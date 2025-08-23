TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Sabato 23 Agosto, in prima serata

Stasera in TV, Sabato 23 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 23 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 23 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 23 Agosto 2025

  • Vendicherò Mia Madre
    Thriller, 2022, durata: 88 min
    in onda alle 21:00 su Rai 2
    un film di Doug Campbell
    con Sami Nye, Taylor Joree Scorse, Jason Tobias, Janet Carter, Bobby Marchesso, Garon Grigsby, Anzu Lawson, Gabrielle Fernandes, Christina DiBiase e Jerry Hernandez.

  • La dottoressa ci sta col colonnello
    Comico, 1980, durata: 87 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Michele Massimo Tarantini
    con Nadia Cassini, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Malisa Longo, Bruno Minniti, Thomas Rudy, Valentino Simeoni, Leonardo Cassio, Lucio Montanaro, Luciano Amodio e Enzo Andronico.

  • Rise of the Legend - La nascita della leggenda
    Azione, Arti-marziali, 2014, durata: 131 min
    in onda alle 21:01 su 20
    un film di Roy Hin Yeung Chow
    con Eddie Peng, Luodan Wang, Boran Jing, Jin Zhang e Hung Kam-Bo Sammo.


  • Diabolik Chi Sei?
    Giallo, 2023, durata: 124 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Antonio Manetti, Marco Manetti
    con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Pier Giorgio Bellocchio, Chiara Martegiani, Massimiliano Rossi, Mario Sgueglia, Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Michele Ragno, Amanda Campana, Andrea Arru, Max Gazzè, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Lorenzo Zurzolo e Barbara Bouchet.


  • La Casa tra le Montagne - L'Ape Regina
    Drammatico, 2021, durata: 87 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Markus Imboden
    con Catherine Bode, Karin Engelhard, Matthi Faust, Felix Hellmann, Karl Knaup, Isabel Mergl, Christoph M. Ohrt, Gertrud Roll, Nadja Sabersky, Theresa Scholze e Judit Toth.

  • Mio figlio professore
    Commedia, Drammatico, 1946, durata: 85 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Renato Castellani
    con Aldo Fabrizi, Giorgio De Lullo, Mario Pisu, Diana Nava, Lisetta Nava, Pinuccia Nava, Nando Bruno, Diego Calcagno, Gabriele Baldini, Ercole Patti, Mario Soldati, Ennio Flaiano, Vincenzo Talarico, Paolo Monelli, Guido Agnoletti, Raffaele Caporilli, Francesco Jovine, Tanino Chiurazzi, Mirella Monti, Attilio Riccio, Amedeo Fabrizi, Gianna Perea Labia, Armando Libianchi, Aldo Mattiacci e Gino Cavalieri.

  • Italo
    Family, Commedia, 2015, durata: 105 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Alessia Scarso
    con Marco Bocci, Elena Radonicich, Barbara Tabita, Vincenzo Lauretta, Martina Antoci, Matteo Korreshi, Lucia Sardo, Andrea Tidona, Marcello Perracchio, Tuccio Musumeci e Leo Gullotta.


  • Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo
    Azione, Avventura, 2008, durata: 122 min
    in onda alle 21:12 su Italia 1
    un film di Steven Spielberg
    con Harrison Ford, Karen Allen, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, John Hurt, Ray Winstone, Jim Broadbent e Joel Stoffer.


  • La Legge della Notte
    Drammatico, 2016, durata: 129 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Ben Affleck
    con Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller, Chris Cooper, Remo Girone, Matthew Maher, Titus Welliver, Max Casella, Christian Clemenson, J.D. Evermore, Clark Gregg e Robert Glenister.


  • Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II
    Azione, Commedia, 1987, durata: 100 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Tony Scott
    con Eddie Murphy, Judge Reinhold, Jürgen Prochnow, Ronny Cox, John Ashton, Brigitte Nielsen, Allen Garfield, Paul Reiser e Dean Stockwell.

  • Risvegli
    Drammatico, 1990, durata: 121 min
    in onda alle 21:15 su La7
    un film di Penny Marshall
    con Robert De Niro, Robin Williams, Julie Kavner, Ruth Nelson, John Heard, Penelope Ann Miller, Alice Drummond, Judith Malina, Barton Heyman, George Martin, Anne Meara, Richard Libertini, Laura Esterman, Jayne Haynes, Le Clanché du Rand, Yusef Bulos, Steven Randazzo, Gwyllum Evans, Mary Catherine Wright, Mary Alice, Keith Diamond, Steve Vinovich, Tiger Haynes, John Christopher Jones, Bradley Whitford, Max von Sydow, Mel Gorham, Gloria Harper, Tanya Berezin, Waheedah Ahmad, Peter Stormare, Charles Keating, Harvey Miller, Christina Huertes, Gary Tacon e Shane Fistell.

  • Aenigma
    Horror, 1987, durata: 90 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di Lucio Fulci
    con Jared Martin, Lara Naszinski, Mijlijana Zirojevic, Jennifer Naud, Riccardo Acerbi, Kathi Wise, Ljiljana Blagojevic, Ulli Reinthaler, Sophie D'Aulan e Lucio Fulci.

  • Drug War
    Azione, Drammatico, Thriller, Poliziesco, 2012, durata: 107 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Johnnie To
    con Louis Koo, Sun Honglei, Huang Yi, Yunxiang Gao, Wallace Chung, Guangjie Li, Hoi-Pang Lo, Eddie Cheung, Michelle Ye e Suet Lam.


  • Sì, Chef!: La brigade
    Commedia, Drammatico, 2022, durata: 97 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Louis-Julien Petit
    con Audrey Lamy, François Cluzet, Fatou Kaba, Chantal Neuwirth, Yannick Kalombo, Amadou Bah, Mamadou Koita, Alpha Barry, Chloé Astor, Yadaf Awel, Demba Guiro e Boubacare Balde.


  • Belly of the Beast
    Azione, 2003, durata: 91 min
    in onda alle 21:25 su Cielo
    un film di Siu-Tung Ching
    con Steven Seagal, Byron Mann, Monica Lo, Tom Wu, Sarah Malukul Lane, Patrick Robinson, Vincent Riotta, Norman Veeratum, Elidh MacQueen e Kevork Malikyan.


  • Se son rose
    Commedia, 2018, durata: 90 min
    in onda alle 21:30 su Rete 4
    un film di Leonardo Pieraccioni
    con Leonardo Pieraccioni, Elena Cucci, Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Antonia Truppo, Mariasole Pollio, Nunzia Schiano, Sergio Pierattini e Gianluca Guidi.


