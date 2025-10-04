Stasera in TV: Film da vedere Sabato 4 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 4 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 4 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 4 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 4 Ottobre 2025

Mia moglie torna a scuola

Commedia, Erotico, 1981, durata: 93 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Giuliano Carnimeo

con Carmen Russo, Renzo Montagnani, Enzo Robutti, Marisa Merlini, Cinzia De Ponti e Alvaro Vitali.

Bastardi senza gloria

Guerra, 2009, durata: 153 min

in onda alle 21:06 su 20

un film di Quentin Tarantino

con Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Diane Kruger, Daniel Brühl, Til Schweiger, Gedeon Burkhard, Jacky Ido, B.J. Novak, Omar Doom, August Diehl, Sylvester Groth, Martin Wuttke, Mike Myers, Julie Dreyfus e Richard Sammel.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/bastardi-senza-gloria/1932/video/?vid=2892" title="Bastardi senza gloria: Il nuovo trailer del film">Bastardi senza gloria: Il nuovo trailer del film</a>

Lawrence d'Arabia

Avventura, Biografico, Guerra, 1962, durata: 216 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di David Lean

con Peter O'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Omar Sharif, José Ferrer, Anthony Quayle, Claude Rains, Arthur Kennedy, Donald Wolfit, I.S. Johar, Gamil Ratib, Michel Ray, John Dimech e Zia Mohyeddin.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/lawrence-d-arabia/17317/video/?vid=10069" title="Lawrence d'Arabia: Video esclusivo dagli extra del Blu-Ray">Lawrence d'Arabia: Video esclusivo dagli extra del Blu-Ray</a>



Rosamunde Pilcher: Un amore senza tempo

Sentimentale, Drammatico, 2021, durata: 90 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Karola Meeder

con Sarah Hannemann, Jan Hartmann, Joscha Kiefer, Gaby Dohm, Siemen Rühaak, Nele Kiper e Anke Sevenich.

Gli onorevoli

Commedia, 1963, durata: 106 min

in onda alle 21:10 su Rai Storia

un film di Sergio Corbucci

con Totò, Gino Cervi, Peppino De Filippo, Franca Valeri, Aroldo Tieri, Franco Fabrizi, Walter Chiari, Riccardo Billi, Memmo Carotenuto, Mario Castellani, Anna Campori, Agostino Salvietti e Linda Sini.

Matrimonio a 4 mani

Commedia, Family, 1995, durata: 101 min

in onda alle 21:11 su TwentySeven

un film di Andy Tennant

con Kirstie Alley, Steve Guttenberg, Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen, Philip Bosco, Jane Sibbett, Desmond Askew e Michelle Grisom.



Flightplan - Mistero in volo

Drammatico, Thriller, 2005, durata: 98 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Robert Schwentke

con Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Kate Beahan, Michael Irby, Assaf Cohen, Erika Christensen, Shane Edelman, Mary Gallagher, Haley Ramm, Forrest Landis, Jana Kolesarova, Brent Sexton, Marlene Lawston e Judith Scott.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/flightplan-mistero-in-volo/22/video/?vid=27712" title="Flightplan - Mistero in volo: Il Trailer Ufficiale del Film">Flightplan - Mistero in volo: Il Trailer Ufficiale del Film</a>

La Cosa

Horror, Fantascienza, 1982, durata: 109 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di John Carpenter

con Kurt Russell, Wilford Brimley, T.K. Carter, David Clennon, Keith David, Richard Dysart, Charles Hallahan, Peter Maloney, Richard Masur, Donald Moffat, Joel Polis e Thomas G. Waites.

Agente 007 - Licenza di uccidere

Azione, Spionaggio, Thriller, 1962, durata: 110 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Terence Young

con Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman, Jack Lord, Bernard Lee, Anthony Dawson, Zena Marshall, John Kitzmiller, Eunice Gayson e Lois Maxwell.



Omicidi a Mystery Island - Il vincitore prende tutto

Giallo, Thriller, 2025, durata: 120 min

in onda alle 21:20 su Rai 2

un film di Steven R. Monroe

con Jack Brett Anderson, Cherry Bagnall, Kristin Booth, Kezia Burrows, Raffaello Degruttola, Randy Domínguez, Elizabeth Henstridge, Francisco Labbe, Jim Mannering, Henry Twohy e Adam Rojko Vega.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/omicidi-a-mystery-island-il-vincitore-prende-tutto/67854/video/?vid=48074" title="Omicidi a Mystery Island: Il Vincitore Prende Tutto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Omicidi a Mystery Island: Il Vincitore Prende Tutto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Il Fornaio

Azione, Thriller, 2022, durata: 105 min

con Ron Perlman, Elias Koteas, Harvey Keitel, Joel David Moore, Emma Ho, Varun Saranga, Samantha Kaine e Paolo Mancini.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-fornaio/67031/video/?vid=46861" title="Il Fornaio: Il Trailer Ufficiale del Film con Ron Perlman - HD">Il Fornaio: Il Trailer Ufficiale del Film con Ron Perlman - HD</a>

L'era glaciale 2 - Il disgelo

Animazione, Avventura, Commedia, 2006, durata: 90 min

in onda alle 21:23 su Italia 1

un film di Carlos Saldanha

con Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Seann William Scott, Josh Peck, Queen Latifah, Will Arnett, Jay Leno, Chris Wedge, Peter Ackerman e Tom Fahn.



Stolen

Azione, Drammatico, Thriller, 2012, durata: 96 min

in onda alle 21:34 su Rete 4

un film di Simon West

con Nicolas Cage, Josh Lucas, Danny Huston, Malin Akerman, Sami Gayle, Mark Valley, M.C. Gainey e Tanc Sade.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/stolen/49242/video/?vid=45641" title="Stolen: Il Trailer Ufficiale del Film con Nicolas Cage - HD">Stolen: Il Trailer Ufficiale del Film con Nicolas Cage - HD</a>



