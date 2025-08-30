TGCom24
Home | Cinema | News | Stasera in TV: Film da vedere Sabato 30 Agosto, in prima serata
News Cinema

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 30 Agosto, in prima serata

Stasera in TV, Sabato 30 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 30 Agosto, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 30 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 30 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 30 Agosto 2025

  • La soldatessa alla visita militare
    Commedia, 1977, durata: 90 min
    in onda SAB.30 su Cine34 - Ore 21:00
    un film di Nando Cicero con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Mario Carotenuto, Enrico Beruschi, Leo Gullotta, Renzo Ozzano, Jacques Stany, Fiorenzo Fiorentini e Michele Gammino.

  • Security
    Azione, Thriller, Drammatico, 2017, durata: 88 min
    in onda SAB.30 su 20 - Ore 21:01
    un film di Alain Desrochers con Antonio Banderas, Ben Kingsley, Liam McIntyre, Katherine de la Rocha, Cung Le, Chad Lindberg, Jiro Wang e Gabriella Wright.


  • Medicus
    Avventura, Drammatico, Storico, 2013, durata: 150 min
    in onda SAB.30 su Rai Movie - Ore 21:10
    un film di Philipp Stölzl con Tom Payne, Ben Kingsley, Adam Thomas Wright, Stellan Skarsgård, Olivier Martinez, Emma Rigby, Elyas M'Barek, Fahri Ogün Yardim, Makram Khoury, Martin Hancock, Stanley Townsend e Dominique Moore.


  • Delitto d'amore
    Drammatico, 1974, durata: 100 min
    in onda SAB.30 su Rai Storia - Ore 21:10
    un film di Luigi Comencini con Stefania Sandrelli, Giuliano Gemma, Brizio Montinaro, Renato Scarpa, Cesira Abbiati, Emilio Bonucci, Rina Franchetti, Walter Pinetti Valdi, Pippo Starnazza e Antonio Iodice.

  • Palma, un Amore di Cane
    Drammatico, Family, 2021, durata: 110 min
    in onda SAB.30 su Tv 2000 - Ore 21:10
    un film di Aleksandr Domogarov con Liliya, Viktor Dobronravov, Leonid Basov, Valeriya Fedorovich, Vladimir Ilin, Yan Tsapnik, Pavel Maykov, Evgeniya Dmitrieva, Igor Khripunov e Vladimir Simonov.


  • L'ultimo appello
    Thriller, 1996, durata: 108 min
    in onda SAB.30 su Iris alle ore 21:14
    un film di James Foley con Gene Hackman, Chris O'Donnell, Faye Dunaway, Lela Rochon, Robert Prosky, David Marshall Grant, Raymond J. Barry e Bo Jackson.

  • Beverly Hills Cop III - Un Piedipiatti A Beverly Hills III
    Azione, Commedia, 1994, durata: 104 min
    in onda SAB.30 su TwentySeven - Ore 21:14
    un film di John Landis con Eddie Murphy, Jon Tenney, Judge Reinhold, Theresa Randle, Hector Elizondo, Bronson Pinchot, Timothy Carhart, Eugene Collier, Jimmy Ortega, Alan Young, John Saxon, Barbet Schroeder e Joey Travolta.

  • Viaggio al centro della Terra 3D
    Avventura, Fantascienza, 2008, durata: 92 min
    in onda SAB.30 su Italia 1 - Ore 21:15
    un film di Eric Brevig con Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Giancarlo Caltabiano e Garth Gilker.


  • Qualcosa è cambiato
    Commedia, 1997, durata: 138 min
    in onda SAB.30 su La7 - Ore 21:15
    un film di James L. Brooks con Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr., Skeet Ulrich, Shirley Night, Yeardley Smith, Lupe Ontiveros, Bibi Osterwald, Ross Bleckner e Bernadette Balagtas.

  • Il fantasma di Sodoma
    Horror, 1988, durata: 84 min
    in onda SAB.30 su Italia 2 - Ore 21:15
    un film di Lucio Fulci con Claudio Aliotti, Maria Concetta Salieri, Robert Egon Spechtenhauser, Jessica Moore, Sebastian Harrison, Teresa Razzaudi e Joseph Alan Johnson.

  • Contract to Kill
    Azione, 2016, durata: 90 min
    in onda SAB.30 su Cielo - Ore 21:15
    un film di Keoni Waxman con Steven Seagal, Russell Wong, Sergiu Costache, Jemma Dallender, Mircea Drambareanu, Radu Andrei Micu, Ioachim Ciobanu e Ghassan Bouz.


  • Folle Ossessione
    Thriller, Drammatico, 2021, durata: 88 min
    in onda SAB.30 su Rai 2 - Ore 21:20
    un film di Jessica Janos con Kelcie Stranahan, Matthew Pohlkamp, Ashlynn Judy, Pauline Egan, Roberta Hanlen, Patrick Duke Conboy e Zondra Wilson.

  • Volare
    Commedia, 2023, durata: 100 min
    in onda SAB.30 su Rai 3 - Ore 21:20
    un film di Margherita Buy con Margherita Buy, Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen, Francesco Colella, Roberto De Francesco, Maurizio Donadoni, Pietro Ragusa, Massimo De Francovich, Elena Sofia Ricci e Caterina De Angelis.


  • The Whiskey Bandit
    Azione, Drammatico, Biografico, Poliziesco, 2017, durata: 126 min
    in onda SAB.30 su Rai 4 - Ore 21:20
    un film di Nimród Antal con Bence Szalay, Zoltán Schneider, Viktor Klem, Piroska Móga, Andor Lukáts e Ferenc Borbiczky.


  • Giovanna d'Arco
    Drammatico, Storico, 1999, durata: 161 min
    in onda SAB.30 su LA7D - Ore 21:20
    un film di Luc Besson con Milla Jovovich, Dustin Hoffman, Faye Dunaway, John Malkovich, Tchéky Karyo, Vincent Cassel, Pascal Greggory, Gina McKee, Philippe Du Janerand, David Gant, Andrew Birkin, Timothy West e Jane Valentine.

  • Finalmente la felicità
    Commedia, 2011, durata: 93 min
    in onda SAB.30 su Rete 4 - Ore 21:29
    un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Ariadna Romero, Thyago Alves, Andrea Buscemi, Shel Shapiro, Maurizio Battista e Michela Andreozzi.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Twilight, Jackson Rathbone ricorda "l'umiliante" incontro con Ron Howard per un'audizione
news Cinema Twilight, Jackson Rathbone ricorda "l'umiliante" incontro con Ron Howard per un'audizione
Wicked, Michelle Yeoh non era a conoscenza del doppio film: "Li abbiamo girati contemporaneamente"
news Cinema Wicked, Michelle Yeoh non era a conoscenza del doppio film: "Li abbiamo girati contemporaneamente"
Ritorno al futuro: il nostalgico trailer per il 40° anniversario del film
news Cinema Ritorno al futuro: il nostalgico trailer per il 40° anniversario del film
Come ammazzare il capo, anche Charlie Day come Jennifer Aniston vorrebbe un terzo film
news Cinema Come ammazzare il capo, anche Charlie Day come Jennifer Aniston vorrebbe un terzo film
Aspettando Downton Abbey 3: viaggio nel Gran Finale della saga british dedicata all'aristocratica famiglia Crawley
news Cinema Aspettando Downton Abbey 3: viaggio nel Gran Finale della saga british dedicata all'aristocratica famiglia Crawley
Ruth & Boaz: il trailer del film romantico che reinterpreta un episodio del biblico Libro di Ruth
news Cinema Ruth & Boaz: il trailer del film romantico che reinterpreta un episodio del biblico Libro di Ruth
Conoscete veramente tutti i segreti nascosti dietro al Padrino?
news Cinema Conoscete veramente tutti i segreti nascosti dietro al Padrino?
After the Hunt - Dopo la caccia: la recensione del film di Luca Guadagnino presentato a Venezia.
recensione Cinema After the Hunt - Dopo la caccia: la recensione del film di Luca Guadagnino presentato a Venezia.
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
The Whiskey Bandit
I Primitivi
L'ultimo appello
Qualcosa è cambiato
Finalmente la felicità
Security
Beverly Hills Cop III - Un Piedipiatti A Beverly Hills III
Volare
Giovanna d'Arco
Maurice - Un topolino al museo
Palma, un Amore di Cane
La soldatessa alla visita militare
Film stasera in TV