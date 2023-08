Stasera in TV: Film da vedere Sabato 19 Agosto, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 19 Agosto 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 19 Agosto 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 19 Agosto 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 19 Agosto 2023

Quei bravi ragazzi (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Martin Scorsese, con Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Chuck Low, Frank DiLeo, Frank Sivero, Tony Darrow, Mike Starr, Frank Vincent, Frank Adonis, Catherine Scorsese, Gina Mastrogiacomo, Debi Mazar, Julie Garfield, Samuel L. Jackson, Kevin Corrigan, Charles Scorsese, Suzanne Shepherd, Margo Winkler e Welker White.



La trama del film : Ambientato nella New York di metà degli anni '50, racconta la storia dell'adolescente Henry Hill, cresciuto nella parte malfamata di Brooklyn in una famiglia italo-irlandese. Con la protezione del boss mafioso Paul Cicero (Paul Sorvino) e all’oscuro dai genitori, si specializza in furto e contrabbando, insieme ai compagni Jimmy Conway e Tommy De Vito. Tra di loro si chiamano "bravi ragazzi", e ormai divenuti adulti vivono la vita criminale tra lusso, donne e violenza. Approfittano dell’apertura dell’aeroporto JFK per mettere a segno diversi colpi e rapine, diventando a tutti gli effetti dei boss temuti e rispettati. Henry si sposa con Karen dalla quale avrà due figlie, ma continuerà la sua escalation nel mondo mafioso, invischiandosi nel traffico di stupefacenti (alle spalle di chi l'aveva sempre protetto e appoggiato), arrivando anche al carcere e a tradire la sua famiglia e i suoi amici, prima per avidità, poi per salvare la pelle....



Quei bravi ragazzi: Clip della versione rimasterizzata (1)

Sogni d'oro (Commedia, Drammatico) in onda su Rai Storia alle ore 21.10 , un film di Nanni Moretti, con Nanni Moretti, Piera Degli Esposti, Laura Morante, Alessandro Haber, Gigio Morra, Dario Cantarelli, Nicola Di Pinto, Claudio Spadaro, Remo Remotti, Miranda Campa, Sabina Vannucchi, Giampiero Mughini, Chiara Moretti, Alberto Abruzzese, Luigi Moretti e Tatti Sanguineti.



La trama del film : Grazie al successo ottenuto con il suo secondo film, il giovane regista Michele Apicella è chiamato a partecipare a cineforum, dibattiti, tavole rotonde, interviste televisive, per sentirsi dire quasi dovunque che si ripete, che distorce la realtà giovanile, che i suoi film non saranno mai capiti "da una casalinga di Treviso, da un pastore abruzzese, da un bracciante lucano". Michele si difende gridando di essere l'unico, e il migliore, ma si sente bene soltanto a casa, dove può sfogarsi con la madre insegnante. Intanto prepara un altro film, "La mamma di Freud", in cui il fondatore della psicoanalisi appare come un adulto-bambino, che telefona a Jung, detta le proprie memorie alla figlia, ma fa le bizze con sua madre, pestando i piedi e strillando con voce infantile. Alla fatica di costruire un film che sia all'altezza della sua fama, Michele deve sommarne altre: difendersi dai suoi amici Nicola e Claudio, che vogliono diventare suoi assistenti per imparare il mestiere: subire gli sfoghi dell'amico sceneggiatore Gaetano, che non trova chi voglia produrre i suoi film; fronteggiare la concorrenza del regista Gigio Cimino, che bada al mercato e se ne infischia dei film impegnati. Cattivo con tutti loro sino alla ferocia - e la fama di intrattabile giova al suo mito - Michele ha il cuore insidiato dall'amore per Silvia, una sua ex-compagna di scuola alla quale appare, nei propri sogni, come un professore che non capisce la vita...

Basta che funzioni (Commedia, Sentimentale) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Woody Allen, con Evan Rachel Wood, Henry Cavill, Larry David, Patricia Clarkson, Kristen Johnston, Ed Begley Jr., Michael McKean, Yolonda Ross, John Gallagher Jr., Lyle Kanouse e Willa Cuthrell-Tuttleman.



La trama del film : Dopo aver fallito professionalmente, come marito e dopo un tentativo di suicidio, il re dei brontoloni Boris Yellnikoff, trascorre le giornate irritando gli amici che ancora gli restano con le sue lunghissime tiritere sull'inutilità del tutto. Ex professore alla Columbia University, autoproclamatosi genio candidato al premio Nobel per la Meccanica Quantistica, una notte mentre sta per rientrare nel suo appartamento viene avvicinato da una giovane fuggiasca, Melody St. Ann Celestine, che lo prega di lasciarla entrare nel suo appartamento. Melody è un'ingenua ragazza del Mississippi, che prende alla lettera ogni commento sarcastico fatto da Boris che per aiutarla non fa che ripeterle che è solo una stupida ragazzina senza cervello, troppo fragile per vivere a New York. Ciononostante acconsente a farla restare per qualche notte. Col passare dei giorni però, Melody si sistema e anzi riesce addirittura a calmare Boris durante uno dei suoi soliti attacchi di panico invitandolo a guardare con lei un film di Fred Astaire alla televisione. Ascoltando Melody, Boris comincia a considerare positivamente e inaspettatamente il fattore fortuna...



Basta che funzioni: il trailer del film di Woody Allen

Agente speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Rio (Azione, Avventura, Commedia) in onda su Rai 3 alle ore 21.25 , un film di Michel Hazanavicius, con Jean Dujardin, Louise Monot, Rüdiger Vogler, Alex Lutz, Reem Kherici, Pierre Bellemare, Ken Samuels, Serge Hazanavicius, Laurent Capelluto, Moon Dailly, Walter Shnorkell, Philippe Herisson, Christelle Cornil e Guillaume Schiffman.



La trama del film : Il film racconta un'altra avventura vissuta dalla spia francese Hubert Bonisseur de la Bath, noto come Agente Speciale 117, definito il migliore nel suo operato, ma anche uno tra i più sciuri di sé a causa del suo carattere orgoglioso e il suo temperamento da dongiovanni. Siamo nel 1967 e l'Agente 117 viene inviato a Rio de Janeiro per stanare un criminale di guerra nazista. Pare che l'ex gerarca tedesco sia fuggito in esilio in Sud America, dopo la disfatta nella Seconda Guerra Mondiale, facendo perdere ogni traccia di sé e non pagando così i crimini commessi durante il conflitto.

La missione porta la spia segreta ad attraversare tutto il Brasile in un'indagine che parte dalle coste di Rio per arrivare all'entroterra di Brasilia fino alle splendide Cascate dell'Iguazú. In questa operazione Hubert verrà accompagnato da un'affascinante collega del Mossad, incaricata anche lei di scovare e catturare il nazista fuggito. Mentre i due saranno impegnati con indagini, pedinamenti e ricerche, nascerà tra loro un'avventurosa e passionale storia d'amore tra la natura verdeggiante e selvaggia del Brasile...



Agente speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Rio: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Serafino (Commedia) in onda su Rete 4 alle ore 21.25, un film di Pietro Germi, con Adriano Celentano, Ermelinda De Felice, Saro Urzì, Francesca Romana Coluzzi, Ottavia Piccolo, Amedeo Trilli, Luciana Turina, Natale Nazzareno, Mara Oscuro, Oreste Palella, Gianni Pulone, Ildebrando Santafé, Gino Santercole, Goffredo Canzano, Gustavo D'Arpe, Nazzareno D'Aquilio, Orlando D'Ubaldo, Clara Colosimo, Vittorio Fanfoni, Pietro Gerlini, Néstor Garay, Giosuè Ippolito, Benjamin Lev, Lidia Mancani e Nerina Montagnani.



La trama del film: Il film segue le vicende di un ingenuo e allegro pastore che vive tra le montagne del centro Italia. Serafino Fiorin è il giovane nipote del meschino zio Agenore e della generosa nonna Gesuina, per cui lavora in qualità di pastore, facendo pascolare le loro pecore nei verdi prati.

Dopo un periodo di assenza dalla campagna a causa degli obblighi militari - per cui si era recato nella città di Milano - Serafino fa ritorno a casa. Di nuovo nel suo paese d’origine, il ragazzo diventa l’amante di due donne: la cugina Lidia - figlia di Agenore - e la prostituta Asmara. Nel frattempo zia Gesuina ha un malore e muore, lasciando in eredità tutti i suoi beni a Serafino, che era il suo nipote preferito. Sotto gli occhi esterrefatti dell’avido Agenore, il pastorello inizia a sperperare i suoi averi facendo generosi doni a tutti i suoi amici. Ma lo zio ha già in mente un piano per appropriarsi della ricca eredità...

