopre la deludente verità, decide di non lasciar partire Beauregard prima di avergli fatto compiere un'ultima impresa, che dovrà farlo 'entrare nella storia': lo sterminio del 'Mucchio selvaggio', centocinquanta fuorilegge che terrorizzano alcuni stati dell'Unione...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv