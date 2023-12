Stasera in TV: Film da vedere Sabato 16 Dicembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 16 Dicembre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 16 Dicembre 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 16 Dicembre 2023.

I Migliori Film da non perdere Stasera in TV: Sabato 16 Dicembre 2023

Tutta un'altra vita (Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Alessandro Pondi, con Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi, Gabriele Lustri, Giorgio Colangeli, Monica Vallerini, Daniela Terreri, Giordano Di Cola, Rossella Brescia e Paolo Sassanelli.



La trama del film : Gianni è un tassista romano, frustrato dalla routine e da un'esistenza poco avventurosa condotta insieme alla moglie Lorella e ai due figli. Una vita modesta, vissuta nel quartiere della Garbatella a Roma in piccolo appartamento tra mutuo, bollette e problemi ordinari. Un giorno, inaspettatamente, gli si presenta l'occasione perfetta per scuotersi dallo scialbo torpore quotidiano: una coppia facoltosa lascia per errore le chiavi di casa nel taxi. Gianni prova invano a fermarli mentre entrano nell'aeroporto diretti alle Maldive, ma poi intravede nel caso un'opportunità da non lasciarsi scappare. Decide così di intrufolarsi nella loro abitazione e scopre una villa extra lussuosa e completamente libera. Si costruisce così una vita parallela, indossando i panni di un milionario che si diverte tra eventi esclusivi, macchine costose e feste in piscina, dove tutto gli è concesso e non c'è nulla che non sia alla sua portata. Nel turbinio di emozioni incredibili che sta vivendo, incontra una bellissima e intrigante ragazza, Lola, che si invaghisce di lui, credendolo un uomo di successo, e lo travolge con la passione e la promessa di una vita piena di avventure. Gianni cerca di mantenere le apparenze con amici e familiari sempre più insospettiti, barcamenandosi tra bugie ed escamotage per non essere scoperto, deciso a vivere il sogno fino alla fine, senza pensare che presto dovrà fare i conti con i legittimi proprietari di ritorno dalle vacanze...



Tutta un'altra vita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Speriamo che sia femmina (Commedia) in onda su Rai Storia alle ore 21.10 , un film di Mario Monicelli, con Liv Ullmann, Catherine Deneuve, Philippe Noiret, Bernard Blier, Giuliana De Sio, Stefania Sandrelli, Athina Cenci, Lucrezia Lante della Rovere, Paolo Hendel, Giuliano Gemma, Adalberto Maria Merli, Ron e Carlo Monni.



La trama del film : In un bel casale di campagna di proprietà del conte Leonardo, vive la moglie Elena, che lo ha lasciato da anni per via dei suoi continui tradimenti, insieme alla figlia minore Malvina, al vecchio zio Gugo e alla bambina di sua sorella Claudia, che vive a Roma dove fa l'attrice. Mentre la figlia si occupa dei cavalli, Elena gestisce la proprietà con l'aiuto dell'amministratore con cui ha una relazione da anni, il fattore Nardoni. In casa si serve dell'aiuto della fida domestica Fosca, madre anche lei di una ragazzina. Un giorno Leonardo, che vive a Roma con Lolli, la sua amante, arriva per chiedere ad Elena l'ennesimo prestito perché vuole realizzare un progetto: riaprire e sfruttare le vecchie terme che esistono nelle sue terre. Ma Elena è carica di debiti e lo stesso amministratore, esaminati i progetti e i documenti, sconsiglia un'operazione così costosa ed impegnativa. Mentre arriva nella tenuta anche Francesca, la figlia maggiore di Elena e Leonardo, insieme al nuovo fidanzato, specializzato in glottologia, del quale la ragazza è anche l'assistente, Leonardo muore in un malaugurato incidente d'auto sotto gli occhi dello zio Gugo, un vecchio bislacco, ma ben voluto da tutti. Il luttuoso evento ha effetti disgreganti...

Una famiglia perfetta (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21.15 , un film di Paolo Genovese, con Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia Gerini, Francesca Neri, Carolina Crescentini, Eugenia Costantini, Ilaria Occhini, Romuald Klos, Paolo Calabresi, Maurizio Mattioli, Sergio Fiorentini, Eugenio Franceschini, Giacomo Nasta e Lorenzo Zurzolo.



La trama del film : Il film segue le vicende di Leone, un cinquantenne molto ricco e importante, che però soffre terribilmente di solitudine. Così, proprio durante le feste natalizie, decide di fare qualcosa di estremamente bizzarro per colmare quel vuoto che lo rattrista così tanto: affittare un’intera famiglia. Un gruppo di attori si presenta nella sua grande villa, pronta a recitare per filo e per segno il copione voluto dal padrone di casa. Quella che l'uomo desidera è la vigilia di Natale perfetta, con i suoi cari intorno a lui come ha sempre sognato: mamma Rosa, la moglie Carmen, il fratello Fortunato e i tre figli.

Peccato che la sottile linea tra realtà e finzione venga spesso varcata dai membri della compagnia teatrale, mandando in fumo i piani dell’improvvisato regista. Sì, perché Leone è esigente e impegnativo, travolge tutti con il suo terribile cinismo e non è mai appagato dalle performance dei presenti. La festa più bella e attesa di tutto l'anno si rivela un inferno, dove ognuno sarà portato costantemente a mettersi in discussione, non capendo più se stia fingendo oppure no. Come finirà?...



Una famiglia perfetta: Il trailer del film con Sergio Castellitto e Marco Giallini

Il GGG - Il Grande Gigante Gentile (Family, Fantasy) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Steven Spielberg, con Mark Rylance, Ruby Barnhill, Bill Hader, Rebecca Hall, Penelope Wilton, Jemaine Clement, Ólafur Darri Ólafsson, Adam Godley, Michael Adamthwaite e Haig Sutherland.



La trama del film : Il GGG è un gigante, un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che come San-Guinario e Inghiotticicciaviva si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. E così una notte il GGG - che è vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio - rapisce Sophie, una bambina che vive a Londra e la porta nella sua caverna. Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose meravigliose. Il GGG porta infatti Sophie nel Paese dei Sogni, dove cattura i sogni che manda di notte ai bambini e le spiega tutto sulla magia e il mistero dei sogni. L'affetto e la complicità tra i due cresce rapidamente, e quando gli altri giganti sono pronti a nuova strage, il GGG e Sophie decidono di avvisare nientemeno che la Regina d'Inghilterra dell’imminente minaccia, e tutti insieme realizzeranno un piano per sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte...



Il GGG - Il Grande Gigante Gentile: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Johnny Stecchino (Family, Fantasy) in onda su Rete 4 alle ore 21.25, un film di Roberto Benigni, con Roberto Benigni, Paolo Bonacelli, Nicoletta Braschi, Ivano Marescotti, Franco Volpi, Ignazio Pappalardo, Alessandro De Santis, Domenico Minutoli, Sal Borgese, Sal Scallia, Loredana Romito, Giulio Donnini, Carlo Amedeo Mangiù, Giorgia O'Brien, Luciana Palombi, Tony Sperandeo, Gaetano Campisi, Angela Conti Imperioli, Daniela Mango, Ornella Marini, Vito Zappalà, Giorgio Trestini e Giuseppe Viola.



La trama del film: Dante, un giovanotto ingenuo e un po' infantile vive a Firenze, dove fa l'autista di uno scuolabus per handicappati: il suo solo amico e confidente è uno di loro, Lillo, malato di diabete. Quasi per scherzo, Dante si diverte a rubare qualche banana, e, soprattutto, a truffare l'assicurazione, fingendo d'essere gravemente menomato alla mano destra. Una notte Dante viene investito dall'auto di una bella e giovane donna, Maria. Non ha avuto danni, ma la signora, accorsa in suo aiuto, lo guarda in viso incantata, poi sviene ai suoi piedi. Incontratala di nuovo, Dante se ne innamora subito, nel suo modo puro e sognante. Lei lo chiama Johnny e - come per un capriccio - gli disegna un neo sulla guancia, gli fa portare uno stecchino in bocca, e dopo avergli comprato un vestito elegante, lo conduce a pranzo in un locale di lusso. Irretendolo a forza di moine, ma senza concedergli niente, Maria riesce poi a farlo partire per Palermo, dove lo ospita in un'antica e lussuosa villa. Qui gli presenta un presunto zio avvocato, dedito alla droga, il quale gli fa credere che si tratti semplicemente di una medicina contro il diabete. Intanto, Dante si trova invischiato in una pericolosa vicenda, che non comprende...

Tutti gli altri Film in onda in prima serata questa sera in TV

Extreme Measures - Soluzioni estreme (Drammatico) in onda alle 21 su Iris , un film di Michael Apted, con Gene Hackman, Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Debra Monk, David Morse, Bill Nunn, John Troles-Bey, Paul Guilfoyle, Shaun Austin-Olsen e Andre' De Shields.

Contract to Kill (Azione) in onda alle 21 su 20 , un film di Keoni Waxman, con Steven Seagal, Russell Wong, Sergiu Costache, Jemma Dallender, Mircea Drambareanu, Radu Andrei Micu, Ioachim Ciobanu e Ghassan Bouz.

Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah (Sentimentale) in onda alle 21.10 su La5 , un film di Heidi Kranz, con Ruby O. Fee, Rufus Beck, Vijessna Ferkic, Marc Schöttner, Jonathan Beck e Anja Nejarri.

Blues Brothers - Il mito continua (Commedia, Musicale) in onda alle 21.10 su TwentySeven , un film di John Landis, con Dan Aykroyd, John Goodman, Joe Morton, Kathleen Freeman, J. Evan Bonifant, Jonny Lang, Erykah Badu, B.B. King, Aretha Franklin, Frank Oz, Walter Levine, Shann Johnson, James Brown e Eric Clapton.

Desideria, la vita interiore (Drammatico, Erotico) in onda alle 21.20 su Cielo , un film di Gianni Barcelloni, con Stefania Sandrelli, Rossana Marra, Lara Wendel, Vittorio Mezzogiorno, Klaus Lowitsch, Orso Maria Guerrini, Lory Del Santo, Francesca Giordani, Gabriella Cristiani, Giuliano Sestili, Barbara Valmorin, Marcella Petrelli, Giovanna Mainardi e Paolo Zambiasi.

Seabiscuit - Un mito senza tempo (Drammatico) in onda alle 21.20 su Tv 2000, un film di Gary Ross, con Tobey Maguire, Jeff Bridges, Elizabeth Banks, Chris Cooper, William H. Macy, Gary Stevens, Chris McCarron, Annie Howard, Carl M. Craig, Gianni Russo e Dyllan Christopher.

