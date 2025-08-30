Stasera in TV: Film da vedere Sabato 30 Agosto, in prima serata

News Cinema

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 30 Agosto 2025

La soldatessa alla visita militare

Commedia, 1977, durata: 90 min

in onda SAB.30 su Cine34 - Ore 21:00

un film di Nando Cicero con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Mario Carotenuto, Enrico Beruschi, Leo Gullotta, Renzo Ozzano, Jacques Stany, Fiorenzo Fiorentini e Michele Gammino.



Security

Azione, Thriller, Drammatico, 2017, durata: 88 min

in onda SAB.30 su 20 - Ore 21:01

un film di Alain Desrochers con Antonio Banderas, Ben Kingsley, Liam McIntyre, Katherine de la Rocha, Cung Le, Chad Lindberg, Jiro Wang e Gabriella Wright.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/security/58287/video/?vid=33373" title="Security: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Security: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Medicus

Avventura, Drammatico, Storico, 2013, durata: 150 min

in onda SAB.30 su Rai Movie - Ore 21:10

un film di Philipp Stölzl con Tom Payne, Ben Kingsley, Adam Thomas Wright, Stellan Skarsgård, Olivier Martinez, Emma Rigby, Elyas M'Barek, Fahri Ogün Yardim, Makram Khoury, Martin Hancock, Stanley Townsend e Dominique Moore.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/medicus/54608/video/?vid=28132" title="Medicus: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Medicus: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Delitto d'amore

Drammatico, 1974, durata: 100 min

in onda SAB.30 su Rai Storia - Ore 21:10

un film di Luigi Comencini con Stefania Sandrelli, Giuliano Gemma, Brizio Montinaro, Renato Scarpa, Cesira Abbiati, Emilio Bonucci, Rina Franchetti, Walter Pinetti Valdi, Pippo Starnazza e Antonio Iodice.





Palma, un Amore di Cane

Drammatico, Family, 2021, durata: 110 min

in onda SAB.30 su Tv 2000 - Ore 21:10

un film di Aleksandr Domogarov con Liliya, Viktor Dobronravov, Leonid Basov, Valeriya Fedorovich, Vladimir Ilin, Yan Tsapnik, Pavel Maykov, Evgeniya Dmitrieva, Igor Khripunov e Vladimir Simonov.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/palma-un-amore-di-cane/66963/video/?vid=46733" title="Palma, un Amore di Cane: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Palma, un Amore di Cane: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

L'ultimo appello

Thriller, 1996, durata: 108 min

in onda SAB.30 su Iris alle ore 21:14

un film di James Foley con Gene Hackman, Chris O'Donnell, Faye Dunaway, Lela Rochon, Robert Prosky, David Marshall Grant, Raymond J. Barry e Bo Jackson.



Beverly Hills Cop III - Un Piedipiatti A Beverly Hills III

Azione, Commedia, 1994, durata: 104 min

in onda SAB.30 su TwentySeven - Ore 21:14

un film di John Landis con Eddie Murphy, Jon Tenney, Judge Reinhold, Theresa Randle, Hector Elizondo, Bronson Pinchot, Timothy Carhart, Eugene Collier, Jimmy Ortega, Alan Young, John Saxon, Barbet Schroeder e Joey Travolta.



Viaggio al centro della Terra 3D

Avventura, Fantascienza, 2008, durata: 92 min

in onda SAB.30 su Italia 1 - Ore 21:15

un film di Eric Brevig con Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Giancarlo Caltabiano e Garth Gilker.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/viaggio-al-centro-della-terra-3d/1803/video/?vid=45802" title="Viaggio al centro della Terra 3D: Il Trailer Ufficiale del Film con Brendan Fraser e Josh Hutcherson - HD">Viaggio al centro della Terra 3D: Il Trailer Ufficiale del Film con Brendan Fraser e Josh Hutcherson - HD</a>



Qualcosa è cambiato

Commedia, 1997, durata: 138 min

in onda SAB.30 su La7 - Ore 21:15

un film di James L. Brooks con Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr., Skeet Ulrich, Shirley Night, Yeardley Smith, Lupe Ontiveros, Bibi Osterwald, Ross Bleckner e Bernadette Balagtas.



Il fantasma di Sodoma

Horror, 1988, durata: 84 min

in onda SAB.30 su Italia 2 - Ore 21:15

un film di Lucio Fulci con Claudio Aliotti, Maria Concetta Salieri, Robert Egon Spechtenhauser, Jessica Moore, Sebastian Harrison, Teresa Razzaudi e Joseph Alan Johnson.



Contract to Kill

Azione, 2016, durata: 90 min

in onda SAB.30 su Cielo - Ore 21:15

un film di Keoni Waxman con Steven Seagal, Russell Wong, Sergiu Costache, Jemma Dallender, Mircea Drambareanu, Radu Andrei Micu, Ioachim Ciobanu e Ghassan Bouz.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/contract-to-kill/53590/video/?vid=24957" title="Contract to Kill: Il trailer del film, versione originale - HD">Contract to Kill: Il trailer del film, versione originale - HD</a>

Folle Ossessione

Thriller, Drammatico, 2021, durata: 88 min

in onda SAB.30 su Rai 2 - Ore 21:20

un film di Jessica Janos con Kelcie Stranahan, Matthew Pohlkamp, Ashlynn Judy, Pauline Egan, Roberta Hanlen, Patrick Duke Conboy e Zondra Wilson.





Volare

Commedia, 2023, durata: 100 min

in onda SAB.30 su Rai 3 - Ore 21:20

un film di Margherita Buy con Margherita Buy, Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen, Francesco Colella, Roberto De Francesco, Maurizio Donadoni, Pietro Ragusa, Massimo De Francovich, Elena Sofia Ricci e Caterina De Angelis.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/volare/63806/video/?vid=41884" title="Volare: Il Trailer Ufficiale del Film di e con Margherita Buy - HD">Volare: Il Trailer Ufficiale del Film di e con Margherita Buy - HD</a>

The Whiskey Bandit

Azione, Drammatico, Biografico, Poliziesco, 2017, durata: 126 min

in onda SAB.30 su Rai 4 - Ore 21:20

un film di Nimród Antal con Bence Szalay, Zoltán Schneider, Viktor Klem, Piroska Móga, Andor Lukáts e Ferenc Borbiczky.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-whiskey-bandit/66186/video/?vid=45330" title="The Whiskey Bandit: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">The Whiskey Bandit: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Giovanna d'Arco

Drammatico, Storico, 1999, durata: 161 min

in onda SAB.30 su LA7D - Ore 21:20

un film di Luc Besson con Milla Jovovich, Dustin Hoffman, Faye Dunaway, John Malkovich, Tchéky Karyo, Vincent Cassel, Pascal Greggory, Gina McKee, Philippe Du Janerand, David Gant, Andrew Birkin, Timothy West e Jane Valentine.



Finalmente la felicità

Commedia, 2011, durata: 93 min

in onda SAB.30 su Rete 4 - Ore 21:29

un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Ariadna Romero, Thyago Alves, Andrea Buscemi, Shel Shapiro, Maurizio Battista e Michela Andreozzi.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/finalmente-la-felicita/48583/video/?vid=7491" title="Finalmente la felicità: Il trailer del film di Leonardo Pieraccioni">Finalmente la felicità: Il trailer del film di Leonardo Pieraccioni</a>



