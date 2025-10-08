Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 8 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 8 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 8 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 8 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 8 Ottobre 2025

Caccia al tesoro

Commedia, 2017, durata: 94 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Carlo Vanzina

con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Christiane Filangieri, Serena Rossi, Max Tortora, Gennaro Guazzo e Benedetta Valanzano.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/caccia-al-tesoro/54003/video/?vid=27693" title="Caccia al tesoro: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Caccia al tesoro: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Commedia, 2017, durata: 94 min un film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Christiane Filangieri, Serena Rossi, Max Tortora, Gennaro Guazzo e Benedetta Valanzano.

Battleship

Azione, Fantascienza, 2012, durata: 131 min

in onda alle 21:09 su 20

un film di Peter Berg

con Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Rihanna, Brooklyn Decker, Tadanobu Asano, Hamish Linklater, Jesse Plemons, John Tui, Gregory D. Gadson e Adam Godley.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/battleship/48619/video/?vid=8197" title="Battleship: Il trailer italiano ufficiale definitivo del film">Battleship: Il trailer italiano ufficiale definitivo del film</a>

Azione, Fantascienza, 2012, durata: 131 min un film di Peter Berg con Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Rihanna, Brooklyn Decker, Tadanobu Asano, Hamish Linklater, Jesse Plemons, John Tui, Gregory D. Gadson e Adam Godley.

Serpico

Poliziesco, Drammatico, 1973, durata: 130 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Sidney Lumet

con Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe, Biff McGuire, Barbara Eda-Young, Cornelia Sharpe, Tony Roberts, John Medici, Allan Rich, Norman Ornellas e F. Murray Abraham.



Una spia e mezzo

Azione, Commedia, 2016, durata: 107 min

in onda alle 21:10 su TwentySeven

un film di Rawson Marshall Thurber

con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan, Danielle Nicolet, Jason Bateman, Aaron Paul, Ryan Hansen e Tim Griffin.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/una-spia-e-mezzo/53015/video/?vid=23152" title="Una spia e mezzo: Nuovo trailer italiano del film - HD">Una spia e mezzo: Nuovo trailer italiano del film - HD</a>

Azione, Commedia, 2016, durata: 107 min un film di Rawson Marshall Thurber con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan, Danielle Nicolet, Jason Bateman, Aaron Paul, Ryan Hansen e Tim Griffin.

La ragazza di Stillwater

Drammatico, Thriller, 2021, durata: 140 min

in onda alle 21:13 su Iris

un film di Tom McCarthy

con Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin, Deanna Dunagan, Lilou Siauvaud, Idir Azougli, Anne Le Ny e Moussa Maaskri.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/la-ragazza-di-stillwater/58426/video/?vid=36797" title="La Ragazza di Stillwater: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">La Ragazza di Stillwater: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Drammatico, Thriller, 2021, durata: 140 min un film di Tom McCarthy con Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin, Deanna Dunagan, Lilou Siauvaud, Idir Azougli, Anne Le Ny e Moussa Maaskri.

L'evocazione - The Conjuring

Horror, Thriller, 2013, durata: 112 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di James Wan

con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston, Lili Taylor, Joey King, Shanley Caswell, Hayley McFarland, Mackenzie Foy, Kyla Deaver e Shannon Kook.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/l-evocazione-the-conjuring/49437/video/?vid=12517" title="L'evocazione - The Conjuring: Il nuovo trailer italiano - HD">L'evocazione - The Conjuring: Il nuovo trailer italiano - HD</a>



Misery non deve morire

Thriller, 1990, durata: 107 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Rob Reiner

con James Caan, Kathy Bates, Richard Farnsworth, Frances Sternhagen, Lauren Bacall, Graham Jarvis e Jerry Potter.

Thriller, 1990, durata: 107 min un film di Rob Reiner con James Caan, Kathy Bates, Richard Farnsworth, Frances Sternhagen, Lauren Bacall, Graham Jarvis e Jerry Potter.

Prime

Commedia, Sentimentale, 2005, durata: 105 min

in onda alle 21:19 su La5

un film di Ben Younger

con Meryl Streep, Uma Thurman, Bryan Greenberg, Jon Abrahams, Adriana Biasi, David Younger, Palmer Brown, Zak Orth, Annie Parisse e Aubrey Dollar.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/prime/187/video/?vid=26383" title="Prime: Il trailer italiano del film">Prime: Il trailer italiano del film</a>

Commedia, Sentimentale, 2005, durata: 105 min un film di Ben Younger con Meryl Streep, Uma Thurman, Bryan Greenberg, Jon Abrahams, Adriana Biasi, David Younger, Palmer Brown, Zak Orth, Annie Parisse e Aubrey Dollar.

Fuori dall'oscurità

Drammatico, Thriller, 2022, durata: 100 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Andrew Mecham e Matthew Whedon

con Kate Kunning, Cory Kays, Travis H. H. H. Sharp, K. Danor Gerald, Monica Moore Smith, Valerie Heckel, Walter Mecham e A. J. Rockecharlie.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/fuori-dall-oscurita/66872/video/?vid=46564" title="Fuori dall'Oscurità: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Fuori dall'Oscurità: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Caos

Azione, Drammatico, Thriller, 2006, durata: 106 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Tony Giglio

con Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes, Henry Czerny, Justine Waddell, Nicholas Lea, Jessica Steen, Rob LaBelle e John Cassini.

Azione, Drammatico, Thriller, 2006, durata: 106 min un film di Tony Giglio con Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes, Henry Czerny, Justine Waddell, Nicholas Lea, Jessica Steen, Rob LaBelle e John Cassini.

3 Days to Kill

Azione, Drammatico, Thriller, 2014, durata: 117 min

in onda alle 21:24 su Italia 1

un film di McG

con Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen, Tómas Lemarquis, Richard Sammel, Marc Andréoni, Bruno Ricci e Jonas Bloquet.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/3-days-to-kill/50363/video/?vid=14977" title="3 Days to Kill: Il trailer italiano del film - HD">3 Days to Kill: Il trailer italiano del film - HD</a>

Azione, Drammatico, Thriller, 2014, durata: 117 min un film di McG con Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen, Tómas Lemarquis, Richard Sammel, Marc Andréoni, Bruno Ricci e Jonas Bloquet.

Il Commissario Montalbano: La giostra degli scambi

Giallo, 2018, durata: 100 min

in onda alle 21:30 su Rai 1

un film di Alberto Sironi

con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Fabrizio Bentivoglio, Sebastiano Lo Monaco, Sonia Bergamasco e Stella Egitto.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-commissario-montalbano-la-giostra-degli-scambi/54667/video/?vid=28376" title="Il Commissario Montalbano: La giostra degli scambi: Clip Video Ufficiale del Film - HD">Il Commissario Montalbano: La giostra degli scambi: Clip Video Ufficiale del Film - HD</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv