Stasera in TV: Film da vedere Sabato 1 Aprile, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Sabato 1 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 1 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 1 Aprile.



I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 1 Aprile 2023

Il rapporto Pelican (Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Alan J. Pakula, con Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Lithgow, John Heard, Tony Goldwyn, James Sikking, William Atherton, Robert Culp, Hume Cronyn, Stanley Tucci, Jake Weber, Nicholas Woodeson, Ralph Cosham e John Finn.



La trama del film : Due giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America vengono uccisi in modo misterioso: Rosenberg con un colpo di pistola nella sua stanza, mentre Jensen soffocato in un cinema a luci rosse.

Darby Shaw, una studentessa di legge di New Orleans, viene coinvolta in questi due casi, perché il suo insegnante e amante Thomas Callahan era stato collaboratore di uno dei due giudici morti.

La ragazza inizia a fare delle ricerche e a cercare qualcosa che accomuni gli assassinii. Lavorando duramente, scopre delle cose che la portano a scrivere ciò che presto diventerà famoso come il "Rapporto Pelican". Darby condivide queste informazioni con Thomas che a sua volta le fornisce all'FBI.

Ritrovandosi sola e capendo di essere in serio pericolo, Darby si rivolge a un giornalista del Washington Herald, Gray Grantham, a cui racconta tutto quello che sa. Così Gray e Darby iniziano a collaborare, ma ogni persona con cui entrano in contatto, sparisce dalla circolazione.

Nel frattempo alla Casa Bianca iniziano a preoccuparsi per le conseguenze che potrebbero arrivare se il "Rapporto Pelican" finisse nelle mani sbagliate. I due protagonisti hanno infatti finalmente in mano tutto ciò che serve per portare alla luce la verità, ma quello che hanno scoperto farà tremare parecchie poltrone...

Pane e tulipani (Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Silvio Soldini, con Licia Maglietta, Bruno Ganz, Antonio Catania, Giuseppe Battiston, Marina Massironi, Vitalba Andrea, Felice Andreasi, Tatiana Lepore, Lina Bernardi, Tiziano Cucchiarelli, Matteo Febo, Mauro Marino, Antonia Miccoli, Ludovico Palladin, Silvana Bosi, Massimo Speziali, Don Backy, Manrico Gammarota, Daniela Piperno, Gisella Volodi, Paola Bromati, Nunzio Daniele e Fausto Russo Alesi.



La trama del film : Durante una gita turistica in pullman, Rosalba, casalinga di Pescara, viene dimenticata in un autogrill. Un po' offesa, invece di aspettare che marito e figli vengano a riprenderla, decide di tornare da sola a casa. Si trova però su un auto diretta a Venezia, dove lei arriva per la prima volta e sente di voler rimanere. Mimmo, il marito, non sa come comportarsi, finché scopre che Costantino, un suo dipendente, è un appassionato di libri gialli e allora lo spedisce a Venezia con il compito di ritrovare la moglie. Rosalba intanto ha trovato lavoro nel negozio di fiori di Fermo, un anziano anarchico, e vive a casa di Fernando, uno strano signore di origini islandesi che fa il cameriere ed è un cultore dell'Orlando Furioso e della poesia in genere. Rosalba stringe inoltre amicizia con Grazia, vicina di casa, estetista e massaggiatrice, poi, sollecitata da Fernando, riprende anche a suonare la fisarmonica. Dopo varie peripezie...

Starsky & Hutch (Azione, Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.20 , un film di Todd Phillips, con Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg, Fred Williamson, Vince Vaughn, Juliette Lewis, Jason Bateman, Amy Smart, Carmen Electra, George Cheung, Chris Penn, Brande Roderick, Molly Sims, Matt Walsh, Sean Tillman e Patton Oswelt.



La trama del film : David Starsky e Ken 'Hutch' Hitchinson sono tra gli agenti più brillanti di Bay City. Dopo aver ritrovato il cadavere di Terrence Myers, collaboratore del trafficante Reese Feldman, i due iniziano a sospettare che quest’ultimo sia coinvolto nell'omicidio. L' interrogatorio di Feldman sembra assolverlo dai sospetti e Starsky e Hutch fanno visita all’ex fidanzata dell’affarista Heather, nella speranza che la donna abbia informazioni più concrete. Heather non ha intenzione di rischiare e si limita a fornire loro un indizio, che conduce al carcerato Big Earl. Per convincere l'uomo a parlare, i due agenti conducono un interrogatorio fuori da ogni schema che gli costerà il caso.

Nonostante Starsky e Hutch abbiano la testimonianza di Big Earl sui traffici di cocaina di Feldman, il capitano Doby ritiene che le prove fornite siano state manomesse per mettere in ridicolo la polizia di Bay City. Starsky e Hutch sono però convinti di poter ancora risolvere il caso...

Salto nel buio (Avventura, Azione, Commedia, Fantascienza) in onda su Warner TV alle ore 21.10 , un film di Joe Dante, con Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan, Kevin McCarthy, Fiona Lewis, John Hora, Wendy Schaal, Harold Sylvester, Vernon Wells e Robert Picardo.



La trama del film : San Francisco, California. Il tenente Tuck Pendleton, un collaudatore di aerei, si offre volontario per un esperimento segreto di miniaturizzazione. Verrà inserito in una capsula che sarà rimpicciolita alla dimensione di una molecola e, successivamente, verrà iniettata in un coniglio di laboratorio. Tuck non ha niente da perdere poiché ha rassegnato le dimissioni dalla Marina Americana e la sua fidanzata Lydia Maxwell l'ha appena mollato a causa del suo comportamento irresponsabile e immaturo.

Il giorno dell'esperimento, proprio mentre Tuck sta per essere iniettato nel coniglio, il laboratorio viene attaccato dagli scienziati di un'organizzazione rivale, capeggiata da Victor Eugene Scrimshaw, intenzionati a rubare i microchip che consentono la miniaturizzazione. Ma il supervisore degli esperimenti riesce a fuggire con la siringa, rifugiandosi nel vicino centro commerciale. Prima di morire per mano degli inseguitori, lo scienziato inietta Tuck e la capsula nell'ignaro Jack Putter, un commesso di negozio timido e ipocondriaco.

Tuck, resosi conto che si trova all'interno di un essere umano, collega un microfono al timpano di Jack per comunicare con lui...

Giù la testa (Western) in onda su Nove alle ore 21.35, un film di Sergio Leone, con James Coburn, Romolo Valli, Rod Steiger, Rick Battaglia, Maria Monti, Franco Graziosi, Domingo Antoine, Amato Garbini, John Frederick, Michael Harvey, Poldo Bendandi, Omar Bonaro, Roy Bosier, Antonio Casale, Furio Meniconi, Stefano Oppedisano, Vincenzo Norvese, Nazzareno Natale, Goffredo Pistoni e Memè Perlini.



La trama del film: Ambientato nel 1913 in Messico durante la rivoluzione, narra le vicende del peone Juan Miranda e del gruppo di banditi da lui guidato, composto dai sei figli più altri parenti.

Durante l'assalto ad una diligenza, Miranda e i suoi si trovano a fronteggiare il dinamitardo e rivoluzionario dell'IRA John "Sean" Mallory, che a bordo di una motocicletta provoca alcune esplosioni. Visto il suo talento, Miranda pensa subito ad un'alleanza che gli permetta di espugnare la Banca di Mesa Verde e finalmente rapinarla.

Mallory in un primo momento rifiuta, poiché è già al servizio di Aschenbach, proprietario di una miniera, ma poi fa finta di accettare e fugge. I due si rincontrano a Mesa Verde, e John porta Juan ad una riunione di rivoluzionari: il tentativo della guerriglia, guidata da Pancho Villa ed Emiliano Zapata, è quello di uccidere il nuovo dittatore...

