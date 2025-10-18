Stasera in TV: Film da vedere Sabato 18 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 18 Ottobre 2025

L'insegnante

Commedia, Erotico, 1975, durata: 95 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Nando Cicero

con Edwige Fenech, Vittorio Caprioli, Alfredo Pea, Mario Carotenuto, Alvaro Vitali, Enzo Cannavale, Gianfranco D'Angelo e Stefano Amato.

Belva di guerra

Guerra, 1988, durata: 106 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Kevin Reynolds

con George Dzundza, Jason Patric, Steven Bauer, Stephen Baldwin, Don Harvey, Kabir Bedi, Erick Avari e Haim Gerafi.

Rosamunde Pilcher: Il coraggio di ricominciare

Sentimentale, Drammatico, 2022, durata: 90 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Kaethe Niemeyer

con Jasmina Al Zihairi, Daniel Fritz, Tina Engel, William Noordewier, Dagny Dewath, Christoph Grunert, Charles Armstrong e Maurice Byrne.



Senza nome e senza regole

Azione, Commedia, 1998, durata: 108 min

in onda alle 21:31 su 20

un film di Benny Chan e Jackie Chan

con Jackie Chan, Michelle Ferre, Mirai Yamamoto, Ron Smerczak, Ed Nelson, Washington Xisolo e Tom Pompert.



Tutti giù per terra

Commedia, 1997, durata: 92 min

in onda alle 21:10 su Rai Storia

un film di Davide Ferrario

con Valerio Mastandrea, Caterina Caselli, Benedetta Mazzini, Carlo Monni, Luciana Littizzetto, Tommaso Ragno, Elisabetta Cavallotti, Alessandra Casella, Vladimir Luxuria e Adriana Ragaini.

Le amiche della sposa

Commedia, 2011, durata: 125 min

in onda alle 21:13 su TwentySeven

un film di Paul Feig

con Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Chris O'Dowd, Melissa McCarthy, Wendi McLendon-Covey, Ellie Kemper, Jon Hamm, Rebel Wilson, Matt Lucas, Jill Clayburgh e Jessica St. Clair.



L'Uomo di Neve

Drammatico, Giallo, Thriller, 2017, durata: 119 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Tomas Alfredson

con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer, J.K. Simmons, Chloë Sevigny, Toby Jones, Jonas Karlsson, James D'Arcy e David Dencik.



La signora in giallo - Vagone letto con omicidio

Giallo, 1997, durata: 90 min

in onda alle 21:14 su Top Crime

un film di Anthony Pullen Shaw

con Angela Lansbury, Mel Harris, Ray Baker, Cliff Bemis, Harriet Sansom Harris, Susan Blommaert, Preston Maybank e Don Amendolia.

Amityville Possession

Horror, 1982, durata: 104 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Damiano Damiani

con James Olson, Burt Young, Rutanya Alda, Jack Magner, Andrew Prine, Diane Franklin, Moses Gunn e Ted Ross.

Agente 007 - Missione Goldfinger

Azione, Spionaggio, Thriller, 1964, durata: 112 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Guy Hamilton

con Sean Connery, Gert Fröbe, Honor Blackman, Shirley Eaton, Tania Mallet, Harold Sakata, Bernard Lee, Martin Benson, Cec Linder, Lois Maxwell, Desmond Llewelyn e Nadja Regin.



Salt

Azione, Thriller, 2010, durata: 100 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Phillip Noyce

con Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Daniel Olbrychski, August Diehl, Andre Braugher, Olek Krupa e Hunt Block.



L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva

Animazione, Avventura, Commedia, 2012, durata: 94 min

in onda alle 21:26 su Italia 1

un film di Steve Martino e Mike Thurmeier

con Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Queen Latifah, Seann William Scott, Josh Peck, Chris Wedge, Jennifer Lopez, Peter Dinklage, Wanda Sykes, Keke Palmer, Drake, Aziz Ansari, Nick Frost, Joy Behar, Heather Morris, Josh Gad, Alan Tudyk e Nicki Minaj.



Air Force One

Azione, Thriller, 1997, durata: 124 min

in onda alle 21:30 su Rete 4

un film di Wolfgang Petersen

con Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close, Wendy Crewson, Liesel Matthews, Paul Guilfoyle, Xander Berkeley, William H. Macy, Dean Stockwell e Tom Everett.



