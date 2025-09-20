Stasera in TV: Film da vedere Sabato 20 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 20 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 20 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 20 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 20 Settembre 2025

40 gradi all'ombra del lenzuolo

Commedia, Erotico, 1976, durata: 105 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Sergio Martino

con Barbara Bouchet, Enrico Montesano, Tomas Milian, Edwige Fenech, Aldo Maccione, Alberto Lionello, Marty Feldman, Dayle Haddon, Sydne Rome e Giovanna Ralli.

Commedia, Erotico, 1976, durata: 105 min un film di Sergio Martino con Barbara Bouchet, Enrico Montesano, Tomas Milian, Edwige Fenech, Aldo Maccione, Alberto Lionello, Marty Feldman, Dayle Haddon, Sydne Rome e Giovanna Ralli.

Giustizia a tutti i costi

Azione, Drammatico, 1991, durata: 99 min

in onda alle 21:02 su 20

un film di John Flynn

con Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach, Jo Champa, Shareen Mitchell, Sal Richards, Gina Gershon, Jay Acovone, Nick Corello, Robert LaSardo e John Toles-Bey.

Azione, Drammatico, 1991, durata: 99 min un film di John Flynn con Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach, Jo Champa, Shareen Mitchell, Sal Richards, Gina Gershon, Jay Acovone, Nick Corello, Robert LaSardo e John Toles-Bey.

Nemiche Amiche

Commedia, Drammatico, 1998, durata: 124 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Chris Columbus

con Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris, Jena Malone, Liam Aiken, Lynn Whitfield, Darrell Larson, Mary Louise Wilson e Andre B. Blake.



Rosamunde Pilcher: Leggende e magia

Sentimentale, Drammatico, 2019, durata: 88 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Marco Serafini

con Isabella Krieger, Max Woelky, Walter Kreye, Jakob Philipp Graf, Julie Peasgood, Russell Floyd, Eva Verena Müller, Seylan Baxter, Harald Schmidt, Nathalie Ogle e Daniel Beales.

Sentimentale, Drammatico, 2019, durata: 88 min un film di Marco Serafini con Isabella Krieger, Max Woelky, Walter Kreye, Jakob Philipp Graf, Julie Peasgood, Russell Floyd, Eva Verena Müller, Seylan Baxter, Harald Schmidt, Nathalie Ogle e Daniel Beales.

Telefoni Bianchi

Commedia, 1976, durata: 120 min

in onda alle 21:10 su Rai Storia

un film di Dino Risi

con Agostina Belli, Ugo Tognazzi, Cochi Ponzoni, Maurizio Micheli, Vittorio Gassman, Gigi Proietti, Renato Pozzetto, Paolo Baroni e Alvaro Vitali.

Commedia, 1976, durata: 120 min un film di Dino Risi con Agostina Belli, Ugo Tognazzi, Cochi Ponzoni, Maurizio Micheli, Vittorio Gassman, Gigi Proietti, Renato Pozzetto, Paolo Baroni e Alvaro Vitali.

Il Giudice Ragazzino

Drammatico, 1994, durata: 95 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Alessandro Di Robilant

con Giulio Scarpati, Sabrina Ferilli, Leopoldo Trieste, Regina Bianchi, Paolo Borsellino, Ninni Bruschetta, Turi Catanzaro, Giovanni Boncoddo, Antonino Bruschetta e Vincenzo Crivello.



Quei bravi ragazzi

Drammatico, 1990, durata: 146 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Martin Scorsese

con Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Frank Sivero, Tony Darrow, Mike Starr, Frank Vincent, Chuck Low, Frank DiLeo, Henny Youngman, Gina Mastrogiacomo, Catherine Scorsese, Charles Scorsese, Suzanne Shepherd, Debi Mazar, Samuel L. Jackson e Michael Imperioli.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/quei-bravi-ragazzi/4566/video/?vid=21049" title="Quei bravi ragazzi: Clip della versione rimasterizzata (1)">Quei bravi ragazzi: Clip della versione rimasterizzata (1)</a>

Drammatico, 1990, durata: 146 min un film di Martin Scorsese con Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Frank Sivero, Tony Darrow, Mike Starr, Frank Vincent, Chuck Low, Frank DiLeo, Henny Youngman, Gina Mastrogiacomo, Catherine Scorsese, Charles Scorsese, Suzanne Shepherd, Debi Mazar, Samuel L. Jackson e Michael Imperioli.

Non è mai troppo tardi

Avventura, Commedia, Drammatico, 2007, durata: 97 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Rob Reiner

con Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd, Rob Morrow, Alfonso Freeman, Rowena King e Annton Berry Jr.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/non-e-mai-troppo-tardi-the-bucket-list/1419/video/?vid=45847" title="Non è mai troppo tardi - The Bucket List: Il Trailer Ufficiale del Film con Morgan Freeman e Jack Nicholson - HD">Non è mai troppo tardi - The Bucket List: Il Trailer Ufficiale del Film con Morgan Freeman e Jack Nicholson - HD</a>

Avventura, Commedia, Drammatico, 2007, durata: 97 min un film di Rob Reiner con Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd, Rob Morrow, Alfonso Freeman, Rowena King e Annton Berry Jr.

Un omicidio per due: Festa di compleanno

Poliziesco, 2024, durata: 85 min

in onda alle 21:20 su Rai 2

un film di Ismail Sahin

con Eidin Jalali, Caro Cult, Andreja Schneider e Gloria Odosi.



Shazam! Furia degli Dei

Azione, Avventura, Fantasy, 2023, durata: 130 min

in onda alle 21:20 su Italia 1

un film di David F. Sandberg

conZachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, D.J. Cotrona, Grace Caroline Currey, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Marta Milans, Cooper Andrews, Djimon Hounsou, Rachel Zegler, Derek Russo, Lucy Liu e Helen Mirren.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/shazam-furia-degli-dei/58261/video/?vid=39783" title="Shazam! Furia degli Dei: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Shazam! Furia degli Dei: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Azione, Avventura, Fantasy, 2023, durata: 130 min un film di David F. Sandberg conZachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, D.J. Cotrona, Grace Caroline Currey, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Marta Milans, Cooper Andrews, Djimon Hounsou, Rachel Zegler, Derek Russo, Lucy Liu e Helen Mirren.

Ronin

Azione, Drammatico, Thriller, 1998, durata: 118 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di John Frankenheimer

con Robert De Niro, Jean Reno, Natascha McElhone, Stellan Skarsgård, Sean Bean, Skipp Sudduth, Michael Lonsdale, Jonathan Pryce, Féodor Atkine, Katarina Witt e Jan Triska.

Azione, Drammatico, Thriller, 1998, durata: 118 min un film di John Frankenheimer con Robert De Niro, Jean Reno, Natascha McElhone, Stellan Skarsgård, Sean Bean, Skipp Sudduth, Michael Lonsdale, Jonathan Pryce, Féodor Atkine, Katarina Witt e Jan Triska.

Il mio migliore incubo!

Commedia, 2011, durata: 100 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Anne Fontaine

con Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde, André Dussollier, Virginie Efira, Corentin Devroey, Donatien Suner, Aurélien Recoing, Eric Berger, Philippe Magnan, Bruno Podalydès e Samir Guesmi.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-mio-migliore-incubo/48745/video/?vid=7250" title="Il mio migliore incubo!: Il trailer del film di Anne Fontaine">Il mio migliore incubo!: Il trailer del film di Anne Fontaine</a>



Nemico Pubblico

Azione, Thriller, 1998, durata: 132 min

in onda alle 21:33 su Rete 4

un film di Tony Scott

con Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Lisa Bonet, Regina King, Stuart Wilson, Laura Cayouette, Loren Dean, Barry Pepper, Ian Hart, Jake Busey, Scott Caan, Jason Lee, Gabriel Byrne, James Le Gros, Dan Butler, Jack Black e Jamie Kennedy.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/nemico-pubblico/33357/video/?vid=33943" title="Nemico Pubblico: Il Trailer Ufficiale del Film">Nemico Pubblico: Il Trailer Ufficiale del Film</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv