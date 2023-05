Stasera in TV: Film da vedere Sabato 13 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 13 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 13 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 13 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 13 Maggio 2023

Miss Peregrine - La Casa dei Ragazzi Speciali (Avventura, Fantasy) in onda su Rai Gulp alle ore 21.05 , un film di Tim Burton, con Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Ella Purnell, Chris O'Dowd, Allison Janney, Terence Stamp e Judi Dench.



La trama del film : Il protagonista della vicenda è Jack Portman, adolescente americano particolarmente legato al nonno paterno Abes. Quest’ultimo ha nutrito l'immaginazione del nipote con fantastiche storie su brutali mostri e sulle avventure dei ragazzi speciali di Miss Peregrine, dotati di peculiari abilità soprannaturali. Quando Jack ritrova suo nonno morente, senza bulbi oculari, il ragazzo è profondamente sconvolto. Jack cerca di comprendere le ultime parole di Abes, che lo ha supplicato di trovare l’anello del 3 settembre 1943, ma si convince che il nonno stesse semplicemente delirando. Un giorno, Jack trova casualmente una cartolina firmata da Miss Peregrine, spedita dalla piccola isola britannica di Cairnholm. La psicologa Golan, spingendolo ad elaborare il lutto, lo incoraggia a partire per scoprire cosa nasconde l’isola...



Tutto in una notte (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di John Landis, con Jeff Goldblum, Michelle Pfeiffer, Dan Aykroyd, Richard Farnsworth, Kathryn Harrold, Carmen Argenziano, Andrew Marton, Paul Mazursky, Stacey Pickren, Irene Papas e Roger Vadim.



La trama del film : Distratto nelle riunioni di lavoro, tradito dalla moglie e costantemente afflitto dall'insonnia, l'ingegnere Ed Okin prende una notte la macchina e fa una corsa fino all'aeroporto di Los Angeles. Una bella sconosciuta - Diana gli piomba terrorizzata sul cofano, inseguita da quattro truci "killers" persiani. Comincia la disperata fuga dei due, lui sbigottito e lei assillata dalla banda e dal suo problema personale: ha, infatti, contrabbandato dei meravigliosi smeraldi del tesoro imperiale dei Pahalevi e non intende certo mollarli...

Madagascar 3: Ricercati in Europa (Animazione, Avventura, Commedia, Family) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Eric Darnell, Tom McGrath e Conrad Vernon, con le voci italiane di Ale, Franz, Fabio De Luigi, Michelle Hunziker, Oreste Baldini, Roberto Draghetti e Luigi Ferraro.



La trama del film : Il leone Alex si trova in Kenya con i suoi amici: la zebra Marty, la giraffa Melman e l'ippopotamo Gloria. Presi dalla nostalgia per la loro vecchia casa - lo zoo di Central Park a Manhattan - decidono, insieme ai lemuri Re Julien XIII, Maurice e Mortino, di andare a Montecarlo per riprendere i pinguini e gli scimpanzé Mason e Phil, per poi tornare tutti insieme a New York.

Arrivati a Montecarlo, si intrufolano nel casinò dove si trovano le scimmie insieme ai pinguini. Purtroppo Gloria riduce in mille pezzi il soffitto di vetro del palazzo, mandando in fumo il loro piano e seminando spavento tra gli esseri umani. Dopo esser fuggiti, trovano riparo nell'aereo dei pinguini, ma sorge un problema: ora sono ricercati in tutta Europa da Chantel DuBois, una malvagia cacciatrice e veterana del controllo degli animali che promette di catturare Alex per aggiungerlo alla sua collezione di teste...



Mamma o Papà? (Commedia) in onda su Canale 5 alle ore 21.20, un film di Riccardo Milani, con Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Claudio Gioè, Carlo Buccirosso, Anna Bonaiuto, Matilde Gioli, Roberto De Francesco, Stefania Rocca e Luca Angeletti.



La trama del film: Dopo ben quindici anni di matrimonio, i due hanno deciso di divorziare in maniera civile.

L'amore finisce, non è una tragedia ed è meglio fermarsi in tempo prima di diventare due amici che si fanno compagnia la sera davanti alla televisione.

Sono d'accordo su tutto, alimenti, case, affidamento congiunto dei figli. Proprio quando si sono decisi a dare la notizia ai loro tre ragazzi, capita ad entrambi l'opportunità di partire all'estero per l'occasione lavorativa della vita. Valeria, da brava compagna e amica, è subito pronta a farsi indietro, ma quando scopre che Nicola ha una tresca con un'infermiera giovane e carina, non è più disposta a sacrificarsi, anzi, accetta al volo il suo nuovo incarico.

A chi andrà la custodia dei figli nei sette mesi durante i quali entrambi i genitori hanno deciso di accettare le rispettive proposte di lavoro all'estero?

Se i due non sono in grado di stabilirlo, saranno i bambini a scegliere se stare con mamma o con papà! La guerra tra Nicola e Valeria è dichiarata e la posta in gioco è esattamente opposta a quella delle normali famiglie in fase di divorzio: lottare per non ottenere l'affidamento dei figli e fare di tutto perché questi scelgano l'altro genitore...



