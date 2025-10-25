Stasera in TV: Film da vedere Sabato 25 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Sabato 25 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 25 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 25 Ottobre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 25 Ottobre 2025
-
L'insegnante va in collegio
Commedia, Erotico, 1978, durata: 95 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Mariano Laurenti
con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Leo Colonna, Nikki Gentile, Dino Emanuelli, Paola Pieracci, Jacques Stany e Lino Banfi.
-
Succede anche nelle migliori famiglie
Commedia, 2024, durata: 80 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Alessandro Siani
con Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania, Euridice Axen, Sergio Friscia, Adolfo Margiotta e Evelyn Famà.
-
Rosamunde Pilcher: L'amore è imprevedibile
Sentimentale, Drammatico, 2022, durata: 90 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Karola Meeder
con Maxine Kazis, Tobias van Dieken, Eva Nürnberg, Tobias Schäfer, Julia Bremermann, René Ifrah e Alexander Perkins.
-
Il Cristo proibito
Drammatico, 1951, durata: 99 min
in onda alle 21:10 su Rai Storia
un film di Curzio Malaparte
con Raf Vallone, Rina Morelli, Alain Cuny, Elena Varzi, Anna Stadler, Luigi Tosi, Gualtiero Tumiati, Philippe Lemaire e Gino Cervi.
-
Goodbye Mr. Holland
Drammatico, Musicale, 1995, durata: 143 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Stephen Herek
con Richard Dreyfuss, Glenne Headly, Jay Thomas, Olympia Dukakis, William H. Macy, Alicia Witt, Terrence Howard, Jean Louisa Kelly, Joanna Gleason, Nicholas John Renner, Joseph Anderson, Anthony Natale, Damon Whitaker, Beth Maitland e Balthazar Getty.
-
Constantine
Azione, Fantasy, Horror, 2005, durata: 121 min
in onda alle 21:10 su 20
un film di Francis Lawrence
con Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou, Max Baker, Pruitt Taylor Vince, Gavin Rossdale, Tilda Swinton, Peter Stormare, Jesse Ramirez, Larry Cedar e Suzanne Whang.
-
Il Collezionista
Thriller, 1997, durata: 116 min
in onda alle 21:14 su Iris
un film di Gary Fleder
con Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes, Alex McArthur, Tony Goldwyn, Jay O. Sanders, Bill Nunn, Brian Cox, Richard T. Jones, Roma Maffia, Jeremy Piven e Gina Ravera.
-
Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse
Commedia, 2016, durata: 118 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Hugo Gélin
con Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Ashley Walters, Gloria Colston, Clémentine Célarié, Anna Cottis, Raphael Von Blumenthal e Ben Homewood.
-
L'era glaciale - In rotta di collisione
Animazione, Avventura, Commedia, 2016, durata: 94 min
in onda alle 21:15 su Italia 1
un film di Mike Thurmeier e Galen T. Chu
con Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Queen Latifah, Seann William Scott, Josh Peck, Simon Pegg, Keke Palmer, Wanda Sykes, Jennifer Lopez, Stephanie Beatriz, Adam DeVine, Jesse Tyler Ferguson, Max Greenfield, Jessie J, Nick Offerman, Melissa Rauch, Michael Strahan e Neil deGrasse Tyson.
-
Amityville 3D
Horror, 1983, durata: 105 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Richard Fleischer
con Tony Roberts, Tess Harper, Robert Joy, Candy Clark, John Beal, Leora Dana, John Harkins, Lori Loughlin e Meg Ryan.
-
Agente 007 - Si vive solo due volte
Azione, Spionaggio, Thriller, 1967, durata: 117 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di Lewis Gilbert
con Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Mie Hama, Tetsuro Tamba, Teru Shimada, Karin Dor, Lois Maxwell, Desmond Llewelyn, Charles Gray, Bernard Lee e Donald Pleasence.
-
The Informer - Tre secondi per sopravvivere
Azione, Drammatico, Thriller, 2019, durata: 113 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Andrea Di Stefano
con Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Clive Owen, Common, Ana de Armas, Sam Spruell, Ruth Bradley, Martin McCann, Jenna Willis e Nasir Jama.
-
Non-Stop
Azione, Thriller, 2014, durata: 106 min
in onda alle 21:32 su Rete 4
un film di Jaume Collet-Serra
con Liam Neeson, Julianne Moore, Scoot McNairy, Michelle Dockery, Nate Parker, Corey Stoll, Lupita Nyong'o, Omar Metwally, Jason Butler Harner, Linus Roache e Shea Whigham.
