Stasera in TV: Film da vedere Sabato 4 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Sabato 4 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 4 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 4 Ottobre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 4 Ottobre 2025
-
Mia moglie torna a scuola
Commedia, Erotico, 1981, durata: 93 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Giuliano Carnimeo
con Carmen Russo, Renzo Montagnani, Enzo Robutti, Marisa Merlini, Cinzia De Ponti e Alvaro Vitali.
-
Bastardi senza gloria
Guerra, 2009, durata: 153 min
in onda alle 21:06 su 20
un film di Quentin Tarantino
con Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Diane Kruger, Daniel Brühl, Til Schweiger, Gedeon Burkhard, Jacky Ido, B.J. Novak, Omar Doom, August Diehl, Sylvester Groth, Martin Wuttke, Mike Myers, Julie Dreyfus e Richard Sammel.
-
Lawrence d'Arabia
Avventura, Biografico, Guerra, 1962, durata: 216 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di David Lean
con Peter O'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Omar Sharif, José Ferrer, Anthony Quayle, Claude Rains, Arthur Kennedy, Donald Wolfit, I.S. Johar, Gamil Ratib, Michel Ray, John Dimech e Zia Mohyeddin.
-
Rosamunde Pilcher: Un amore senza tempo
Sentimentale, Drammatico, 2021, durata: 90 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Karola Meeder
con Sarah Hannemann, Jan Hartmann, Joscha Kiefer, Gaby Dohm, Siemen Rühaak, Nele Kiper e Anke Sevenich.
-
Gli onorevoli
Commedia, 1963, durata: 106 min
in onda alle 21:10 su Rai Storia
un film di Sergio Corbucci
con Totò, Gino Cervi, Peppino De Filippo, Franca Valeri, Aroldo Tieri, Franco Fabrizi, Walter Chiari, Riccardo Billi, Memmo Carotenuto, Mario Castellani, Anna Campori, Agostino Salvietti e Linda Sini.
-
Matrimonio a 4 mani
Commedia, Family, 1995, durata: 101 min
in onda alle 21:11 su TwentySeven
un film di Andy Tennant
con Kirstie Alley, Steve Guttenberg, Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen, Philip Bosco, Jane Sibbett, Desmond Askew e Michelle Grisom.
-
Flightplan - Mistero in volo
Drammatico, Thriller, 2005, durata: 98 min
in onda alle 21:14 su Iris
un film di Robert Schwentke
con Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Kate Beahan, Michael Irby, Assaf Cohen, Erika Christensen, Shane Edelman, Mary Gallagher, Haley Ramm, Forrest Landis, Jana Kolesarova, Brent Sexton, Marlene Lawston e Judith Scott.
-
La Cosa
Horror, Fantascienza, 1982, durata: 109 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di John Carpenter
con Kurt Russell, Wilford Brimley, T.K. Carter, David Clennon, Keith David, Richard Dysart, Charles Hallahan, Peter Maloney, Richard Masur, Donald Moffat, Joel Polis e Thomas G. Waites.
-
Agente 007 - Licenza di uccidere
Azione, Spionaggio, Thriller, 1962, durata: 110 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di Terence Young
con Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman, Jack Lord, Bernard Lee, Anthony Dawson, Zena Marshall, John Kitzmiller, Eunice Gayson e Lois Maxwell.
-
Omicidi a Mystery Island - Il vincitore prende tutto
Giallo, Thriller, 2025, durata: 120 min
in onda alle 21:20 su Rai 2
un film di Steven R. Monroe
con Jack Brett Anderson, Cherry Bagnall, Kristin Booth, Kezia Burrows, Raffaello Degruttola, Randy Domínguez, Elizabeth Henstridge, Francisco Labbe, Jim Mannering, Henry Twohy e Adam Rojko Vega.
-
Il Fornaio
Azione, Thriller, 2022, durata: 105 min
con Ron Perlman, Elias Koteas, Harvey Keitel, Joel David Moore, Emma Ho, Varun Saranga, Samantha Kaine e Paolo Mancini.
-
L'era glaciale 2 - Il disgelo
Animazione, Avventura, Commedia, 2006, durata: 90 min
in onda alle 21:23 su Italia 1
un film di Carlos Saldanha
con Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Seann William Scott, Josh Peck, Queen Latifah, Will Arnett, Jay Leno, Chris Wedge, Peter Ackerman e Tom Fahn.
-
Stolen
Azione, Drammatico, Thriller, 2012, durata: 96 min
in onda alle 21:34 su Rete 4
un film di Simon West
con Nicolas Cage, Josh Lucas, Danny Huston, Malin Akerman, Sami Gayle, Mark Valley, M.C. Gainey e Tanc Sade.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv