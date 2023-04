Stasera in TV: Film da vedere Sabato 29 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 29 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 29 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 29 Aprile.

I Migliori Film Stasera in TV, Sabto 29 Aprile 2023

The Informer - Tre secondi per sopravvivere (Drammatico, Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Andrea Di Stefano, con Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Clive Owen, Ana de Armas, Common, Sam Spruell, Martin McCann e Eugene Lipinski.



La trama del film : Il film vede protagonista Pete, un ex militare addetto alle operazioni speciali, congedato con onore.

Costretto a usare violenza per difendere sua moglie, Pete viene arrestato e rinchiuso in prigione. Due agenti dell'FBI gli però offrono la possibilità di una liberazione anticipata a condizione che diventi un loro informatore e che usci le sue abilità di ex militare per aiutarli a incastrare il più potente boiss della criminalità newyorkese, The General. Quando però l'operazione per permettere la liberazione di Pete provoca la morte di un agente di polizia sotto copertura, l'uomo si ritrova in mezzo al fuoco incrociato tra criminali e FBI...



The Informer - Tre secondi per sopravvivere: Il Trailer Italiano del Film - HD

Si accettano miracoli (Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Alessandro Siani, con Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri, Ana Caterina Morariu, Giovanni Esposito, Giacomo Rizzo, Paolo Triestino, Maria Del Monte e Gigi Savoia.



La trama del film : C'era una volta Fulvio, tagliatore di teste senza scrupoli di una nota multinazionale, che dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi dell’azienda viene a sua volta licenziato. La sua reazione non esattamente composta gli costa cara: un mese di servizi sociali da scontare nella casa famiglia di suo fratello Don Germano, parroco di un piccolo borgo del sud d'Italia. Da manager consumato e scaltro qual è, Fulvio non ci mette molto a capire che per aiutare suo fratello, i bambini e il paese c'è bisogno di un vero e proprio "miracolo". E quindi, all'insaputa di tutti, se ne inventa uno. Questa idea all'inizio sembra funzionare a meraviglia e quel borgo dimenticato da Dio si trasforma in un luogo di culto e pellegrinaggio per migliaia di devoti. Ma quando il Vaticano invierà sul posto i vescovi a fare le verifiche del caso, il piano di Fulvio comincerà a vacillare...



Si accettano miracoli: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Madagascar (Animazione, Commedia) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Eric Darnell e Tom McGrath, con le voci italiane di Alee Franz, Fabio De Luigi, e Michelle Hunziker.



La trama del film : Allo zoo di Central Park, la zebra Marty festeggia il suo compleanno, ma è annoiato dalla routine e sogna di vivere libero in un luogo selvaggio. L'animale passa le giornate in compagnia del suo migliore amico Alex, la celebrità del posto: un leone egocentrico che si diverte a mettersi in mostra.

Marty riesce a ottenere alcuni consigli dai pinguini - Skipper, Kowalski, Rico e Soldato - che stanno cercando di evadere dallo zoo e decide di seguirli nella fuga. A quel punto, Alex, la giraffa Melman e l'ippopotamo Gloria inseguono la zebra nel tentativo di convincerla a restare. I quattro, insieme ai pinguini e agli scimpanzé Mason e Phil, si ritrovano al Grand Central Terminal, dove vengono però fermati e sedati. Lo zoo, sotto la pressione degli animalisti, è costretto a spedire gli animali in una riserva faunistica in Kenya. Durante il viaggio per mare, i pinguini fuggono dalla loro gabbia e prendono il controllo della nave per andare in Antartide. A causa della loro inesperienza nel guidare l'imbarcazione, le casse contenenti Alex, Marty, Melman e Gloria cadono in acqua e approdano in Madagascar...



Madagascar: Il Trailer Italiano del Film

Winnie the Pooh (Animazione, Family) in onda su Rai Yoyo alle ore 20.25, un film di Stephen J. Anderson e Don Hall, con le voci originali di Jim Cummings, Peter Cullen, Craig Ferguson, Tom Kenny, Travis Oates, Bud Luckey, Kristen Anderson-Lopez, Wyatt Hall, Jack Boutler e Huell Howser.



La trama del film: Il film racconta le fantastiche avventure di un orsetto speciale e dei suoi amici nel Bosco dei 100 Acri. Un giorno Winnie si accorge di aver finito le sue scorte di miele, così comincia a cercare ovunque fino ad arrivare in giardino, dove incontra Ih-Oh, disperato per aver perso la sua coda. È allora che tutti gli amici del Bosco, compreso il gufo Uffa e Christopher Robin, decidono di indire un concorso per trovare una nuova coda all'asino. Chi vincerà otterrà un gustoso vasetto di miele.

Ciascuno di loro porta un accessorio diverso in sostituzione, ma sembra proprio che nessuna vada bene. Intanto Winnie, desideroso di trovare il suo dolce nettare, prova a chiedere a Christopher Robin se gliene avanzi un pochino. Quando però arriva a casa sua non lo trova. Al suo posto c'è invece un bigliettino con su scritto che tornerà presto. Ma insieme all'orsetto c'è Uffa che, fraintendendo le sue parole, crede che l'amico sia stato rapito da una terribile creatura chiamata "Appresto". Ad aiutarli nella ricerca arriva Tappo il coniglio, che progetta una buca per cogliere in trappola il fantomatico mostro, e Tigro. Riusciranno a venirne a capo?...



Winnie the Pooh: il trailer del film

