Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 8 Ottobre, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 8 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Caccia al tesoro
Commedia, 2017, durata: 94 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Carlo Vanzina
con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Christiane Filangieri, Serena Rossi, Max Tortora, Gennaro Guazzo e Benedetta Valanzano.
Battleship
Azione, Fantascienza, 2012, durata: 131 min
in onda alle 21:09 su 20
un film di Peter Berg
con Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Rihanna, Brooklyn Decker, Tadanobu Asano, Hamish Linklater, Jesse Plemons, John Tui, Gregory D. Gadson e Adam Godley.
Serpico
Poliziesco, Drammatico, 1973, durata: 130 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Sidney Lumet
con Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe, Biff McGuire, Barbara Eda-Young, Cornelia Sharpe, Tony Roberts, John Medici, Allan Rich, Norman Ornellas e F. Murray Abraham.
Una spia e mezzo
Azione, Commedia, 2016, durata: 107 min
in onda alle 21:10 su TwentySeven
un film di Rawson Marshall Thurber
con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan, Danielle Nicolet, Jason Bateman, Aaron Paul, Ryan Hansen e Tim Griffin.
La ragazza di Stillwater
Drammatico, Thriller, 2021, durata: 140 min
in onda alle 21:13 su Iris
un film di Tom McCarthy
con Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin, Deanna Dunagan, Lilou Siauvaud, Idir Azougli, Anne Le Ny e Moussa Maaskri.
L'evocazione - The Conjuring
Horror, Thriller, 2013, durata: 112 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di James Wan
con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston, Lili Taylor, Joey King, Shanley Caswell, Hayley McFarland, Mackenzie Foy, Kyla Deaver e Shannon Kook.
Misery non deve morire
Thriller, 1990, durata: 107 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di Rob Reiner
con James Caan, Kathy Bates, Richard Farnsworth, Frances Sternhagen, Lauren Bacall, Graham Jarvis e Jerry Potter.
Prime
Commedia, Sentimentale, 2005, durata: 105 min
in onda alle 21:19 su La5
un film di Ben Younger
con Meryl Streep, Uma Thurman, Bryan Greenberg, Jon Abrahams, Adriana Biasi, David Younger, Palmer Brown, Zak Orth, Annie Parisse e Aubrey Dollar.
Fuori dall'oscurità
Drammatico, Thriller, 2022, durata: 100 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Andrew Mecham e Matthew Whedon
con Kate Kunning, Cory Kays, Travis H. H. H. Sharp, K. Danor Gerald, Monica Moore Smith, Valerie Heckel, Walter Mecham e A. J. Rockecharlie.
Caos
Azione, Drammatico, Thriller, 2006, durata: 106 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Tony Giglio
con Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes, Henry Czerny, Justine Waddell, Nicholas Lea, Jessica Steen, Rob LaBelle e John Cassini.
3 Days to Kill
Azione, Drammatico, Thriller, 2014, durata: 117 min
in onda alle 21:24 su Italia 1
un film di McG
con Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen, Tómas Lemarquis, Richard Sammel, Marc Andréoni, Bruno Ricci e Jonas Bloquet.
Il Commissario Montalbano: La giostra degli scambi
Giallo, 2018, durata: 100 min
in onda alle 21:30 su Rai 1
un film di Alberto Sironi
con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Fabrizio Bentivoglio, Sebastiano Lo Monaco, Sonia Bergamasco e Stella Egitto.
