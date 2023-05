Stasera in TV: Film da vedere Sabato 20 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 20 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 20 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 20 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 20 Maggio 2023

Prisoners (Drammatico, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Denis Villeneuve, con Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Maria Bello, Viola Davis, Dylan Minnette, Terrence Howard, Erin Gerasimovich, Melissa Leo e Jane McNeill.



La trama del film : È un freddo e nuvoloso Giorno del Ringraziamento in un modesto sobborgo della Pennsylvania, il tipo di cittadina in cui i bambini vanno in bicicletta e giocano per strada ogni giorno. All'interno di una calda e accogliente casa, i Dovers e i Birches, amici per la pelle e vicini di casa, condividono il tradizionale pranzo della festa, rilassati, felici e del tutto a proprio agio. Il mondo gira a meraviglia. Poi, improvvisamente tutto cambia. In un batter d'occhio, Anna e Joy, le due bambine, di appena sei e sette anni, scompaiono nel nulla. È forse la cosa peggiore che ogni genitore e ogni famiglia, possa immaginare. E per i Dovers ed i Birches inizia un traumatico incubo dal quale sembra non abbiano via d'uscita. Mentre i minuti diventano ore, il panico prende il sopravvento. La traccia più evidente conduce ad un vecchio camper, visto poco prima parcheggiato lungo la strada dove abitano. A capo delle indagine c'è il detective Loki, che arresta il guidatore del veicolo, Alex Jones, ma la mancanza di prove costringe la polizia a rilasciarlo. Mentre vengono seguite diverse piste, la pressione aumenta, sapendo che è in gioco la vita di sua figlia, Dover, fuori di sé, decide di non avere altra scelta che quella di occuparsene da solo...



Tre piani (Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Nanni Moretti, con Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio, Elena Lietti, Chiara Abalsamo, Giulia Coppari, Gea Dall’orto, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Alice Adamu, Letizia Arnò, Denise Tantucci, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi e Tommaso Ragno.



La trama del film : Protagoniste sono tre famiglie, che abitano in un edificio borghese, dove la quiete regna sovrana e le piante adornano elegantemente l'ingresso della palazzina.

Al contrario, dietro quelle porte blindate la vita dei condomini non è di certo tranquilla, anzi ogni appartamento nasconde problemi di coppia e famiglie irrequiete e, nonostante abitino piani diversi del palazzo, le loro vite finiranno inevitabilmente per scontrarsi...



Le streghe di Eastwick (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di George Miller, con Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, Veronica Cartwright, Richard Jenkins, Keith Jochim, Carel Struycken, Helen Lloyd Breed, Caroline Struzik, Becca Lish, e Ruth Maynard.



La trama del film : La vicenda si svolge nella fittizia città di Eastwick, nel New England. Qui vivono le tre amiche Alexandra Medford, Jane Spofford e Sukie Ridgemont, che, nonostante conducano vite molto diverse, sono legate indissolubilmente da una profonda amicizia.

Come di consueto, le tre donne si incontrano per trascorrere una piacevole serata insieme e fantasticano a voce alta sull’uomo dei loro sogni. Inconsapevoli di essere dotate di innati poteri magici, le tre donne invocano involontariamente il Diavolo nella cittadina. Sotto le mentite spoglie dell’affascinante Daryl Van Horne, il maligno vorrebbe ammaliarle e sedurle, poiché desidera concepire un figlio con ognuna di loro. Per questo, Deryl si trasferisce in una maestosa proprietà settecentesca e si guadagna la benevolenza dei cittadini. L’unica a sospettare del nuovo arrivato è la bigotta Felicia Alden la quale, dopo essere stata colpita da un maleficio di Daryl, non potrà più riferire i suoi timori. Grazie al suo carisma, il Diavolo seduce le tre streghe e decide di insegnare loro a controllare i nuovi poteri...

Shrek (Animazione, Avventura, Commedia) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Vicky Jenson e Andrew Adamson, con le voci originali di Mike Myers, Cameron Diaz e Eddie Murphy.



La trama del film : Il film racconta la storia di un grosso orco verde di nome Shrek, che vive beatamente in solitudine nella sua palude evitando ogni contatto con chiunque e in particolare con gli umani, che considerano gli orchi degli esseri terrificanti e spietati. Ma nonostante possa sembrare un po' scontroso e asociale, Shrek è in realtà buono. Il suo equilibrio verrà però scombussolato quando il terribile Lord Farquaad, regnante della città di Duloc, decide di esiliare e far sparire dal regno tutte le creature magiche, dal momento che le considera inutili. Un asino parlante di nome Ciuchino, che riesce a scappare dalle guardie di Lord Farquaad, si imbatterà proprio in Shrek, seguendolo così fino alla sua palude, dove con grande insistenza convince l'orco a farlo restare vicino alla sua abitazione. Ma durante la notte la dimora di Shrek viene invasa completamente dalle creature delle favole rimaste senza una casa, tra cui Pinocchio, il lupo di Cappuccetto Rosso, i Sette Nani e i tre porcellini. Shrek va su tutte le furie e decide di andare a cercare Lord Farquaad con l'aiuto di Ciuchino per parlarci di persona. I due arrivano mentre è in corso il torneo che dovrà stabilire colui che sarà incaricato di liberare la Principessa Fiona la quale, sposando poi Farquaad, lo renderà Re.

Trovatosi nel bel mezzo della gara, vedendo la forza di Shrek, Lord Farquaad gli comunica che è stato scelto per andare a salvare Fiona...



Black Butterfly (Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Brian Goodman, con Jonathan Rhys Meyers, Piper Perabo, Antonio Banderas, Abel Ferrara, Nicholas Aaron, Vincent Riotta, Nathalie Rapti Gomez, Katie Mcgovern, Randall Paul e Charles Gaines.



La trama del film : Paul è uno sceneggiatore che non riesce a scrivere nulla da quando la moglie lo ha lasciato, quattro anni prima. È costretto a vendere la sua vecchia casa colonica nel bosco per sostentarsi, ma nessuno sembra interessato a comprarla. Quando invita la sua agente immobiliare, Laura, a uscire insieme per un appuntamento, mentre sta andando ad incontrarla in un piccolo ristorante del posto, taglia la strada a un camionista su un ripido tornante di montagna, e per poco non uccide entrambi. Il camionista lo segue al ristorante e cerca la lite con lui, aggredendolo, dopo che Laura se ne sarà andata per incontrare un altro cliente. A salvare Paul è l'intervento di Jack, un vagabondo seduto al bancone, che ha la meglio sul camionista e gli sussurra qualcosa all'orecchio che lo fa scappare via per lo spavento. Per ripagare Jack dell'aiuto, Paul lo invita a stare a casa sua per la notte e lui accetta. I due vanno molto d'accordo, tanto che che Paul gli permette di restare quanto vuole, in cambio di piccole riparazioni che devono essere fatte in casa. Jack sembra molto interessato alla vita di Paul e finisce per suggerirgli di scrivere una storia sulla loro esperienza insieme. Il racconto diventa quasi un'ossessione per Jack e quando Paul cerca di uscire di casa per vedere di nuovo Laura, il misterioso vagabondo si rifiuta di farlo andare via fino a quando la storia non sarà finita....



Come un Gatto in Tangenziale (Commedia) in onda su Canale 5 alle ore 21.20, un film di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Luca Angeletti, Antonio D'Ausilio, Alice Maselli, Simone de Bianchi e Claudio Amendola.



La trama del film: Giovanni, la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell'integrazione sociale vive nel centro storico di Roma. Monica, la pratica. Ex cassiera del supermercato, con l'integrazione ha a che fare tutti i giorni nella periferia dove vive. Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non avessero deciso di fidanzarsi.

Sono le persone più diverse sulla faccia della terra, ma hanno un obiettivo in comune: la storia tra i loro figli deve finire. I due cominciano a frequentarsi e a entrare l'uno nel mondo dell'altro. Giovanni, abituato ai film nei cinema d'essai, si ritroverà a seguire sua figlia in una caotica multisala di periferia; Monica, abituata a passare le sue vacanze a Coccia di Morto, finirà nella scicchissima Capalbio. Ma all'improvviso qualcosa tra loro cambia....



