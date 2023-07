Stasera in TV: Film da vedere Sabato 29 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 29 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 29 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 29 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 29 Luglio 2023

Nessuna verità (Azione, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Ridley Scott, con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Vince Colosimo, Michael Gaston, Ali Suliman, Lubna Azabal, Golshifteh Farahani, Oscar Isaac, Simon McBurney e Mark Strong.



La trama del film : L'agente della CIA Roger Ferris, dopo una difficile missione in Iraq , viene inviato ad Amman in Giordania, con l'incarico di scovare ed arrestare un pericoloso terrorista di Al Qaeda, Al Saleem , sospettato di essere l’artefice dei gravi attentati che hanno insanguinato l’Europa. Suo alleato, in questa complicata missione, è il capo dei servizi segreti giordani, Hani Salaam, anch’esso intenzionato a portare allo scoperto Al Saleem. Il coraggioso agente, uno dei migliori a disposizione dei servizi segreti americani, è guidato, nel suo delicato e pericoloso mandato, dall’impassibile e scaltro Ed Hoffman, supervisore di Ferris a Washington. La sopravvivenza di Ferris dipende dalla voce del collega Hoffman, che guida le sue mosse da lontano, attraverso un telefono segreto . Per arrivare ad arrestare il pericoloso leader, che si teme stia progettando un attacco anche negli Stati Uniti, Ferris cerca di infiltrarsi in una cellula terroristica di Al Qaeda, coinvolgendo un innocente architetto, indispensabile per creare un collegamento con il potente gruppo terroristico. L’agente, però, tiene all’oscuro di tutto i servizi segreti giordani, mettendosi seriamente nei guai. E quando la sua amica infermiera, Aisha, viene rapita, Ferris è costretto ad offrirsi ai terroristi , pur di salvare la vita alla giovane donna...



Nessuna verità: Trailer Ufficiale del Film di Ridley Scott con Leonardo Di Caprio - HD

Non è un paese per giovani (Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Giovanni Veronesi, con Filippo Scicchitano, Giovanni Anzaldo, Sara Serraiocco, Sergio Rubini e Nino Frassica.



La trama del film : Il film segue le vicende di Sandro e Luciano, due giovani che si conoscono lavorando in un ristorante di Roma. Pur lavorando come camerieri, ognuno di loro conserva un sogno molto prezioso. Sandro vorrebbe segretamente diventare uno scrittore di successo mentre Luciano ha intenzione di aprire un ristorante con wifi a Cuba, sfruttando il fatto che sull’isola le connessioni sono rare e molto costose. Spinti dalla voglia d'inseguire i loro sogni che in un paese come l’Italia sembrano irrealizzabili, i due prendono in biglietto di sola andata per Cuba allo scopo di diventare adulti e avere successo. Cuba appare quella terra di frontiera dove la svolta economica è possibile. La svolta, effettivamente, sembra esserci appena atterrati; i due conoscono subito Nora, giovane italiana travolgente, bella, malinconica e un po’ matta, la quale cambierà per sempre le loro vite...



Non è un paese per giovani: Il trailer del film - HD

Midnight in Paris (Commedia, Sentimentale) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Woody Allen, con Owen Wilson, Rachel McAdams, Kurt Fuller, Mimi Kennedy, Michael Sheen, Nina Arianda, Carla Bruni, Adrien Brody, Marion Cotillard, Kathy Bates, Léa Seydoux, Corey Stoll, Tom Hiddleston, Alison Pill, Gad Elmaleh, Sonia Rolland, Yves Heck, Marcial Di Fonzo Bo, David Lowe, Adrien De Van, Serge Bagdassarian, Tom Cordier, Laurent Claret e Olivier Rabourdin.



La trama del film : Il film narra le paradossali vicende di Gil Pender, uno sceneggiatore di Hollywood di successo, ma creativamente insoddisfatto. Recatosi a Parigi per una vacanza con la fidanzata Inez e i suoi ricchi genitori, Gil fatica a portare a termine il suo primo romanzo. L’idea del libro è costantemente osteggiata da Inez, che lo esorta a proseguire la sua carriera nel cinema.

Per caso, si uniscono a loro gli amici della fidanzata: Paul, pedante e pseudo-intellettuale, e sua moglie Carol. Paul parla di Parigi con grande autorità, ma discutibile accuratezza, fino al punto di contraddire una guida turistica. Inez lo ammira, Gil lo trova insopportabile. Una sera, dopo una degustazione di vini, Gil è ubriaco e decide di camminare per le strade della città invece che tornare in taxi all'albergo insieme ad Inez, Paul e Carol.

A mezzanotte, un'auto d’epoca si ferma accanto a lui e i passeggeri lo invitano ad unirsi a loro. Gil viene portato a una festa organizzata per Jean Cocteau, a cui partecipano importanti personaggi della Parigi degli anni Venti: Zelda, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Salvador Dalì, Pablo Picasso e la sua amante, Adriana. Dopo aver discusso di scrittura, Hemingway si offre di mostrare il romanzo di Gil a Gertrude Stein. Così, Gil esce per recuperare il suo manoscritto in hotel, ma scopre di essere tornato nel presente: il bar dove stavano bevendo i letterati è ora una lavanderia a gettoni. La notte successiva, Gil tenta di introdurre anche Inez nella meravigliosa scoperta, ma la donna va via infastidita ancor prima che passi la macchina d’epoca. Gil, invece, continua il suo viaggio nel tempo...



Midnight in Paris: Il trailer italiano del film di Woody Allen

Ritorno al Futuro 3 (Avventura, Commedia, Fantascienza) in onda su Italia 1 alle ore 21.20, un film di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson, Lea Thompson, Elisabeth Shue, Harry Carey Jr., J.J. Cohen, Flea, Dub Taylor, James Tolkan, Sean Gregory Sullivan, Mike Watson, Jeffrey Weissman, Christopher Wynne, Ricky Dean Logan, Bill McKinney, Marvin J. McIntyre e Marc McClure.



La trama del film: Trovandosi nuovamente bloccato nel 1955, Marty McFly viene a sapere che il suo migliore amico, l’esuberante scienziato Emmett “Doc” Brown è stato trasportato nel 1885, a causa di un fulmine che ha colpito la DeLorean, l’automobile che Doc utilizza come macchina del tempo.

Marty è costretto a chiedere nuovamente aiuto al “giovane” Doc, quello che vive nel 1955, per riparare la macchina del tempo sapientemente nascosta dal “vecchio” Doc. Nel frattempo, scopre che il Doc intrappolato nell’Ottocento verrà ucciso poco tempo dopo il suo arrivo nel 1885 dal feroce pistolero Buford "Cane Pazzo" Tannen, bisnonno di Biff Tannen, l’antagonista di Marty nei primi due capitoli della trilogia. Così, Marty raggiunge Doc nel 1885 per salvarlo. Tuttavia, i due non possono ancora tornare indietro nel tempo, a causa del fatto che la DeLorean non ha benzina sufficiente, e che la stessa non è ancora stata inventata al tempo in cui si trovano. I due devono escogitare un nuovo sistema per tornare nel 1985....



Ritorno al Futuro 3: Il Trailer Ufficiale del Film

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Colpo grosso al Drago Rosso - Rush Hour 2 (Azione, Commedia) in onda alle 21 su 20 , un film di Brett Ratner, con Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Zhang Ziyi, Roselyn Sanchez, Alan King, Harris Yulin, Don Cheadle, Lisa Lo Cicero, Kenneth Tsang, Audrey Quock, Ernie Reyes Jr., Joel McKinnon Miller e Maggie Q.

Asterix il gallico (Animazione) in onda alle 21.05 su Rai Gulp , un film di Ray Goossens.

Trastevere (Commedia) in onda alle 21.10 su Rai Storia , un film di Fausto Tozzi, con Nino Manfredi, Rosanna Schiaffino, Vittorio Caprioli, Ottavia Piccolo, Vittorio De Sica, Leopoldo Trieste, Mickey Fox, Milena Vukotic, Ronald Kerry Pennington e Gigi Ballista.

La fattoria maledetta (Horror) in onda alle 21.15 su Italia 2 , un film di David Keith, con Wil Wheaton, Claude Akins, Malcolm Danare, Cooper Huckabee, John Schneider e Steve Carlisle.

Kreola (Drammatico) in onda alle 21.15 su Cielo , un film di Demetra Hampton, Theo Losito, John Armstead e Cristina Garavaglia.

La liceale seduce i professori (Commedia Sexy) in onda alle 21.15 su Cine34 , un film di Mariano Laurenti, con Gloria Guida, Alvaro Vitali, Lino Banfi, Donatella Damiani, Ninetto Davoli, Lorraine De Selle, Carlo Sposìto, Jimmy il Fenomeno e Fabrizio Moroni.

Mai fidarsi di mia figlia (Drammatico, Thriller) in onda alle 21.20 su Rai 2 , un film di Ian Niles, con Claire Coffee, Matt Dallas, Jordan Lane Price, Liam Obergfoll, Lauren DiMario, Will Tomi, Donald Dash, Jabari Gray e Chandler Lovelle.

ID:A (Thriller) in onda alle 21.20 su Rai 4 , un film di Christian E. Christiansen, con Tuva Novotny, Flemming Enevold, Carsten Bjørnlund, Arnaud Binard, John Buijsman, Rogier Philipoom, Jens Jørn Spottag, Marie Louise Wille, Françoise Lebrun, Koen Wouterse, Simon van Lammeren, Joe Toedtling, Finn Lykke Nielsen, Henrik Prip e Ann Hjort.

Simon Birch (Drammatico, Commedia, Family) in onda alle 21.20 su Tv 2000 , un film di Mark Steven Johnson, con Joseph Mazzello, Ashley Judd, Oliver Platt, David Strathairn, Dana Ivey, Ian Michael Smith, Beatrice Winde, Jan Hooks, Cecilley Carroll, Sumela Kay e Jim Carrey.

Io, loro e Lara (Commedia) in onda alle 21.25 su Rete 4, un film di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Laura Chiatti, Anna Bonaiuto, Sergio Fiorentini, Marco Giallini, Angela Finocchiaro, Olga Balan, Agnese Claisse, Cristina Odasso, Tamara di Giulio, Giorgia Cardaci, Marco Guadagno, Roberto Sbaratto, Loukoula Letizia Sedrick Boupkouele, Antoinette Kapinga Mingu, Carla Akakpo Nimata, Gianfranco Mazzoni, Valeria Ceci e Marco Minetti.

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

