Stasera in TV: Film da vedere Sabato 3 Giugno, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Sabato 3 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 3 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 3 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 3 Giugno 2023

State of Play - scopri la verità (Drammatico, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Kevin Macdonald, con Russell Crowe, Ben Affleck, Robin Wright, Helen Mirren, Rachel McAdams, Wendy Makkena, Katy Mixon, Jeff Daniels, Maria Thayer, Viola Davis e Jason Bateman.



La trama del film : L’ambizioso deputato Stephen Collins, capo del comitato che gestisce i fondi per la difesa nazionale, contatta un suo vecchio compagno di studi del college, il giornalista Cal McAffrey, a seguito della misteriosa morte della sua bella assistente, nonché segreta amante, Sonia Baker. La giovane donna ha perso la vita sotto il treno della metropolitana di Washington e la questione è stata archiviata come un suicidio. Ma Stephen, non convinto dell’ipotesi di suicidio, vuole scoprire la verità sul terribile accaduto e spera di riuscire ad ottenere importanti informazioni proprio dal suo vecchio amico Cal.

McAffrey è diventato un abile cronista investigativo del Washington Globe, ed ama investigare alla vecchia maniera, andando di persona alla fonte, ponendosi domande intelligenti nel nome della verità e di una valida storia da raccontare. Il giornalista d’assalto, poco incline alle nuove tecnologie, si ritroverà per assurdo a condividere la complicata inchiesta proprio con una giovane donna esperta della blogsfera, Della Frye, e con il suo editore, Cameron Lynne.

I tre arriveranno a scoprire che la morte di Sonia è strettamente connessa ad una losca azienda privata, la PointCorp, che ha contatti anche con Collins.

Durante l’intrigantissima indagine Cal rincontrerà una sua vecchia fiamma, Anne Collins (Robin Wright), ora moglie di Stephen, per la quale l’affascinante giornalista nutre ancora dei sentimenti...



State of Play - scopri la verità: il trailer del film con Russell Crowe, Ben Affleck e Rachel McAdams

Gli Infedeli (Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Stefano Mordini, con Valerio Mastandrea, Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Valentina Cervi, Marina Foïs, Massimiliano Gallo, Euridice Axen e Alessia Giuliani.



La trama del film : Il film è composto da brevi episodi uniti insieme da un unico tema, quello dell'infedeltà.

Protagonisti delle vicende narrate sono cinque uomini, che alle prese con mogli, fidanzate e amanti, racconteranno i loro insuccessi, le loro conquiste e i loro impietosi capitomboli...



Gli Infedeli: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Scusate il ritardo (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21.15 , un film di Massimo Troisi, con Massimo Troisi, Giuliana De Sio, Lello Arena, Lina Polito, Olimpia Di Maio, Nicola Esposito e Francesco Acampora.



La trama del film : La storia è imperniata su Vincenzo, un giovane napoletano disoccupato con scarsa voglia di trovarsi un lavoro e praticamente mantenuto dalla madre, dalla sorella sposata e dal fratello attore affermato. L'inerzia e l'apatia di Vincenzo vengono turbate, con scarsa partecipazione, dalle vicissitudini amorose dell'amico Tonino che non riesce ad uscire dal tunnel della disperazione poiché abbandonato dalla fidanzata, e da una ragazza, Anna, anche lei uscita da poco da una sfortunata vicenda sentimentale, in cerca di un altro amore che crede di trovare in Vincenzo...

Shrek Terzo (Animazione) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Chris Miller e Raman Hui, con le voci originali di Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy, Antonio Banderas, Rupert Everett, Justin Timberlake e John Cleese.



La trama del film : Nel regno di Molto Molto Lontano, Shrek e Fiona si sono stabiliti nella corte reale nonostante le proteste dell'orco che preferirebbe una vita più semplice. Quando re Harold muore a causa di una malattia, i due coniugi dalla pelle verde sono incaricati di trovare Arthur Pendragon, un lontano cugino che potrebbe diventare nuovo re. Nel frattempo Azzurro, distrutto dalla morte della madre fata Madrina, medita di riconquistare il regno e vendicarsi di Shrek. Per questo, dopo aver assistito al funerale di Harold, Azzurro si reca alla locanda 'La Mela Avvelenata', covo dei cattivi delle favole che convince a diventare suo personale esercito per riprendersi Molto Molto Lontano. Ignaro del piano del principe, Shrek parte in cerca di Pendragon con i fedeli amici Ciuchino e Gatto con gli stivali. Prima di lasciare il paese, l'orco scopre di essere in procinto di diventare padre e la notizia lo sconvolge profondamente. Mentre Shrek scopre che il futuro re è un liceale con poca fiducia in sé stesso, Azzurro invade il regno e Fiona è costretta a nascondersi per non cadere nelle mani del vendicativo principe...

Nemico Pubblico (Thriller) in onda su Nove alle ore 21.35 , un film di Tony Scott, con Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Lisa Bonet, Regina King, James LeGros, Barry Pepper, Scott Caan, Gabriel Byrne, Jake Busey, Loren Dean, Ian Hart, Jamie Kennedy, Jack Black e Jason Lee.



La trama del film : Il film è ambientato a Baltimora, dove Thomas Brian Reynolds, capo di una sezione della National Security Agency non riesce a convincere un rappresentante del congresso statunitense a votare a favore della legge sulla privacy. Di fronte al rifiuto, i sicari hanno via libera per ucciderlo. Reynolds però non sa che una videocamera, installata dal ricercatore Daniel Zavitz, ha ripreso quello che agli occhi altrui sembra soltanto una morte accidentale. Zavitz, però, si rende conto dell'accaduto ed è intenzionato a spedire il filmato alla stampa.

Nella stessa città Robert Clayton Dean è un procuratore legale, impegnato soprattutto nella difesa dei diritti dei lavoratori. Felicemente sposato e con un bambino, un giorno Robert entra in un negozio di biancheria intima per fare un regalo di compleanno alla moglie. Qui, precipitosamente, entra un uomo, che lui riconosce come un vecchio amico, che però subito scappa. Robert gli va dietro, ma può solo vederlo morire sulla strada, investito da un tir. La vittima è Daniel Zavitz, inseguito da alcuni sicari mentre cercava di consegnare il video a un giornalista.

Poco dopo alcuni agenti federali si presentano a casa sua per indagare e fargli domande. Dean è ormai oggetto di una sorveglianza speciale, ma lui non può saperlo perché non si è accorto che l'amico, prima di scappare, gli ha nascosto nella busta dei regali un registratore spia...



Nemico Pubblico: Il Trailer Ufficiale del Film

Greystoke - La leggenda di Tarzan il signore delle scimmie (Avventura) in onda su TwentySeven alle ore 21.10, un film di Hugh Hudson, con Ralph Richardson, Ian Holm, James Fox, Christopher Lambert, Andie MacDowell, Paul Geoffrey, Richard Griffiths, Christopher Beck, Cheryl Campbell, Ian Charleson, Nigel Davempor, Nicholas Farrell e Mak Wilson.



La trama del film: Scozia 1886. Il vecchio visconte di Greystoke assiste - insieme all'imponente schieramento dell'intera servitù - alla partenza per l'Africa del figlio Clayton con la nuora Alice. L'avventura va male ai due giovani sposi: sbattuti da un naufragio sulle coste occidentali dell'Africa, tentano di sopravvivere alla Robinson in attesa di soccorsi, dentro un rifugio improvvisato, dove Alice muore dando alla luce un bimbo, Jack. Quasi subito dopo Clayton viene dilaniato da un feroce scimmione, il capo-branco Silverbeard, mentre il neonato è prodigiosamente salvato da Kala, una scimmia femmina, che lo alleva al posto del suo scimmiottino morto. Jack - ormai chiamato Tarzan - si adegua all'habitat e al modo di vivere delle scimmie, cresce forte e sano e riesce ad imporsi sul feroce Silverbeard e al suo branco, divenendo "Signore delle scimmie". Guidato da un istinto umano non ancora pervertito dalla civiltà, gli capita un giorno di soccorrere uno scienziato belga, Philippe D'Arnot, che - alla testa di una spedizione scientifica del British Museum di Londra - giace ferito dai pigmei. Col giovane Jack, D'Arnot scopre il rifugio dei naufraghi Clayton e i documenti delle nobili origini del suo selvaggio soccorritore...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

