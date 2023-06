Stasera in TV: Film da vedere Sabato 10 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 10 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 10 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 10 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 10 Giugno 2023

The Game - Nessuna regola (Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di David Fincher, con Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger, Armin Mueller-Stahl, James Rebhorn, Peter Donat, Anna Katarina, Charles A. Martinet, Scott Hunter McGuire, Carroll Baker, Florentine Mocanu, Elizabeth Dennehy e Caroline Barclay.



La trama del film : Il protagonista della vicenda è Nicholas Van Orton, un ricco uomo d’affari di San Francisco che sembra aver rinunciato a migliorare la sua vita. Nicholas, infatti, è ossessionato dal suicidio del padre e segretamente depresso per la fine del suo matrimonio.

Per festeggiare in modo originale il suo compleanno, il fratello Conrad gli regala l’iscrizione ad un esclusivo club di gioco di ruoli, chiamato CRS. Sebbene riluttante nell’accettare la proposta di Conrad, Nicholas si lascia persuadere dalla prospettiva di spezzare la monotona routine della sua vita e si sottopone ad una serie di test, condotti dal club.

Qualche tempo dopo, Nicholas inizia a notare improvvisi e sospetti cambiamenti e ipotizza che la CRS abbia iniziato il suo gioco. Un gioco che si rivela essere molto pericoloso, dal momento che mette a rischio la sua reputazione, il suo lavoro e tutti i suoi beni...

(Thriller) , un film di David Fincher, con Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger, Armin Mueller-Stahl, James Rebhorn, Peter Donat, Anna Katarina, Charles A. Martinet, Scott Hunter McGuire, Carroll Baker, Florentine Mocanu, Elizabeth Dennehy e Caroline Barclay. : Il protagonista della vicenda è Nicholas Van Orton, un ricco uomo d’affari di San Francisco che sembra aver rinunciato a migliorare la sua vita. Nicholas, infatti, è ossessionato dal suicidio del padre e segretamente depresso per la fine del suo matrimonio. Per festeggiare in modo originale il suo compleanno, il fratello Conrad gli regala l’iscrizione ad un esclusivo club di gioco di ruoli, chiamato CRS. Sebbene riluttante nell’accettare la proposta di Conrad, Nicholas si lascia persuadere dalla prospettiva di spezzare la monotona routine della sua vita e si sottopone ad una serie di test, condotti dal club. Qualche tempo dopo, Nicholas inizia a notare improvvisi e sospetti cambiamenti e ipotizza che la CRS abbia iniziato il suo gioco. Un gioco che si rivela essere molto pericoloso, dal momento che mette a rischio la sua reputazione, il suo lavoro e tutti i suoi beni...



Peter Rabbit (Animazione, Avventura, Commedia, Family, Fantasy) in onda su Rai Gulp alle ore 21.05 , un film di Will Gluck, con le voci originali di James Corden, Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Fayssal Bazzi, Sam Neill, Sia, Margot Robbie, Daisy Ridley, Elizabeth Debicki, Colin Moody e Marianne Jean-Baptiste e la voce italiana di Nicola Savino.



La trama del film : Peter Rabbit vive in una tana accogliente confinante col giardino dell'ostile Mr. McGregor, un luogo proibito ai coniglietti prudenti che non vogliono finire nel mirino dell'umano allampanato. Se le ubbidienti Flopsy, Mopsy e Cottontail se ne tengono alla larga, ascoltando gli avvertimenti della mamma, lo sconsiderato fratellino Peter - orecchie drizzate oltre la staccionata e scodinzolante coda a batuffolo - profana l'orto di McGregor facendo anche una scorpacciata dei suoi ortaggi. La relazione già turbolenta tra Peter e Mr. McGregor si inasprisce quando una nuova vicina di casa, l'incantevole Bea, si trasferisce nel quartiere. L'uomo e il coniglietto faranno di tutto per accaparrarsi le attenzioni dell'adorabile amante degli animali.....



Peter Rabbit: Il Nuovo Trailer Italiano del Film - HD

(Animazione, Avventura, Commedia, Family, Fantasy) , un film di Will Gluck, con le voci originali di James Corden, Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Fayssal Bazzi, Sam Neill, Sia, Margot Robbie, Daisy Ridley, Elizabeth Debicki, Colin Moody e Marianne Jean-Baptiste e la voce italiana di Nicola Savino. : Peter Rabbit vive in una tana accogliente confinante col giardino dell'ostile Mr. McGregor, un luogo proibito ai coniglietti prudenti che non vogliono finire nel mirino dell'umano allampanato. Se le ubbidienti Flopsy, Mopsy e Cottontail se ne tengono alla larga, ascoltando gli avvertimenti della mamma, lo sconsiderato fratellino Peter - orecchie drizzate oltre la staccionata e scodinzolante coda a batuffolo - profana l'orto di McGregor facendo anche una scorpacciata dei suoi ortaggi. La relazione già turbolenta tra Peter e Mr. McGregor si inasprisce quando una nuova vicina di casa, l'incantevole Bea, si trasferisce nel quartiere. L'uomo e il coniglietto faranno di tutto per accaparrarsi le attenzioni dell'adorabile amante degli animali.....



Non odiare (Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Mauro Mancini, con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Cosimo Fusco, Lorenzo Acquaviva e Luca Zunic.



La trama del film : Il film è la storia del chirurgo Simone Segre, che durante una notte si ritrova a dover prestare i primi soccorsi a un uomo coinvolto in un incidente automobilistico. Nonostante il guidatore sia gravemente ferito, Simone fa fatica ad assisterlo quando vede tatuata sul torace dell'uomo una svastica. Il chirurgo, infatti, è di origine ebraica e suo padre è stato deportato durante la Seconda guerra mondiale. Scosso da questa immagine, Simone si rifiuta di prestare all'uomo i primi soccorsi, complice il fatto che nessuno lo ha visto sul luogo dell'incidente. Accetta così di farlo morire.

Ma nei giorni successivi prevalgono i sensi di colpa e Simone decide di occuparsi dei figli rimasti orfani dell'uomo. Assume la maggiore, Marica, come colf, ma la 27enne non sa che il suo datore di lavoro è colui che ha lasciato morire suo padre. In poco tempo il chirurgo, colpito dalla ragazza, finisce col provare una forte attrazione per la giovane. Quello che lo intimorisce è il fratello di Marica, il 17enne Marcello, un vero naziskin come suo padre. Il ragazzo non tollera che sua sorella sia alle dipendenze di un ebreo e farà di tutto per opporsi alla cosa, anche assalire Simone. D'improvviso la tranquilla esistenza dell'uomo, con una compagna e un elegante appartamento, viene stravolta, soprattutto quando sarà la stessa Marica a bussare alla porta di casa sua....



Non odiare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

(Drammatico) , un film di Mauro Mancini, con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Cosimo Fusco, Lorenzo Acquaviva e Luca Zunic. : Il film è la storia del chirurgo Simone Segre, che durante una notte si ritrova a dover prestare i primi soccorsi a un uomo coinvolto in un incidente automobilistico. Nonostante il guidatore sia gravemente ferito, Simone fa fatica ad assisterlo quando vede tatuata sul torace dell'uomo una svastica. Il chirurgo, infatti, è di origine ebraica e suo padre è stato deportato durante la Seconda guerra mondiale. Scosso da questa immagine, Simone si rifiuta di prestare all'uomo i primi soccorsi, complice il fatto che nessuno lo ha visto sul luogo dell'incidente. Accetta così di farlo morire. Ma nei giorni successivi prevalgono i sensi di colpa e Simone decide di occuparsi dei figli rimasti orfani dell'uomo. Assume la maggiore, Marica, come colf, ma la 27enne non sa che il suo datore di lavoro è colui che ha lasciato morire suo padre. In poco tempo il chirurgo, colpito dalla ragazza, finisce col provare una forte attrazione per la giovane. Quello che lo intimorisce è il fratello di Marica, il 17enne Marcello, un vero naziskin come suo padre. Il ragazzo non tollera che sua sorella sia alle dipendenze di un ebreo e farà di tutto per opporsi alla cosa, anche assalire Simone. D'improvviso la tranquilla esistenza dell'uomo, con una compagna e un elegante appartamento, viene stravolta, soprattutto quando sarà la stessa Marica a bussare alla porta di casa sua....



Il ladro di bambini (Drammatico) in onda su Rai Storia alle ore 21.10, un film di Gianni Amelio, con Enrico Lo Verso, Valentina Scalici, Giuseppe Ieracitano, Renato Carpentieri, Florence Darel, Marina Golovine, Vincenzo Peluso, Vitalba Andrea, Maria Pia Di Giovanni, Agostino Zumbo, Santo Santonocito, Lello Serao, Antonino Vittorioso, Fabio Alessandrini, Celeste Brancato e Massimo De Lorenzo.



La trama del film: Rosetta, una ragazza di undici anni di origine siciliana, avviata alla prostituzione dalla madre che vive a Milano separata dal marito, ha un fratellino disadattato, Luciano, che soffre ovviamente della situazione. L'arresto della madre e del cliente di turno fa sì che i due ragazzi vengano affidati ad un istituto per l'infanzia di Civitavecchia. Li accompagnano una coppia di carabinieri, che presto si riduce al solo Antonio, un giovanotto calabrese semplice e di buon cuore, in quanto il collega scende a Bologna per affari privati. Il clima fra i tre è di reciproca diffidenza ed ostilità. Il bimbo non parla e ha problemi d'asma, la ragazza è diffidente e aggressiva. A Civitavecchia l'istituto rifiuta la ragazza, e così Antonio chiede ospitalità ad un collega. I tre approdano in Calabria dove il carabiniere fa ospitare i ragazzi presso la sorella che ha un ristorante. C'è una Prima Comunione, e Rosetta fraternizza con i coetanei mentre Luciano è affascinato da una foto di Antonio piccolo mostratagli dalla nonna di quest'ultimo. Ma il clima idilliaco è rotto bruscamente dal riconoscimento di Rosetta da parte di una giovane parente, che ha letto di lei su una rivista...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv