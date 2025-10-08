TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 8 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Mercoledì 8 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 8 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 8 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 8 Ottobre 2025

  • Caccia al tesoro
    Commedia, 2017, durata: 94 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Carlo Vanzina
    con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Christiane Filangieri, Serena Rossi, Max Tortora, Gennaro Guazzo e Benedetta Valanzano.


  • Battleship
    Azione, Fantascienza, 2012, durata: 131 min
    in onda alle 21:09 su 20
    un film di Peter Berg
    con Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Rihanna, Brooklyn Decker, Tadanobu Asano, Hamish Linklater, Jesse Plemons, John Tui, Gregory D. Gadson e Adam Godley.


  • Serpico
    Poliziesco, Drammatico, 1973, durata: 130 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Sidney Lumet
    con Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe, Biff McGuire, Barbara Eda-Young, Cornelia Sharpe, Tony Roberts, John Medici, Allan Rich, Norman Ornellas e F. Murray Abraham.

  • Una spia e mezzo
    Azione, Commedia, 2016, durata: 107 min
    in onda alle 21:10 su TwentySeven
    un film di Rawson Marshall Thurber
    con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan, Danielle Nicolet, Jason Bateman, Aaron Paul, Ryan Hansen e Tim Griffin.


  • La ragazza di Stillwater
    Drammatico, Thriller, 2021, durata: 140 min
    in onda alle 21:13 su Iris
    un film di Tom McCarthy
    con Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin, Deanna Dunagan, Lilou Siauvaud, Idir Azougli, Anne Le Ny e Moussa Maaskri.


  • L'evocazione - The Conjuring
    Horror, Thriller, 2013, durata: 112 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di James Wan
    con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston, Lili Taylor, Joey King, Shanley Caswell, Hayley McFarland, Mackenzie Foy, Kyla Deaver e Shannon Kook.


  • Misery non deve morire
    Thriller, 1990, durata: 107 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di Rob Reiner
    con James Caan, Kathy Bates, Richard Farnsworth, Frances Sternhagen, Lauren Bacall, Graham Jarvis e Jerry Potter.

  • Prime
    Commedia, Sentimentale, 2005, durata: 105 min
    in onda alle 21:19 su La5
    un film di Ben Younger
    con Meryl Streep, Uma Thurman, Bryan Greenberg, Jon Abrahams, Adriana Biasi, David Younger, Palmer Brown, Zak Orth, Annie Parisse e Aubrey Dollar.


  • Fuori dall'oscurità
    Drammatico, Thriller, 2022, durata: 100 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Andrew Mecham e Matthew Whedon
    con Kate Kunning, Cory Kays, Travis H. H. H. Sharp, K. Danor Gerald, Monica Moore Smith, Valerie Heckel, Walter Mecham e A. J. Rockecharlie.


  • Caos
    Azione, Drammatico, Thriller, 2006, durata: 106 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Tony Giglio
    con Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes, Henry Czerny, Justine Waddell, Nicholas Lea, Jessica Steen, Rob LaBelle e John Cassini.

  • 3 Days to Kill
    Azione, Drammatico, Thriller, 2014, durata: 117 min
    in onda alle 21:24 su Italia 1
    un film di McG
    con Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen, Tómas Lemarquis, Richard Sammel, Marc Andréoni, Bruno Ricci e Jonas Bloquet.


  • Il Commissario Montalbano: La giostra degli scambi
    Giallo, 2018, durata: 100 min
    in onda alle 21:30 su Rai 1
    un film di Alberto Sironi
    con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Fabrizio Bentivoglio, Sebastiano Lo Monaco, Sonia Bergamasco e Stella Egitto.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

