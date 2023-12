Stasera in TV: Film da vedere Sabato 23 Dicembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 23 Dicembre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 23 Dicembre 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 23 Dicembre 2023.

I Migliori Film da non perdere Stasera in TV: Sabato 23 Dicembre 2023

Frantic (Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Roman Polanski, con Harrison Ford, Betty Buckley, Emmanuelle Seigner, Louise Vincent, Yorgo Voyagis, Jimmie Ray Weeks, Artus de Penguern, Thomas M. Pollard, Djiby Soumare, Dominique Virton, Stephane D'Audeville, Roch Leibovici, Ella Jaroszewicz, Joelle Lagneau, Jean-Pierre Delage, Robert Ground, Bruce Johnson e Claude Doineau.



La trama del film : Il dottor Richard Walker e sua moglie Sondra arrivano a Parigi da San Francisco per un importante convegno medico. Si ripromettono però di passare un disteso e tranquillo soggiorno, in ricordo della luna di miele di vent'anni prima, in un albergo al centro della capitale francese.

Arrivati nella lussuosa suite, Sondra non riesce ad aprire la valigia, probabilmente ne ha ritirata una non sua all'aeroporto. Mentre Richard fa la doccia, squilla il telefono, la moglie risponde e dice qualcosa che lui non sente. Quando esce dal bagno, Richard si accorge che la consorte è sparita. Dapprima pensa sia uscita per delle compere, ma passano le ore e non si vede. Richard contatta il direttore e il poliziotto dell'hotel, la polizia e l'ambasciata, ma tutti lo trattano con scetticismo e ironia, nessuno gli dà importanza. Decide allora di indagare da solo e trova nel parcheggio il braccialetto della moglie. Convinto che la misteriosa scomparsa sia collegata alla valigia, la apre e trova un oggetto: è una pista che lo porta da un trafficante di droga, Dedé, ma lo trova morto nel suo appartamento.

Per caso entra in contatto con la proprietaria della valigia, la giovane Michelle, che alza denaro trafficando droga per Dedé...

Rocky (Drammatico) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di John G. Avildsen, con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Joe Spinell, Thayer David e Jimmy Gambina.



La trama del film : Rocky Balboa è un pugile di quasi trent’anni che non è mai riuscito a sfondare sul ring: per sbarcare il lunario fa l’esattore per un gangster italo-americano che spadroneggia nella periferia di Philadelphia. Il ragazzo è innamorato della timida Adriana Pennino, sorella del suo amico Paulie, che corteggia da tempo. Il giorno del Ringraziamento, Rocky convince la giovane a uscire con lui e dopo aver trascorso la serata insieme, i due finalmente si baciano. Intanto il campione del mondo dei pesi massimi Apollo Creed arriva in città, per festeggiare il bicentenario della fondazione degli Stati Uniti d’America con un incontro di pugilato. Ma siccome lo sfidante ufficiale è infortunato, la scelta di un sostituto cade su Rocky Balboa, soprannominato Lo Stallone Italiano. Appena si sparge la notizia, Mickey, il vecchio allenatore di Rocky, si offre di allenarlo in modo da poter affrontare il campione. Il pugile italo-americano comincia così un periodo di allenamento molto intenso, tornando in una forma fisica che non conosceva da tempo.

La sera prima dell’incontro, Rocky confessa ad Adriana di avere paura....

Non ci resta che piangere (Commedia) in onda su Rete 4 alle ore 21.25 , un film di Massimo Troisi e Roberto Benigni, con Massimo Troisi, Roberto Benigni, Iris Peynado, Amanda Sandrelli, Carlo Monni, Elisabetta Pozzi, Jole Silvani, Fiorenzo Serra, Nicola Morelli, Loris Bazzocchi, Joan Peter Boom, Paolo Bonacelli, Mario Diano, Galliano Mariani e Livia Venturini.



La trama del film : I protagonisti della vicenda sono l’insegnante Saverio e il bidello Mario, amici di vecchia data. I due si trovano in un punto non precisato della campagna toscana, fermi ad un passaggio a livello. L’attesa aumenta l’angoscia di Saverio, molto preoccupato per la sorella Gabriella, depressa dopo la rottura con il suo fidanzato americano.

Stanchi di attendere il treno, Mario e Saverio si avventurano in un sentiero principale ma, quando la macchina ha un improvviso guasto, sono costretti a soggiornare in una sperduta locanda. Al loro risveglio, i due amici si ritrovano catapultati nella Toscana del XV secolo e, confusi e sotto shock, decidono di accettare l’ospitalità di Vitellozzo. L’uomo confessa loro che la sua famiglia si trova invischiata nella terribile faida con Guglielmo Capecchio, che sta decimando la sua dinastia. Perciò chiede aiuto agli ospiti per scrivere una lettera a Girolamo Savonarola.

Mario, intanto, fatica ad ambientarsi nel clima medioevale, trovando sollievo solo grazie alla conoscenza della giovane dama Pia. Saverio, invece, desidera trovare Colombo per impedirgli di scoprire l’America, sottraendo così sua sorella dal suo triste futuro...



Non ci resta che piangere: Clip della versione restaurata del film: Il passaggio a livello

Il Grinch (Commedia, Fantasy) in onda su Italia 1 alle ore 21.25, un film di Ron Howard, con Jim Carrey, Christine Baranski, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor, Molly Shannon, Bill Irwin, Clint Howard, Mindy Sterling, Rachel Winfree, Mary Stein, Josh Ryan Evans e Anthony Hopkins.



La trama del film: I cittadini del paese di Chinonsò sono alle prese con la ricorrenza più importante dell’anno: il Natale. C’è però chi, tra gli abitanti, non ama affatto questa festività, anzi la detesta profondamente. Si tratta del Grinch, una creatura verde di cui tutti hanno timore, che vive in cima al Monte Briciolaio con il suo cane Max.

Un giorno, annoiato, il Grinch decide di scendere dalla montagna e fare qualche dispetto alla cittadina, tutta impegnata nei preparativi natalizi. Così si reca alle poste e comincia a confondere i pacchi fino a che non incrocia Cindy Chi Lou, una bambina di sei anni, dolce e sensibile. Quando la piccola lo guarda si spaventa a tal punto da cadere sul nastro trasportatore dei regali, mettendosi in pericolo.

Il Grinch la salva, poi però per non smentire il suo spirito indisponente, decide di impacchettarla come fosse un dono. Cindy rimane colpita dal suo gesto e comincia a pensare che in fondo non debba trattarsi di una creatura così malvagia. Quando, mossa dalla curiosità, comincia a chiedere in giro informazioni su di lui, scopre il vero motivo che lo ha portato ad allontanarsi da tutti gli abitanti di Chinonsò...



Il Grinch: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Tutti gli altri Film in onda in prima serata questa sera in TV

