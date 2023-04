Stasera in TV: Film da vedere Sabato 15 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 15 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 15 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 15 Aprile.

I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 15 Aprile 2023

Smetto quando voglio (Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Sydney Sibilia, con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Pietro Sermonti, Lorenzo Lavia, Neri Marcorè, Stefano Fresi e Guglielmo Poggi.



La trama del film : Un gruppo di universitari brillanti, sottovalutati e sottostipendiati, in costante precarietà lavorativa, sfrutta le proprie abilità e conoscenze per risollevarsi dal baratro aggirando la legge. Pietro Zinni è un ricercatore universitario: nonostante le sue scoperte in campo scientifico, non riceve gli adeguati finanziamenti da parte della commissione preposta ed è costretto persino a rincorrere in discoteca un suo alunno che gli doveva dei soldi.

Proprio in quel momento gli balena in testa un’idea per salvarsi dalla disoccupazione: riunire un gruppo di ex ricercatori universitari, che come lui hanno dovuto affrontare i tagli di finanziamenti nei rispettivi campi e che si trovano ad accettare lavori inadeguati rispetto ai titoli conseguiti. Il piano è quello di mettere a punto, produrre e distribuire una sostanza stupefacente ancora non catalogata come tale dal Ministero della salute.

Il team riunito da Pietro è formato da Mattia e Giorgio, due benzinai e latinisti esperti; l'archeologo Arturo; l'antropologo e aspirante sfasciacarrozze Andrea e l'economista pokerista Bartolomeo. Tuttavia, una volta raggiunto l'obiettivo, non saranno pochi i problemi e i guai da risolvere...



Smetto quando voglio: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il mondo perduto: Jurassic Park (Avventura, Thriller, Fantasy) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Steven Spielberg, con Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Richard Attenborough, Vince Vaughn, Arliss Howard, Vanessa Lee Chester, Peter Stormare, Harvey Jason, Richard Schiff, Thomas F. Duffy e Joseph Mazzello,.



La trama del film : Trascorsi quattro anni dall'esperimento turistico di Jurassic Park sull'Isla Nublar di John Hammond, gli animali preistorici abbiano continuato a sopravvivere indisturbati sulla vicina Isla Sorna, dove venivano creati. Scoperta l'esistenza di questo ecosistema, il nipote di Hammond, Peter Ludlow, succeduto allo zio nella gestione della InGen, decide di catturare i dinosauri rimasti per esporli in uno zoo di San Diego. Lo scienziato Ian Malcolm (Jeff Goldblum) e la sua ex fidanzata Sarah si recano sull'isola per fermare Ludlow e i suoi tirapiedi, prima che accada l'impensabile. In compagnia dei scagnozzi dell'uomo, sull'isola vi sono anche alcuni cacciatori, giunti per catturare l'animale più feroce del pianeta, il T-Rex.

Sarah e Ian riescono a liberare i dinosauri erbivori catturati e incappano in un cucciolo di T-Rex ferito, che provano a curare, scatenando le ire dei genitori del piccolo. Il sangue del cucciolo, però, rimane sulla giacca di Sarah, cosa che attira i grossi bestioni, che iniziano a dare la caccia ai ricercatori e ai cacciatori...

Un ruolo per papà (Commedia, Family) in onda su Tv 2000 alle ore 21.20 , un film di Anouk Fortunier, con Johan Heldenbergh, Savannah Vandendriessche, Hilde De Baerdemaeker, Jade De Ridder, Ferre Vuye, Camilia Blereau, Serge-Henri Valcke, Frank Focketyn e Chokri Ben Chikha.



La trama del film : Il film racconta la vicende di una famiglia un po' particolare, composta dal padre Paul, dalla madre Veronique e dei loro tre figli.

La primogenita è una ragazza ordinata, che vive seguendo alla lettera le regole sociali, sempre preoccupata di quello che la gente potrebbe pensare di lei.

Suo fratello Kas passa invece gran parte del suo tempo rinchiuso nella cantina di casa, ossessionato dalla convinzione che la fine del mondo sia vicina. Infine, c'è Zoe, adolescente fantasiosa, la più anticonformista della famiglia, che ambisce solo a una vita fatta di libertà.

Un giorno, Paul, che di professione fa il banchiere, annuncia alla famiglia di voler abbandonare il suo lavoro. Non sopporta più l'idea di essere complice dei più ricchi, aiutandoli a diventare sempre più ricchi, e ha deciso così di diventare un attore.

La notizia sconvolge l'intera famiglia, o quasi: la madre, donna d'affari per cui la carriera è tutto, è furiosa, i due figli maggiori danno al padre del pazzo.

L'unica che lo sopporta nella sua decisione è ovviamente la ribelle Zoe. La ragazza non solo lo incoraggia a inseguire il suo sogno ma si butta nell'avventura con lui....



Un ruolo per papà: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

I signori della truffa (Thriller) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Phil Alden Robinson, con Robert Redford, Sidney Poitier, David Strathairn, Dan Aykroyd, River Phoenix, Mary McDonnell, Amy Benedict, Timothy Busfield, Lee Garlington, George Hearn, James Earl Jones, Ben Kingsley e Donal Logue.



La trama del film : Ai tempi del college, Martin Brice e Cosmo erano inseparabili amici e due abili informatici che si divertivano a commettere frodi bancarie, rubando ai ricchi per dare ai poveri.

L'idilliaco sogno di cambiare il mondo, tuttavia, viene bruscamente interrotto dall'arrivo della polizia, che ha scoperto i loro illeciti. Mentre Cosmo viene colto in flagrante e condannato al carcere, Martin scampa alla pena non trovandosi nel dormitorio durante l’irruzione delle forze armate. Per mantenere la sua libertà, Martin è costretto a cambiare cognome in Bishop e ad abbandonare le frodi informatiche. Anni dopo, Bishop è a capo di un’agenzia di sicurezza informatica, frustrato dalla notizia della morte di Cosmo. Un giorno, Martin viene avvicinato da due agenti della NSA che lo costringono a collaborare al furto di un avanzato congegno crittografico, in cambio dell’insabbiamento della sua vera identità.

Messo alle strette, l’uomo accetta ma capisce ben presto che non è il governo americano a volere il dispositivo...

Presunto innocente (Drammatico, Thriller) in onda su Iris alle ore 21, un film di Alan J. Pakula, con Harrison Ford, Greta Scacchi, Brian Dennehy, Raul Julia, Bonnie Bedelia e Paul Winfield.



La trama del film: Il protagonista della storia è Rusty Sabich, il vice procuratore della contea di Kendall, Illinois. L’uomo viene incaricato di condurre le indagini relative all’omicidio di una sua collega, Caroline Polhemus, con la quale ha avuto un’appassionata relazione extraconiugale.

Nel corso delle indagini il cerchio si stringe e, in maniera quasi assurda, il presunto colpevole più accreditato di altri non è che Rusty. L'uomo si trova a dover gestire i sospetti di tutti che ricadono su di lui, con la stragrande maggioranza di quelli con cui ha lavorato gomito a gomito che lo ritengono un assassino.

La situazione attorno all’uccisione dell’affascinante collega si fa sempre più precaria e, contro ogni sua immaginazione, il vice procuratore si ritrova a dover chiedere aiuto alla sua nemesi, l’avvocato Sandy Stern, che dovrà riabilitare la reputazione del suo rivale nel foro...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv