Stasera in TV: Film da vedere Sabato 22 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 22 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 22 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 22 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 22 Luglio 2023

Il Ladro di Giorni (Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Guido Lombardi, con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro, Giorgio Careccia, Vanessa Scalera, Carlo Cerciello, Rosa Diletta Rossi, Leandra Concetta Fili, Katia Fellin, Mily Cultrera di Montesano, Christoph Hulsen, Giuseppe Cristiano e Michele Capuano.



La trama del film : Il film segue la storia di Salvo, un ragazzo di undici anni che vive in Trentino con gli zii. Salvo, non vede suo padre Vincenzo da sette anni, dal giorno in cui fu portato via dai carabinieri dalla loro casa in Puglia.

Ora Vincenzo ha scontato la sua pena e, uscito di prigione, decide di andare a trovare Salvo in Trentino proprio il giorno della sua prima comunione. Salvo riconosce a fatica suo padre, di conseguenza Vincenzo desidera passare più tempo con suo figlio e decide di fare un viaggio con lui verso il sud.

Il viaggio on the road di Salvo e Vincenzo sarà pieno di deviazioni e fuori programma, di ricordi d'infanzia e di nuovi incontri. Il tempo trascorso insieme al padre metterà Salvo di fronte a tante verità e segreti nascosti del passato di Vincenzo, ma sarà l'occasione per tornare a conoscere e a voler bene a suo padre...



Il Ladro di Giorni: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

(Drammatico) , un film di Guido Lombardi, con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro, Giorgio Careccia, Vanessa Scalera, Carlo Cerciello, Rosa Diletta Rossi, Leandra Concetta Fili, Katia Fellin, Mily Cultrera di Montesano, Christoph Hulsen, Giuseppe Cristiano e Michele Capuano. : Il film segue la storia di Salvo, un ragazzo di undici anni che vive in Trentino con gli zii. Salvo, non vede suo padre Vincenzo da sette anni, dal giorno in cui fu portato via dai carabinieri dalla loro casa in Puglia. Ora Vincenzo ha scontato la sua pena e, uscito di prigione, decide di andare a trovare Salvo in Trentino proprio il giorno della sua prima comunione. Salvo riconosce a fatica suo padre, di conseguenza Vincenzo desidera passare più tempo con suo figlio e decide di fare un viaggio con lui verso il sud. Il viaggio on the road di Salvo e Vincenzo sarà pieno di deviazioni e fuori programma, di ricordi d'infanzia e di nuovi incontri. Il tempo trascorso insieme al padre metterà Salvo di fronte a tante verità e segreti nascosti del passato di Vincenzo, ma sarà l'occasione per tornare a conoscere e a voler bene a suo padre...



Café Society (Commedia, Sentimentale) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Woody Allen, con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Lively, Jeannie Berlin, Sheryl Lee, Corey Stoll, Parker Posey, Anna Camp, Stephen Kunken, Paul Schneider, Ken Stott, Paul Schackman, Sari Lennick, Don Stark, Gregg Binkley e Anthony DiMaria.



La trama del film : Nella New York degli anni Trenta, Bobby Dorfman è un ragazzo ebreo che sogna in grande. Il giovane decide di lasciare la caotica e soffocante metropoli per trasferirsi a Los Angeles, dove lo zio Phil Stern dirige una famosa agenzia per le star di Hollywood.

Bobby è affascinato dal mondo patinato del cinema e spera di poter intraprendere la carriera di agente. Phil, tuttavia, non sembra apprezzare l’improvvisa visita del nipote e gli concede solamente un modesto posto da fattorino.

Il senso di smarrimento di Bobby è alleviato dalla conoscenza di Veronica ‘Vonnie’ Sybil, segretaria dell’agenzia.

Nonostante la condotta immorale di Phil e la sostanziale differenza d’età, la giovane è profondamente innamorata dell’uomo. Noncurante della situazione sfavorevole, Bobby si invaghisce di Vonnie e, dopo uno strenuo e romantico corteggiamento, riesce a farla capitolare. La ragazza accetta di sposarlo e di trasferirsi con lui a New York, ma quando Phil le rivela i suoi sentimenti e la persuade a rimanere al suo fianco, Vonnie si sottrae agli impegni presi con Bobby.

Il ragazzo torna a casa con il cuore spezzato. Il fratello gangster Ben lo coinvolge in un ambizioso progetto e di lì a poco nasce il Café Society.

Mentre il night club diventa uno dei locali più in vista della città, il ragazzo ritrova l’amore con la bellissima Veronica Hayes e la sua vita sembra finalmente completa. Così crede, perlomeno, fino al momento in cui Vonnie varca la soglia del Café Society…...



Café Society: Trailer ufficiale italiano - HD

(Commedia, Sentimentale) , un film di Woody Allen, con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Lively, Jeannie Berlin, Sheryl Lee, Corey Stoll, Parker Posey, Anna Camp, Stephen Kunken, Paul Schneider, Ken Stott, Paul Schackman, Sari Lennick, Don Stark, Gregg Binkley e Anthony DiMaria. : Nella New York degli anni Trenta, Bobby Dorfman è un ragazzo ebreo che sogna in grande. Il giovane decide di lasciare la caotica e soffocante metropoli per trasferirsi a Los Angeles, dove lo zio Phil Stern dirige una famosa agenzia per le star di Hollywood. Bobby è affascinato dal mondo patinato del cinema e spera di poter intraprendere la carriera di agente. Phil, tuttavia, non sembra apprezzare l’improvvisa visita del nipote e gli concede solamente un modesto posto da fattorino. Il senso di smarrimento di Bobby è alleviato dalla conoscenza di Veronica ‘Vonnie’ Sybil, segretaria dell’agenzia. Nonostante la condotta immorale di Phil e la sostanziale differenza d’età, la giovane è profondamente innamorata dell’uomo. Noncurante della situazione sfavorevole, Bobby si invaghisce di Vonnie e, dopo uno strenuo e romantico corteggiamento, riesce a farla capitolare. La ragazza accetta di sposarlo e di trasferirsi con lui a New York, ma quando Phil le rivela i suoi sentimenti e la persuade a rimanere al suo fianco, Vonnie si sottrae agli impegni presi con Bobby. Il ragazzo torna a casa con il cuore spezzato. Il fratello gangster Ben lo coinvolge in un ambizioso progetto e di lì a poco nasce il Café Society. Mentre il night club diventa uno dei locali più in vista della città, il ragazzo ritrova l’amore con la bellissima Veronica Hayes e la sua vita sembra finalmente completa. Così crede, perlomeno, fino al momento in cui Vonnie varca la soglia del Café Society…...



Ritorno al Futuro 2 (Avventura, Fantascienza, Commedia) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Elisabeth Shue, James Tolkan, Jeffrey Weissman, Billy Zane, Casey Siemaszko, Joe Flaherty, Charles Fleischer e Thomas F. Wilson.



La trama del film : La scena iniziale del film riprende la chiusura del primo capitolo: Marty McFly è appena ritornato nel 1985 e incontra la sua fidanzata Jennifer Parker. Sopraggiunge anche il geniale scienziato Emmett “Doc” Brown e persuade i due ragazzi a salire a bordo della DeLorean, la macchina del tempo che già aveva condotto entrambi nel 1955.

Per Doc non c’è tempo da perdere: devono viaggiare tutti e tre nel futuro per salvare i figli di Marty e Jennifer, che sono in pericolo. Tuttavia, una volta giunti nel 2015, Doc addormenta Jennifer: la ragazza stava facendo molte domande sul proprio futuro e per Doc non è saggio avere troppe informazioni a riguardo. Marty prende le sembianze di suo figlio Marty Jr. (interpretato dallo stesso Fox), in modo da poter rifiutare l’offerta di Griff, nipote di Biff Tannen (entrambi interpretati da Thomas F. Wilson), di partecipare in una rapina, e così facendo salva suo figlio dalla prigione.

Purtroppo, l’ormai anziano Biff Tannen assiste al tutto e, mentre Doc e Marty sono intenti a recuperare Jennifer (che era stata portata via dalla polizia), si impossessa della DeLorean. Il vecchio Biff, rubando un’idea di Marty, modifica il passato. Così, quando i tre tornano nel 1985 lo trovano alterato: Biff è diventato ricco e corrotto, a Hill Valley regna il caos.

Doc e Marty, per impedire l’incontro tra il Biff del futuro e quello del passato e ritornare nel “vero” 1985, sono costretti a tornare nuovamente nel 1955. Dovranno stare molto attenti: non devono infatti imbattersi nei loro "doppioni" già visti nel primo film della serie, intenti a far ritornare il Marty del 1985 al futuro...



Ritorno al Futuro 2: Clip del Film: "Marty acquista Il Grande Almanacco Sportivo" - HD

(Avventura, Fantascienza, Commedia) , un film di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Elisabeth Shue, James Tolkan, Jeffrey Weissman, Billy Zane, Casey Siemaszko, Joe Flaherty, Charles Fleischer e Thomas F. Wilson. : La scena iniziale del film riprende la chiusura del primo capitolo: Marty McFly è appena ritornato nel 1985 e incontra la sua fidanzata Jennifer Parker. Sopraggiunge anche il geniale scienziato Emmett “Doc” Brown e persuade i due ragazzi a salire a bordo della DeLorean, la macchina del tempo che già aveva condotto entrambi nel 1955. Per Doc non c’è tempo da perdere: devono viaggiare tutti e tre nel futuro per salvare i figli di Marty e Jennifer, che sono in pericolo. Tuttavia, una volta giunti nel 2015, Doc addormenta Jennifer: la ragazza stava facendo molte domande sul proprio futuro e per Doc non è saggio avere troppe informazioni a riguardo. Marty prende le sembianze di suo figlio Marty Jr. (interpretato dallo stesso Fox), in modo da poter rifiutare l’offerta di Griff, nipote di Biff Tannen (entrambi interpretati da Thomas F. Wilson), di partecipare in una rapina, e così facendo salva suo figlio dalla prigione. Purtroppo, l’ormai anziano Biff Tannen assiste al tutto e, mentre Doc e Marty sono intenti a recuperare Jennifer (che era stata portata via dalla polizia), si impossessa della DeLorean. Il vecchio Biff, rubando un’idea di Marty, modifica il passato. Così, quando i tre tornano nel 1985 lo trovano alterato: Biff è diventato ricco e corrotto, a Hill Valley regna il caos. Doc e Marty, per impedire l’incontro tra il Biff del futuro e quello del passato e ritornare nel “vero” 1985, sono costretti a tornare nuovamente nel 1955. Dovranno stare molto attenti: non devono infatti imbattersi nei loro "doppioni" già visti nel primo film della serie, intenti a far ritornare il Marty del 1985 al futuro...



Viaggi di nozze (Commedia) in onda su Rete 4 alle ore 21.25, un film di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Veronica Pivetti, Cinzia Mascoli, Claudia Gerini, Mario Granato, Maddalena Fellini, Manuela Arcuri, Cristina Ascani, Agnese Ricchi, Ermanno Schiavina, Francesco Romei, Alessandro Ruo, Enzo Salomone, Martino Scovacricchi, Edoardo Siravo, Gloria Sirabella, Paolo Triestino, Nanni Tamma, Gianni Vagliani, Adriana Volpe, Costantino Valente, Marcello Magnelli, Angela Masini, Ugo Luly e Luis Molteni.



La trama del film: La storia racconta le vicende di tre coppie di sposini, partendo dal giorno del matrimonio e arrivando fino alla luna di miele.

Dopo anni di fidanzamento, l'ingenuo Giovannino De Berardi convola a nozze con Valeriana. A seguito di una messa che sembra non avere mai fine, a causa di un prete estremamente logorroico, i due possono finalmente imbarcarsi per la loro crociera. Sfortunatamente, avviene un contrattempo: Adelmo, l'anziano padre dello sposo, rimane senza badante. Non potendo contare sull'aiuto dei parenti, Giovannino è costretto a tornare a Roma per occuparsi della questione. Come se non bastasse, anche Valeriana ha un'emergenza in famiglia: sua sorella Gloria, a causa del tradimento del marito, ha cercato di togliersi la vita. Riusciranno i novelli sposi a godersi almeno un po' il loro viaggio di nozze?

Il dottor Raniero Cotti Borroni non fa altro che pensare al suo lavoro di medico, tanto che non spegne il telefonino neanche durante il suo matrimonio con Fosca. Durante la luna di miele, la giovane e fragile donna si rende ben presto conto di aver commesso un gesto avventato nello sposare Raniero. L'uomo, infatti, vedovo di Scilla, la moglie precedente, ha organizzato il loro viaggio di nozze in modo che sia identico a quello con la consorte trapassata. Allucinata, annoiata e soprattutto disperata dalle manie e pignolerie del marito, Fosca cerca in ogni modo di fuggire da quella situazione opprimente...

Jessica e Ivano sono fatti l'uno per l'altra: ricchi, coatti e trasgressivi. Dopo una cerimonia a suon di musica rock, i neo sposi iniziano la loro luna di miele, fatta di serate in discoteca e rapporti sessuali consumati nei posti più pericolosi e inusuali. A un certo punto però i due entrano in crisi. Decidono quindi di risolvere il problema a modo loro: devono fingere di non conoscersi e devono riconquistarsi di nuovo. Purtroppo le cose non andranno come previsto...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv