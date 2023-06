Stasera in TV: Film da vedere Sabato 17 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 17 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 17 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 17 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 17 Giugno 2023

Spy (Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Renny Harlin, conGeena Davis, Samuel L. Jackson, Yvonne Zima, Craig Bierko, Tom Amandes, Brian Cox, Patrick Malahilde, David Morse, Joseph McKenna, Melina Kanakaredes, Dan Warry-Smith e Alan North.



La trama del film : Samantha Caine è l’insegnante di una tranquilla cittadina americana e vive felicemente con il fidanzato Hal e la figlia Caitlin. Ma la donna, che soffre di amnesia, ha un passato misterioso: fu ritrovata otto anni prima che vagava su una spiaggia del New Jersey, senza alcuna memoria di chi fosse. Così la donna ha ingaggiato l’investigatore Mitch Henessey per scoprire qualcosa sul suo passato, senza ottenere però grandi risultati. Tutto cambia quando Samantha rimane coinvolta in un incidente d’auto: quando si riprende, scopre di avere delle straordinarie capacità fisiche. Di lì a poco la sua casa viene presa d’assalto da un evaso di prigione che sostiene di conoscerla, ma la donna riesce a eliminarlo grazie alle sue inaspettate abilità nel combattimento. Inizia così a venire a galla la sua vera identità e il suo coinvolgimento in un intrigo internazionale tra i servizi segreti americani e il traffico illegale d’armi...

Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta (Avventura, Azione, Fantasy) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Steven Spielberg, con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Denholm Elliott, Alfred Molina, Wolf Kahler, Anthony Higgins, Vic Tablian, Don Fellows, William Hootkins, Fred Sorenson, Anthony Chinn, Pat Roach e Christopher Frederick.



La trama del film : In questo episodio della serie l'archeologo Henry Jones Junior (Harrison Ford), detto Indiana, appena tornato all'Università di Princeton da una spedizione in Perù, alla ricerca di un antico idolo della fertilità, viene subito coinvolto da alcuni agenti dell'Intelligence in una missione.

L'obiettivo è quello di impedire che i nazisti si impossessino, per usarla come arma, della mitica Arca dell'Alleanza contenente i frammenti delle tavole della Legge donate al popolo di Israele da Dio attraverso Mosé. Indiana parte subito per il Nepal alla ricerca di un medaglione che dovrebbe svelare l'ubicazione dell'Arca. Il prezioso oggetto è posseduto dal suo vecchio professore di archeologia Abner Ravenwood, che si è ritirato in Nepal dove gestisce una locanda. Arrivato nel paese asiatico l'archeologo si imbatte in Marion, figlia del suo insegnante che gestisce la locanda dopo la morte del padre, con la quale in passato ebbe una relazione, ma il fascino di Indiana ha ancora presa sulla giovane donna e riesce a persuaderla a cedergli il medaglione con il quale sparisce immediatamente.

Marion decide di seguire Indiana in Egitto...



Escobar (Thriller, Drammatico) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Andrea Di Stefano, con Benicio Del Toro, Josh Hutcherson, Brady Corbet, Carlos Bardem, Claudia Traisac e Ana Girardot.



La trama del film : Il film racconta la storia di Pablo Escobar, uno dei trafficanti di droga più conosciuti al mondo. Tutto ha inizio quando Nick e Dylan, due fratelli canadesi, scelgono di trasferirsi in Colombia per aprire una scuola di surf in una cittadina sulla costa. Qui Nick conosce Maria, la nipote di Pablo Escobar, e i due si innamorano. Nel frattempo un gruppo di uomini si avvicina ai due fratelli per riscuotere il pizzo, ma loro rifiutano. Passa qualche giorno e gli stessi malviventi incontrano Nick e lo fanno aggredire dal loro cane. Quando arriva il momento per Maria di presentare il ragazzo in famiglia, l'accoglienza sembra essere delle migliori. Al giovane viene anche offerto di lavorare presso l'Hacienda, la loro tenuta, mollando la società messa su col fratello, contrario alla sua frequentazione con Escobar. Questi nota le ferite del ragazzo e gli chiede di raccontargli come sia andata. A distanza di pochi giorni i banditi che lo hanno minacciato vengono bruciati vivi e appesi su un albero. È allora che Dylan, preoccupato per Nick, gli suggerisce di tornare in Canada tutti insieme, compresa Maria. Lasciare la Colombia, tuttavia, non sarà affatto facile...



Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno (Animazione, Avventura, Azione) in onda su Tv 2000 alle ore 21.20, un film di Steven Spielberg, con Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig, Simon Pegg, Nick Frost, Gad Elmaleh, Tony Curran, Mackenzie Crook, Toby Jones, Daniel Mays, Sebastian Roché, Sonje Fortag, Kim Stengel, Joe Starr e Enn Reitel.



La trama del film: Dopo aver comprato il modellino di una nave per pochi soldi a una bancarella, Tintin è sorpreso che l'inquietante Ivanovitch Sakharine sia così interessato all'oggetto, tanto da rapirlo insieme al suo fido cane Milou e portarlo con sé su un mercantile diretto in Marocco.

Il diabolico Sakharine ha corrotto l'equipaggio per farlo rivoltare contro il comandante della nave, il Capitano Haddock, ma quest'ultimo grazie all'aiuto di Tintin e Milou riesce a fuggire e tutti insieme arrivano in Marocco, presso la corte dello sceicco che detiene un altro modellino d'imbarcazione.

A quel punto il capitano spiega a Tintin che tre secoli prima il suo avo Sir Francis Haddock era stato costretto ad affondare la propria nave, l'Unicorno, dopo che fu attaccato dall'antenato pirata di Sakharine, ma riuscì a nascondere il proprio immenso tesoro. Le indicazioni per ritrovarlo sono scritte in tre pergamene, nascoste nei tre modellini della nave. Con l'aiuto dei maldestri agenti dell'Interpol Thompson e Thomson, Milou e Haddock, Tintin andrà alla ricerca della nave naufragata che nasconde il segreto di un'immensa fortuna e un'oscura maledizione...



Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV: