Stasera in TV: Film da vedere Sabato 15 Luglio, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Sabato 15 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera,Sabato 15 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 15 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 15 Luglio 2023

Ritorno al Futuro (Avventura, Commedia, Fantascienza) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Wendie Jo Sperber, James Tolkan, Billy Zane, Claudia Wells, Frances Lee McCain, Marc McClure e George Di Cenzo.



La trama del film : Il film narra la storia di Marty McFly, un adolescente californiano alle prese con uno scienziato carismatico e un po’ strampalato, Emmett “Doc” Brown.

Doc invita Marty a raggiungerlo al parcheggio di un grande centro commerciale per aiutarlo a filmare un esperimento. Una volta giunto lì, Marty scopre che l’esperimento è in realtà una macchina del tempo, costruita all’interno di una DeLorean modificata. Lo scienziato rivela che la macchina è alimentata a plutonio e confessa di aver rubato il prezioso elemento ai terroristi libici.

Nel tentativo di spiegare a Marty il funzionamento della macchina, Doc seleziona il 5 Novembre 1955 come data di viaggio. Proprio in quel momento, sopraggiungono inaspettatamente i terroristi, i quali sparano allo scienziato. Marty si rifugia dentro la DeLorean e inavvertitamente ne attiva i comandi, e così viaggia indietro nel tempo, fino al 1955. Qui il ragazzo scopre di non avere plutonio a sufficienza per tornare indietro. Così si mette alla ricerca del giovane Doc, l’unico che possa aiutarlo.

Strada facendo incontra George, suo futuro padre, bullizzato dal compagno di classe Biff Tannen, e, nel seguirlo, finisce con l'intromettersi nel suo passato. Infatti, Lorraine si invaghisce di Marty, innescando un paradosso temporale pericolosissimo, dal momento che la ragazza è la sua futura madre...



Ritorno al Futuro: Il trailer cinematografico originale

Playmobil: The Movie ( Animazione, Avventura, Family) in onda su Rai Gulp alle ore 21.05, un film di Lino DiSalvo, con le voci italiane di J-Ax, e Cristina D'Avena, e le voci originali di Anya Taylor-Joy, Daniel Radcliffe, Jim Gaffigan e Gabriel Bateman.



La trama del film: È la storia di Marla, una ragazza che viene risucchiata nel fantastico mondo di Playmobil, dove niente è come sembra, insieme al fratellino Charlie. La giovane si ritrova trasformata improvvisamente da umana a giocattolo e catapultata in un universo parallelo, nel quale la magia è all'ordine del giorno. Purtroppo in questo passaggio dalla realtà a quella parallela di Playmobil, Marla ha perso suo fratello, finito chissà dove con un aspetto diverso rispetto al solito.

Nel frattempo Charlie è diventato un guerriero vichingo dotato di una super forza, a causa della quale viene rapito da qualcuno di non ben identificato. Per ritrovare il fratello prima che finisca nei guai, Marla si avventura in un viaggio nei mondi fantastici di Playmobil, aiutata dall'autista di food truck Del e dall'agente segreto Rex Dasher. La spia informa gli altri due che molti sono i personaggi spariti nel nulla negli ultimi mesi. Mentre i tre si mettono sulle sue tracce, Charlie è costretto a lottare come gladiatore nell'arena dell'imperatore Massimo, deciso a farlo combattere con bestie mostruose fino alla morte. Riusciranno Marla e i suoi nuovi amici a salvare il piccolo Charlie prima che sia troppo tardi?...



Playmobil: The Movie: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

