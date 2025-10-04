TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Sabato 4 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Sabato 4 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 4 Ottobre, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 4 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 4 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 4 Ottobre 2025

  • Mia moglie torna a scuola
    Commedia, Erotico, 1981, durata: 93 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Giuliano Carnimeo
    con Carmen Russo, Renzo Montagnani, Enzo Robutti, Marisa Merlini, Cinzia De Ponti e Alvaro Vitali.

  • Bastardi senza gloria
    Guerra, 2009, durata: 153 min
    in onda alle 21:06 su 20
    un film di Quentin Tarantino
    con Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Diane Kruger, Daniel Brühl, Til Schweiger, Gedeon Burkhard, Jacky Ido, B.J. Novak, Omar Doom, August Diehl, Sylvester Groth, Martin Wuttke, Mike Myers, Julie Dreyfus e Richard Sammel.


  • Lawrence d'Arabia
    Avventura, Biografico, Guerra, 1962, durata: 216 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di David Lean
    con Peter O'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Omar Sharif, José Ferrer, Anthony Quayle, Claude Rains, Arthur Kennedy, Donald Wolfit, I.S. Johar, Gamil Ratib, Michel Ray, John Dimech e Zia Mohyeddin.


  • Rosamunde Pilcher: Un amore senza tempo
    Sentimentale, Drammatico, 2021, durata: 90 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Karola Meeder
    con Sarah Hannemann, Jan Hartmann, Joscha Kiefer, Gaby Dohm, Siemen Rühaak, Nele Kiper e Anke Sevenich.

  • Gli onorevoli
    Commedia, 1963, durata: 106 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Sergio Corbucci
    con Totò, Gino Cervi, Peppino De Filippo, Franca Valeri, Aroldo Tieri, Franco Fabrizi, Walter Chiari, Riccardo Billi, Memmo Carotenuto, Mario Castellani, Anna Campori, Agostino Salvietti e Linda Sini.

  • Matrimonio a 4 mani
    Commedia, Family, 1995, durata: 101 min
    in onda alle 21:11 su TwentySeven
    un film di Andy Tennant
    con Kirstie Alley, Steve Guttenberg, Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen, Philip Bosco, Jane Sibbett, Desmond Askew e Michelle Grisom.

  • Flightplan - Mistero in volo
    Drammatico, Thriller, 2005, durata: 98 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Robert Schwentke
    con Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Kate Beahan, Michael Irby, Assaf Cohen, Erika Christensen, Shane Edelman, Mary Gallagher, Haley Ramm, Forrest Landis, Jana Kolesarova, Brent Sexton, Marlene Lawston e Judith Scott.


  • La Cosa
    Horror, Fantascienza, 1982, durata: 109 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di John Carpenter
    con Kurt Russell, Wilford Brimley, T.K. Carter, David Clennon, Keith David, Richard Dysart, Charles Hallahan, Peter Maloney, Richard Masur, Donald Moffat, Joel Polis e Thomas G. Waites.

  • Agente 007 - Licenza di uccidere
    Azione, Spionaggio, Thriller, 1962, durata: 110 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di Terence Young
    con Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman, Jack Lord, Bernard Lee, Anthony Dawson, Zena Marshall, John Kitzmiller, Eunice Gayson e Lois Maxwell.

  • Omicidi a Mystery Island - Il vincitore prende tutto
    Giallo, Thriller, 2025, durata: 120 min
    in onda alle 21:20 su Rai 2
    un film di Steven R. Monroe
    con Jack Brett Anderson, Cherry Bagnall, Kristin Booth, Kezia Burrows, Raffaello Degruttola, Randy Domínguez, Elizabeth Henstridge, Francisco Labbe, Jim Mannering, Henry Twohy e Adam Rojko Vega.


  • Il Fornaio
    Azione, Thriller, 2022, durata: 105 min
    con Ron Perlman, Elias Koteas, Harvey Keitel, Joel David Moore, Emma Ho, Varun Saranga, Samantha Kaine e Paolo Mancini.


  • L'era glaciale 2 - Il disgelo
    Animazione, Avventura, Commedia, 2006, durata: 90 min
    in onda alle 21:23 su Italia 1
    un film di Carlos Saldanha
    con Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Seann William Scott, Josh Peck, Queen Latifah, Will Arnett, Jay Leno, Chris Wedge, Peter Ackerman e Tom Fahn.

  • Stolen
    Azione, Drammatico, Thriller, 2012, durata: 96 min
    in onda alle 21:34 su Rete 4
    un film di Simon West
    con Nicolas Cage, Josh Lucas, Danny Huston, Malin Akerman, Sami Gayle, Mark Valley, M.C. Gainey e Tanc Sade.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

