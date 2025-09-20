TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Sabato 20 Settembre, in prima serata

Stasera in TV, Sabato 20 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 20 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 20 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 20 Settembre 2025

  • 40 gradi all'ombra del lenzuolo
    Commedia, Erotico, 1976, durata: 105 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Sergio Martino
    con Barbara Bouchet, Enrico Montesano, Tomas Milian, Edwige Fenech, Aldo Maccione, Alberto Lionello, Marty Feldman, Dayle Haddon, Sydne Rome e Giovanna Ralli.

  • Giustizia a tutti i costi
    Azione, Drammatico, 1991, durata: 99 min
    in onda alle 21:02 su 20
    un film di John Flynn
    con Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach, Jo Champa, Shareen Mitchell, Sal Richards, Gina Gershon, Jay Acovone, Nick Corello, Robert LaSardo e John Toles-Bey.

  • Nemiche Amiche
    Commedia, Drammatico, 1998, durata: 124 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Chris Columbus
    con Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris, Jena Malone, Liam Aiken, Lynn Whitfield, Darrell Larson, Mary Louise Wilson e Andre B. Blake.

  • Rosamunde Pilcher: Leggende e magia
    Sentimentale, Drammatico, 2019, durata: 88 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Marco Serafini
    con Isabella Krieger, Max Woelky, Walter Kreye, Jakob Philipp Graf, Julie Peasgood, Russell Floyd, Eva Verena Müller, Seylan Baxter, Harald Schmidt, Nathalie Ogle e Daniel Beales.

  • Telefoni Bianchi
    Commedia, 1976, durata: 120 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Dino Risi
    con Agostina Belli, Ugo Tognazzi, Cochi Ponzoni, Maurizio Micheli, Vittorio Gassman, Gigi Proietti, Renato Pozzetto, Paolo Baroni e Alvaro Vitali.

  • Il Giudice Ragazzino
    Drammatico, 1994, durata: 95 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Alessandro Di Robilant
    con Giulio Scarpati, Sabrina Ferilli, Leopoldo Trieste, Regina Bianchi, Paolo Borsellino, Ninni Bruschetta, Turi Catanzaro, Giovanni Boncoddo, Antonino Bruschetta e Vincenzo Crivello.

  • Quei bravi ragazzi
    Drammatico, 1990, durata: 146 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Martin Scorsese
    con Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Frank Sivero, Tony Darrow, Mike Starr, Frank Vincent, Chuck Low, Frank DiLeo, Henny Youngman, Gina Mastrogiacomo, Catherine Scorsese, Charles Scorsese, Suzanne Shepherd, Debi Mazar, Samuel L. Jackson e Michael Imperioli.


  • Non è mai troppo tardi
    Avventura, Commedia, Drammatico, 2007, durata: 97 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Rob Reiner
    con Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd, Rob Morrow, Alfonso Freeman, Rowena King e Annton Berry Jr.


  • Un omicidio per due: Festa di compleanno
    Poliziesco, 2024, durata: 85 min
    in onda alle 21:20 su Rai 2
    un film di Ismail Sahin
    con Eidin Jalali, Caro Cult, Andreja Schneider e Gloria Odosi.

  • Shazam! Furia degli Dei
    Azione, Avventura, Fantasy, 2023, durata: 130 min
    in onda alle 21:20 su Italia 1
    un film di David F. Sandberg
    conZachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, D.J. Cotrona, Grace Caroline Currey, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Marta Milans, Cooper Andrews, Djimon Hounsou, Rachel Zegler, Derek Russo, Lucy Liu e Helen Mirren.


  • Ronin
    Azione, Drammatico, Thriller, 1998, durata: 118 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di John Frankenheimer
    con Robert De Niro, Jean Reno, Natascha McElhone, Stellan Skarsgård, Sean Bean, Skipp Sudduth, Michael Lonsdale, Jonathan Pryce, Féodor Atkine, Katarina Witt e Jan Triska.

  • Il mio migliore incubo!
    Commedia, 2011, durata: 100 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Anne Fontaine
    con Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde, André Dussollier, Virginie Efira, Corentin Devroey, Donatien Suner, Aurélien Recoing, Eric Berger, Philippe Magnan, Bruno Podalydès e Samir Guesmi.


  • Nemico Pubblico
    Azione, Thriller, 1998, durata: 132 min
    in onda alle 21:33 su Rete 4
    un film di Tony Scott
    con Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Lisa Bonet, Regina King, Stuart Wilson, Laura Cayouette, Loren Dean, Barry Pepper, Ian Hart, Jake Busey, Scott Caan, Jason Lee, Gabriel Byrne, James Le Gros, Dan Butler, Jack Black e Jamie Kennedy.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

