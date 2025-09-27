TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Sabato 27 Settembre, in prima serata

Stasera in TV, Sabato 27 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 27 Settembre, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 27 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 27 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 27 Settembre 2025

  • Spogliamoci così, senza pudor...
    Commedia, Erotico, 1976, durata: 110 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Sergio Martino
    con Ursula Andress, Johnny Dorelli, Barbara Bouchet, Alberto Lionello, Aldo Maccione, Nadia Cassini, Ninetto Davoli, Alvaro Vitali, Maria Baxa, Gianfranco Barra, Daniele Vargas, Brenda Earl e Angelo Pellegrino.

  • Il principe del deserto
    Avventura, Drammatico, 2011, durata: 130 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Jean-Jacques Annaud
    con Tahar Rahim, Mark Strong, Antonio Banderas, Freida Pinto, Riz Ahmed, Liya Kebede, Eriq Ebouaney e Corey Johnson.


  • Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare
    Sentimentale, Drammatico, 2021, durata: 90 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Marc Prill
    con Anja Antonowicz, Heiko Ruprecht, Thomas Heinze, Carin C. Tietze e Gaby Dohm.

  • La rimpatriata
    Commedia, 1963, durata: 110 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Damiano Damiani
    con Walter Chiari, Letícia Román, Francisco Rabal, Riccardo Garrone, Dominique Boschero, Mino Guerrini, Paul Guers, Gastone Moschin e Jacqueline Pierreux.

  • The Path - La strada della libertà
    Avventura, Drammatico, Storico, 2022, durata: 135 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Tobias Wiemann
    con Julius Weckauf, Volker Zack, Nonna Grishaeva, Anna-Maria Chernigovskaya e David Bredin.

  • Nico
    Azione, 1988, durata: 99 min
    in onda alle 21:12 su 20
    un film di Andrew Davis
    con Steven Seagal, Pam Grier, Henry Silva, Ron Dean, Daniel Faraldo, Sharon Stone, Miguel Nino, Nicholas Kousenior, Joe Greco e Chelcie Ross.

  • La Giusta Causa
    Drammatico, Giallo, Thriller, 1995, durata: 102 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Arne Glimcher
    con Sean Connery, Laurence Fishburne, Kate Capshaw, Blair Underwood, Ed Harris, Christopher Murray, Ruby Dee, Scarlett Johansson, Ned Beatty, Kevin McCarthy e Hope Lange.

  • Pericolosamente insieme
    Commedia, Thriller, 1986, durata: 116 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Ivan Reitman
    con Robert Redford, Debra Winger, Daryl Hannah, Brian Dennehy, Terence Stamp, Steven Hill, David Clennon, John McMartin e Roscoe Lee Browne.

  • Dampyr
    Azione, Fantasy, Horror, 2022, durata: 109 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di Riccardo Chemello
    con Wade Briggs, Stuart Martin, Frida Gustavsson, Sebastian Croft, David Morrissey, Luke Roberts, Radu Andrei Micu, Ionut Grama, Madalina Bellariu Ion e Florin Fratila.


  • Omicidi a Mystery Island
    Giallo, Thriller, 2023, durata: 90 min
    in onda alle 21:20 su Rai 2
    un film di Christopher Guglick e Nicholas Humphries
    con Elizabeth Henstridge, Charlie Weber, Kezia Burrows, Matthew Chambers, Randy Domínguez, Robert Getman, Francisco Labbe, Kara Lane, Luke McGibney, Andres Morales e Noelia Rothery.


  • Faster
    Azione, Drammatico, Thriller, 2010, durata: 98 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di George Tillman Jr.
    con Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton, Maggie Grace, Carla Gugino, Oliver Jackson-Cohen, Moon Bloodgood, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Tom Berenger e Mike Epps.


  • Va' dove ti porta il cuore
    Drammatico, 1996, durata: 110 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Cristina Comencini
    con Virna Lisi, Margherita Buy, Galatea Ranzi, Tchéky Karyo, Massimo Ghini, Luigi Diberti, Valentina Chico e Lavinia Guglielman.

  • L'era glaciale
    Animazione, Avventura, Commedia, 2002, durata: 81 min
    in onda alle 21:26 su Italia 1
    un film di Chris Wedge e Carlos Saldanha
    con Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Goran Visnjic, Jack Black, Cedric the Entertainer, Stephen Root, Diedrich Bader, Alan Tudyk e Jane Krakowski.

  • Trespass
    Azione, Drammatico, Thriller, 2011, durata: 91 min
    in onda alle 21:33 su Rete 4
    un film di Joel Schumacher
    con Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet, Liana Liberato, Ben Mendelsohn, Dash Mihok, Jordana Spiro, Nico Tortorella ed Emily Meade.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

