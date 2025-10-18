Stasera in TV: Film da vedere Sabato 18 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Sabato 18 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 18 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 18 Ottobre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 18 Ottobre 2025
-
L'insegnante
Commedia, Erotico, 1975, durata: 95 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Nando Cicero
con Edwige Fenech, Vittorio Caprioli, Alfredo Pea, Mario Carotenuto, Alvaro Vitali, Enzo Cannavale, Gianfranco D'Angelo e Stefano Amato.
-
Belva di guerra
Guerra, 1988, durata: 106 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Kevin Reynolds
con George Dzundza, Jason Patric, Steven Bauer, Stephen Baldwin, Don Harvey, Kabir Bedi, Erick Avari e Haim Gerafi.
-
Rosamunde Pilcher: Il coraggio di ricominciare
Sentimentale, Drammatico, 2022, durata: 90 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Kaethe Niemeyer
con Jasmina Al Zihairi, Daniel Fritz, Tina Engel, William Noordewier, Dagny Dewath, Christoph Grunert, Charles Armstrong e Maurice Byrne.
-
Senza nome e senza regole
Azione, Commedia, 1998, durata: 108 min
in onda alle 21:31 su 20
un film di Benny Chan e Jackie Chan
con Jackie Chan, Michelle Ferre, Mirai Yamamoto, Ron Smerczak, Ed Nelson, Washington Xisolo e Tom Pompert.
-
Tutti giù per terra
Commedia, 1997, durata: 92 min
in onda alle 21:10 su Rai Storia
un film di Davide Ferrario
con Valerio Mastandrea, Caterina Caselli, Benedetta Mazzini, Carlo Monni, Luciana Littizzetto, Tommaso Ragno, Elisabetta Cavallotti, Alessandra Casella, Vladimir Luxuria e Adriana Ragaini.
-
Le amiche della sposa
Commedia, 2011, durata: 125 min
in onda alle 21:13 su TwentySeven
un film di Paul Feig
con Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Chris O'Dowd, Melissa McCarthy, Wendi McLendon-Covey, Ellie Kemper, Jon Hamm, Rebel Wilson, Matt Lucas, Jill Clayburgh e Jessica St. Clair.
-
L'Uomo di Neve
Drammatico, Giallo, Thriller, 2017, durata: 119 min
in onda alle 21:14 su Iris
un film di Tomas Alfredson
con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer, J.K. Simmons, Chloë Sevigny, Toby Jones, Jonas Karlsson, James D'Arcy e David Dencik.
-
La signora in giallo - Vagone letto con omicidio
Giallo, 1997, durata: 90 min
in onda alle 21:14 su Top Crime
un film di Anthony Pullen Shaw
con Angela Lansbury, Mel Harris, Ray Baker, Cliff Bemis, Harriet Sansom Harris, Susan Blommaert, Preston Maybank e Don Amendolia.
-
Amityville Possession
Horror, 1982, durata: 104 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Damiano Damiani
con James Olson, Burt Young, Rutanya Alda, Jack Magner, Andrew Prine, Diane Franklin, Moses Gunn e Ted Ross.
-
Agente 007 - Missione Goldfinger
Azione, Spionaggio, Thriller, 1964, durata: 112 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di Guy Hamilton
con Sean Connery, Gert Fröbe, Honor Blackman, Shirley Eaton, Tania Mallet, Harold Sakata, Bernard Lee, Martin Benson, Cec Linder, Lois Maxwell, Desmond Llewelyn e Nadja Regin.
-
Salt
Azione, Thriller, 2010, durata: 100 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Phillip Noyce
con Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Daniel Olbrychski, August Diehl, Andre Braugher, Olek Krupa e Hunt Block.
-
L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva
Animazione, Avventura, Commedia, 2012, durata: 94 min
in onda alle 21:26 su Italia 1
un film di Steve Martino e Mike Thurmeier
con Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Queen Latifah, Seann William Scott, Josh Peck, Chris Wedge, Jennifer Lopez, Peter Dinklage, Wanda Sykes, Keke Palmer, Drake, Aziz Ansari, Nick Frost, Joy Behar, Heather Morris, Josh Gad, Alan Tudyk e Nicki Minaj.
-
Air Force One
Azione, Thriller, 1997, durata: 124 min
in onda alle 21:30 su Rete 4
un film di Wolfgang Petersen
con Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close, Wendy Crewson, Liesel Matthews, Paul Guilfoyle, Xander Berkeley, William H. Macy, Dean Stockwell e Tom Everett.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv