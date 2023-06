Stasera in TV: Film da vedere Sabato 24 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 24 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 24 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 24 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 24 Giugno 2023

Ore 10: calma piatta (Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Phillip Noyce, con Nicole Kidman, Sam Neill, Billy Zane, George Shevtsov, Joshua Tilden, Rod Mullinar e Michael Long.



La trama del film : Dopo un tragico incidente d’auto che porta alla morte del loro unico figlio, l’australiana Rae Ingram e suo marito John, ufficiale della marina, decidono di prendersi una pausa da tutto. I coniugi hanno infatti intrapreso un lungo viaggio in barca a vela nell’oceano Pacifico, dove passare del tempo in solitudine e cercare di superare il trauma familiare.

Dopo un mese dalla partenza, una mattina, quando il mare è completamente calmo, la coppia avvista una nave che cola a picco: dal relitto si avvicina a loro una scialuppa, su cui si trova il giovane Hughie Warriner. L’uomo, stremato e sconvolto, afferma di essere l’unico superstite dell’imbarcazione affondata, dove tutti i suoi compagni di viaggio sono morti a causa di cibo avvelenato. La storia non convince molto John, il quale ben presto scopre che in effetti Hughie non è chi dice di essere...

Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa (Animazione, Commedia, Family, Fantasy) in onda su Rai Gulp alle ore 21.05 , un film di Genndy Tartakovsky, con le voci italiane di Claudio Bisio e Cristiana Capotondi e le voci originali di Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, Kevin James, Steve Buscemi e Mel Brooks.



La trama del film : Dopo oltre un secolo passato a distribuire chiavi e munire il suo albergo di ogni mostruoso comfort a disposizione, anche il vampiro più indaffarato della Transilvania ha bisogno di una piccola pausa estiva, invece di occuparsi sempre delle vacanze degli altri presso il suo magnifico hotel. Mento affilato, occhiaie profonde e tintarella di luna, il bisbetico Dracula si lascia convincere dalla figlia Mavis a imbarcarsi con tutta la famiglia su una gigantesca nave da crociera extra lusso. Ovviamente si unisce a loro anche il resto del gruppo: Frank e signora, il lupo mannaro Wayne con la disordinata cucciolata, il riservato uomo invisibile Griffin, la maliziosa mummia Murray e il mansueto, taciturno mostro di gelatina Blobby. Ma mentre tutti si divertono moltissimo e partecipano alle attività e alle attrazioni di bordo, invece che dai colossali buffet illimitati, dalle piscine cristalline e dalle insolite escursioni, la curiosità del cinico conte viene stuzzicata dalla misteriosa donna capitano della nave: la seducente Ericka, nient'altro che la discendente del famigerato cacciatore di vampiri Van Helsing...



Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa: Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

American Graffiti (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di George Lucas, con Richard Dreyfuss, Ron Howard, Paul Le Mat, Charles Martin Smith, Cindy Williams, Candy Clark, Mackenzie Phillips, Wolfman Jack, Bo Hopkins, Manuel Padilla Jr., Beau Gentry, Jim Bohan, Jana Bellan, Deby Celiz, Tim Crowley, Gordon Analla, Kathleen Quinlan, Lynne Marie Stewart, Terence McGovern, Scott Beach, John Brent e Harrison Ford.



La trama del film : L'ultima sera dell'estate del 1962 gli amici Steve Bolander, Curt Henderson, Laurie Henderson, Terry "Il rospo" Fields e John Milner si incontrano al Burger City per trascorrere l'ultima giornata di libertà. Mentre Curt confessa a Steve di aver intenzione di prendere un anno sabbatico e Steve promette la sua preziosa Chevrolet Imapala a Terry, Laurie è preoccupata per la sua storia d'amore con Steve, che vorrebbe affrontare il college da uomo libero. Il gruppo si separa e Curt, salito sulla macchina di Laurie e Steve, rimane folgorato da una bellissima donna che, sfrecciando con la sua vettura nella direzione opposta, gli sorride e gli sussurra 'Ti amo'. John, in cerca di una compagnia femminile, fa la conoscenza di Carol ma si rende conto della giovanissima età della ragazza e vuole liberarsi della sua compagnia. Mentre John ha uno spiacevole incontro con la polizia stradale e studia un piano per riportare Carol a casa, Curt cerca di rintracciare ossessivamente la misteriosa donna ma viene coinvolto nelle scorribande di una gang di teppisti locali...



American Graffiti: Il Trailer Ufficiale del Film

Indiana Jones e il tempio maledetto (Azione, Avventura) in onda su Italia 1 alle ore 21.20, un film di Steven Spielberg, con Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan, Amrish Puri, Roshan Seth, Philip Stone, Roy Chiao, David Yip, Ric Young, Chua Kah Joo, Rex Ngui, Philip Tan, Dan Aykroyd, Akio Mitamura, Michael Yama, Stany De Silva e Pat Roach.



La trama del film: Shangai, 1935: Indiana Jones si reca in un night club appartenente al boss cinese Lao Che. Deve recuperare un prezioso diamante, in cambio delle ceneri dell'imperatore Nurhachi, che il gangster desidera. Durante lo scambio Jones viene tradito da Lao, che dà inizio a una sparatoria.

Indiana riesce a fuggire, portando con sé la cantante del locale Willie Scott e Shorty, un ragazzino intraprendente che aiuta tutti e tre a lasciare la Cina a bordo di un aereo. Durante il volo, il velivolo inizia a perdere quota, costringendo i tre a un atterraggio di emergenza. Sani e salvi, i tre si ritrovano su una montagna tibetana, vicino un villaggio che sembra essere stato colpito da una maledizione: gli abitanti affermano che un potere oscuro ha rubato la loro pietra preziosa e i loro bambini. Accettando di aiutare gli abitanti del villaggio, Jones e i suoi compagni si recano al palazzo di Pankot, che sembra essere la fonte del male...

