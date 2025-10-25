Stasera in TV: Film da vedere Sabato 25 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 25 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 25 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 25 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 25 Ottobre 2025

L'insegnante va in collegio

Commedia, Erotico, 1978, durata: 95 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Mariano Laurenti

con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Leo Colonna, Nikki Gentile, Dino Emanuelli, Paola Pieracci, Jacques Stany e Lino Banfi.

Succede anche nelle migliori famiglie

Commedia, 2024, durata: 80 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Alessandro Siani

con Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania, Euridice Axen, Sergio Friscia, Adolfo Margiotta e Evelyn Famà.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/succede-anche-nelle-migliori-famiglie/63051/video/?vid=41482" title="Succede anche nelle migliori famiglie: Il Trailer Ufficiale del Film di di Alessandro Siani -HD">Succede anche nelle migliori famiglie: Il Trailer Ufficiale del Film di di Alessandro Siani -HD</a>

Rosamunde Pilcher: L'amore è imprevedibile

Sentimentale, Drammatico, 2022, durata: 90 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Karola Meeder

con Maxine Kazis, Tobias van Dieken, Eva Nürnberg, Tobias Schäfer, Julia Bremermann, René Ifrah e Alexander Perkins.



Il Cristo proibito

Drammatico, 1951, durata: 99 min

in onda alle 21:10 su Rai Storia

un film di Curzio Malaparte

con Raf Vallone, Rina Morelli, Alain Cuny, Elena Varzi, Anna Stadler, Luigi Tosi, Gualtiero Tumiati, Philippe Lemaire e Gino Cervi.

Goodbye Mr. Holland

Drammatico, Musicale, 1995, durata: 143 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Stephen Herek

con Richard Dreyfuss, Glenne Headly, Jay Thomas, Olympia Dukakis, William H. Macy, Alicia Witt, Terrence Howard, Jean Louisa Kelly, Joanna Gleason, Nicholas John Renner, Joseph Anderson, Anthony Natale, Damon Whitaker, Beth Maitland e Balthazar Getty.

Constantine

Azione, Fantasy, Horror, 2005, durata: 121 min

in onda alle 21:10 su 20

un film di Francis Lawrence

con Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou, Max Baker, Pruitt Taylor Vince, Gavin Rossdale, Tilda Swinton, Peter Stormare, Jesse Ramirez, Larry Cedar e Suzanne Whang.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/constantine/1456/video/?vid=45271" title="Constantine: Il Trailer Ufficiale del Film con Keanu Reeves - HD">Constantine: Il Trailer Ufficiale del Film con Keanu Reeves - HD</a>



Il Collezionista

Thriller, 1997, durata: 116 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Gary Fleder

con Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes, Alex McArthur, Tony Goldwyn, Jay O. Sanders, Bill Nunn, Brian Cox, Richard T. Jones, Roma Maffia, Jeremy Piven e Gina Ravera.

Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse

Commedia, 2016, durata: 118 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Hugo Gélin

con Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Ashley Walters, Gloria Colston, Clémentine Célarié, Anna Cottis, Raphael Von Blumenthal e Ben Homewood.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/famiglia-all-improvviso-istruzioni-non-incluse/53393/video/?vid=25888" title="Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse: Il trailer italiano del film - HD">Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse: Il trailer italiano del film - HD</a>

L'era glaciale - In rotta di collisione

Animazione, Avventura, Commedia, 2016, durata: 94 min

in onda alle 21:15 su Italia 1

un film di Mike Thurmeier e Galen T. Chu

con Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Queen Latifah, Seann William Scott, Josh Peck, Simon Pegg, Keke Palmer, Wanda Sykes, Jennifer Lopez, Stephanie Beatriz, Adam DeVine, Jesse Tyler Ferguson, Max Greenfield, Jessie J, Nick Offerman, Melissa Rauch, Michael Strahan e Neil deGrasse Tyson.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/l-era-glaciale-in-rotta-di-collisione/52989/video/?vid=23632" title="L'Era Glaciale - In rotta di collisione: Nuovo trailer in italiano del film - HD">L'Era Glaciale - In rotta di collisione: Nuovo trailer in italiano del film - HD</a>



Amityville 3D

Horror, 1983, durata: 105 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Richard Fleischer

con Tony Roberts, Tess Harper, Robert Joy, Candy Clark, John Beal, Leora Dana, John Harkins, Lori Loughlin e Meg Ryan.

Agente 007 - Si vive solo due volte

Azione, Spionaggio, Thriller, 1967, durata: 117 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Lewis Gilbert

con Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Mie Hama, Tetsuro Tamba, Teru Shimada, Karin Dor, Lois Maxwell, Desmond Llewelyn, Charles Gray, Bernard Lee e Donald Pleasence.

The Informer - Tre secondi per sopravvivere

Azione, Drammatico, Thriller, 2019, durata: 113 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Andrea Di Stefano

con Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Clive Owen, Common, Ana de Armas, Sam Spruell, Ruth Bradley, Martin McCann, Jenna Willis e Nasir Jama.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-informer-tre-secondi-per-sopravvivere/55708/video/?vid=32620" title="The Informer - Tre secondi per sopravvivere: Il Trailer Italiano del Film - HD">The Informer - Tre secondi per sopravvivere: Il Trailer Italiano del Film - HD</a>

