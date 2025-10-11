Stasera in TV: Film da vedere Sabato 11 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 11 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 11 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 11 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Sabato 11 Ottobre 2025

L'infermiera di notte

Commedia Sexy, 1979, durata: 95 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Mariano Laurenti

con Gloria Guida, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Leo Colonna, Mario Carotenuto, Annamaria Clementi, Lucio Montanaro e Francesca Romana Coluzzi.

King Arthur

Azione, Avventura, Storico, 2004, durata: 140 min

in onda alle 21:00 su 20

un film di Antoine Fuqua

con Clive Owen, Keira Knightley, Ioan Gruffudd, Mads Mikkelsen, Joel Edgerton, Hugh Dancy, Ray Winstone, Ray Stevenson, Stephen Dillane, Til Schweiger, Stellan Skarsgård, Pat Kinevane, Ivano Marescotti e Ken Stott.

Easy Girl

Commedia, 2010, durata: 92 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Will Gluck

con Emma Stone, Penn Badgley, Amanda Bynes, Dan Byrd, Thomas Haden Church, Patricia Clarkson, Cam Gigandet, Lisa Kudrow, Malcolm McDowell, Alyson Michalka e Stanley Tucci.



Rosamunde Pilcher: Amore e altri tesori

Sentimentale, Drammatico, 2022, durata: 90 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Marc Prill

con Leni Adams, Hans Gurbig, Thomas Heinze, Cheryl Shepard, Jan-Martin Müller, Lucinda Davidson e Victor Gardener.

Scusi, lei è favorevole o contrario?

Commedia, 1966, durata: 121 min

in onda alle 21:10 su Rai Storia

un film di Alberto Sordi

con Alberto Sordi, Silvana Mangano, Giulietta Masina, Anita Ekberg, Bibi Andersson, Paola Pitagora, Laura Antonelli, Franca Marzi, Lina Wertmüller, Tina Aumont, Mario Pisu, Eugene Walter e Nino Besozzi.

Il Miracolo di Fatima

Biografico, Religioso, 2017, durata: 84 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Jorge Paixão da Costa

con Matilde Serrão, Paula Lobo Antunes, Graciano Dias, Dalila Carmo, Pedro Lamares e Renata Belo.



Al vertice della tensione

Azione, Drammatico, Thriller, 2002, durata: 124 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Phil Alden Robinson

con Ben Affleck, Morgan Freeman, James Cromwell, Liev Schreiber, Bridget Moynahan, Alan Bates, Ciarán Hinds, Philip Baker Hall, Ron Rifkin, Bruce McGill, John Beasley e Colm Feore.



Molto Incinta

Commedia, Sentimentale, 2007, durata: 129 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Judd Apatow

con Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd, Leslie Mann, Jason Segel, Jay Baruchel, Jonah Hill, Martin Starr, Charlyne Yi, Iris Apatow, Maude Apatow, Joanna Kerns, Harold Ramis, Alan Tudyk, Kristen Wiig, Bill Hader, Ken Jeong, Loudon Wainwright III, Adam Scott e Tim Bagley.

Villaggio dei dannati

Horror, Fantascienza, 1995, durata: 99 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di John Carpenter

con Christopher Reeve, Kirstie Alley, Linda Kozlowski, Michael Paré, Meredith Salenger, Mark Hamill, Pippa Pearthree, Peter Jason, Constance Forslund, Karen Kahn, Thomas Dekker e Lindsey Haun.



Agente 007, dalla Russia con amore

Azione, Spionaggio, Thriller, 1963, durata: 115 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Terence Young

con Sean Connery, Daniela Bianchi, Pedro Armendáriz, Lotte Lenya, Robert Shaw, Bernard Lee, Eunice Gayson, Walter Gotell, Francis De Wolff, George Pastell, Nadja Regin, Lois Maxwell e Vladek Sheybal.

Ti vorrei come mia figlia

Drammatico, Thriller, 2023, durata: 90 min

in onda alle 21:20 su Rai 2

un film di F. D. C. Booker

con Lauralee Bell, Virginia Tucker, Nicholas Heard e Jason Cook.

La Baia del Silenzio

Thriller, 2020, durata: 93 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Paula van der Oest

con Claes Bang, Olga Kurylenko, Brian Cox, Assaad Bouab, Alice Krige, Shalisha James-Davis, Maroussia Frank e Lilibet Biutanaseva.



L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri

Animazione, Avventura, Commedia, 2009, durata: 94 min

in onda alle 21:25 su Italia 1

un film di Carlos Saldanha e Mike Thurmeier

con Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Queen Latifah, Seann William Scott, Josh Peck, Simon Pegg, Chris Wedge, Karen Disher, Bill Hader, Kristen Wiig e Jane Lynch.



Uno di noi

Drammatico, Thriller, 2020, durata: 91 min

in onda alle 21:34 su Rete 4

un film di Thomas Bezucha

con Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Kayli Carter, Booboo Stewart, Jeffrey Donovan, Will Brittain, Ryan Bruce e Adam Stafford.



