Stasera in TV: Film da vedere Sabato 13 Settembre, in prima serata

Stasera in TV, Sabato 13 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 13 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 13 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 13 Settembre 2025

Cornetti alla crema

Commedia, 1981, durata: 92 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Sergio Martino

con Lino Banfi, Edwige Fenech, Gianni Cavina, Milena Vukotic, Marisa Merlini, Armando Brancia, Michela Miti, Luigi Leoni, Maurizio Tocchi e Salvatore Jacono.

Duro da uccidere

Azione, 1990, durata: 92 min

in onda alle 21:01 su 20

un film di Bruce Malmuth

con Steven Seagal, Kelly LeBrock, William Sadler, Frederick Coffin, Bonnie Burroughs, Andrew Bloch, Branscombe Richmond e Charles Boswell.

Sempre Amici

Commedia, Drammatico, 2017, durata: 126 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Neil Burger

con Kevin Hart, Bryan Cranston, Nicole Kidman, Aja Naomi King, Jahi Di'Allo Winston, Genevieve Angelson, Golshifteh Farahani, Tate Donovan, Julianna Margulies, Suzanne Savoy e Michael Quinlan.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/sempre-amici/56153/video/?vid=39648" title="Sempre Amici: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Sempre Amici: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Rosamunde Pilcher: Eredità contesa

Sentimentale, Drammatico, 2022, durata: 90 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Marc Prill

con Anna Puck, Leander Lichti, Kirsten Block, Rolf Kanies, Oliver Stritzel, Claudia Rieschel e Lucy Newman-Williams.

L'odore della notte

Drammatico, 1998, durata: 100 min

in onda alle 21:10 su Rai Storia

un film di Claudio Caligari

con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Giorgio Tirabassi, Alessia Fugardi, Little Tony, Emanuel Bevilacqua, Franca Scagnetti, Tino Shippa, Giampiero Lisarelli e Marco Pesciaroli.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/l-odore-della-notte/33444/video/?vid=41341" title="L'odore della notte: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata in 4K del Film (2023) - HD">L'odore della notte: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata in 4K del Film (2023) - HD</a>



Nella morsa del ragno

Azione, Thriller, 2001, durata: 104 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Lee Tamahori

con Morgan Freeman, Monica Potter, Michael Wincott, Dylan Baker, Mika Boorem, Anton Yelchin, Kim Hawthorne, Jay O. Sanders, Billy Burke, Michael Moriarty, Penelope Ann Miller e Anna Maria Horsford.

Tammy

Commedia, 2014, durata: 96 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Ben Falcone

con Melissa McCarthy, Susan Sarandon, Allison Janney, Gary Cole, Mark Duplass, Toni Collette, Nat Faxon, Dan Aykroyd e Kathy Bates.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/tammy/50198/video/?vid=32050" title="Tammy: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Tammy: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Paura

Horror, Thriller, 2012, durata: 95 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Marco Manetti e Antonio Manetti

con Peppe Servillo, Lorenzo Pedrotti, Francesca Cuttica, Domenico Diele, Claudio Di Biagio, Marco Manetti, Paolo Sassanelli, Claudia Genolini e Massimo Triggiani.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/paura/48873/video/?vid=8683" title="Paura: Il trailer del film">Paura: Il trailer del film</a>



Shazam!

Azione, Avventura, Fantasy, 2019, durata: 132 min

in onda alle 21:17 su Italia 1

un film di David F. Sandberg

con Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Grace Caroline Currey, Jack Dylan Grazer, Ian Chen, Adam Brody, Faithe Herman, Jovan Armand, Djimon Hounsou, Cooper Andrews, Marta Milans e D.J. Cotrona.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/shazam/50803/video/?vid=31366" title="Shazam!: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Shazam!: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Un omicidio per due: Ultima notte di nozze

Giallo, 2023, durata: 90 min

in onda alle 21:20 su Rai 2

un film di Ismail Sahin

con Eidin Jalali, Caro Cult, Andreja Schneider e Gloria Odosi.

The Order

Azione, Thriller, 2001, durata: 89 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Sheldon Lettich

con Jean-Claude Van Damme, Charlton Heston, Sofia Milos, Brian Thompson, Ben Cross, Vernon Dobtcheff, Sasson Gabai e Alon Aboutboul.



World Trade Center

Drammatico, 2006, durata: 125 min

in onda alle 21:20 su La7D

un film di Oliver Stone

con Nicolas Cage, Michael Peña, Maria Bello, Maggie Gyllenhaal, Stephen Dorff, Jay Hernandez, Michael Shannon, Frank Whaley, Jon Bernthal, Donna Murphy, Brad William Henke, Armando Riesco, Jay Acosta, Wass Stevens, Cliff Bemis, Gregory Jbara, Nick Damici e Jude Ciccolella.

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

Drammatico, Poliziesco, 1970, durata: 112 min

in onda alle 21:25 su Rai 3

un film di Elio Petri

con Gian Maria Volonté, Florinda Bolkan, Gianni Santuccio, Salvo Randone, Orazio Orlando, Arturo Dominici, Sergio Tramonti e Aldo Rendine.



