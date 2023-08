Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 9 Agosto, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 9 Agosto 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 9 Agosto 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 9 Agosto 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 9 Agosto 2023

Sulla Giostra (Drammatico, Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Giorgia Cecere, con Claudia Gerini, Lucia Sardo, Alessio Vassallo, Paolo Sassanelli, Lucia Zotti, Alessia Chiuri e Edoardio Di Lernia.



La trama del film : Il film racconta la storia di Irene, una donna affascinante e determinata, che dopo gli studi ha lasciato il Salento, la sua terra d'origine, per andare a vivere a Roma, costruirsi una famiglia e avviare una carriera lavorativa. Irene gestisce oggi una casa di produzione, è mamma di un ragazzo adolescente ed è divorziata da Filippo, un ex marito poco presente. A causa di un problema economico, Irene sarà costretta a fare ritorno nel piccolo paese salentino dal quale era fuggita.

Una volta arrivata nella vecchia ed elegante casa di campagna, Irene dovrà fare i conti con Ada, l'anziana governante senza marito e figli, che dopo anni di servizio non vuole lasciare quella che ormai considera casa sua. Durante la permanenza in Salento Irene conoscerà inoltre Gianni, agente immobiliare incaricato della vendita della casa. Ada e Gianni rappresenteranno per Irene l'inizio di una nuova vita, l'aiuteranno a ritrovare le sue radici, la bellezza nelle piccole cose e l'amore...



Sulla Giostra: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

(Drammatico, Commedia) , un film di Giorgia Cecere, con Claudia Gerini, Lucia Sardo, Alessio Vassallo, Paolo Sassanelli, Lucia Zotti, Alessia Chiuri e Edoardio Di Lernia. : Il film racconta la storia di Irene, una donna affascinante e determinata, che dopo gli studi ha lasciato il Salento, la sua terra d'origine, per andare a vivere a Roma, costruirsi una famiglia e avviare una carriera lavorativa. Irene gestisce oggi una casa di produzione, è mamma di un ragazzo adolescente ed è divorziata da Filippo, un ex marito poco presente. A causa di un problema economico, Irene sarà costretta a fare ritorno nel piccolo paese salentino dal quale era fuggita. Una volta arrivata nella vecchia ed elegante casa di campagna, Irene dovrà fare i conti con Ada, l'anziana governante senza marito e figli, che dopo anni di servizio non vuole lasciare quella che ormai considera casa sua. Durante la permanenza in Salento Irene conoscerà inoltre Gianni, agente immobiliare incaricato della vendita della casa. Ada e Gianni rappresenteranno per Irene l'inizio di una nuova vita, l'aiuteranno a ritrovare le sue radici, la bellezza nelle piccole cose e l'amore...



I Goonies (Avventura, Fantasy) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Richard Donner, con Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerry Green, Martha Plimpton, Ke Huy Quan, John Matuszak, Robert Davi, Joe Pantoliano, Anne Ramsey, Lupe Ontiveros, Mary Ellen Trainor, Keith Walker, Curtis Hanson, Steve Antin, Paul Tuerpe, Charles McDaniel e Elaine Cohen McMahon.



La trama del film : Di fronte alla minaccia di perdere le loro case a Goon Docks, in Oregon, a causa di due imprenditori che intendono comprare l'intera area per costruire un campo da golf, un gruppo di bambini che si definiscono "i Goonies" si riuniscono per un ultimo fine settimana insieme. Tra i Goonies ci sono l'ottimista Mikey Walsh, suo fratello maggiore Brandon, l'inventivo Data, il loquace Mouth e il ghiottone Chunk.

Curiosando nella soffitta di Mikey, si imbattono in una vecchia mappa che sembra condurre al tesoro del famoso pirata Willy l'Orbo, situato da qualche parte nelle vicinanze di Goon Docks. I bambini decidono di seguire la mappa nella speranza che il tesoro possa evitargli lo sfratto. Si dirigono quindi verso un ristorante abbandonato sulla costa che coincide con la mappa; Brandon li raggiunge poco dopo al fianco di Andy, fidanzata col figlio di uno degli imprenditori, e Stef, amica occhialuta di Andy.

Il gruppo scopre che il ristorante abbandonato è un nascondiglio della famiglia criminale composta da Mamma Fratelli (Anne Ramsey) e dai due suoi figli, Francis e Jake, i quali hanno incatenato nella cantina il deforme Sloth, terzo membro della casata.

La banda Fratelli è anch'essa impegnata nella ricerca del tesoro...



I Goonies: Il Trailer Italiano Ufficiale della versione rimasterizzata del Film - HD

(Avventura, Fantasy) , un film di Richard Donner, con Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerry Green, Martha Plimpton, Ke Huy Quan, John Matuszak, Robert Davi, Joe Pantoliano, Anne Ramsey, Lupe Ontiveros, Mary Ellen Trainor, Keith Walker, Curtis Hanson, Steve Antin, Paul Tuerpe, Charles McDaniel e Elaine Cohen McMahon. : Di fronte alla minaccia di perdere le loro case a Goon Docks, in Oregon, a causa di due imprenditori che intendono comprare l'intera area per costruire un campo da golf, un gruppo di bambini che si definiscono "i Goonies" si riuniscono per un ultimo fine settimana insieme. Tra i Goonies ci sono l'ottimista Mikey Walsh, suo fratello maggiore Brandon, l'inventivo Data, il loquace Mouth e il ghiottone Chunk. Curiosando nella soffitta di Mikey, si imbattono in una vecchia mappa che sembra condurre al tesoro del famoso pirata Willy l'Orbo, situato da qualche parte nelle vicinanze di Goon Docks. I bambini decidono di seguire la mappa nella speranza che il tesoro possa evitargli lo sfratto. Si dirigono quindi verso un ristorante abbandonato sulla costa che coincide con la mappa; Brandon li raggiunge poco dopo al fianco di Andy, fidanzata col figlio di uno degli imprenditori, e Stef, amica occhialuta di Andy. Il gruppo scopre che il ristorante abbandonato è un nascondiglio della famiglia criminale composta da Mamma Fratelli (Anne Ramsey) e dai due suoi figli, Francis e Jake, i quali hanno incatenato nella cantina il deforme Sloth, terzo membro della casata. La banda Fratelli è anch'essa impegnata nella ricerca del tesoro...



Le regole della casa del sidro (Drammatico) in onda su La7 alle ore 21.15 , un film di Lasse Hallström, con Tobey Maguire, Charlize Theron, Michael Caine, Delroy Lindo, Paul Rudd, Kathy Baker, Erykah Badu, Jane Alexander, Kieran Culkin, K. Todd Freeman, Kate Nelligan e Heavy D.



La trama del film : Stati Uniti, primi anni Quaranta. Il dottor Wilbur Larch, gentile e disponibile, dirige l’orfanotrofio di St. Cloud’s nel Maine. Le condizioni dell'istituto sono spartane, ma i bambini sono trattati con amore e rispetto.

Nella clinica annessa all'orfanotrofio, il dott. Larch pratica aborti, benché illegali, per impedire che le donne che desiderano interrompere la gravidanza siano massacrate da gente impreparata. In alternativa, fa partorire le ragazze nell'anonimato e poi accoglie nell'istituto i bambini indesiderati.

Tra gli orfani c’è Homer Wells. Pur non avendo frequentato nemmeno il liceo, Homer è un ragazzo brillante e il dottor Larch decide d’insegnarli il mestiere di ostetrico, trasmettendogli tutte le sue conoscenze in materia ginecologica. Il medico vede in lui il suo successore e il figlio che non ha mai avuto, ma Homer è contro l’aborto e desidera uscire dai confini di St. Cloud’s per conoscere il mondo.

L’occasione gli si presenta con Wally Worthington e la sua ragazza Candy Kendall, giunta nella clinica di Larch per abortire. Dopo aver fatto amicizia con la coppia, Homer lascia St. Cloud’s e va a vivere nella tenuta della famiglia di Wally...

(Drammatico) , un film di Lasse Hallström, con Tobey Maguire, Charlize Theron, Michael Caine, Delroy Lindo, Paul Rudd, Kathy Baker, Erykah Badu, Jane Alexander, Kieran Culkin, K. Todd Freeman, Kate Nelligan e Heavy D. : Stati Uniti, primi anni Quaranta. Il dottor Wilbur Larch, gentile e disponibile, dirige l’orfanotrofio di St. Cloud’s nel Maine. Le condizioni dell'istituto sono spartane, ma i bambini sono trattati con amore e rispetto. Nella clinica annessa all'orfanotrofio, il dott. Larch pratica aborti, benché illegali, per impedire che le donne che desiderano interrompere la gravidanza siano massacrate da gente impreparata. In alternativa, fa partorire le ragazze nell'anonimato e poi accoglie nell'istituto i bambini indesiderati. Tra gli orfani c’è Homer Wells. Pur non avendo frequentato nemmeno il liceo, Homer è un ragazzo brillante e il dottor Larch decide d’insegnarli il mestiere di ostetrico, trasmettendogli tutte le sue conoscenze in materia ginecologica. Il medico vede in lui il suo successore e il figlio che non ha mai avuto, ma Homer è contro l’aborto e desidera uscire dai confini di St. Cloud’s per conoscere il mondo. L’occasione gli si presenta con Wally Worthington e la sua ragazza Candy Kendall, giunta nella clinica di Larch per abortire. Dopo aver fatto amicizia con la coppia, Homer lascia St. Cloud’s e va a vivere nella tenuta della famiglia di Wally...



47 Metri: Uncaged (Thriller, Avventura) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Johannes Roberts, con John Corbett, Nia Long, Sophie Nelisse, Brianne Tju, Corinne Foxx, Davi Santos, Sistine Stallone e Brec Bassinger.



La trama del film : Il film racconta la storia di Mia e Sasha due sorelle adottive molto diverse tra loro. Le ragazze frequentano insieme una nuova scuola e fin da subito sono protagoniste di litigi in pubblico per via dei loro caratteri divergenti.

Il padre di Mia decide così di noleggiare una barca e portare in gita le due sorelle per vedere da vicino gli squali bianchi, sperando che quest'esperienza possa unire le ragazze. Al gruppo si aggiungono anche due nuove compagne di classe di Mia e Sasha, ma presto quella che doveva essere una divertente escursione in mare si trasforma in una giornata piena di terrore e angoscia. Le ragazze s'immergono per andare a esplorare una città Maya sommersa, situata in delle grotte sottomarine, ma scoprono che quelle cavità labirintiche sono popolate da squali pericolosissimi e affamatissimi. Nel bel mezzo dell'immersione l'ossigeno inizierà a mancare e nell'oscurità del mare, le quattro amiche inizieranno una corsa contro il tempo per salvarsi la vita....



47 Metri: Uncaged: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

(Thriller, Avventura) , un film di Johannes Roberts, con John Corbett, Nia Long, Sophie Nelisse, Brianne Tju, Corinne Foxx, Davi Santos, Sistine Stallone e Brec Bassinger. : Il film racconta la storia di Mia e Sasha due sorelle adottive molto diverse tra loro. Le ragazze frequentano insieme una nuova scuola e fin da subito sono protagoniste di litigi in pubblico per via dei loro caratteri divergenti. Il padre di Mia decide così di noleggiare una barca e portare in gita le due sorelle per vedere da vicino gli squali bianchi, sperando che quest'esperienza possa unire le ragazze. Al gruppo si aggiungono anche due nuove compagne di classe di Mia e Sasha, ma presto quella che doveva essere una divertente escursione in mare si trasforma in una giornata piena di terrore e angoscia. Le ragazze s'immergono per andare a esplorare una città Maya sommersa, situata in delle grotte sottomarine, ma scoprono che quelle cavità labirintiche sono popolate da squali pericolosissimi e affamatissimi. Nel bel mezzo dell'immersione l'ossigeno inizierà a mancare e nell'oscurità del mare, le quattro amiche inizieranno una corsa contro il tempo per salvarsi la vita....



Per qualche dollaro in più (Western) in onda su Nove alle ore 21.40, un film di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté, Mara Krupp, Luigi Pistilli, Klaus Kinski, Benito Stefanelli, Roberto Camardiel, Aldo Sambrell, Dante Maggio, Diana Rabito, Rosemarie Dexter, Peter Lee Lawrence, Diana Faenza, Mario Brega, Joseph Egger, Luis Rodríguez, Tomás Blanco, Sergio Mendizábal, Mario Meniconi, Lorenzo Robledo e Panos Papadopulos.



La trama del film: Siamo in Nuovo Messico, il pericoloso e psicopatico, ma estremamente intelligente, El Indio è a capo di una spietata banda di desperados. Finito in carcere, i suoi cercano di farlo evadere attaccando la prigione. Il bandito viene liberato e durante la fuga uccide tutte le guardie e il capitano, lasciando solo un uomo vivo, affinché potesse raccontare quello che aveva visto. Come conseguenza sul violento e folle bandito penderà una taglia di ventimila dollari.

E così "dove la vita non aveva valore talvolta aveva il suo prezzo" arrivano dal nulla, o meglio, da strade diverse, due bounty killers. Entrambi vogliono la testa di El Indio: il Monco, giovane e audace pistolero solitario, al quale interessano solo i soldi della taglia, e il colonnello Mortimer, un uomo maturo, dalle maniere raffinate che vuole soprattutto vendetta, tormentato dal dolore per la morte della sorella causata dal El Indio...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv