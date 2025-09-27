Stasera in TV: Film da vedere Sabato 27 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 27 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 27 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 27 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 27 Settembre 2025

Spogliamoci così, senza pudor...

Commedia, Erotico, 1976, durata: 110 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Sergio Martino

con Ursula Andress, Johnny Dorelli, Barbara Bouchet, Alberto Lionello, Aldo Maccione, Nadia Cassini, Ninetto Davoli, Alvaro Vitali, Maria Baxa, Gianfranco Barra, Daniele Vargas, Brenda Earl e Angelo Pellegrino.

Il principe del deserto

Avventura, Drammatico, 2011, durata: 130 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Jean-Jacques Annaud

con Tahar Rahim, Mark Strong, Antonio Banderas, Freida Pinto, Riz Ahmed, Liya Kebede, Eriq Ebouaney e Corey Johnson.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-principe-del-deserto/48621/video/?vid=7476" title="Il principe del deserto: Il trailer italiano del film">Il principe del deserto: Il trailer italiano del film</a>

Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare

Sentimentale, Drammatico, 2021, durata: 90 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Marc Prill

con Anja Antonowicz, Heiko Ruprecht, Thomas Heinze, Carin C. Tietze e Gaby Dohm.



La rimpatriata

Commedia, 1963, durata: 110 min

in onda alle 21:10 su Rai Storia

un film di Damiano Damiani

con Walter Chiari, Letícia Román, Francisco Rabal, Riccardo Garrone, Dominique Boschero, Mino Guerrini, Paul Guers, Gastone Moschin e Jacqueline Pierreux.

The Path - La strada della libertà

Avventura, Drammatico, Storico, 2022, durata: 135 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Tobias Wiemann

con Julius Weckauf, Volker Zack, Nonna Grishaeva, Anna-Maria Chernigovskaya e David Bredin.

Nico

Azione, 1988, durata: 99 min

in onda alle 21:12 su 20

un film di Andrew Davis

con Steven Seagal, Pam Grier, Henry Silva, Ron Dean, Daniel Faraldo, Sharon Stone, Miguel Nino, Nicholas Kousenior, Joe Greco e Chelcie Ross.



La Giusta Causa

Drammatico, Giallo, Thriller, 1995, durata: 102 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Arne Glimcher

con Sean Connery, Laurence Fishburne, Kate Capshaw, Blair Underwood, Ed Harris, Christopher Murray, Ruby Dee, Scarlett Johansson, Ned Beatty, Kevin McCarthy e Hope Lange.

Pericolosamente insieme

Commedia, Thriller, 1986, durata: 116 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Ivan Reitman

con Robert Redford, Debra Winger, Daryl Hannah, Brian Dennehy, Terence Stamp, Steven Hill, David Clennon, John McMartin e Roscoe Lee Browne.

Dampyr

Azione, Fantasy, Horror, 2022, durata: 109 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Riccardo Chemello

con Wade Briggs, Stuart Martin, Frida Gustavsson, Sebastian Croft, David Morrissey, Luke Roberts, Radu Andrei Micu, Ionut Grama, Madalina Bellariu Ion e Florin Fratila.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/dampyr/62300/video/?vid=39097" title="Dampyr: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Dampyr: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Omicidi a Mystery Island

Giallo, Thriller, 2023, durata: 90 min

in onda alle 21:20 su Rai 2

un film di Christopher Guglick e Nicholas Humphries

con Elizabeth Henstridge, Charlie Weber, Kezia Burrows, Matthew Chambers, Randy Domínguez, Robert Getman, Francisco Labbe, Kara Lane, Luke McGibney, Andres Morales e Noelia Rothery.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/omicidi-a-mystery-island/67839/video/?vid=48031" title="Omicidi a Mystery Island: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Omicidi a Mystery Island: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Faster

Azione, Drammatico, Thriller, 2010, durata: 98 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di George Tillman Jr.

con Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton, Maggie Grace, Carla Gugino, Oliver Jackson-Cohen, Moon Bloodgood, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Tom Berenger e Mike Epps.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/faster/47638/video/?vid=5600" title="Faster: il trailer del film con Dwayne Johnson">Faster: il trailer del film con Dwayne Johnson</a>

Va' dove ti porta il cuore

Drammatico, 1996, durata: 110 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Cristina Comencini

con Virna Lisi, Margherita Buy, Galatea Ranzi, Tchéky Karyo, Massimo Ghini, Luigi Diberti, Valentina Chico e Lavinia Guglielman.



L'era glaciale

Animazione, Avventura, Commedia, 2002, durata: 81 min

in onda alle 21:26 su Italia 1

un film di Chris Wedge e Carlos Saldanha

con Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Goran Visnjic, Jack Black, Cedric the Entertainer, Stephen Root, Diedrich Bader, Alan Tudyk e Jane Krakowski.

Trespass

Azione, Drammatico, Thriller, 2011, durata: 91 min

in onda alle 21:33 su Rete 4

un film di Joel Schumacher

con Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet, Liana Liberato, Ben Mendelsohn, Dash Mihok, Jordana Spiro, Nico Tortorella ed Emily Meade.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/trespass/48668/video/?vid=6890" title="Trespass: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Trespass: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



