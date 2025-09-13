Stasera in TV: Film da vedere Sabato 13 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Sabato 13 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 13 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 13 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 13 Settembre 2025
Cornetti alla crema
Commedia, 1981, durata: 92 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Sergio Martino
con Lino Banfi, Edwige Fenech, Gianni Cavina, Milena Vukotic, Marisa Merlini, Armando Brancia, Michela Miti, Luigi Leoni, Maurizio Tocchi e Salvatore Jacono.
Duro da uccidere
Azione, 1990, durata: 92 min
in onda alle 21:01 su 20
un film di Bruce Malmuth
con Steven Seagal, Kelly LeBrock, William Sadler, Frederick Coffin, Bonnie Burroughs, Andrew Bloch, Branscombe Richmond e Charles Boswell.
Sempre Amici
Commedia, Drammatico, 2017, durata: 126 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Neil Burger
con Kevin Hart, Bryan Cranston, Nicole Kidman, Aja Naomi King, Jahi Di'Allo Winston, Genevieve Angelson, Golshifteh Farahani, Tate Donovan, Julianna Margulies, Suzanne Savoy e Michael Quinlan.
Rosamunde Pilcher: Eredità contesa
Sentimentale, Drammatico, 2022, durata: 90 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Marc Prill
con Anna Puck, Leander Lichti, Kirsten Block, Rolf Kanies, Oliver Stritzel, Claudia Rieschel e Lucy Newman-Williams.
L'odore della notte
Drammatico, 1998, durata: 100 min
in onda alle 21:10 su Rai Storia
un film di Claudio Caligari
con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Giorgio Tirabassi, Alessia Fugardi, Little Tony, Emanuel Bevilacqua, Franca Scagnetti, Tino Shippa, Giampiero Lisarelli e Marco Pesciaroli.
Nella morsa del ragno
Azione, Thriller, 2001, durata: 104 min
in onda alle 21:14 su Iris
un film di Lee Tamahori
con Morgan Freeman, Monica Potter, Michael Wincott, Dylan Baker, Mika Boorem, Anton Yelchin, Kim Hawthorne, Jay O. Sanders, Billy Burke, Michael Moriarty, Penelope Ann Miller e Anna Maria Horsford.
Tammy
Commedia, 2014, durata: 96 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Ben Falcone
con Melissa McCarthy, Susan Sarandon, Allison Janney, Gary Cole, Mark Duplass, Toni Collette, Nat Faxon, Dan Aykroyd e Kathy Bates.
Paura
Horror, Thriller, 2012, durata: 95 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Marco Manetti e Antonio Manetti
con Peppe Servillo, Lorenzo Pedrotti, Francesca Cuttica, Domenico Diele, Claudio Di Biagio, Marco Manetti, Paolo Sassanelli, Claudia Genolini e Massimo Triggiani.
Shazam!
Azione, Avventura, Fantasy, 2019, durata: 132 min
in onda alle 21:17 su Italia 1
un film di David F. Sandberg
con Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Grace Caroline Currey, Jack Dylan Grazer, Ian Chen, Adam Brody, Faithe Herman, Jovan Armand, Djimon Hounsou, Cooper Andrews, Marta Milans e D.J. Cotrona.
Un omicidio per due: Ultima notte di nozze
Giallo, 2023, durata: 90 min
in onda alle 21:20 su Rai 2
un film di Ismail Sahin
con Eidin Jalali, Caro Cult, Andreja Schneider e Gloria Odosi.
The Order
Azione, Thriller, 2001, durata: 89 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Sheldon Lettich
con Jean-Claude Van Damme, Charlton Heston, Sofia Milos, Brian Thompson, Ben Cross, Vernon Dobtcheff, Sasson Gabai e Alon Aboutboul.
World Trade Center
Drammatico, 2006, durata: 125 min
in onda alle 21:20 su La7D
un film di Oliver Stone
con Nicolas Cage, Michael Peña, Maria Bello, Maggie Gyllenhaal, Stephen Dorff, Jay Hernandez, Michael Shannon, Frank Whaley, Jon Bernthal, Donna Murphy, Brad William Henke, Armando Riesco, Jay Acosta, Wass Stevens, Cliff Bemis, Gregory Jbara, Nick Damici e Jude Ciccolella.
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
Drammatico, Poliziesco, 1970, durata: 112 min
in onda alle 21:25 su Rai 3
un film di Elio Petri
con Gian Maria Volonté, Florinda Bolkan, Gianni Santuccio, Salvo Randone, Orazio Orlando, Arturo Dominici, Sergio Tramonti e Aldo Rendine.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv