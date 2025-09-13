TGCom24
Home | Cinema | News | Stasera in TV: Film da vedere Sabato 13 Settembre, in prima serata
News Cinema

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 13 Settembre, in prima serata

1

Stasera in TV, Sabato 13 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 13 Settembre, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 13 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 13 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 13 Settembre 2025

  • Cornetti alla crema
    Commedia, 1981, durata: 92 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Sergio Martino
    con Lino Banfi, Edwige Fenech, Gianni Cavina, Milena Vukotic, Marisa Merlini, Armando Brancia, Michela Miti, Luigi Leoni, Maurizio Tocchi e Salvatore Jacono.

  • Duro da uccidere
    Azione, 1990, durata: 92 min
    in onda alle 21:01 su 20
    un film di Bruce Malmuth
    con Steven Seagal, Kelly LeBrock, William Sadler, Frederick Coffin, Bonnie Burroughs, Andrew Bloch, Branscombe Richmond e Charles Boswell.

  • Sempre Amici
    Commedia, Drammatico, 2017, durata: 126 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Neil Burger
    con Kevin Hart, Bryan Cranston, Nicole Kidman, Aja Naomi King, Jahi Di'Allo Winston, Genevieve Angelson, Golshifteh Farahani, Tate Donovan, Julianna Margulies, Suzanne Savoy e Michael Quinlan.


  • Rosamunde Pilcher: Eredità contesa
    Sentimentale, Drammatico, 2022, durata: 90 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Marc Prill
    con Anna Puck, Leander Lichti, Kirsten Block, Rolf Kanies, Oliver Stritzel, Claudia Rieschel e Lucy Newman-Williams.

  • L'odore della notte
    Drammatico, 1998, durata: 100 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Claudio Caligari
    con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Giorgio Tirabassi, Alessia Fugardi, Little Tony, Emanuel Bevilacqua, Franca Scagnetti, Tino Shippa, Giampiero Lisarelli e Marco Pesciaroli.


  • Nella morsa del ragno
    Azione, Thriller, 2001, durata: 104 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Lee Tamahori
    con Morgan Freeman, Monica Potter, Michael Wincott, Dylan Baker, Mika Boorem, Anton Yelchin, Kim Hawthorne, Jay O. Sanders, Billy Burke, Michael Moriarty, Penelope Ann Miller e Anna Maria Horsford.

  • Tammy
    Commedia, 2014, durata: 96 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Ben Falcone
    con Melissa McCarthy, Susan Sarandon, Allison Janney, Gary Cole, Mark Duplass, Toni Collette, Nat Faxon, Dan Aykroyd e Kathy Bates.


  • Paura
    Horror, Thriller, 2012, durata: 95 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di Marco Manetti e Antonio Manetti
    con Peppe Servillo, Lorenzo Pedrotti, Francesca Cuttica, Domenico Diele, Claudio Di Biagio, Marco Manetti, Paolo Sassanelli, Claudia Genolini e Massimo Triggiani.


  • Shazam!
    Azione, Avventura, Fantasy, 2019, durata: 132 min
    in onda alle 21:17 su Italia 1
    un film di David F. Sandberg
    con Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Grace Caroline Currey, Jack Dylan Grazer, Ian Chen, Adam Brody, Faithe Herman, Jovan Armand, Djimon Hounsou, Cooper Andrews, Marta Milans e D.J. Cotrona.


  • Un omicidio per due: Ultima notte di nozze
    Giallo, 2023, durata: 90 min
    in onda alle 21:20 su Rai 2
    un film di Ismail Sahin
    con Eidin Jalali, Caro Cult, Andreja Schneider e Gloria Odosi.

  • The Order
    Azione, Thriller, 2001, durata: 89 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Sheldon Lettich
    con Jean-Claude Van Damme, Charlton Heston, Sofia Milos, Brian Thompson, Ben Cross, Vernon Dobtcheff, Sasson Gabai e Alon Aboutboul.

  • World Trade Center
    Drammatico, 2006, durata: 125 min
    in onda alle 21:20 su La7D
    un film di Oliver Stone
    con Nicolas Cage, Michael Peña, Maria Bello, Maggie Gyllenhaal, Stephen Dorff, Jay Hernandez, Michael Shannon, Frank Whaley, Jon Bernthal, Donna Murphy, Brad William Henke, Armando Riesco, Jay Acosta, Wass Stevens, Cliff Bemis, Gregory Jbara, Nick Damici e Jude Ciccolella.

  • Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
    Drammatico, Poliziesco, 1970, durata: 112 min
    in onda alle 21:25 su Rai 3
    un film di Elio Petri
    con Gian Maria Volonté, Florinda Bolkan, Gianni Santuccio, Salvo Randone, Orazio Orlando, Arturo Dominici, Sergio Tramonti e Aldo Rendine.

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze, il trailer italiano dell'anime, al cinema dal 23 ottobre
news Cinema Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze, il trailer italiano dell'anime, al cinema dal 23 ottobre
Ryan Reynolds rivela perché è "terrorizzato" da Denzel Washington
news Cinema Ryan Reynolds rivela perché è "terrorizzato" da Denzel Washington
Super Mario torna al cinema: ecco il video che annuncia il titolo del nuovo film
news Cinema Super Mario torna al cinema: ecco il video che annuncia il titolo del nuovo film
Stephen King critica il modo in cui gli universi dei supereroi mostrano la violenza sullo schermo
news Cinema Stephen King critica il modo in cui gli universi dei supereroi mostrano la violenza sullo schermo
5 horror basati su un'agghiacciante storia vera, come The Conjuring: Il Rito Finale
news Cinema 5 horror basati su un'agghiacciante storia vera, come The Conjuring: Il Rito Finale
Stempiato e basso in Blue Moon di Richard Linklater, Ethan Hawke sulla drastica metamorfosi: "Mai più"
news Cinema Stempiato e basso in Blue Moon di Richard Linklater, Ethan Hawke sulla drastica metamorfosi: "Mai più"
Nintendo annuncia titolo e data d'uscita ufficiale del sequel di Super Mario Bros. - Il Film
news Cinema Nintendo annuncia titolo e data d'uscita ufficiale del sequel di Super Mario Bros. - Il Film
Happy Cinefamily, sconti al cinema per le famiglie dal 26 settembre, ecco le modalità
news Cinema Happy Cinefamily, sconti al cinema per le famiglie dal 26 settembre, ecco le modalità
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
The Replicant
Nella morsa del ragno
Rosamunde Pilcher: Eredità Contesa
Un Omicidio per Due - Ultima Notte di Nozze
Tammy
Cornetti alla crema
My Spy
L'odore della notte
Cuccioli e il Codice di Marco Polo
The Order
Il Diritto alla Felicità
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
Film stasera in TV