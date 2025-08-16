Stasera in TV: Film da vedere Sabato 16 Agosto, in prima serata
Stasera in TV, Sabato 16 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 16 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 16 Agosto 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 16 Agosto 2025
-
In Fuga dall'Incubo
Thriller, Drammatico, anno: 2023, durata: 87 min.
In onda alle 21:00 su Rai 2
Un film di John Murlowski con Kayla Fields, Mike Markoff, Betsy Stewart, Sam Schweikert, Seth Braverman, Ian Michaels, Anne Patterson, Olivia Buckle, Perry Laylon Ojeda e Conner Piers.
-
La dottoressa del distretto militare
Commedia, anno: 1976, durata: 93 min.
In onda alle 21:00 su Cine34
Un film di Nando Cicero con Edwige Fenech, Gianfranco D'Angelo, Alvaro Vitali, Carlo Delle Piane, Grazia Di Marzà, Alfredo Pea, Nino Terzo e Alfonso Tomas.
-
Diabolik - Ginko all'Attacco!
Giallo, anno: 2022, durata: 111 min.
In onda alle 21:10 su Rai Movie
Un film di Antonio Manetti e Marco Manetti con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice, Linda Caridi, Pier Giorgio Bellocchio, Ester Pantano, Andrea Roncato, Amanda Campana, Urbano Barberini, Giacomo Giorgio, Simone Leonardi, Pierangelo Menci, Marco Bonadei, G-Max e Gustavo Frigerio.
-
La Casa tra le Montagne - Fratelli
Drammatico, anno: 2021, durata: 87 min.
In onda alle 21:10 su La5
Un film di Markus Imboden con Barbara Bauer, Catherine Bode, Nina Brandhoff, Karin Engelhard, Matthi Faust, Patrick Fernandez, Mathias Herrmann, Andreas Hoppe, Julia Jäger, Christoph M. Ohrt, Theresa Scholze, Judit Toth, Thomas Unger, Mohsen Al Ramadan e Mouaataz Al Ramadan.
-
La guerra dei cafoni
Commedia, anno: 2017, durata: 91 min.
In onda alle 21:10 su Rai Storia
Un film di Davide Barletti e Lorenzo Conte con Donato Paterno, Piero Dioniso, Angelo Cucinelli, Pierpaolo Donno, Gaetano Fiore, Leonardo Morello, Claudio Santamaria e Ernesto Mahieux.
-
The Crossing - Oltre il confine
Avventura, Drammatico, Guerra, anno: 2020, durata: 96 min.
In onda alle 21:10 su Tv2000
Un film di Johanne Helgeland con Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine, Bianca Ghilardi-Hellsten, Henrik Siger Woldene, Luke Neite e Julius Robin Weigel.
-
The Game - Nessuna regola
Thriller, anno: 1997, durata: 128 min.
In onda alle 21:14 su Iris
Un film di David Fincher con Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger, Armin Mueller-Stahl, James Rebhorn, Peter Donat, Anna Katarina, Charles A. Martinet, Scott Hunter McGuire, Carroll Baker, Florentine Mocanu, Elizabeth Dennehy e Caroline Barclay.
-
Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills
Azione, Commedia, anno: 1984, durata: 105 min.
In onda alle 21:14 su TwentySeven
Un film di Martin Brest con Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton, Lisa Eilbacher, Ronny Cox, Stephen Elliott, Joel Bailey, Steven Berkoff, Gilbert R. Hill, Art Kimbro, Bronson Pinchot, James Russo e Paul Reiser.
-
Quel che resta del giorno
Drammatico, anno: 1993, durata: 134 min.
In onda alle 21:15 su La7
Un film di James Ivory con Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox, Peter Vaughan, Christopher Reeve, Paula Jacobs, Hugh Grant, Caroline Hunt, Jo Kendall, Joanna Joseph, Wolf Kahler, Brigitte Kahn, Emma Lewis, Roger McKern, Jestyn Phillips, Jeffrey Wickham, Michael Lonsdale e Ben Chaplin.
-
Murderock - Uccide a passo di danza
Giallo, Thriller, anno: 1984, durata: 96 min.
In onda alle 21:15 su Italia 2
Un film di Lucio Fulci con Olga Karlatos, Ray Lovelock, Claudio Cassinelli, Cosimo Cinieri e Christian Borromeo.
-
Mercenary for Justice
Azione, Thriller, anno: 2006, durata: 91 min.
In onda alle 21:15 su Cielo
Un film di Don E. FauntLeRoy con Steven Seagal, Roger Guenveur Smith e Luke Goss.
-
Il grande Jake
Western, anno: 1971, durata: 109 min.
In onda alle 21:20 su Rai 3
Un film di George Sherman con John Wayne, Richard Boone, Patrick Wayne, Christopher Mitchum, Bruce Cabot, Bobby Vinton, Maureen O'Hara, John Agar, Ethan Wayne, Harry Carey Jr., Glenn Corbett, John Doucette e Jim Davis.
-
Amore mio aiutami
Commedia, anno: 1969, durata: 124 min.
In onda alle 21:20 su LA7D
Un film di Alberto Sordi con Alberto Sordi, Monica Vitti, Silvano Tranquilli, Laura Adani, Ugo Gregoretti, Mariolina Cannuli, Maurizio Davini, Néstor Garay e Karl-Otto Alberty.
-
Io e Marilyn
Commedia, anno: 2009, durata: 96 min.
In onda alle 21:29 su Rete 4
Un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Suzie Kennedy, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Biagio Izzo, Francesco Guccini, Luca Laurenti, Francesco Pannofino e Barbara Tabita.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv