Stasera in TV: Film da vedere Sabato 23 Agosto, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 23 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 23 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 23 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 23 Agosto 2025

Vendicherò Mia Madre

Thriller, 2022, durata: 88 min

in onda alle 21:00 su Rai 2

un film di Doug Campbell

con Sami Nye, Taylor Joree Scorse, Jason Tobias, Janet Carter, Bobby Marchesso, Garon Grigsby, Anzu Lawson, Gabrielle Fernandes, Christina DiBiase e Jerry Hernandez.

La dottoressa ci sta col colonnello

Comico, 1980, durata: 87 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Michele Massimo Tarantini

con Nadia Cassini, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Malisa Longo, Bruno Minniti, Thomas Rudy, Valentino Simeoni, Leonardo Cassio, Lucio Montanaro, Luciano Amodio e Enzo Andronico.

Rise of the Legend - La nascita della leggenda

Azione, Arti-marziali, 2014, durata: 131 min

in onda alle 21:01 su 20

un film di Roy Hin Yeung Chow

con Eddie Peng, Luodan Wang, Boran Jing, Jin Zhang e Hung Kam-Bo Sammo.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/rise-of-the-legend-la-nascita-della-leggenda/59550/video/?vid=34832" title="Rise of the Legend - La nascita della leggenda: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Rise of the Legend - La nascita della leggenda: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Diabolik Chi Sei?

Giallo, 2023, durata: 124 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Antonio Manetti, Marco Manetti

con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Pier Giorgio Bellocchio, Chiara Martegiani, Massimiliano Rossi, Mario Sgueglia, Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Michele Ragno, Amanda Campana, Andrea Arru, Max Gazzè, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Lorenzo Zurzolo e Barbara Bouchet.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/diabolik-chi-sei/62015/video/?vid=41071" title="Diabolik Chi Sei?: Il Trailer Ufficiale del Film Diabolik 3 - HD">Diabolik Chi Sei?: Il Trailer Ufficiale del Film Diabolik 3 - HD</a>

La Casa tra le Montagne - L'Ape Regina

Drammatico, 2021, durata: 87 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Markus Imboden

con Catherine Bode, Karin Engelhard, Matthi Faust, Felix Hellmann, Karl Knaup, Isabel Mergl, Christoph M. Ohrt, Gertrud Roll, Nadja Sabersky, Theresa Scholze e Judit Toth.

Mio figlio professore

Commedia, Drammatico, 1946, durata: 85 min

in onda alle 21:10 su Rai Storia

un film di Renato Castellani

con Aldo Fabrizi, Giorgio De Lullo, Mario Pisu, Diana Nava, Lisetta Nava, Pinuccia Nava, Nando Bruno, Diego Calcagno, Gabriele Baldini, Ercole Patti, Mario Soldati, Ennio Flaiano, Vincenzo Talarico, Paolo Monelli, Guido Agnoletti, Raffaele Caporilli, Francesco Jovine, Tanino Chiurazzi, Mirella Monti, Attilio Riccio, Amedeo Fabrizi, Gianna Perea Labia, Armando Libianchi, Aldo Mattiacci e Gino Cavalieri.



Italo

Family, Commedia, 2015, durata: 105 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Alessia Scarso

con Marco Bocci, Elena Radonicich, Barbara Tabita, Vincenzo Lauretta, Martina Antoci, Matteo Korreshi, Lucia Sardo, Andrea Tidona, Marcello Perracchio, Tuccio Musumeci e Leo Gullotta.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/italo/50889/video/?vid=17247" title="Italo: Il trailer del film - HD">Italo: Il trailer del film - HD</a>

Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo

Azione, Avventura, 2008, durata: 122 min

in onda alle 21:12 su Italia 1

un film di Steven Spielberg

con Harrison Ford, Karen Allen, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, John Hurt, Ray Winstone, Jim Broadbent e Joel Stoffer.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/indiana-jones-e-il-regno-del-teschio-di-cristallo/844/video/?vid=954" title="Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

La Legge della Notte

Drammatico, 2016, durata: 129 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Ben Affleck

con Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller, Chris Cooper, Remo Girone, Matthew Maher, Titus Welliver, Max Casella, Christian Clemenson, J.D. Evermore, Clark Gregg e Robert Glenister.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/la-legge-della-notte/50818/video/?vid=25019" title="La Legge della Notte: Il trailer italiano del film - HD">La Legge della Notte: Il trailer italiano del film - HD</a>



Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II

Azione, Commedia, 1987, durata: 100 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Tony Scott

con Eddie Murphy, Judge Reinhold, Jürgen Prochnow, Ronny Cox, John Ashton, Brigitte Nielsen, Allen Garfield, Paul Reiser e Dean Stockwell.

Risvegli

Drammatico, 1990, durata: 121 min

in onda alle 21:15 su La7

un film di Penny Marshall

con Robert De Niro, Robin Williams, Julie Kavner, Ruth Nelson, John Heard, Penelope Ann Miller, Alice Drummond, Judith Malina, Barton Heyman, George Martin, Anne Meara, Richard Libertini, Laura Esterman, Jayne Haynes, Le Clanché du Rand, Yusef Bulos, Steven Randazzo, Gwyllum Evans, Mary Catherine Wright, Mary Alice, Keith Diamond, Steve Vinovich, Tiger Haynes, John Christopher Jones, Bradley Whitford, Max von Sydow, Mel Gorham, Gloria Harper, Tanya Berezin, Waheedah Ahmad, Peter Stormare, Charles Keating, Harvey Miller, Christina Huertes, Gary Tacon e Shane Fistell.

Aenigma

Horror, 1987, durata: 90 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Lucio Fulci

con Jared Martin, Lara Naszinski, Mijlijana Zirojevic, Jennifer Naud, Riccardo Acerbi, Kathi Wise, Ljiljana Blagojevic, Ulli Reinthaler, Sophie D'Aulan e Lucio Fulci.



Drug War

Azione, Drammatico, Thriller, Poliziesco, 2012, durata: 107 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Johnnie To

con Louis Koo, Sun Honglei, Huang Yi, Yunxiang Gao, Wallace Chung, Guangjie Li, Hoi-Pang Lo, Eddie Cheung, Michelle Ye e Suet Lam.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/drug-war/49369/video/?vid=47805" title="Drug War: Il Trailer Ufficiale del Film di Johnnie To - HD">Drug War: Il Trailer Ufficiale del Film di Johnnie To - HD</a>

Sì, Chef!: La brigade

Commedia, Drammatico, 2022, durata: 97 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Louis-Julien Petit

con Audrey Lamy, François Cluzet, Fatou Kaba, Chantal Neuwirth, Yannick Kalombo, Amadou Bah, Mamadou Koita, Alpha Barry, Chloé Astor, Yadaf Awel, Demba Guiro e Boubacare Balde.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/si-chef-la-brigade/62252/video/?vid=39340" title="Sì, Chef!: La brigade: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Sì, Chef!: La brigade: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>



Belly of the Beast

Azione, 2003, durata: 91 min

in onda alle 21:25 su Cielo

un film di Siu-Tung Ching

con Steven Seagal, Byron Mann, Monica Lo, Tom Wu, Sarah Malukul Lane, Patrick Robinson, Vincent Riotta, Norman Veeratum, Elidh MacQueen e Kevork Malikyan.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/belly-of-the-beast/32685/video/?vid=27455" title="Belly of the Beast: Il Trailer Ufficiale del Film">Belly of the Beast: Il Trailer Ufficiale del Film</a>

Se son rose

Commedia, 2018, durata: 90 min

in onda alle 21:30 su Rete 4

un film di Leonardo Pieraccioni

con Leonardo Pieraccioni, Elena Cucci, Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Antonia Truppo, Mariasole Pollio, Nunzia Schiano, Sergio Pierattini e Gianluca Guidi.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/se-son-rose/54942/video/?vid=30446" title="Se son rose: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Se son rose: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



