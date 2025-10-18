TGCom24
Home | Cinema | News | Stasera in TV: Film da vedere Sabato 18 Ottobre, in prima serata
News Cinema

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 18 Ottobre, in prima serata

2

Stasera in TV, Sabato 18 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 18 Ottobre, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 18 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 18 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 18 Ottobre 2025

  • L'insegnante
    Commedia, Erotico, 1975, durata: 95 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Nando Cicero
    con Edwige Fenech, Vittorio Caprioli, Alfredo Pea, Mario Carotenuto, Alvaro Vitali, Enzo Cannavale, Gianfranco D'Angelo e Stefano Amato.

  • Belva di guerra
    Guerra, 1988, durata: 106 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Kevin Reynolds
    con George Dzundza, Jason Patric, Steven Bauer, Stephen Baldwin, Don Harvey, Kabir Bedi, Erick Avari e Haim Gerafi.

  • Rosamunde Pilcher: Il coraggio di ricominciare
    Sentimentale, Drammatico, 2022, durata: 90 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Kaethe Niemeyer
    con Jasmina Al Zihairi, Daniel Fritz, Tina Engel, William Noordewier, Dagny Dewath, Christoph Grunert, Charles Armstrong e Maurice Byrne.

  • Senza nome e senza regole
    Azione, Commedia, 1998, durata: 108 min
    in onda alle 21:31 su 20
    un film di Benny Chan e Jackie Chan
    con Jackie Chan, Michelle Ferre, Mirai Yamamoto, Ron Smerczak, Ed Nelson, Washington Xisolo e Tom Pompert.

  • Tutti giù per terra
    Commedia, 1997, durata: 92 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Davide Ferrario
    con Valerio Mastandrea, Caterina Caselli, Benedetta Mazzini, Carlo Monni, Luciana Littizzetto, Tommaso Ragno, Elisabetta Cavallotti, Alessandra Casella, Vladimir Luxuria e Adriana Ragaini.

  • Le amiche della sposa
    Commedia, 2011, durata: 125 min
    in onda alle 21:13 su TwentySeven
    un film di Paul Feig
    con Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Chris O'Dowd, Melissa McCarthy, Wendi McLendon-Covey, Ellie Kemper, Jon Hamm, Rebel Wilson, Matt Lucas, Jill Clayburgh e Jessica St. Clair.


  • L'Uomo di Neve
    Drammatico, Giallo, Thriller, 2017, durata: 119 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Tomas Alfredson
    con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer, J.K. Simmons, Chloë Sevigny, Toby Jones, Jonas Karlsson, James D'Arcy e David Dencik.


  • La signora in giallo - Vagone letto con omicidio
    Giallo, 1997, durata: 90 min
    in onda alle 21:14 su Top Crime
    un film di Anthony Pullen Shaw
    con Angela Lansbury, Mel Harris, Ray Baker, Cliff Bemis, Harriet Sansom Harris, Susan Blommaert, Preston Maybank e Don Amendolia.

  • Amityville Possession
    Horror, 1982, durata: 104 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di Damiano Damiani
    con James Olson, Burt Young, Rutanya Alda, Jack Magner, Andrew Prine, Diane Franklin, Moses Gunn e Ted Ross.

  • Agente 007 - Missione Goldfinger
    Azione, Spionaggio, Thriller, 1964, durata: 112 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di Guy Hamilton
    con Sean Connery, Gert Fröbe, Honor Blackman, Shirley Eaton, Tania Mallet, Harold Sakata, Bernard Lee, Martin Benson, Cec Linder, Lois Maxwell, Desmond Llewelyn e Nadja Regin.

  • Salt
    Azione, Thriller, 2010, durata: 100 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Phillip Noyce
    con Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Daniel Olbrychski, August Diehl, Andre Braugher, Olek Krupa e Hunt Block.


  • L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva
    Animazione, Avventura, Commedia, 2012, durata: 94 min
    in onda alle 21:26 su Italia 1
    un film di Steve Martino e Mike Thurmeier
    con Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Queen Latifah, Seann William Scott, Josh Peck, Chris Wedge, Jennifer Lopez, Peter Dinklage, Wanda Sykes, Keke Palmer, Drake, Aziz Ansari, Nick Frost, Joy Behar, Heather Morris, Josh Gad, Alan Tudyk e Nicki Minaj.


  • Air Force One
    Azione, Thriller, 1997, durata: 124 min
    in onda alle 21:30 su Rete 4
    un film di Wolfgang Petersen
    con Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close, Wendy Crewson, Liesel Matthews, Paul Guilfoyle, Xander Berkeley, William H. Macy, Dean Stockwell e Tom Everett.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Eddington: microcosmo americano, il nuovo film di Ari Aster è ora al cinema
news Cinema Eddington: microcosmo americano, il nuovo film di Ari Aster è ora al cinema
X-Men, James McAvoy condivide la sua unica critica sul Professor X di Patrick Stewart
news Cinema X-Men, James McAvoy condivide la sua unica critica sul Professor X di Patrick Stewart
Five Nights at Freddy's 2 ha richiesto più burattinai del primo film
news Cinema Five Nights at Freddy's 2 ha richiesto più burattinai del primo film
Queens of the Dead, la recensione: deludono gli zombie in salsa queer della figlia di Romero
recensione Cinema Queens of the Dead, la recensione: deludono gli zombie in salsa queer della figlia di Romero
Anemone, la recensione: Daniel Day-Lewis è il pilastro su cui si appoggia il film del figlio Ronan
recensione Cinema Anemone, la recensione: Daniel Day-Lewis è il pilastro su cui si appoggia il film del figlio Ronan
Chi è Johnny Pigozzi, e perché Julien Temple ha diretto un documentario su di lui?
recensione Cinema Chi è Johnny Pigozzi, e perché Julien Temple ha diretto un documentario su di lui?
40 secondi: la recensione del film che racconta le ore precedenti all'omicidio di Willy Monteiro Duarte
news Cinema 40 secondi: la recensione del film che racconta le ore precedenti all'omicidio di Willy Monteiro Duarte
Cinque secondi: la recensione del film di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi
recensione Cinema Cinque secondi: la recensione del film di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Le Amiche della Sposa
Tutti giù per terra
Air Force One
Salt
Belva di guerra
La musica del cuore
Rosamunde Pilcher: Il Coraggio di Ricominciare
L'insegnante
L'Era Glaciale 4 - Continenti alla deriva
L'Uomo di Neve
Agente 007, missione Goldfinger
Amityville Possession
Film stasera in TV