Stasera in TV: Film da vedere Sabato 22 Aprile, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Sabato 22 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 22 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 21 Aprile.

I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 22 Aprile 2023

Smetto quando voglio: Masterclass (Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Sydney Sibilia, con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Valeria Solarino, Giampaolo Morelli, Luigi Lo Cascio, Greta Scarano e Rosario Lisma.



La trama del film : Il gruppo di brillanti accademici, implicati nella creazione e spaccio della smart drug messa a punto da Pietro Zinni, dopo le peripezie del primo film, si scioglie. Ognuno dei membri ritorna alla vita di prima: i linguisti Giorgio e Mattia sono finiti a fare i facchini in un hotel; l'antropologo Andrea lavora da un carrozziere; l'archeologo Arturo gestisce i ritrovamenti negli scavi della linea C della metro; l'economista Bartolomeo vive succube della sua nuova famiglia zingara; Alberto è in disintossicazione e riabilitazione comportamentale.

Solo Pietro è finito in carcere, ritenuto l'unico vero responsabile dai giudici.

In carcere, Pietro riceve anche la visita di una sua vecchia conoscente: l'ispettrice Paola Coletti, con cui aveva collaborato per l'arresto del criminale Murena. La Coletti gli propone un accordo: rimettere insieme la banda per collaborare con la polizia nella lotta contro le smart drugs. Se riusciranno nella missione, avranno tutti nuovamente la fedina penale pulita...



Smetto quando voglio: Masterclass: Il Trailer ufficiale - HD

Il caso Thomas Crawford (Drammatico, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Gregory Hoblit, con Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David Strathairn, Rosamund Pike, Embeth Davidtz, Billy Burke, Cliff Curtis, Fiona Shaw, Bob Gunton, Josh Stamberg, Xander Berkeley e Zoe Kazan.



La trama del film : Il film segue le vicende di un ingegnere aeronautico, Thomas Crawford, che scopre il tradimento di sua moglie Jennifer con l’agente di polizia Robert Nunally. Preso da un impeto di folle gelosia, decide di ammazzarla, progettando un piano nei minimi dettagli. Durante l’operazione, tuttavia, qualcosa va storto e uno dei proiettili sparati dal marito si conficca proprio vicino al cervello della donna. Non la uccide, ma la manda in un profondissimo coma senza apparente via di uscita, perché l’oggetto estraneo non può essere estratto. L’uomo, sospettato di aver cercato di uccidere Jennifer, viene arrestato proprio da Nunally, al quale firma anche una confessione. Il caso, però, è più complesso di quanto sembri: a incriminare il protagonista per tentato omicidio è l’assistente distrettuale Willy Beachum, in procinto di essere preso da un rinomato studio legale.

Nonostante creda di aver incastrato un assassino, le indagini fanno emergere che l’arma del delitto, in realtà, non è la pistola consegnata da Crawford...



Il caso Thomas Crawford: Trailer del film con Anthony Hopkins e Ryan Gosling

The Gangster, the Cop, the Devil (Azione, Drammatico, Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Lee Won-Tae, con Don Lee, Kim Sung-kyu e Kim Mu-Yeol.



La trama del film : Il film racconta la storia di Jang Dong-Soo, mafioso a capo di una delle gang della città sudcoreana di Cheonan. Il delinquente finisce nel mirino di Kang Kyun-Ho, uno psicopatico serial killer che cerca più volte di fare fuori il boss criminale.

Dopo essersi salvato miracolosamente da un attacco che lo spedisce su un letto d’ospedale, Jang decide con riluttanza di fare squadra con Jung Tae-Seok, uno dei migliori agenti della polizia, famoso per la sua spietata lotta contro il crimine organizzato. I due non potrebbero essere più diversi, eppure finiscono per avere lo stesso obiettivo, sebbene con motivazioni differenti: il gangster vuole acciuffare Kang per vendicarsi, mentre il poliziotto spera di prenderlo per un avanzamento di carriera.

Dopo aver stretto un patto di collaborazione, il bizzarro duo si ritrova dunque dalla stessa parte nella ricerca del serial killer...



The Gangster, the Cop, the Devil: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Romanzo criminale (Drammatico) in onda su Cine34 alle ore 21.15, un film di Michele Placido, con Stefano Accorsi, Kim Rossi Stuart, Anna Mouglalis, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Toni Bertorelli, Massimo Popolizio, Elio Germano, Stefano Fresi, Francesco Venditti, Andrea Ricciardi, Roberto Brunetti, Antonello Fassari, Gian Marco Tognazzi, Gigi Angelillo, Franco Interlenghi, Roberto Infascelli, Donato Placido, Daniele Miglio, Benedetto Sicca e Giorgio Careccia.



La trama del film: Il film ricostruisce le vicende della banda della Magliana, nella Roma corrotta di fine anni Sessanta. Tutto ha inizio quando quattro adolescenti rubano una macchina e investono un poliziotto: sul momento la fanno franca rifugiandosi nella loro tana, una roulotte arroccata vicino alla spiaggia. È proprio qui che formano la gang, stabilendo anche i soprannomi: il Libanese, il Dandi, il Freddo e il Grana. Ma la loro è una calma apparente: a interrompere la riunione della banda è proprio la polizia che, durante l'inseguimento, ferisce Libano a una gamba e arresta Freddo.

Nella fuga generale, Dandi riesce a scappare e il Grana muore.

Passano gli anni e quella che era solo una gang di ragazzini diventa a tutti gli effetti una banda criminale...



Romanzo criminale: il trailer del film

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Ticker (Azione, Thriller) in onda alle 21 su 20 , un film di Albert Pyun, con Steven Seagal, Tom Sizemore, Dennis Hopper, Jaime Pressly, Joe Spano, Tish Daniels, Kevin Gage e Nas.

Un giorno da leoni (Guerra, Drammatico) in onda alle 21.10 su Rai Storia , un film di Nanni Loy, con Renato Salvatori, Tomas Milian, Nino Castelnuovo, Romolo Valli, Leopoldo Trieste, Carla Gravina, Anna Maria Ferrero, Valeria Moriconi, Saro Urzì, Corrado Pani, Carlo D'Angelo, Tino Bianchi, Claudio Biava, Enzo Turco, Ester Carloni, Gigi Ballista, Silla Bettini, Regina Bianchi, Franco Bucceri, Peppino De Martino, Elvira Tonelli, Gondrano Trucchi e Isarco Ravaioli.

Gambit (Commedia) in onda alle 21.10 su TwentySeven , un film di Michael Hoffman, con Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman, Stanley Tucci, Cloris Leachman, Tom Courtenay, Togo Igawa, Julian Rhind-Tutt, Pip Torrens, Anna Skellern e Kenji Watanabe.



Gambit: Il trailer italiano ufficiale in HD

Jurassic Park III (Azione, Avventura, Fantascienza) in onda alle 21.20 su Italia 1 , un film di Joe Johnston, con Sam Neill, Téa Leoni, William H. Macy, Alessandro Nivola, Trevor Morgan, Michael Jeter, John Diehl, Bruce A. Young, Laura Dern, Taylor Nichols, Mark Harelik, Julio Oscar Mechoso, Sarah Danielle Madison, Rona Benson, Karin M. Gaarder, Linda Park, Frank Clem, Edward C. Gillow, Bruce French e Sonia Jackson.

Le mani di una donna sola (Thriller, Erotico) in onda alle 21.20 su Cielo, un film di Nello Rossati, con Christiana Borghi, Bibi Cassanelli, Marina Frajese, Giovanni Materassi, Sergio Antonica e Edoardo Spada.

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

