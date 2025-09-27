Stasera in TV: Film da vedere Sabato 27 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Sabato 27 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 27 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 27 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 27 Settembre 2025
-
Spogliamoci così, senza pudor...
Commedia, Erotico, 1976, durata: 110 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Sergio Martino
con Ursula Andress, Johnny Dorelli, Barbara Bouchet, Alberto Lionello, Aldo Maccione, Nadia Cassini, Ninetto Davoli, Alvaro Vitali, Maria Baxa, Gianfranco Barra, Daniele Vargas, Brenda Earl e Angelo Pellegrino.
-
Il principe del deserto
Avventura, Drammatico, 2011, durata: 130 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Jean-Jacques Annaud
con Tahar Rahim, Mark Strong, Antonio Banderas, Freida Pinto, Riz Ahmed, Liya Kebede, Eriq Ebouaney e Corey Johnson.
-
Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare
Sentimentale, Drammatico, 2021, durata: 90 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Marc Prill
con Anja Antonowicz, Heiko Ruprecht, Thomas Heinze, Carin C. Tietze e Gaby Dohm.
-
La rimpatriata
Commedia, 1963, durata: 110 min
in onda alle 21:10 su Rai Storia
un film di Damiano Damiani
con Walter Chiari, Letícia Román, Francisco Rabal, Riccardo Garrone, Dominique Boschero, Mino Guerrini, Paul Guers, Gastone Moschin e Jacqueline Pierreux.
-
The Path - La strada della libertà
Avventura, Drammatico, Storico, 2022, durata: 135 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Tobias Wiemann
con Julius Weckauf, Volker Zack, Nonna Grishaeva, Anna-Maria Chernigovskaya e David Bredin.
-
Nico
Azione, 1988, durata: 99 min
in onda alle 21:12 su 20
un film di Andrew Davis
con Steven Seagal, Pam Grier, Henry Silva, Ron Dean, Daniel Faraldo, Sharon Stone, Miguel Nino, Nicholas Kousenior, Joe Greco e Chelcie Ross.
-
La Giusta Causa
Drammatico, Giallo, Thriller, 1995, durata: 102 min
in onda alle 21:14 su Iris
un film di Arne Glimcher
con Sean Connery, Laurence Fishburne, Kate Capshaw, Blair Underwood, Ed Harris, Christopher Murray, Ruby Dee, Scarlett Johansson, Ned Beatty, Kevin McCarthy e Hope Lange.
-
Pericolosamente insieme
Commedia, Thriller, 1986, durata: 116 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Ivan Reitman
con Robert Redford, Debra Winger, Daryl Hannah, Brian Dennehy, Terence Stamp, Steven Hill, David Clennon, John McMartin e Roscoe Lee Browne.
-
Dampyr
Azione, Fantasy, Horror, 2022, durata: 109 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Riccardo Chemello
con Wade Briggs, Stuart Martin, Frida Gustavsson, Sebastian Croft, David Morrissey, Luke Roberts, Radu Andrei Micu, Ionut Grama, Madalina Bellariu Ion e Florin Fratila.
-
Omicidi a Mystery Island
Giallo, Thriller, 2023, durata: 90 min
in onda alle 21:20 su Rai 2
un film di Christopher Guglick e Nicholas Humphries
con Elizabeth Henstridge, Charlie Weber, Kezia Burrows, Matthew Chambers, Randy Domínguez, Robert Getman, Francisco Labbe, Kara Lane, Luke McGibney, Andres Morales e Noelia Rothery.
-
Faster
Azione, Drammatico, Thriller, 2010, durata: 98 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di George Tillman Jr.
con Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton, Maggie Grace, Carla Gugino, Oliver Jackson-Cohen, Moon Bloodgood, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Tom Berenger e Mike Epps.
-
Va' dove ti porta il cuore
Drammatico, 1996, durata: 110 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Cristina Comencini
con Virna Lisi, Margherita Buy, Galatea Ranzi, Tchéky Karyo, Massimo Ghini, Luigi Diberti, Valentina Chico e Lavinia Guglielman.
-
L'era glaciale
Animazione, Avventura, Commedia, 2002, durata: 81 min
in onda alle 21:26 su Italia 1
un film di Chris Wedge e Carlos Saldanha
con Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Goran Visnjic, Jack Black, Cedric the Entertainer, Stephen Root, Diedrich Bader, Alan Tudyk e Jane Krakowski.
-
Trespass
Azione, Drammatico, Thriller, 2011, durata: 91 min
in onda alle 21:33 su Rete 4
un film di Joel Schumacher
con Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet, Liana Liberato, Ben Mendelsohn, Dash Mihok, Jordana Spiro, Nico Tortorella ed Emily Meade.
