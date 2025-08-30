Stasera in TV: Film da vedere Sabato 30 Agosto, in prima serata
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 30 Agosto 2025
La soldatessa alla visita militare
Commedia, 1977, durata: 90 min
in onda SAB.30 su Cine34 - Ore 21:00
un film di Nando Cicero con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Mario Carotenuto, Enrico Beruschi, Leo Gullotta, Renzo Ozzano, Jacques Stany, Fiorenzo Fiorentini e Michele Gammino.
Security
Azione, Thriller, Drammatico, 2017, durata: 88 min
in onda SAB.30 su 20 - Ore 21:01
un film di Alain Desrochers con Antonio Banderas, Ben Kingsley, Liam McIntyre, Katherine de la Rocha, Cung Le, Chad Lindberg, Jiro Wang e Gabriella Wright.
Medicus
Avventura, Drammatico, Storico, 2013, durata: 150 min
in onda SAB.30 su Rai Movie - Ore 21:10
un film di Philipp Stölzl con Tom Payne, Ben Kingsley, Adam Thomas Wright, Stellan Skarsgård, Olivier Martinez, Emma Rigby, Elyas M'Barek, Fahri Ogün Yardim, Makram Khoury, Martin Hancock, Stanley Townsend e Dominique Moore.
Delitto d'amore
Drammatico, 1974, durata: 100 min
in onda SAB.30 su Rai Storia - Ore 21:10
un film di Luigi Comencini con Stefania Sandrelli, Giuliano Gemma, Brizio Montinaro, Renato Scarpa, Cesira Abbiati, Emilio Bonucci, Rina Franchetti, Walter Pinetti Valdi, Pippo Starnazza e Antonio Iodice.
Palma, un Amore di Cane
Drammatico, Family, 2021, durata: 110 min
in onda SAB.30 su Tv 2000 - Ore 21:10
un film di Aleksandr Domogarov con Liliya, Viktor Dobronravov, Leonid Basov, Valeriya Fedorovich, Vladimir Ilin, Yan Tsapnik, Pavel Maykov, Evgeniya Dmitrieva, Igor Khripunov e Vladimir Simonov.
L'ultimo appello
Thriller, 1996, durata: 108 min
in onda SAB.30 su Iris alle ore 21:14
un film di James Foley con Gene Hackman, Chris O'Donnell, Faye Dunaway, Lela Rochon, Robert Prosky, David Marshall Grant, Raymond J. Barry e Bo Jackson.
Beverly Hills Cop III - Un Piedipiatti A Beverly Hills III
Azione, Commedia, 1994, durata: 104 min
in onda SAB.30 su TwentySeven - Ore 21:14
un film di John Landis con Eddie Murphy, Jon Tenney, Judge Reinhold, Theresa Randle, Hector Elizondo, Bronson Pinchot, Timothy Carhart, Eugene Collier, Jimmy Ortega, Alan Young, John Saxon, Barbet Schroeder e Joey Travolta.
Viaggio al centro della Terra 3D
Avventura, Fantascienza, 2008, durata: 92 min
in onda SAB.30 su Italia 1 - Ore 21:15
un film di Eric Brevig con Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Giancarlo Caltabiano e Garth Gilker.
Qualcosa è cambiato
Commedia, 1997, durata: 138 min
in onda SAB.30 su La7 - Ore 21:15
un film di James L. Brooks con Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr., Skeet Ulrich, Shirley Night, Yeardley Smith, Lupe Ontiveros, Bibi Osterwald, Ross Bleckner e Bernadette Balagtas.
Il fantasma di Sodoma
Horror, 1988, durata: 84 min
in onda SAB.30 su Italia 2 - Ore 21:15
un film di Lucio Fulci con Claudio Aliotti, Maria Concetta Salieri, Robert Egon Spechtenhauser, Jessica Moore, Sebastian Harrison, Teresa Razzaudi e Joseph Alan Johnson.
Contract to Kill
Azione, 2016, durata: 90 min
in onda SAB.30 su Cielo - Ore 21:15
un film di Keoni Waxman con Steven Seagal, Russell Wong, Sergiu Costache, Jemma Dallender, Mircea Drambareanu, Radu Andrei Micu, Ioachim Ciobanu e Ghassan Bouz.
Folle Ossessione
Thriller, Drammatico, 2021, durata: 88 min
in onda SAB.30 su Rai 2 - Ore 21:20
un film di Jessica Janos con Kelcie Stranahan, Matthew Pohlkamp, Ashlynn Judy, Pauline Egan, Roberta Hanlen, Patrick Duke Conboy e Zondra Wilson.
Volare
Commedia, 2023, durata: 100 min
in onda SAB.30 su Rai 3 - Ore 21:20
un film di Margherita Buy con Margherita Buy, Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen, Francesco Colella, Roberto De Francesco, Maurizio Donadoni, Pietro Ragusa, Massimo De Francovich, Elena Sofia Ricci e Caterina De Angelis.
The Whiskey Bandit
Azione, Drammatico, Biografico, Poliziesco, 2017, durata: 126 min
in onda SAB.30 su Rai 4 - Ore 21:20
un film di Nimród Antal con Bence Szalay, Zoltán Schneider, Viktor Klem, Piroska Móga, Andor Lukáts e Ferenc Borbiczky.
Giovanna d'Arco
Drammatico, Storico, 1999, durata: 161 min
in onda SAB.30 su LA7D - Ore 21:20
un film di Luc Besson con Milla Jovovich, Dustin Hoffman, Faye Dunaway, John Malkovich, Tchéky Karyo, Vincent Cassel, Pascal Greggory, Gina McKee, Philippe Du Janerand, David Gant, Andrew Birkin, Timothy West e Jane Valentine.
Finalmente la felicità
Commedia, 2011, durata: 93 min
in onda SAB.30 su Rete 4 - Ore 21:29
un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Ariadna Romero, Thyago Alves, Andrea Buscemi, Shel Shapiro, Maurizio Battista e Michela Andreozzi.
