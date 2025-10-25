TGCom24
Home | Cinema | News | Stasera in TV: Film da vedere Sabato 25 Ottobre, in prima serata
News Cinema

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 25 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Sabato 25 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 25 Ottobre, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 25 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 25 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 25 Ottobre 2025

  • L'insegnante va in collegio
    Commedia, Erotico, 1978, durata: 95 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Mariano Laurenti
    con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Leo Colonna, Nikki Gentile, Dino Emanuelli, Paola Pieracci, Jacques Stany e Lino Banfi.

  • Succede anche nelle migliori famiglie
    Commedia, 2024, durata: 80 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Alessandro Siani
    con Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania, Euridice Axen, Sergio Friscia, Adolfo Margiotta e Evelyn Famà.


  • Rosamunde Pilcher: L'amore è imprevedibile
    Sentimentale, Drammatico, 2022, durata: 90 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Karola Meeder
    con Maxine Kazis, Tobias van Dieken, Eva Nürnberg, Tobias Schäfer, Julia Bremermann, René Ifrah e Alexander Perkins.

  • Il Cristo proibito
    Drammatico, 1951, durata: 99 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Curzio Malaparte
    con Raf Vallone, Rina Morelli, Alain Cuny, Elena Varzi, Anna Stadler, Luigi Tosi, Gualtiero Tumiati, Philippe Lemaire e Gino Cervi.

  • Goodbye Mr. Holland
    Drammatico, Musicale, 1995, durata: 143 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Stephen Herek
    con Richard Dreyfuss, Glenne Headly, Jay Thomas, Olympia Dukakis, William H. Macy, Alicia Witt, Terrence Howard, Jean Louisa Kelly, Joanna Gleason, Nicholas John Renner, Joseph Anderson, Anthony Natale, Damon Whitaker, Beth Maitland e Balthazar Getty.

  • Constantine
    Azione, Fantasy, Horror, 2005, durata: 121 min
    in onda alle 21:10 su 20
    un film di Francis Lawrence
    con Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou, Max Baker, Pruitt Taylor Vince, Gavin Rossdale, Tilda Swinton, Peter Stormare, Jesse Ramirez, Larry Cedar e Suzanne Whang.


  • Il Collezionista
    Thriller, 1997, durata: 116 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Gary Fleder
    con Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes, Alex McArthur, Tony Goldwyn, Jay O. Sanders, Bill Nunn, Brian Cox, Richard T. Jones, Roma Maffia, Jeremy Piven e Gina Ravera.

  • Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse
    Commedia, 2016, durata: 118 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Hugo Gélin
    con Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Ashley Walters, Gloria Colston, Clémentine Célarié, Anna Cottis, Raphael Von Blumenthal e Ben Homewood.


  • L'era glaciale - In rotta di collisione
    Animazione, Avventura, Commedia, 2016, durata: 94 min
    in onda alle 21:15 su Italia 1
    un film di Mike Thurmeier e Galen T. Chu
    con Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Queen Latifah, Seann William Scott, Josh Peck, Simon Pegg, Keke Palmer, Wanda Sykes, Jennifer Lopez, Stephanie Beatriz, Adam DeVine, Jesse Tyler Ferguson, Max Greenfield, Jessie J, Nick Offerman, Melissa Rauch, Michael Strahan e Neil deGrasse Tyson.


  • Amityville 3D
    Horror, 1983, durata: 105 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di Richard Fleischer
    con Tony Roberts, Tess Harper, Robert Joy, Candy Clark, John Beal, Leora Dana, John Harkins, Lori Loughlin e Meg Ryan.

  • Agente 007 - Si vive solo due volte
    Azione, Spionaggio, Thriller, 1967, durata: 117 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di Lewis Gilbert
    con Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Mie Hama, Tetsuro Tamba, Teru Shimada, Karin Dor, Lois Maxwell, Desmond Llewelyn, Charles Gray, Bernard Lee e Donald Pleasence.

  • The Informer - Tre secondi per sopravvivere
    Azione, Drammatico, Thriller, 2019, durata: 113 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Andrea Di Stefano
    con Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Clive Owen, Common, Ana de Armas, Sam Spruell, Ruth Bradley, Martin McCann, Jenna Willis e Nasir Jama.


  • Non-Stop
    Azione, Thriller, 2014, durata: 106 min
    in onda alle 21:32 su Rete 4
    un film di Jaume Collet-Serra
    con Liam Neeson, Julianne Moore, Scoot McNairy, Michelle Dockery, Nate Parker, Corey Stoll, Lupita Nyong'o, Omar Metwally, Jason Butler Harner, Linus Roache e Shea Whigham.

    La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Madeleine McGraw dopo Black Phone 2 desidera un futuro nel MCU: ecco il ruolo dei suoi sogni
news Cinema Madeleine McGraw dopo Black Phone 2 desidera un futuro nel MCU: ecco il ruolo dei suoi sogni
Ottobre da Brividi a Cinecittà World: il programma dell'evento clou il 31 ottobre e il 1° novembre
news Cinema Ottobre da Brividi a Cinecittà World: il programma dell'evento clou il 31 ottobre e il 1° novembre
After The Hunt: Dopo la caccia, la sceneggiatrice confessa un finale alternativo più cupo
news Cinema After The Hunt: Dopo la caccia, la sceneggiatrice confessa un finale alternativo più cupo
The Social Network, per Jeremy Strong il suo Mark Zuckerberg sarà diverso da quello di Jesse Eisenberg
news Cinema The Social Network, per Jeremy Strong il suo Mark Zuckerberg sarà diverso da quello di Jesse Eisenberg
Malavia, recensione del film di Nunzia De Stefano con Mattia Francesco Cozzolino
recensione Cinema Malavia, recensione del film di Nunzia De Stefano con Mattia Francesco Cozzolino
Alla festa della rivoluzione, la recensione del film sull'impresa di Fiume, diretto da Arnaldo Catinari
recensione Cinema Alla festa della rivoluzione, la recensione del film sull'impresa di Fiume, diretto da Arnaldo Catinari
Dracula: L'Amore Perduto, la recensione: niente horror, siamo pop (e romantici)
recensione Cinema Dracula: L'Amore Perduto, la recensione: niente horror, siamo pop (e romantici)
I Love Lucca Comics & Games: la recensione del documentario che è anche una lettera d'amore ai fan della manifestazione
recensione Cinema I Love Lucca Comics & Games: la recensione del documentario che è anche una lettera d'amore ai fan della manifestazione
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Succede anche nelle migliori famiglie
Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse
Il Cristo proibito
Amityville III
Non-Stop
L'insegnante va in collegio
Agente 007, si vive solo due volte
Text to Kill - Messaggio per uccidere
The Informer - Tre secondi per sopravvivere
Rosamunde Pilcher - L'Amore è Imprevedibile
L'Era Glaciale - In rotta di collisione
Il collezionista
Film stasera in TV