Stasera in TV: Film da vedere Sabato 11 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Sabato 11 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 11 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 11 Ottobre 2025.

  • L'infermiera di notte
    Commedia Sexy, 1979, durata: 95 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Mariano Laurenti
    con Gloria Guida, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Leo Colonna, Mario Carotenuto, Annamaria Clementi, Lucio Montanaro e Francesca Romana Coluzzi.

  • King Arthur
    Azione, Avventura, Storico, 2004, durata: 140 min
    in onda alle 21:00 su 20
    un film di Antoine Fuqua
    con Clive Owen, Keira Knightley, Ioan Gruffudd, Mads Mikkelsen, Joel Edgerton, Hugh Dancy, Ray Winstone, Ray Stevenson, Stephen Dillane, Til Schweiger, Stellan Skarsgård, Pat Kinevane, Ivano Marescotti e Ken Stott.

  • Easy Girl
    Commedia, 2010, durata: 92 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Will Gluck
    con Emma Stone, Penn Badgley, Amanda Bynes, Dan Byrd, Thomas Haden Church, Patricia Clarkson, Cam Gigandet, Lisa Kudrow, Malcolm McDowell, Alyson Michalka e Stanley Tucci.


  • Rosamunde Pilcher: Amore e altri tesori
    Sentimentale, Drammatico, 2022, durata: 90 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Marc Prill
    con Leni Adams, Hans Gurbig, Thomas Heinze, Cheryl Shepard, Jan-Martin Müller, Lucinda Davidson e Victor Gardener.

  • Scusi, lei è favorevole o contrario?
    Commedia, 1966, durata: 121 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Alberto Sordi
    con Alberto Sordi, Silvana Mangano, Giulietta Masina, Anita Ekberg, Bibi Andersson, Paola Pitagora, Laura Antonelli, Franca Marzi, Lina Wertmüller, Tina Aumont, Mario Pisu, Eugene Walter e Nino Besozzi.

  • Il Miracolo di Fatima
    Biografico, Religioso, 2017, durata: 84 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Jorge Paixão da Costa
    con Matilde Serrão, Paula Lobo Antunes, Graciano Dias, Dalila Carmo, Pedro Lamares e Renata Belo.


  • Al vertice della tensione
    Azione, Drammatico, Thriller, 2002, durata: 124 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Phil Alden Robinson
    con Ben Affleck, Morgan Freeman, James Cromwell, Liev Schreiber, Bridget Moynahan, Alan Bates, Ciarán Hinds, Philip Baker Hall, Ron Rifkin, Bruce McGill, John Beasley e Colm Feore.


  • Molto Incinta
    Commedia, Sentimentale, 2007, durata: 129 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Judd Apatow
    con Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd, Leslie Mann, Jason Segel, Jay Baruchel, Jonah Hill, Martin Starr, Charlyne Yi, Iris Apatow, Maude Apatow, Joanna Kerns, Harold Ramis, Alan Tudyk, Kristen Wiig, Bill Hader, Ken Jeong, Loudon Wainwright III, Adam Scott e Tim Bagley.

  • Villaggio dei dannati
    Horror, Fantascienza, 1995, durata: 99 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di John Carpenter
    con Christopher Reeve, Kirstie Alley, Linda Kozlowski, Michael Paré, Meredith Salenger, Mark Hamill, Pippa Pearthree, Peter Jason, Constance Forslund, Karen Kahn, Thomas Dekker e Lindsey Haun.

  • Agente 007, dalla Russia con amore
    Azione, Spionaggio, Thriller, 1963, durata: 115 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di Terence Young
    con Sean Connery, Daniela Bianchi, Pedro Armendáriz, Lotte Lenya, Robert Shaw, Bernard Lee, Eunice Gayson, Walter Gotell, Francis De Wolff, George Pastell, Nadja Regin, Lois Maxwell e Vladek Sheybal.

  • Ti vorrei come mia figlia
    Drammatico, Thriller, 2023, durata: 90 min
    in onda alle 21:20 su Rai 2
    un film di F. D. C. Booker
    con Lauralee Bell, Virginia Tucker, Nicholas Heard e Jason Cook.

  • La Baia del Silenzio
    Thriller, 2020, durata: 93 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Paula van der Oest
    con Claes Bang, Olga Kurylenko, Brian Cox, Assaad Bouab, Alice Krige, Shalisha James-Davis, Maroussia Frank e Lilibet Biutanaseva.


  • L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri
    Animazione, Avventura, Commedia, 2009, durata: 94 min
    in onda alle 21:25 su Italia 1
    un film di Carlos Saldanha e Mike Thurmeier
    con Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Queen Latifah, Seann William Scott, Josh Peck, Simon Pegg, Chris Wedge, Karen Disher, Bill Hader, Kristen Wiig e Jane Lynch.


  • Uno di noi
    Drammatico, Thriller, 2020, durata: 91 min
    in onda alle 21:34 su Rete 4
    un film di Thomas Bezucha
    con Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Kayli Carter, Booboo Stewart, Jeffrey Donovan, Will Brittain, Ryan Bruce e Adam Stafford.


